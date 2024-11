Microsoft выпустила опциональное накопительное обновление KB5046714 Preview для Windows 10 22H2. В нем компания исправила шесть ошибок, включая баг, мешавший пользователям удалять или обновлять пакетные приложения.

О проблемах с пакетными приложениями (такими как Microsoft Teams) стало известно еще на прошлой неделе. Корень проблемы крылся в WinAppSDK 1.6.2, который автоматически устанавливался в системы пользователей после установки приложений, разработанных с использованием Win App SDK.

Из-за этого бага обновление или удаление приложений становилось невозможным, и возникала ошибка «Что-то произошло на нашей стороне» (Something happened on our end).

«Если вы ИТ-администратор и пытаетесь управлять пакетными приложениями через PowerShell с помощью команды Get-AppxPackage, вы можете столкнуться с ошибкой Deployment failed with HRESULT: 0x80073CFA, Please contact your software vendor. (Exception from HRESULT: 0x80073CFA’), — поясняли в Microsoft. — Также вы можете обнаружить, что проблема затрагивает Microsoft Teams и другие сторонние приложения, если вы решите удалить и переустановить их в рамках процесса обновления».

При этом в компании писали, что баг вызван не ежемесячными обновлениями, поэтому его не удастся устранить путем удаления каких-то пакетов обновлений Windows. То есть в Microsoft рекомендовали дождаться патча.

В настоящее время исправление уже появилось в составе предварительного накопительного обновления KB5046714 (хотя эта ошибка и не перечислена в списке исправленных).

Также в KB5046714 были устранены шесть других багов, включая проблему с ярлыками Win32, которые могли не сохраняться в облаке, и ошибку активации Windows, которая возникала после замены материнской платы.