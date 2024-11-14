Pentest Award
Этот текст получил первое место на премии Pentest Award 2024 в категории «Пробив web». Это соревнование ежегодно проводится компанией Awillix.
warning
Статья имеет ознакомительный характер и предназначена для специалистов по безопасности, проводящих тестирование в рамках контракта. Автор и редакция не несут ответственности за любой вред, причиненный с применением изложенной информации. Распространение вредоносных программ, нарушение работы систем и нарушение тайны переписки преследуются по закону.
Перечисление пользователей
- Уровень опасности: средний
На сайте, который я тестировал, была возможность зайти в личный кабинет. А на странице входа нашлась возможность перебирать пользователей и смотреть ответ сервера: в случае если пользователь с введенным именем существует, сервер отвечает иначе.
Если указываем существующую учетку, получаем сообщение «Введен неверный пароль» либо «Превышено количество попыток входа с неверным паролем». Если же пользователя с таким логином нет, то в ответе сервера будет сообщение «Ваши данные не найдены в системе. Проверьте правильность указанных данных».
Я запустил автоматизированный подбор по словарю и нашел некоторое количество валидных логинов.
Спреинг паролей
- Уровень опасности: средний
Дальше я нашел возможность подбирать по словарю пароли найденных пользователей — опять же по ответу сервера на введенные данные. Это атака password spraying. Новые пароли я пробовал каждые 30 минут, так как после каждого следующего неверного ввода учетных данных период блокировки не увеличивался. В итоге удалось подобрать пароли для трех пользователей сервиса.
Обход 2FA
- Уровень опасности: критический
Сразу зайти в личный кабинет не удалось из‑за того, что сервис проверял второй фактор аутентификации и просил ввести код из SMS.
Изучив код этой страницы, я нашел интересный параметр —
mode4. Здесь он имеет значение
sms.
Я перебрал возможные значения этого параметра и нашел несколько таких, при которых нас не перенаправляет обратно на страницу ввода логина и пароля.
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