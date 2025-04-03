Устройство снабжено LED-пиксельным экраном и будет иметь открытый API, что дает дорогу для кастомизации и программирования. Именно этим, на наш взгляд, устройство и интересно.
Основное предназначение Busy Bar — помогать бороться с прокрастинацией и фокусироваться во время работы. Основная фишка — встроенный таймер Pomodoro, классическая техника тайм‑менеджмента, которая делит рабочий процесс на интервалы: 25 минут концентрированной работы и 5 минут отдыха (или иные удобные интервалы).
Сама по себе схема простая, но Busy Bar призван делать ее более эффективной и кастомизировать под любые задачи и сценарии, а также оповещает окружающих о том, в какой ты стадии — концентрируешься или делаешь передышку.
Характеристики
- Основной экран: 72x16 RGB LED-матрица, 60 Гц, 400 нит, адаптивная яркость
- Задний экран: 160x80 монохромный OLED, 16 градаций серого
- Процессор: STM32U5 (Arm Cortex-M33 @160 МГц), 2.5 MB RAM + 16 GB eMMC
- Коммуникации: Wi-Fi 6 (2.4 GHz, WPA3), Bluetooth LE 5.4
- Питание: Li-ion 18650, до 2 недель в стендбае, 8 часов активной работы
- Подключение: USB-C, Virtual USB Ethernet, HTTP API
- Элементы управления: кликалка с энкодером, две кнопки, переключатель режимов
- Аудио: встроенный спикер для звуковых уведомлений
- Монтаж: крепится на монитор, стену, дверь — в комплекте все виды креплений
Экран на 72×16 пикселей поддерживает полноценную RGB-палитру с адаптивной яркостью до 400 нит. Это позволяет отображать любые пользовательские статусы и сообщения. Причем статусы можно не только выбирать из готовой библиотеки, но и создавать самостоятельно с помощью простых API-запросов или даже программировать на JavaScript, Python или Go. Для гиков это означает практически неограниченные возможности кастомизации и интеграции устройства в любые проекты и экосистемы.
Что особенно ценно, API открытый и будет полностью доступен для работы без обязательного подключения к интернету. Busy Bar можно подключать по USB (будет виртуальный Ethernet), через Wi-Fi или даже интегрировать напрямую с облачными сервисами по MQTT без привязки к конкретному вендору. Это делает устройство абсолютно независимым и крайне гибким в использовании. Хочешь — подключай к Home Assistant, хочешь — пили свой сервер.
Для фанатов умных домов и IoT девайс поддерживает протокол Matter. То есть, при включении режима занятости Busy Bar может, например, автоматом приглушать уведомления на всех твоих устройствах, ставить на паузу музыку, регулировать свет или даже запирать двери. Крутая фишка, особенно для тех, кто любит, чтобы все работало само и не отвлекало (впрочем, тут еще как посмотреть — порой на возню со всем этим уходит больше времени, чем сэкономишь).
Интересно, что и задняя панель устройства (та, что будет обращена к тебе) тоже оборудована экраном. Монохромный OLED-дисплей позволяет все время держать таймер перед глазами.
Приятно, что разработчики добавили физические органы управления: тумблер и колесико. Можно переключать режимы и настраивать таймер без софта — чтобы быстро менять статус, не отвлекаясь на смартфон или компьютер.
Busy Bar поддерживает автоматическое включение статуса «занят» при звонках, записях или стримах, определяя активность микрофона или камеры компьютера. Разработчики предусмотрели и возможность удаленного управления — можно установить устройство у двери или на стене и управлять им через десктопное приложение или HTTP-запросы из любой точки мира.
Что в коробке
- Busy Bar;
- крепление на монитор;
- крепление на стену или дверь;
- кабель USB-C (2 м);
- инструкция, которую ты проигноришь.
Устройство можно будет заказать в фирменном магазине за 189 долларов США, однако на момент написания этого текста покупка недоступна, и желающим приобрести Busy Bar предлагают оставить e-mail для связи. Также ты можешь прочитать о подробностях разработки и прототипирования в блоге компании.