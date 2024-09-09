В этом рай­тапе я покажу, как одновре­мен­но с фишин­гом экс­плу­ати­ровать недав­ний баг в Outlook (CVE-2024-21413), поз­воля­ющий получить хеш пароля поль­зовате­ля. Но сна­чала исполь­зуем LFI, что­бы добыть дан­ные сер­висной учет­ки. При повыше­нии при­виле­гий про­экс­плу­ати­руем уяз­вимость в LibreOffice.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Mailing с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — лег­кий.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 14 mailing. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Ска­нер нашел мно­го откры­тых пор­тов, что нор­маль­но для сер­веров на Windows:

25 — hMailServer (поч­товый сер­вер SMTP);

80 (HTTP) — веб‑сер­вер Microsoft IIS/10.0;

110 — hMailServer (поч­товый сер­вер POP3);

135 — служ­ба уда­лен­ного вызова про­цедур (Microsoft RPC). Исполь­зует­ся для опе­раций вза­имо­дей­ствия кон­трол­лер — кон­трол­лер и кон­трол­лер — кли­ент;

139 — служ­ба сеан­сов NetBIOS, NetLogon;

143 — hMailServer (поч­товый сер­вер IMAP);

445 — SMB;

587 — hMailServer (поч­товый сер­вер SMTP SSL);

993 — hMailServer (поч­товый сер­вер POP3 SSL);

5985 — служ­ба уда­лен­ного управле­ния WinRM.

На SMB ничего инте­рес­ного нет, поч­товая служ­ба пока мало чем будет полез­на, поэто­му идем смот­реть веб‑сер­вер.

Сра­зу отме­чаем на глав­ной стра­нице ссыл­ку на какую‑то инс­трук­цию.

Точка входа

Инс­трук­ция очень боль­шая, но в ней никаких учет­ных дан­ных. Одна­ко из нее мы узна­ём поч­товый адрес maya@mailing. htb , а так­же то, что исполь­зует­ся поч­товый кли­ент Outlook.

Здесь явно пред­полага­ется век­тор фишин­га, но у нас пока что нет никаких учет­ных дан­ных, а зна­чит, поищем дру­гие пути для прод­вижения. Обра­тим вни­мание на спо­соб ска­чива­ния инс­трук­ции. Под­робнос­ти мож­но пос­мотреть в Burp History.

Имя фай­ла переда­ется в парамет­ре file , а это зна­чит, что тут может быть уяз­вимость LFI, поз­воля­ющая прос­матри­вать дру­гие фай­лы в сис­теме. Давай перебе­рем воз­можные пути через Burp Intruder. В качес­тве целево­го фай­ла будем исполь­зовать всег­да и всем дос­тупный для чте­ния / Windows/ System32/ drivers/ etc/ hosts .

Филь­тру­ем резуль­тат и видим в зап­росах содер­жимое фай­ла, а зна­чит, есть LFI.

Точка опоры

Что­бы про­верять какие‑то сис­темные фай­лы, нам может не хва­тать при­виле­гий, поэто­му работа­ем с тем, что есть, а имен­но с hMailServer, который мы видели, ска­нируя пор­ты. Пос­ле поис­ка информа­ции в интерне­те я нашел на «Дзе­не» рус­ско­языч­ную статью по адми­нис­три­рова­нию hMailServer. В статье при­веден путь к фай­лу с нас­трой­ками, а так­же его при­мер­ное содер­жимое. Меня очень заин­тересо­вали стро­ки с пароля­ми.

Про­чита­ем нас­трой­ки на уда­лен­ном сер­вере через Burp Repeater:

C: \ Program+Files+( x86) \ hMailServer\ Bin\ hMailServer. INI

Стро­ка в парамет­ре AdministratorPassword — это навер­няка хеш пароля, а не сам пароль. Отда­дим его hashcat.