Из спис­ка офи­циаль­ных мей­нтей­неров ядра Linux ис­клю­чили один­надцать рос­сий­ских раз­работ­чиков. Эта новость задела мно­гих — при­чем не толь­ко в Рос­сии. Давай поп­робу­ем разоб­рать­ся, что имен­но слу­чилось, почему и какие из это­го мож­но сде­лать выводы.

На­чалось все с пат­ча от 18 октября 2024 года, в котором Грег Кроа‑Хар­тман, ответс­твен­ный за выпуск ста­биль­ной вет­ки ядра, убрал из фай­ла MAINTAINERS один­надцать рус­ских фамилий. Это не оста­лось незаме­чен­ным, и вско­ре начал раз­горать­ся скан­дал.

Ке­роси­на в огонь под­лил Линус Тор­валь­дс, на­писав сле­дующее:

Со­вер­шенно понят­но, почему эти изме­нения были сде­ланы, и отме­нять их ник­то не будет. Попыт­ка трол­лей с рос­сий­ских фаб­рик исполь­зовать ано­ним­ные акка­унты, что­бы изоб­разить акти­вис­тов, ни к чему не при­ведет. Кста­ти, если кто инте­ресу­ется, «раз­личные офи­циаль­ные тре­бова­ния» исхо­дят не толь­ко от США. И если кто‑то еще не слы­шал про сан­кции про­тив Рос­сии, почитай­те, что ли, новос­ти. И под «новос­тями» я имею в виду не про­рос­сий­ский спам. Тем, кто шлет мне пат­чи с отка­том изме­нений, — поп­робуй­те вклю­чить то, что у вас называ­ется моз­гами. Я — финн. Что, дума­ете, я ста­ну под­держи­вать рос­сий­скую агрессию? Похоже, у вас там не толь­ко нор­маль­ных новос­тей не хва­тает, но и зна­ний исто­рии.

Как пос­ле это­го мог­ло не полых­нуть? Но нас, как всег­да, инте­ресу­ют не эмо­ции, а нас­тоящие мотивы.

Сра­зу отме­тим важ­ный момент: ком­митить код рос­сий­ским раз­работ­чикам ник­то не зап­рещал. Их име­на и поч­ты лишь убра­ли с глаз долой — из спис­ка офи­циаль­ных пред­ста­вите­лей.

Од­нако все рав­но оста­ется тяж­кое ощу­щение, что это про­тиво­речит какой‑то неписа­ной эти­ке сво­бод­ного соф­та. Опен­сорс всег­да соз­давал­ся людь­ми из самых раз­ных час­тей пла­неты, незави­симо от того, как эти час­ти отно­сят­ся друг к дру­гу. А тут вдруг доб­роволь­ный труд нес­коль­ких раз­работ­чиков отверга­ют вро­де бы за одну толь­ко наци­ональ­ность.

Тем, кто мало зна­ком с миром опен­сорса, важ­но объ­яснить вто­рой клю­чевой момент. Сло­ва «доб­роволь­ный труд» вов­се не обя­затель­но зна­чат, что раз­работ­чик пилит ядро Linux у себя дома и пита­ется чем бог пош­лет. Боль­шинс­тво мей­нтей­неров, вклю­чая самого Тор­валь­дса, впол­не офи­циаль­но получа­ют воз­награж­дение.

Ча­ще все­го линук­соиды‑ядер­щики работа­ют в какой‑нибудь ком­пании, которая сама нуж­дает­ся в низ­коуров­невом коде для Linux и потому дер­жит на зар­пла­те соот­ветс­тву­ющих девело­перов. Они тру­дят­ся в основном на свою кон­тору, но заод­но что‑то ком­митят в апс­трим — то есть отправ­ляют пат­чи на ревью Тор­валь­дсу и его помощ­никам, а те реша­ют, вклю­чать или не вклю­чать новый код в ядро.

Круп­ные ком­пании вро­де Red Hat, Intel или IBM еще и донатят спе­циаль­ным НКО (нап­ример, Linux Foundation, где работа­ет Линус), а те раз­дают гран­ты авто­рам важ­ных ком­понен­тов, не получа­ющим за свой вклад обыч­ную зар­пла­ту.

А где круп­ные ком­пании или спон­сиру­емые ими фон­ды, там и про­тив­ное сво­бодо­люби­вому духу сло­веч­ко «ком­пла­енс», то есть тре­бова­ния, которым нуж­но соот­ветс­тво­вать. Нап­ример, соб­людать сан­кции, если их вве­ло пра­витель­ство стра­ны, в которой работа­ет ком­пания или фонд.

