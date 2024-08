#include "pin. H"

#include < iostream>

UINT64 ins_count = 0 ;

VOID docount ( )

{

ins_count ++ ;

}

VOID Instruction ( INS ins , VOID * v )

{

INS_InsertCall ( ins , IPOINT_BEFORE , ( AFUNPTR ) docount , IARG_END ) ;

}

VOID Fini ( INT32 code , VOID * v )

{

std : : cerr < < "Count " < < ins_count < < std : : endl ;

}

INT32 Usage ( )

{

cerr < < "Prints out the number of executedinstructions. \ n " < < std : : endl ;

return - 1 ;

}

int main ( int argc , char * argv [] )

{

if ( PIN_Init ( argc , argv ) )

{

return Usage () ;

}

INS_AddInstrumentFunction ( Instruction , 0 ) ;

PIN_AddFiniFunction ( Fini , 0 ) ;

PIN_StartProgram () ;

return 0 ;