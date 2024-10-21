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Наша цель — получение прав суперпользователя на машине Editorial с учебной площадки Hack The Box. Уровень задания — легкий.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.20 editorial.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел два открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 8.9p1;
- 80 — веб‑сервер Nginx 1.18.0.
Идем смотреть, что там на веб‑сервере.
Точка входа
На сайте находим форму для отправки информации о книге.
В форме есть поля для URL и загрузки файла. Если сервер будет обращаться к указанному нами URL, обязательно нужно проверить, нет ли тут уязвимости SSRF. Давай выполним запрос на свой сервер, для чего у себя запустим листенер:
nc -nlvp 8000
И укажем адрес нашей машины в поле URL. Остальные поля для начала заполним тестовыми данными.
После отправки запроса страница обновляется, но в логах листенера пусто. Просматриваем запрос в Burp History и не находим там указанного URL.
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