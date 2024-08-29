Неумелое оперирование этими понятиями может завести в дебри почти любую дискуссию. Что уж говорить об умелом и намеренно неверном! Я постараюсь оставить немного в стороне политику и шпионские страсти, чтобы сосредоточиться только на этих двух моментах.
Первый из них для большинства читателей «Хакера», думаю, и так очевиден. Telegram — это один из наиболее слабо защищенных мессенджеров. В нем, конечно, есть возможность создать приватный шифрованный чат, но такие чаты — лишь мизерный процент трафика.
Да и приватность в данном случае лишь условная. Поскольку исходники серверной части Telegram закрыты, мы не можем знать, какие метаданные хранятся и как долго. А в таких случаях можно сразу считать, что все и вечно.
К тому же Telegram требует либо зарегистрироваться через телефонный номер, либо заплатить тысячу долларов в криптовалюте (Дуров тут, возможно, не видит никаких проблем, но для нас, нищебродов, такой фичи считай, что нет).
Выходит, что настоящая приватность в Telegram по идее достижима, но лишь при соблюдении множества других условий. Проще уж взять Jabber c плагином для шифрования или один из по‑настоящему анонимных мессенджеров, о которых мы неоднократно писали (последний раз по чистой случайности — совсем недавно).
Если же в логах остается вся нешифрованная переписка с друзьями, болтовня в групповых чатах и инфа о каждом прочитанном посте в каналах, а среди этого — запись о том, что ты отошел с кем‑то пошушукаться (причем и ты, и, скорее всего, собеседник — не анонимны), то контекста окажется более чем достаточно, чтобы разгадать тему беседы.
Поэтому какие‑то «ключи», которые Дуров якобы может кому‑то передать — это чистая иллюзия. Админы Telegram могут сотрудничать или не сотрудничать со спецслужбами, но если будут, то речь вовсе не об ослаблении шифрования (как это было в деле «Apple против ФБР»). Нужные данные найдутся без таких сложностей.
Вторая тема чуть менее очевидная. Претензии французских властей к Дурову основаны на том, что Telegram часто используется в качестве площадки для торговли самыми разными запрещенными субстанциями и услугами. За пределами бывших советских и некоторых арабских стран у Telegram уже устоявшаяся репутация не удобного мессенджера, а именно международного подпольного базара, где можно найти все.
И приватные чаты тут лишь дополнительная фича, а основная — это каналы, гуппы и, в особенности местные чаты. Во многих странах достаточно буквально пары нажатий, чтобы добраться до запретного, причем продавец с большой вероятностью будет в радиусе пары километров.
И вот тут в ответ можно услышать аргумент в духе «нельзя судить владельца телефонной компании за то, что люди говорят по телефону». Только вот это никакая не телефонная компания. Если уж искать аналоги, то каналы в Telegram — это, скорее, типография, которая печатает что угодно: от полезных и социально значимых газет до террористических агитлистовок и каталогов борделей. Вряд ли пройдет много времени, прежде чем на пороге такой типографии нарисуется полиция.
Но Telegram — это и не типография тоже. Это куда более продвинутое средство, которое позволяет распространять информацию моментально, повсеместно и бесплатно. При этом в отличие от владельца типографии, Дуров не может быть в курсе всего, что печатается на его платформе...
Вот тут‑то мы наконец‑то и подошли к главному и единственно стоящему вопросу во всей этой дискуссии: должны ли платформодержатели модерировать то, что пишут люди?
Все крупные площадки это делают той или иной мере, а также предоставляют и самим пользователям средства для наведения порядка. В Telegram кнопка для жалоб тоже есть, но работает она куда слабее, чем у конкурентов, а иногда не работает и вовсе. Почему?
Может быть, Дуров — убежденный либертарианец, а может быть, он считает, что любой новый пользователь — это хорошо (тут можно вспомнить историю о том, как загружаемая юзерами музыка прибавила VK популярности). А еще не исключено, что в Telegram просто из экономии не хотят нанимать тысячи модераторов. Ну или все перечисленное сразу!
Конечно, кто‑то скажет, что модерация вообще не нужна и только вредит. Кто знает, возможно, в будущем люди действительно сойдутся именно на этом.
Но пока что компания, которая отказывается следить за порядком сама, очень сильно подставляется. Если не соответствовать хотя бы минимальным нормам, то власти с удовольствием используют это для демонстрации — смотрите, мол, какой это рассадник всякой пакости!
И речь не о том, правильно это или нет. В приложении к практике воспринимать такие вещи стоит как законы природы. Солнце встает на востоке, от перемены давления дует ветер, а правительства не понимают юмора, когда видят, что какой‑то гражданин сам придумал более справедливые или выгодные для себя законы и решил жить по ним.
Причем навлекши внимание такого рода, отвертеться будет куда труднее, и насильственная регуляция окажется жестче, чем могла быть добровольная. Хуже того: в случае с Telegram может заодно аукнуться и отсутствие нормального шифрования.
В общем, подводя итог: тайна переписки — вещь нужнейшая, и отстаивать ее стоит всеми возможными способами. Тут нет никаких вопросов. А вот дискуссии по поводу модерации публичных площадок, свободы слова, ее разумных границ и механизмов их защиты будет с нами надолго. Суд над Дуровым — лишь один из эпизодов, хотя, возможно, и немаловажный.
Конечно, я желаю Павлу оставаться на свободе и продолжить прикручивать к Telegram новые фичи. Просто потому что это куда продуктивнее, чем сидеть в тюрьме. Но не повредит, если среди этих фич будут толковые апгрейды и криптографии, и модерации.