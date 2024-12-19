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Многие обозреватели сейчас проводят отдельный раунд тестирования, чтобы выявить характеристики псевдо-SLC-кеша и выяснить реальную скорость записи по всему объему диска. И вот недавно вскрылось, что накопители с динамическим pSLC-кешем теряют ресурс еще быстрее, чем все думали. В этой статье мы рассмотрим, как падает скорость записи на SSD с течением времени и как производители обманывают обозревателей.
Небольшой ликбез
Как тебе наверняка известно, существует множество типов NAND-памяти, отличающихся плотностью записи. Возможно, ты догадываешься и о том, что сами чипы мало отличаются между собой, а «тип» памяти — это всего лишь режим работы, который может быть произвольно выбран производителем. Более того, современные чипы поддерживают не только статическую конфигурацию плотности ячеек, но и динамическое переключение между режимами. Но не будем забегать вперед и рассмотрим основные типы памяти, использующиеся в современных накопителях.
- SLC (однобитный режим) появился раньше всего; одна ячейка — один бит. В потребительских устройствах в чистом виде больше не встречается, однако в режим псевдо-SLC можно перевести практически любую память.
- MLC («многобитный» режим). Были времена, когда «много» означало «два». Изначально в MLC-накопителях использовалась память NAND, в каждой ячейке которой хранилось два бита данных. С появлением «более многобитных» типов TLC и QLC маркетологи освоили хитрый трюк: раз MLC — это «много», то давайте мы напишем на наших TLC- и QLC-накопителях этот термин; авось кто и купится. Например, в пресс‑релизе Samsung со всех сторон прорекламировано использование памяти MLC «высочайшего качества», но на практике быстро выяснилось, что в картах установлены чипы TLC, после чего компания тихо убрала тип памяти из спецификаций. Последним потребительским накопителем с честной двухбитной MLC стал Samsung 970 Pro.
- TLC (трехбитный режим). Самый популярный на сегодня тип памяти. Ранние версии TLC на чипах, изготовленных по планарной технологии, отличались отвратительной надежностью (напомню историю Samsung 840 Evo), но современные многослойные чипы даже надежнее старой планарной двухбитной памяти. Неизменным осталась лишь скорость записи в режиме TLC, которая во много раз ниже, чем в режиме с меньшей плотностью.
- QLC (четырехбитный режим) — если у тебя есть выбор, постарайся не иметь ничего общего с такими дисками. Те же чипы, те же контроллеры, низкая надежность и предельно низкая скорость записи за пределами кеша; пониженная себестоимость и практически та же цена — вот описание типичного QLC-накопителя. К сожалению, отказаться от QLC ты сможешь далеко не всегда. OEM очень любят устанавливать QLC-накопители в готовые системы, особенно ноутбуки и ультрабуки, причем независимо от цены (не забываем о себестоимости и норме прибыли; потребитель же покупает не надежность, а гигабайты). Производители третьего эшелона обожают трюк, когда первая партия накопителей поставляется с чипами TLC, а спустя время (и после волны обзоров) новые партии идут уже с QLC. Производители второго эшелона тоже не брезгуют подобной тактикой. Так, Patriot Viper VP3000 Lite объемом 2 Тбайт поставляется с быстрой и качественной памятью TLC, а его версия на 4 Тбайт — с чипами QLC. По цене накопитель при этом мало отличается от модели Lexar NM790 на том же контроллере и той же памяти, но сконфигурированной в режиме TLC.
Псевдо-SLC и динамическое переключение режимов
Современные накопители используют контроллеры, которые могут работать с чипами NAND в разных режимах в пределах одной аппаратной платформы. В настройках контроллера производитель может сконфигурировать NAND-память в режим TLC или ее же — в режим QLC, получив дополнительный объем на той же платформе и за те же деньги. Кроме того, разные области памяти могут быть сконфигурированы по‑разному для работы в разных режимах. Как правило, из дополнительного, неадресуемого пула ячеек выделяется область, которую конфигурируют для работы в режиме SLC. Эта область используется в качестве буфера: запись в режиме SLC во много раз быстрее записи в режиме TLC (про QLC промолчим), а сконфигурированные таким образом ячейки выдерживают кратно большее число циклов записи‑стирания.
На графике видна ступенька сверхбыстрой записи (данные записываются в статический SLC-кеш), после чего скорость записи резко проседает: данные сохраняются напрямую в ячейки TLC. Никаких побочных эффектов не наблюдается; данные из SLC-кеша будут записаны в основную область тогда, когда контроллер освободится.
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Статический SLC-кеш не зависит от свободного места на диске, а использующиеся для его создания ячейки берутся из дополнительной, неадресуемой емкости твердотельного накопителя.
Поскольку для создания статического буфера используются дополнительные ячейки, которые не входят в основной объем накопителя, такой кеш выгоден для пользователя, но невыгоден производителю: приходится устанавливать некоторый объем дополнительной памяти, который невозможно «продать», включив в паспортный объем. Соответственно, размер статического кеша всегда невелик, а в некоторых бюджетных моделях отсутствует вовсе.
В то же время производителю нужно продать не только объем, но и скорость. Обозреватели стали опытными и для тестирования SSD используют не только CrystalDiskMark (который показывает практически только запись в быструю буферную область), но и специальные инструменты, быстро выявляющие реальную скорость записи.
Вот как это выглядит на графиках.
Далее тестируется средняя скорость записи за пределами буфера.
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Динамический pSLC-кеш использует часть свободного пространства накопителя, временно переключая ячейки в режим псевдо-SLC. Объем доступного динамического кеша малопредсказуем; он зависит от соотношения занятого и свободного места на диске, конфигурации контроллера и степени износа ячеек. Подходы производителей к выделению динамического pSLC-буфера сильно отличаются.
С работой статического кеша разобрались; ничего сложного в ней нет. Однако со временем производители осознали, что за дополнительную память приходится платить — или увеличением числа физических ячеек, или сокращением доступного пользователю объема (например, с терабайта до 960 Гбайт — наверное, ты еще помнишь такие диски). В результате в дополнение к статическому (а впоследствии для некоторых бюджетных моделей — и вместо него) появился динамический кеш псевдо-SLC (pSLC).
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