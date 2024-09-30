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Наша цель — получение прав суперпользователя на машине BoardLight с учебной площадки Hack The Box. Уровень задания — легкий.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.11 boardlight.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
По результатам сканирования имеем всего два открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 8.2p1;
- 80 — веб‑сервер Apache 2.4.41.
Как обычно в таких ситуациях, сразу просматриваем, что же интересного есть на сайте.
Точка входа
Внимательно просматривая сайт, находим только почтовый адрес
info@board., который раскрывает нам реальное доменное имя.
Раз нашли новое доменное имя, обновляем содержимое файла
/.
10.10.11.11 boardlight.htb board.htb
Для дальнейшего продвижения будет полезно просканировать каталоги. Возьмем для этого feroxbuster.
Справка: сканирование веба c feroxbuster
Одно из первых действий при тестировании безопасности веб‑приложения — это сканирование методом перебора каталогов, чтобы найти скрытую информацию и недоступные обычным посетителям функции. Для этого можно использовать программы вроде dirsearch, DIRB или ffuf. Я предпочитаю feroxbuster.
При запуске указываем следующие параметры:
-
-u— URL;
-
-w— словарь (я использую словари из набора SecLists);
-
-t— количество потоков;
-
-d— глубина сканирования.
Задаем параметры и запускаем:
feroxbuster -u http://board.htb/ -w directory_2.3_medium_lowercase.txt -d 1 -t 128
Результатов много, но интересных среди них нет. Так как у нас есть реальный домен сайта, попробуем просканировать поддомены. Для этого будем использовать уже упомянутый ffuf.
Параметры при запуске такие:
-
-w— словарь (также из набора SecLists);
-
-t— количество потоков;
-
-u— URL;
-
-H— HTTP-заголовок.
Место перебора отмечаем словом FUZZ.
Вот что у нас выйдет:
ffuf -u http://board.htb -H 'Host: FUZZ.board.htb' -w subdomains-bitquark-top100000.txt -t 256
Но в вывод сканера попадают все варианты из переданного списка, поэтому необходимо установить фильтр. Фильтровать будем по размеру страницы, который указываем в параметре
-fs.
ffuf -u http://board.htb -H 'Host: FUZZ.board.htb' -w subdomains-bitquark-top100000.txt -t 256 -fs 15949
В итоге удалось найти еще один поддомен, а значит, обновляем запись в файле
/, после чего можно просмотреть новый сайт через браузер.
10.10.11.11 boardlight.htb board.htb crm.board.htb
Нас встречает не какой‑то самописный сайт, а форма авторизации CRM Dolibarr версии 17.0.0.
Точка опоры
Первым делом стоит проверить, есть ли для обнаруженной CMS готовые эксплоиты. Сразу идем в Google.
Первая ссылка по запросу «Dolibarr 17.0.0 exploit» ведет на GitHub к эксплоиту для уязвимости CVE-2023-30253. Эта уязвимость позволяет аутентифицированному пользователю обойти фильтр
< за счет изменения регистра, а затем загрузить и выполнить произвольный код.
Эксплоиту из репозитория требуется передать в параметрах URL и учетные данные пользователя Dolibarr, а также адрес и порт листенера для реверс‑шелла.
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