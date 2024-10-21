Се­год­ня я покажу при­мер под­делки зап­росов на сто­роне сер­вера (SSRF). Мы получим дос­туп к внут­рянке сай­та и извле­чем кри­тичес­ки важ­ные дан­ные, затем най­дем дан­ные тех­ничес­кой учет­ной записи и повысим при­виле­гии в Linux через уяз­вимость в биб­лиоте­ке GitPython.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Editorial с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — лег­кий.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.20 editorial.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 8.9p1;
  • 80 — веб‑сер­вер Nginx 1.18.0.

Идем смот­реть, что там на веб‑сер­вере.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та
 

Точка входа

На сай­те находим фор­му для отправ­ки информа­ции о кни­ге.

Содержимое страницы Upload
Со­дер­жимое стра­ницы Upload

В фор­ме есть поля для URL и заг­рузки фай­ла. Если сер­вер будет обра­щать­ся к ука­зан­ному нами URL, обя­затель­но нуж­но про­верить, нет ли тут уяз­вимос­ти SSRF. Давай выпол­ним зап­рос на свой сер­вер, для чего у себя запус­тим лис­тенер:

nc -nlvp 8000

И ука­жем адрес нашей машины в поле URL. Осталь­ные поля для начала запол­ним тес­товыми дан­ными.

Содержимое страницы Upload
Со­дер­жимое стра­ницы Upload

Пос­ле отправ­ки зап­роса стра­ница обновля­ется, но в логах лис­тенера пус­то. Прос­матри­ваем зап­рос в Burp History и не находим там ука­зан­ного URL.

Запрос в Burp History
Зап­рос в Burp History

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