Арест Пав­ла Дурова во Фран­ции ненадол­го стал новостью номер один и породил мно­жес­тво самых раз­ных обсужде­ний. Сре­ди них я пос­тоян­но слы­шу две раз­дра­жающие ошиб­ки. Пер­вая — сно­ва и сно­ва пов­торя­ются сло­ва о том, что Telegram — «защищен­ный» мес­сен­джер. Вто­рая: в одну кучу валит­ся дис­куссия о пра­ве на защиту при­ват­ности и обсужде­ние поряд­ка модера­ции пуб­личных ресур­сов.

Не­уме­лое опе­риро­вание эти­ми поняти­ями может завес­ти в деб­ри поч­ти любую дис­куссию. Что уж говорить об уме­лом и намерен­но невер­ном! Я пос­тара­юсь оста­вить нем­ного в сто­роне полити­ку и шпи­онские страс­ти, что­бы сос­редото­чить­ся толь­ко на этих двух момен­тах.

Пер­вый из них для боль­шинс­тва читате­лей «Хакера», думаю, и так оче­виден. Telegram — это один из наибо­лее сла­бо защищен­ных мес­сен­дже­ров. В нем, конеч­но, есть воз­можность соз­дать при­ват­ный шиф­рован­ный чат, но такие чаты — лишь мизер­ный про­цент тра­фика.

Да и при­ват­ность в дан­ном слу­чае лишь условная. Пос­коль­ку исходни­ки сер­верной час­ти Telegram зак­рыты, мы не можем знать, какие метадан­ные хра­нят­ся и как дол­го. А в таких слу­чаях мож­но сра­зу счи­тать, что все и веч­но.

К тому же Telegram тре­бует либо зарегис­три­ровать­ся через телефон­ный номер, либо зап­латить тысячу дол­ларов в крип­товалю­те (Дуров тут, воз­можно, не видит никаких проб­лем, но для нас, нищеб­родов, такой фичи счи­тай, что нет).

Вы­ходит, что нас­тоящая при­ват­ность в Telegram по идее дос­тижима, но лишь при соб­людении мно­жес­тва дру­гих усло­вий. Про­ще уж взять Jabber c пла­гином для шиф­рования или один из по‑нас­тояще­му ано­ним­ных мес­сен­дже­ров, о которых мы неод­нократ­но писали (пос­ледний раз по чис­той слу­чай­нос­ти — сов­сем недав­но).

Ес­ли же в логах оста­ется вся нешиф­рован­ная перепис­ка с друзь­ями, бол­товня в груп­повых чатах и инфа о каж­дом про­читан­ном пос­те в каналах, а сре­ди это­го — запись о том, что ты ото­шел с кем‑то пошушу­кать­ся (при­чем и ты, и, ско­рее все­го, собесед­ник — не ано­ним­ны), то кон­тек­ста ока­жет­ся более чем дос­таточ­но, что­бы раз­гадать тему беседы.

По­это­му какие‑то «клю­чи», которые Дуров яко­бы может кому‑то передать — это чис­тая иллю­зия. Адми­ны Telegram могут сот­рудни­чать или не сот­рудни­чать со спец­служ­бами, но если будут, то речь вов­се не об ослабле­нии шиф­рования (как это было в деле «Apple про­тив ФБР»). Нуж­ные дан­ные най­дут­ся без таких слож­ностей.

Вто­рая тема чуть менее оче­вид­ная. Пре­тен­зии фран­цуз­ских влас­тей к Дурову осно­ваны на том, что Telegram час­то исполь­зует­ся в качес­тве пло­щад­ки для тор­говли самыми раз­ными зап­рещен­ными суб­стан­циями и услу­гами. За пре­дела­ми быв­ших совет­ских и некото­рых араб­ских стран у Telegram уже усто­явша­яся репута­ция не удоб­ного мес­сен­дже­ра, а имен­но меж­дународ­ного под­поль­ного базара, где мож­но най­ти все.

И при­ват­ные чаты тут лишь допол­нитель­ная фича, а основная — это каналы, гуп­пы и, в осо­бен­ности мес­тные чаты. Во мно­гих стра­нах дос­таточ­но бук­валь­но пары нажатий, что­бы доб­рать­ся до зап­ретно­го, при­чем про­давец с боль­шой веро­ятностью будет в ради­усе пары километ­ров.