Как минимум часть рос­сий­ских прог­раммис­тов, исклю­чен­ных из MAINTAINERS, тру­доус­тро­ены в под­сан­кци­онных фир­мах: «Сбе­ре», «Бай­кал элек­тро­никс» и «Откры­той мобиль­ной плат­форме», при­над­лежащей «Рос­телеко­му». Сот­рудни­чес­тво с ними, пусть и опос­редован­ное, юрис­ты Red Hat и IBM навер­няка видят как потен­циаль­ную проб­лему. Да и самому Linux Foundation за несоб­людение сан­кций может при­лететь от федераль­ного пра­витель­ства.

Так что перед Тор­валь­дсом, ско­рее все­го, встал выбор меж­ду один­надцатью раз­работ­чиками (из более чем тысячи) и круп­ными донора­ми. Потеря чего из это­го нав­редит раз­витию Linux боль­ше? Ответ оче­виден.

Ин­терес­но, что нап­рямую об этом ска­зано не было (нес­мотря на прось­бы выражать­ся яснее): Тор­валь­дс лишь сос­лался на нежела­ние обсуждать с широкой пуб­ликой «юри­дичес­кие детали». Но намеки сов­сем не тон­кие.

Тут кто‑то обя­затель­но ска­жет, что при­нятие полити­чес­ких сто­рон нав­редит обще­му делу еще боль­ше и луч­ше бы потерять день­ги спон­соров, но не нарушить прин­ципы. Но для тех, кто хорошо зна­ком с твор­чес­твом Тор­валь­дса, его нежела­ние воп­реки все­му сто­ять горой за иде­алы сво­бод­ного соф­та вряд ли будет шоком.

Тор­валь­дс никог­да не стре­мил­ся выражать­ся и дей­ство­вать ней­траль­но. Есть це­лые кол­лекции при­меров того, как «отец Linux» кому‑то гру­бит или откро­вен­но посыла­ет. Он неод­нократ­но ссо­рил­ся с дру­гими раз­работ­чиками и был цен­тром самых раз­ных скан­далов.

А вот каким‑то мощ­ным иде­оло­гом сво­бод­ного соф­та Тор­валь­дс никог­да не был. Лицен­зировать ядро Linux по GPL его изна­чаль­но уго­ворил Ричард Стол­лман, и Тор­валь­дс, в отли­чие от него, прак­тику­ет куда более ути­литар­ный под­ход к опен­сорсу.

Для Стол­лма­на и его сорат­ников из FSF сво­бода соф­та — это цель, а ядро Linux — прос­то ком­понент, без которо­го сис­тема GNU/Linux не смог­ла бы работать. Для Тор­валь­дса же все наобо­рот: раз­работ­ка Linux — цель, а сво­бод­ная лицен­зия — средс­тво ее дос­тижения.

От­сюда и час­тые раз­ногла­сия. Нап­ример, Тор­валь­дс не раз кри­тико­вал GPL v3 — новую вер­сию лицен­зии, которая обя­зыва­ет раз­работ­чиков железа рас­кры­вать код про­шив­ки, если в ней исполь­зован опен­сор­сный код. По мне­нию Тор­валь­дса, такой радика­лизм лишь умень­шит популяр­ность Linux, а потому не нужен.

Ну и наконец, если кто‑то счи­тал, что раз­работ­ка сво­бод­ного соф­та — это какой‑то отдель­ный мир без полити­ки, то зря. Прос­то полити­чес­кими в нем обыч­но счи­тают­ся сов­сем дру­гие темы: нап­ример, какой про­токол или стан­дарт выб­рать. Отве­ты на такие воп­росы — вещь вов­се не абс­трак­тная, и они могут нап­рямую помочь или нав­редить какой‑нибудь круп­ной ком­пании, а зна­чит, на кону неред­ко боль­шие день­ги.

Ка­кие выводы мож­но сде­лать из этой исто­рии? Пер­вый и самый оче­вид­ный свя­зан с лич­ностью Линуса Тор­валь­дса. Судить о его манере руководс­тва, сти­ле пуб­лично­го обще­ния и взгля­дах на опен­сорс я, пожалуй, оставляю читате­лю. Посове­тую толь­ко не при­писы­вать челове­ку при­вер­женность опре­делен­ным (или, самое веселое, — не впол­не опре­делен­ным) иде­алам, а затем гне­вать­ся, что он им не соот­ветс­тву­ет.

Для меня куда важ­нее вто­рой, гло­баль­ный вывод. Чем более серь­езную роль в нашей жиз­ни игра­ет софт, тем слож­нее будет его раз­работ­ке оста­вать­ся в сто­роне от мир­ских дел. Исто­рия с ядром Linux и рус­ски­ми мей­нтей­нерами — яркий тому при­мер. И совер­шенно точ­но не пос­ледний.