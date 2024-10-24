Angr — эму­лятор на сте­роидах. Он кросс‑плат­формен­ный и под­держи­вает боль­шинс­тво популяр­ных архи­тек­тур: с ним на Linux мож­но искать уяз­вимос­ти в PE32, а на Windows — ковырять про­шив­ки роуте­ров. В этой статье я на при­мере работы в Linux покажу, как его исполь­зовать.

Сим­воличес­кий эму­лятор поз­воля­ет раз­вернуть поиск дыр на 180 гра­дусов. Фаз­зинг, ска­жем, через AFL про­бует все воз­можные вход­ные дан­ные. Angr же, нап­ротив, переби­рает все воз­можные пути исполне­ния, вос­созда­вая вход­ные дан­ные, при которых мы дос­тигли инте­ресу­юще­го нас учас­тка кода.

Нап­ример, возь­мем код из моей статьи про Intel Pin:

#include < stdio. h> #include < string. h> int main ( int argc , char * argv [] ) { if ( argc == 2 ) { if ( strcmp ( argv [ 1 ] , "secret" ) == 0 ) { printf ( "You did it! \ n " ) ; } else { printf ( "Better luck next time \ n " ) ; } } }

Пол­ный перебор шес­ти сим­волов пот­ребу­ет 256 в 6-й сте­пени попыток. Для Angr есть все­го одна раз­вилка: пой­ти налево или нап­раво. И он пой­дет и туда, и туда! Нам оста­ется лишь ска­зать ему, в какой момент оста­новить­ся и под­счи­тать вход­ные дан­ные.

import sys import angr import claripy project = angr . Project ( ' get_pass. bin ' ) arg = claripy . BVS ( ' arg ' , 8 * 10 ) initial_state = project . factory . entry_state ( args = [ ' ./ a. out ' , arg ] ) initial_state . options . add ( ' SYMBOL_FILL_UNCONSTRAINED_MEMORY ' ) def is_successful ( state ) : stdout_output = state . posix . dumps ( sys . stdout . fileno () ) return b ' You did it ' in stdout_output simulation = project . factory . simgr ( initial_state ) simulation . explore ( find = is_successful ) if simulation . found : solution_state = simulation . found [ 0 ] solution = solution_state . solver . eval ( arg , cast_to = bytes ) . decode ( ) print ( ' Password: ' , solution )

За­пус­тив скрипт, за секун­ду получа­ем иско­мый пароль.

$ python angr_get_pass. py

Password: secret

Не перес­казывая всю до­кумен­тацию, объ­ясню, что необ­ходимо для стар­та.

Пер­вым делом ста­вим Angr (пот­ребу­ется Python 3.8 или новее):

pip install angr

Angr спро­екти­рован для работы из кон­соли. Докумен­тация зачас­тую не рас­кры­вает всех воз­можнос­тей, так что советую изу­чать инс­тру­мент «живь­ем». По каж­дому объ­екту в инте­рак­тивном режиме мож­но получить справ­ку из docstring коман­дой help( project) (или project? , если у тебя iPython).

Поль­зовать­ся справ­кой мож­но так же, как и man : управле­ние — на стрел­ках, выход через q .

Ну а смот­реть поля и методы клас­сов удоб­но через авто­допол­нение: допиши к наз­ванию клас­са точ­ку и пару раз наж­ми Tab.

Основные концепции

Все начина­ется с клас­са Project , его соз­дание — это начало вза­имо­дей­ствия с Angr. Про­ект отве­чает за заг­рузку и пер­вичный ана­лиз.

Пе­реда­ем путь до иссле­дуемо­го фай­ла и, что­бы начать симуля­цию со стар­та прог­раммы, соз­даем новое сос­тояние через factory. entry_state . Фаб­рика соз­дает экзем­пля­ры основных клас­сов. Сос­тояние — это объ­ект SimState , фак­тичес­ки — сни­мок вир­туаль­ной машины. Он содер­жит блок кода, память, регис­тры, стек вызовов и дру­гие вещи, реали­зуемые как пла­гины к SimState .

initial_ state. regs. rip < BV64 0x401080>

Ис­поль­зуемые в симуля­ции дан­ные хра­нят­ся в битовом мас­сиве bitvector . Он стро­го огра­ничен по дли­не и может быть перепол­нен, то есть ведет себя как про­цес­сорный регистр. Его раз­мер всег­да ука­зыва­ется в битах.

Су­щес­тву­ет два основных типа: BVV (bit-vector value) и BVS (bit-vector symbol). Пер­вый пред­став­ляет кон­крет­ные зна­чения чисел. Вто­рой содер­жит толь­ко имя и раз­мер. Это осно­ва сим­воличес­кого исполне­ния, кон­крет­ного зна­чения здесь нет.

Базовые блоки

Каж­дое сос­тояние свя­зано с кон­крет­ным бло­ком кода. Мес­тный базовый блок — это набор инс­трук­ций, который закан­чива­ется коман­дой переда­чи управле­ния. Каж­дый шаг эму­ляции переме­щает нас к сле­дующе­му бло­ку, соз­давая новое сос­тояние.