И вот тут в ответ мож­но услы­шать аргу­мент в духе «нель­зя судить вла­дель­ца телефон­ной ком­пании за то, что люди говорят по телефо­ну». Толь­ко вот это никакая не телефон­ная ком­пания. Если уж искать ана­логи, то каналы в Telegram — это, ско­рее, типог­рафия, которая печата­ет что угод­но: от полез­ных и соци­аль­но зна­чимых газет до тер­рорис­тичес­ких агит­листо­вок и катало­гов бор­делей. Вряд ли прой­дет мно­го вре­мени, преж­де чем на пороге такой типог­рафии нарису­ется полиция.

Но Telegram — это и не типог­рафия тоже. Это куда более прод­винутое средс­тво, которое поз­воля­ет рас­простра­нять информа­цию момен­таль­но, пов­семес­тно и бес­плат­но. При этом в отли­чие от вла­дель­ца типог­рафии, Дуров не может быть в кур­се все­го, что печата­ется на его плат­форме...

Вот тут‑то мы наконец‑то и подош­ли к глав­ному и единс­твен­но сто­яще­му воп­росу во всей этой дис­куссии: дол­жны ли плат­формо­дер­жатели модери­ровать то, что пишут люди?

Все круп­ные пло­щад­ки это дела­ют той или иной мере, а так­же пре­дос­тавля­ют и самим поль­зовате­лям средс­тва для наведе­ния поряд­ка. В Telegram кноп­ка для жалоб тоже есть, но работа­ет она куда сла­бее, чем у кон­курен­тов, а иног­да не работа­ет и вов­се. Почему?

Мо­жет быть, Дуров — убеж­денный либер­тари­анец, а может быть, он счи­тает, что любой новый поль­зователь — это хорошо (тут мож­но вспом­нить исто­рию о том, как заг­ружа­емая юзе­рами музыка при­бави­ла VK популяр­ности). А еще не исклю­чено, что в Telegram прос­то из эко­номии не хотят нанимать тысячи модера­торов. Ну или все перечис­ленное сра­зу!

Ко­неч­но, кто‑то ска­жет, что модера­ция вооб­ще не нуж­на и толь­ко вре­дит. Кто зна­ет, воз­можно, в будущем люди дей­стви­тель­но сой­дут­ся имен­но на этом.

Но пока что ком­пания, которая отка­зыва­ется сле­дить за поряд­ком сама, очень силь­но под­став­ляет­ся. Если не соот­ветс­тво­вать хотя бы минималь­ным нор­мам, то влас­ти с удо­воль­стви­ем исполь­зуют это для демонс­тра­ции — смот­рите, мол, какой это рас­садник вся­кой пакос­ти!

И речь не о том, пра­виль­но это или нет. В при­ложе­нии к прак­тике вос­при­нимать такие вещи сто­ит как законы при­роды. Сол­нце вста­ет на вос­токе, от переме­ны дав­ления дует ветер, а пра­витель­ства не понима­ют юмо­ра, ког­да видят, что какой‑то граж­данин сам при­думал более спра­вед­ливые или выгод­ные для себя законы и решил жить по ним.

При­чем нав­лекши вни­мание такого рода, отвертеть­ся будет куда труд­нее, и насиль­ствен­ная регуля­ция ока­жет­ся жес­тче, чем мог­ла быть доб­роволь­ная. Хуже того: в слу­чае с Telegram может заод­но аук­нуть­ся и отсутс­твие нор­маль­ного шиф­рования.

В общем, под­водя итог: тай­на перепис­ки — вещь нуж­ней­шая, и отста­ивать ее сто­ит все­ми воз­можны­ми спо­соба­ми. Тут нет никаких воп­росов. А вот дис­куссии по поводу модера­ции пуб­личных пло­щадок, сво­боды сло­ва, ее разум­ных гра­ниц и механиз­мов их защиты будет с нами надол­го. Суд над Дуровым — лишь один из эпи­зодов, хотя, воз­можно, и немало­важ­ный.

Ко­неч­но, я желаю Пав­лу оста­вать­ся на сво­боде и про­дол­жить прик­ручивать к Telegram новые фичи. Прос­то потому что это куда про­дук­тивнее, чем сидеть в тюрь­ме. Но не пов­редит, если сре­ди этих фич будут тол­ковые апгрей­ды и крип­тогра­фии, и модера­ции.