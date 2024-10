import sys

import angr

import claripy

project = angr . Project ( ' get_pass. bin ' )

arg = claripy . BVS ( ' arg ' , 8 * 10 )

initial_state = project . factory . entry_state ( args = [ ' ./ a. out ' , arg ] )

initial_state . options . add ( ' SYMBOL_FILL_UNCONSTRAINED_MEMORY ' )

def is_successful ( state ) :

stdout_output = state . posix . dumps ( sys . stdout . fileno () )

return b ' You did it ' in stdout_output

simulation = project . factory . simgr ( initial_state )

simulation . explore ( find = is_successful )

if simulation . found :

solution_state = simulation . found [ 0 ]

solution = solution_state . solver . eval ( arg , cast_to = bytes ) . decode ( )