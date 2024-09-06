В своей недавней публикации Павел Дуров обещал рассказать подборное, как Telegram борется с тем, что платформой злоупотребляют преступники.

Как сообщается теперь, разработчики мессенджера удалили функцию «Люди рядом», которой пользовалось менее 0,1% пользователей Telegram, а также отключили загрузку медиа в Telegraph. В настоящее время к публикациям в Telegra․ph можно прикреплять только изображения и видео по ссылкам с других ресурсов.

Также отметим, что функция «Люди рядом» перестала работать у многих пользователей еще в конце августа, вскоре после ареста Павла Дурова во Франции.

Новое сообщение Дурова гласит, что недавно количество подписчиков Telegram Premium достигло отметки 10 млн человек, и пришло время представить ряд новых функций и отказаться от «нескольких устаревших».

«Мы удалили функцию “Люди рядом”, которая использовалась менее чем 0,1% пользователей Telegram, но она вызывала проблемы с ботами и мошенниками. Вместо нее мы запускаем функцию “Бизнес рядом”, где будут представлены легальные, проверенные компании. Эти организации смогут демонстрировать каталоги своих товаров и беспрепятственно принимать платежи. Также мы отключили загрузку новых медиафайлов для Telegraph, нашего автономного инструмента для ведения блогов, которым, похоже, злоупотребляли анонимные лица. Хотя 99,999% пользователей Telegram не имеют никакого отношения к преступности, 0,001% людей, вовлеченных в незаконную деятельность, создают плохой имидж для всей платформы, ставя под угрозу интересы почти миллиарда наших пользователей. Именно поэтому в этом году мы намерены превратить модерацию в Telegram из предмета критики в предмет для похвалы», — сообщает Дуров.

Напомним, что Павла Дурова арестовали во Франции 24 августа 2024 года, после того как его частный самолет, летевший из Азербайджана, приземлился в аэропорту Ле-Бурже.

В итоге основателю Telegram предъявили шесть обвинений, связанных с различными преступлениями, выявленными на платформе (включая педофилию, отмывание денег, незаконный оборот наркотиков и так далее).

Французские правоохранители заявляют, что команда Telegram не борется с незаконным контентом и не сотрудничает с властями, к примеру, отказываясь «предоставить по запросу уполномоченных органов информацию или документы, необходимые для осуществления и использования разрешенных законом мер и средств для прослушивания».

28 августа 2024 года Павла Дурова освободили под судебный надзор. Он обязуется внести залог в размере 5 млн евро, а также являться в полицейский участок два раза в неделю. Ему запрещено покидать территорию Франции. По информации СМИ, он обязан оставаться на территории страны до марта 2025 года.