С прошлых выходных у пользователей возникают проблемы с воспроизведении видео на YouTube на сетях мобильных операторов МТС, «МегаФон», Т2 и «Билайн». Источники СМИ на медиарынке говорят, что «раньше была блокировка на 30% и только на десктопах, а с середины декабря будут усиливать и блокировать полностью, в том числе мобильную версию».

По информации РБК, собственные источники издания на IT-рынке подтверждают «серьезное, но еще не полное замедление работы YouTube на мобильных устройствах» и отмечают, что видят блокировку, очереди пользователей и жалобы.

При этом представитель Google сообщил журналистам, что компании известно о том, что некоторые пользователи не могут получить доступ к YouTube в России. «Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны», — подчеркнул он.

Новые замедления и проблемы в работе YouTube уже заметны в статистике Google и DownDetector.

Стоит отметить, что вчера, 18 декабря 2024 года, министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявлял, что половина трафика YouTube уже перешла на российские платформы.

«Мы понимаем сейчас развитие собственных больших площадок. Это касается платформ с пользовательским видеоконтентом. Нам нужна альтернатива и мы видим, что у нас есть претенденты, готовые выходить на эти рынки. Это происходит достаточно быстро. Мы видим, что тот трафик, который YouTube теряет, половина этого трафика "приземляется" на российские площадки», — сказал Шадаев в ходе итогового заседания общественного совета при министерстве.

Кроме того, сегодня, 19 декабря 2024 года, во время «Прямой линии» видеоблогер Влад Бумага спросил президента РФ Владимира Путина о проблеме замедления работы YouTube. В ответ Путин заявил, что если видеохостинг и владеющая им компания Google изменят способы своей работы в России, то проблем у них не будет.

«Здесь, пожалуй, вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей стороне. Google, когда создавал здесь у нас свою сеть, он создал и соответствующие "дочки" в России, юрлица, которым платил, создавал соответствующие сервисы, которые надо обслуживать. Создав эти "дочки", он работал с ними, а после того, как на Западе начали вводить различные ограничения и санкции, Google практически перестал [платить] или сократилось финансирование, сократил поставку сюда соответствующей техники. И таким образом создал сам для себя определенные проблемы. YouTube и Google должны соблюдать наши законы, должны избегать какого-то жульничества в сети, а именно: не должны злоупотреблять сетью для достижения политических целей своих правительств. Что я имею в виду? Когда в поисковике человек начинает искать какую-то тему — культура, музыка, — а там вместо культуры и музыки вылезают какие-то вещи, которые ни к культуре, ни к музыке не имеют никакого отношения, а являются пропагандой какой-то политической платформы. Или, например, они начинают практически изымать из оборота имена наших артистов, тех же блогеров, политических деятелей и так далее. Все это является нарушением соответствующих законов Российской Федерации. И Роскомнадзор соответствующим образом предъявляет к ним претензии. И правильно делает. Поэтому они должны выбрать: или они соблюдают наши законы, и, наверное, тогда подпадать под какие-то ограничения у себя в стране, но тогда там пусть и работают. Или, если хотят здесь работать, пусть действуют в соответствии с законами России. Свято место, как у нас говорят, пусто не бывает, конкуренция растет. И VK, и Telegram, и Rutube, - все развивается, поэтому, если Google и YouTube, понимая это, как-то будут изменять свой контур работы, то и никаких проблем у них не будет», — заявил Путин.

Также сегодня представители Роскомнадзора сообщили, что по-прежнему видят основания для принятия мер в отношении YouTube и считают, что право на использование инструментов для мотивации компании остается за российской стороной.

«Компания Google LLC уже два года как официально не осуществляет деятельность в России, предпочтя процедуру банкротства российского филиала и прекратив поддержку инфраструктуры своих кэширующих серверов в наших сетях связи. Такой подход приводит к снижению качества работы видеосервиса. Многочисленные нарушения российского законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. У нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право на их использование остается за российской стороной», — сообщили СМИ в пресс-службе ведомства.