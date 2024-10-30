Началось все с патча от 18 октября 2024 года, в котором Грег Кроа‑Хартман, ответственный за выпуск стабильной ветки ядра, убрал из файла MAINTAINERS одиннадцать русских фамилий. Это не осталось незамеченным, и вскоре начал разгораться скандал.
Керосина в огонь подлил Линус Торвальдс, написав следующее:
Совершенно понятно, почему эти изменения были сделаны, и отменять их никто не будет. Попытка троллей с российских фабрик использовать анонимные аккаунты, чтобы изобразить активистов, ни к чему не приведет.
Кстати, если кто интересуется, «различные официальные требования» исходят не только от США.
И если кто‑то еще не слышал про санкции против России, почитайте, что ли, новости. И под «новостями» я имею в виду не пророссийский спам.
Тем, кто шлет мне патчи с откатом изменений, — попробуйте включить то, что у вас называется мозгами. Я — финн. Что, думаете, я стану поддерживать российскую агрессию? Похоже, у вас там не только нормальных новостей не хватает, но и знаний истории.
Как после этого могло не полыхнуть? Но нас, как всегда, интересуют не эмоции, а настоящие мотивы.
Сразу отметим важный момент: коммитить код российским разработчикам никто не запрещал. Их имена и почты лишь убрали с глаз долой — из списка официальных представителей.
Однако все равно остается тяжкое ощущение, что это противоречит какой‑то неписаной этике свободного софта. Опенсорс всегда создавался людьми из самых разных частей планеты, независимо от того, как эти части относятся друг к другу. А тут вдруг добровольный труд нескольких разработчиков отвергают вроде бы за одну только национальность.
Тем, кто мало знаком с миром опенсорса, важно объяснить второй ключевой момент. Слова «добровольный труд» вовсе не обязательно значат, что разработчик пилит ядро Linux у себя дома и питается чем бог пошлет. Большинство мейнтейнеров, включая самого Торвальдса, вполне официально получают вознаграждение.
Чаще всего линуксоиды‑ядерщики работают в какой‑нибудь компании, которая сама нуждается в низкоуровневом коде для Linux и потому держит на зарплате соответствующих девелоперов. Они трудятся в основном на свою контору, но заодно что‑то коммитят в апстрим — то есть отправляют патчи на ревью Торвальдсу и его помощникам, а те решают, включать или не включать новый код в ядро.
Крупные компании вроде Red Hat, Intel или IBM еще и донатят специальным НКО (например, Linux Foundation, где работает Линус), а те раздают гранты авторам важных компонентов, не получающим за свой вклад обычную зарплату.
А где крупные компании или спонсируемые ими фонды, там и противное свободолюбивому духу словечко «комплаенс», то есть требования, которым нужно соответствовать. Например, соблюдать санкции, если их ввело правительство страны, в которой работает компания или фонд.
Как минимум часть российских программистов, исключенных из MAINTAINERS, трудоустроены в подсанкционных фирмах: «Сбере», «Байкал электроникс» и «Открытой мобильной платформе», принадлежащей «Ростелекому». Сотрудничество с ними, пусть и опосредованное, юристы Red Hat и IBM наверняка видят как потенциальную проблему. Да и самому Linux Foundation за несоблюдение санкций может прилететь от федерального правительства.
Так что перед Торвальдсом, скорее всего, встал выбор между одиннадцатью разработчиками (из более чем тысячи) и крупными донорами. Потеря чего из этого навредит развитию Linux больше? Ответ очевиден.
Интересно, что напрямую об этом сказано не было (несмотря на просьбы выражаться яснее): Торвальдс лишь сослался на нежелание обсуждать с широкой публикой «юридические детали». Но намеки совсем не тонкие.
Тут кто‑то обязательно скажет, что принятие политических сторон навредит общему делу еще больше и лучше бы потерять деньги спонсоров, но не нарушить принципы. Но для тех, кто хорошо знаком с творчеством Торвальдса, его нежелание вопреки всему стоять горой за идеалы свободного софта вряд ли будет шоком.
Торвальдс никогда не стремился выражаться и действовать нейтрально. Есть целые коллекции примеров того, как «отец Linux» кому‑то грубит или откровенно посылает. Он неоднократно ссорился с другими разработчиками и был центром самых разных скандалов.
А вот каким‑то мощным идеологом свободного софта Торвальдс никогда не был. Лицензировать ядро Linux по GPL его изначально уговорил Ричард Столлман, и Торвальдс, в отличие от него, практикует куда более утилитарный подход к опенсорсу.
Для Столлмана и его соратников из FSF свобода софта — это цель, а ядро Linux — просто компонент, без которого система GNU/Linux не смогла бы работать. Для Торвальдса же все наоборот: разработка Linux — цель, а свободная лицензия — средство ее достижения.
Отсюда и частые разногласия. Например, Торвальдс не раз критиковал GPL v3 — новую версию лицензии, которая обязывает разработчиков железа раскрывать код прошивки, если в ней использован опенсорсный код. По мнению Торвальдса, такой радикализм лишь уменьшит популярность Linux, а потому не нужен.
Ну и наконец, если кто‑то считал, что разработка свободного софта — это какой‑то отдельный мир без политики, то зря. Просто политическими в нем обычно считаются совсем другие темы: например, какой протокол или стандарт выбрать. Ответы на такие вопросы — вещь вовсе не абстрактная, и они могут напрямую помочь или навредить какой‑нибудь крупной компании, а значит, на кону нередко большие деньги.
Какие выводы можно сделать из этой истории? Первый и самый очевидный связан с личностью Линуса Торвальдса. Судить о его манере руководства, стиле публичного общения и взглядах на опенсорс я, пожалуй, оставляю читателю. Посоветую только не приписывать человеку приверженность определенным (или, самое веселое, — не вполне определенным) идеалам, а затем гневаться, что он им не соответствует.
Для меня куда важнее второй, глобальный вывод. Чем более серьезную роль в нашей жизни играет софт, тем сложнее будет его разработке оставаться в стороне от мирских дел. История с ядром Linux и русскими мейнтейнерами — яркий тому пример. И совершенно точно не последний.