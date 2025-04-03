Ком­пания Пав­ла Жов­нера Flipper Devices, извес­тная бла­года­ря Flipper Zero, анон­сирова­ла новый девайс — Busy Bar . Он в мень­шей сте­пени ори­енти­рован на хакеров, но может при­годить­ся в пов­седнев­ной работе. Он дол­жен помочь тебе не отвле­кать­ся и дру­гим — не отвле­кать тебя.

Ус­трой­ство снаб­жено LED-пик­сель­ным экра­ном и будет иметь откры­тый API, что дает дорогу для кас­томиза­ции и прог­рамми­рова­ния. Имен­но этим, на наш взгляд, устрой­ство и инте­рес­но.

Ос­новное пред­назна­чение Busy Bar — помогать бороть­ся с прок­расти­наци­ей и фокуси­ровать­ся во вре­мя работы. Основная фиш­ка — встро­енный тай­мер Pomodoro, клас­сичес­кая тех­ника тайм‑менед­жмен­та, которая делит рабочий про­цесс на интерва­лы: 25 минут кон­цен­три­рован­ной работы и 5 минут отды­ха (или иные удоб­ные интерва­лы).

Са­ма по себе схе­ма прос­тая, но Busy Bar приз­ван делать ее более эффектив­ной и кас­томизи­ровать под любые задачи и сце­нарии, а так­же опо­веща­ет окру­жающих о том, в какой ты ста­дии — кон­цен­три­руешь­ся или дела­ешь передыш­ку.

Характеристики Ос­новной экран: 72x16 RGB LED-мат­рица, 60 Гц, 400 нит, адап­тивная яркость

72x16 RGB LED-мат­рица, 60 Гц, 400 нит, адап­тивная яркость Зад­ний экран: 160x80 монох­ромный OLED, 16 гра­даций серого

160x80 монох­ромный OLED, 16 гра­даций серого Про­цес­сор: STM32U5 (Arm Cortex-M33 @160 МГц), 2.5 MB RAM + 16 GB eMMC

STM32U5 (Arm Cortex-M33 @160 МГц), 2.5 MB RAM + 16 GB eMMC Ком­муника­ции: Wi-Fi 6 (2.4 GHz, WPA3), Bluetooth LE 5.4

Wi-Fi 6 (2.4 GHz, WPA3), Bluetooth LE 5.4 Пи­тание: Li-ion 18650, до 2 недель в стен­дбае, 8 часов активной работы

Li-ion 18650, до 2 недель в стен­дбае, 8 часов активной работы Под­клю­чение: USB-C, Virtual USB Ethernet, HTTP API

USB-C, Virtual USB Ethernet, HTTP API Эле­мен­ты управле­ния: кли­кал­ка с энко­дером, две кноп­ки, перек­лючатель режимов

кли­кал­ка с энко­дером, две кноп­ки, перек­лючатель режимов Аудио: встро­енный спи­кер для зву­ковых уве­дом­лений

встро­енный спи­кер для зву­ковых уве­дом­лений Мон­таж: кре­пит­ся на монитор, сте­ну, дверь — в ком­плек­те все виды креп­лений

Эк­ран на 72×16 пик­селей под­держи­вает пол­ноцен­ную RGB-палит­ру с адап­тивной яркостью до 400 нит. Это поз­воля­ет отоб­ражать любые поль­зователь­ские ста­тусы и сооб­щения. При­чем ста­тусы мож­но не толь­ко выбирать из готовой биб­лиоте­ки, но и соз­давать самос­тоятель­но с помощью прос­тых API-зап­росов или даже прог­рамми­ровать на JavaScript, Python или Go. Для гиков это озна­чает прак­тичес­ки неог­раничен­ные воз­можнос­ти кас­томиза­ции и интегра­ции устрой­ства в любые про­екты и эко­сис­темы.

Что осо­бен­но цен­но, API откры­тый и будет пол­ностью дос­тупен для работы без обя­затель­ного под­клю­чения к интерне­ту. Busy Bar мож­но под­клю­чать по USB (будет вир­туаль­ный Ethernet), через Wi-Fi или даже интегри­ровать нап­рямую с облачны­ми сер­висами по MQTT без при­вяз­ки к кон­крет­ному вен­дору. Это дела­ет устрой­ство абсо­лют­но незави­симым и край­не гиб­ким в исполь­зовании. Хочешь — под­клю­чай к Home Assistant, хочешь — пили свой сер­вер.

Для фанатов умных домов и IoT девайс под­держи­вает про­токол Matter. То есть, при вклю­чении режима занятос­ти Busy Bar может, нап­ример, авто­матом приг­лушать уве­дом­ления на всех тво­их устрой­ствах, ста­вить на паузу музыку, регули­ровать свет или даже запирать две­ри. Кру­тая фиш­ка, осо­бен­но для тех, кто любит, что­бы все работа­ло само и не отвле­кало (впро­чем, тут еще как пос­мотреть — порой на воз­ню со всем этим ухо­дит боль­ше вре­мени, чем сэконо­мишь).

Ин­терес­но, что и зад­няя панель устрой­ства (та, что будет обра­щена к тебе) тоже обо­рудо­вана экра­ном. Монох­ромный OLED-дис­плей поз­воля­ет все вре­мя дер­жать тай­мер перед гла­зами.

При­ятно, что раз­работ­чики добави­ли физичес­кие орга­ны управле­ния: тум­блер и колеси­ко. Мож­но перек­лючать режимы и нас­тра­ивать тай­мер без соф­та — что­бы быс­тро менять ста­тус, не отвле­каясь на смар­тфон или компь­ютер.

Busy Bar под­держи­вает авто­мати­чес­кое вклю­чение ста­туса «занят» при звон­ках, записях или стри­мах, опре­деляя активность мик­рофона или камеры компь­юте­ра. Раз­работ­чики пре­дус­мотре­ли и воз­можность уда­лен­ного управле­ния — мож­но уста­новить устрой­ство у две­ри или на сте­не и управлять им через дес­ктоп­ное при­ложе­ние или HTTP-зап­росы из любой точ­ки мира.

Что в коробке Busy Bar;

креп­ление на монитор;

креп­ление на сте­ну или дверь;

ка­бель USB-C (2 м);

инс­трук­ция, которую ты про­игно­ришь.

Ус­трой­ство мож­но будет заказать в фир­менном магази­не за 189 дол­ларов США, одна­ко на момент написа­ния это­го тек­ста покуп­ка недос­тупна, и жела­ющим при­обрести Busy Bar пред­лага­ют оста­вить e-mail для свя­зи. Так­же ты можешь про­читать о под­робнос­тях раз­работ­ки и про­тоти­пиро­вания в бло­ге ком­пании.