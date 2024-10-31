Как час­то ты видишь завет­ную сес­сию домен­ного адми­нис­тра­тора на дырявой «семер­ке»? Его учет­ная запись так и про­сит­ся в руки зло­умыш­ленни­ка или пен­тесте­ра, и даль­ше она поможет зах­ватить всю сет­ку. Одна­ко злой анти­вирус ни в какую не дает сдам­пить LSASS. Что пен­тесте­ру делать в таком слу­чае? Как получить сес­сию поль­зовате­ля, обой­дя все защит­ные средс­тва?

В Windows при вхо­де поль­зовате­ля в сис­тему ему наз­нача­ется собс­твен­ная сес­сия. Глу­боко‑глу­боко внут­ри про­цес­са lsass. exe хра­нит­ся сопос­тавле­ние меж­ду сес­сией и учет­ными дан­ными поль­зовате­ля. При попыт­ке прой­ти аутен­тифика­цию на сто­рон­нем хос­те, ресур­се или служ­бе LSA получа­ет иден­тифика­тор кон­крет­ной сес­сии, обна­ружи­вает связь меж­ду сес­сией и кон­крет­ными учет­ными дан­ными, пос­ле чего про­водит аутен­тифика­цию.

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Под­робно механизм аутен­тифика­ции поль­зовате­лей, прин­цип работы LSA и общую струк­туру сес­сий мы изу­чали в статье «Пос­тавщик небезо­пас­ности. Как Windows рас­кры­вает пароль поль­зовате­ля». Сей­час же пред­лагаю поз­накомить­ся с механиз­мом кра­жи сес­сий.

Ес­ли вкрат­це: поч­ти все спо­собы кра­жи сес­сий поз­воля­ют нем­ножко зло­упот­ребить механиз­мом сопос­тавле­ния сес­сии и учет­ных дан­ных и начать исполнять какие‑нибудь нелеги­тим­ные дей­ствия от лица поль­зовате­ля, на чью сес­сию мы можем воз­дей­ство­вать.

Поиск сессий пользователей

Пер­вым делом нам нуж­но най­ти компь­ютер, на котором могут лежать инте­рес­ные сес­сии поль­зовате­лей. Здесь мы можем на выбор исполь­зовать:

фун­кции WinAPI, которые поз­воля­ют перечис­лять сес­сии на устрой­стве;

по­веде­ние сис­темы — нап­ример, можем смот­реть, появ­ляют­ся ли опре­делен­ные арте­фак­ты, которые сви­детель­ству­ют о наличии сес­сии поль­зовате­ля на хос­те;

осо­бен­ности AD, которые помогут нам рас­крыть спис­ки поль­зовате­лей на хос­те.

WinAPI

Нач­нем с самого прос­того вари­анта — WinAPI. Здесь мно­го полез­ных нам фун­кций. Я выделю эти:

Нач­нем с пер­вой. У нее мно­го аргу­мен­тов, которые неп­лохо докумен­тирова­ны в MSDN.

NET_API_STATUS NET_API_FUNCTION NetSessionEnum ( [ in ] LMSTR servername , [ in ] LMSTR UncClientName , [ in ] LMSTR username , [ in ] DWORD level , [ out ] LPBYTE * bufptr , [ in ] DWORD prefmaxlen , [ out ] LPDWORD entriesread , [ out ] LPDWORD totalentries , [ in , out ] LPDWORD resume_handle ) ;

Единс­твен­ное, на что нам сто­ит обра­тить вни­мание, — пер­вый параметр, он как раз таки и отве­чает за компь­ютер, с которо­го будет получе­на информа­ция о сес­сиях. При­чем сущес­тву­ет ана­лог этой фун­кции, но поверх RPC — NetrSessionEnum().

С исполь­зовани­ем это­го метода работа­ет боль­шинс­тво инс­тру­мен­тов для обна­руже­ния сес­сий поль­зовате­ля. Нап­ример, если мы работа­ем с хос­та на Linux, то мож­но вос­поль­зовать­ся скрип­том netview.py (вот, кста­ти, вы­зов метода NetrSessionEnum()).

python3 netview. py DOMAIN/ Administrator: lolkekcheb123! -target 10. 10. 10. 10

Па­раметр -target — это устрой­ство, с которо­го сле­дует собирать информа­цию о сес­сиях.

Инс­тру­мент име­ет более инва­зив­ные фун­кции: с его помощью мож­но отсле­живать сес­сии по все­му домену. В таком слу­чае спи­сок поль­зовате­лей, которых ищем, ука­зыва­ем через -users .

Чуть более уре­зан­ные воз­можнос­ти — у netexec , он дос­тупен через флаг --loggedon-users.

nxc smb 10. 10. 10. 10/ 24 -u admin -p admin --loggedon-users

На­конец, BloodHound собира­ет информа­цию о сес­сиях точ­но таким же обра­зом. Впро­чем, если мы работа­ем с Windows, то опи­сан­ные выше вари­анты неп­римени­мы. Поэто­му мож­но пос­мотреть в сто­рону LOLBAS. Нап­ример, net .

net session [ \ \ compname] [ / list]

Ли­бо quser .

quser. exe / server: dc01. office. corp # Аналог 1 в 1 qwinsta. exe / server: dc01. office. corp # Аналог 1 в 1, часть 2 : ) query. exe user / server: W10. ad. bitsadmin. com

Еще сущес­тву­ет под­писан­ный Microsoft инс­тру­мент PsLoggedon.

psloggedon \ \ dc01

На­конец, есть пол­ноцен­ные фрей­мвор­ки на PowerShell, нап­ример Get-UserSession2.ps1, BOF для Cobalt Strike Get-NetSession и, конеч­но же, все­ми любимый Invoke-UserHunter из пакета PowerView.