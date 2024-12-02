МВД и прокуратура Калининграда сообщили о передаче в суд дела 32-летнего местного жителя, обвиняемого в создании некой вредоносной программы.

По версии следствия, в январе текущего года обвиняемый разработал специализированное вредоносное ПО, «предназначенное для шифрования файлов и данных без ведома и согласия пользователей компьютерного оборудования». Прокуратура сообщает, что он планировал использовать эту малварь «для шифрования данных коммерческих организаций, чтобы затем получать от них выкуп за дешифрование».

Обвинения были предъявлены по 1 ст. 273 УК РФ «Создание компьютерной программы, заведомо предназначенной для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации».

«В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с подписанным прокурором обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд г. Калининграда для рассмотрения по существу», — гласит официальное заявление пресс-службы УМВД.

Как сообщает «РИА Новости», речь идет о Михаиле Павловиче Матвееве (он же Wazawaka, m1x, Boriselcin и Uhodiransomwar).

Напомним, что Матвеева связывают с развертыванием вымогателей LockBit, Babuk и Hive в сетях организаций в США и за их пределами. В 2023 году американские власти выдвинули обвинения против Матвеева, в том числе: в сговоре с целью передачи требований о выкупе, сговоре с целью повреждения защищенных компьютеров и умышленном повреждении защищенных компьютеров.

В то же время Матвеев попал под санкции от Управления по контролю за иностранными активами при Министерстве финансов США (OFAC), так как обвинялся в проведении кибератак на американские организации, включая организации критической инфраструктуры США, больницы, школы и правоохранительные органы.

В итоге в 2023 году Государственный департамент США объявил о вознаграждении в размере до 10 млн США, которое американские власти готовы были выплатить за любую информацию, которая может привести к аресту или осуждению Матвеева.