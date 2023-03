LSA_DISPATCH_TABLE DispatchTable ;

NTSTATUS LsaApInitializePackage ( _In_ ULONG AuthenticationPackageId , _In_ PLSA_DISPATCH_TABLE LsaDispatchTable , _In_opt_ PLSA_STRING Database , _In_opt_ PLSA_STRING Confidentiality , _Out_ PLSA_STRING * AuthenticationPackageName )

{

// Сохраняем адреса функций

DispatchTable . CreateLogonSession = LsaDispatchTable -> CreateLogonSession ;

DispatchTable . DeleteLogonSession = LsaDispatchTable -> DeleteLogonSession ;

DispatchTable . AddCredential = LsaDispatchTable -> AddCredential ;

DispatchTable . GetCredentials = LsaDispatchTable -> GetCredentials ;

DispatchTable . DeleteCredential = LsaDispatchTable -> DeleteCredential ;

DispatchTable . AllocateLsaHeap = LsaDispatchTable -> AllocateLsaHeap ;

DispatchTable . FreeLsaHeap = LsaDispatchTable -> FreeLsaHeap ;

DispatchTable . AllocateClientBuffer = LsaDispatchTable -> AllocateClientBuffer ;

DispatchTable . FreeClientBuffer = LsaDispatchTable -> FreeClientBuffer ;

DispatchTable . CopyToClientBuffer = LsaDispatchTable -> CopyToClientBuffer ;

DispatchTable . CopyFromClientBuffer = LsaDispatchTable -> CopyFromClientBuffer ;

// Возвращаем имя нашего AP

( * AuthenticationPackageName ) = ( LSA_STRING * ) LsaDispatchTable -> AllocateLsaHeap ( sizeof ( LSA_STRING )) ;

if ( NULL != ( * AuthenticationPackageName ) )

{

( * AuthenticationPackageName ) = ( LSA_STRING * )

LsaDispatchTable -> AllocateLsaHeap ( sizeof ( LSA_STRING )) ;

( * AuthenticationPackageName ) -> Buffer = ( char * )

LsaDispatchTable -> AllocateLsaHeap ( ( ULONG ) strlen

( "myssp" ) + 1 ) ;

if ( NULL != ( * AuthenticationPackageName ) -> Buffer )

{

( * AuthenticationPackageName ) -> Length =

strlen ( "myssp" ) ;

( * AuthenticationPackageName ) -> MaximumLength =

strlen ( "myssp" ) + 1 ;

strcpy (

( * AuthenticationPackageName ) -> Buffer ,

"myssp" ) ;

return 0x00000000L ; // STATUS_SUCCESS

}

return 0xC0000002 ; // STATUS_NOT_IMPLEMENTED

}