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Ассоциация «Ростелесеть» (в которую входит более 200 российских региональных операторов связи) пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Организация просит возбудить производство по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» из-за создания «дискриминационных условий для операторов связи путем неравномерного замедления работы видеоплатформы YouTube, поисковой системы Google и ее сервисов», а также признать виновными лиц, нарушивших антимонопольное законодательство и принять меры для устранения нарушения.
Как сообщает РБК, жалобы была направлена в ФАС еще 12 сентября 2024 года.
В документе представители «Ростелесети» указали, что в последние несколько недель операторы столкнулись «с сильным и неравномерным» замедлением работы YouTube, Google и его сервисов, «что спровоцировало кратное увеличение количества жалоб пользователей к провайдерам».
Так, у провайдеров наблюдается «значительное ухудшение доступа к сайту видеохостинга» при выходе в интернет через Wi-Fi, подключенный к проводным сетям связи, однако на сотовых сетях замедление YouTube незначительное. Кроме того, абоненты сотовых операторов стали массово использовать VPN-сервисы, что также улучшает качество работы видеоплатформы.
По мнению ассоциации, снижение качества сервисов происходит неравномерно, и это «нарушает правила свободного рынка».
Представители «Ростелесети» пишут, что YouTube — это востребованная видеоплатформа, а ее наличие или ограничение, равно как и качество доступа к ней, являются для операторов «либо конкурентным преимуществом, либо конкурентным ограничением». В письме указано, что операторы, в первую очередь небольшие региональные компании, «массово теряют абонентскую базу», а абоненты все чаще переключаются на услуги сотовых операторов «только из-за качества работы интернет-ресурсов YouTube».
Операторы пишут, что замедление работы YouTube связано с внешним воздействием методом «замедления», которое могло быть осуществлено только через оборудование ТСПУ (технических средств противодействия угрозам), которое государство должно устанавливать на сетях всех операторов связи в стране для противодействия внешним угрозам, а также блокировки запрещенных ресурсов.
Поскольку такой меры воздействия на интернет-ресурсы, как «замедление работы» в действующих нормативно-правовых актах законодательством не предусмотрено, а сам ресурс, как и доменное имя youtube.com, не входят в список запрещенных либо ограниченных к доступу, уполномоченные органы и суды не принимали решение об ограничении доступа к платформе, в «Ростелесети» настаивают, что ГРЧЦ (Главный радиочастотный центр) и Роскомнадзор не имеют права по собственной инициативе осуществлять действия по ограничению доступа к информации.
В своей жалобе ассоциация ссылается на ответ Роскомнадзора на свое обращение: из него следует, что власти приняли меры в отношении YouTube «в связи с многочисленными нарушениями российского законодательства». Различную степень деградации сервисов у разных операторов в ответе РКН объяснили «различными политиками, применяемыми к сервисам на сетях подвижной и фиксированной связи».
В «Ростелесети» полагают, что это привело «к формированию неравного положения операторов связи по отношению друг к другу, созданию дискриминационных условий на телеком-рынке, что представляет угрозу для конкуренции и нарушает антимонопольное законодательство».
Представитель ФАС подтвердил журналистам получение жалобы. РБК отмечает, что теперь у ведомства есть месяц на рассмотрение заявления с возможностью продления срока еще на два месяца. По результатам ФАС может или возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства, или отказать заявителю, или выдать предупреждение прекратить действия (или бездействие), отменить или изменить акты, которые имели признаки нарушения антимонопольного законодательства, устранить причины и условия, способствовавшие возникновению такого нарушения. Причем предупреждение может быть вынесено в том числе в отношении госоргана.
Напомним, что проблемы в работе YouTube наблюдаются в России с конца июля 2024 года. В августе 2024 года в работе сервиса на территории РФ начались массовые сбои, а у многих пользователей YouTube вообще перестал открываться. Более детальную хронологию событий можно найти ниже.
Проблемы в работе сервиса хорошо заметны, к примеру, в официальной статистике Google.
Хронология развития событий
Весной 2022 года компания Google уведомила российских провайдеров об отключении серверов Google Global Cache (GGC), которые позволяют ускорить загрузку сервисов компании, включая YouTube.
Так, в начале 2022 года в сетях российских операторов действовало около 700 кеширующих серверов GGC, и ожидалось, что к концу 2023 года их количество сократится примерно до 450.
В конце 2023 года руководитель по стратегическому развитию передачи данных ПАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») Константин Колесов сообщил на «Пиринговом форуме MSK-IX», что Google предложила российским операторам организовать прямой стык в Москве или Петербурге для сохранения качественного доступа к ее сервисам, вместо выходящих из строя и переполняющихся без модернизации кеш-серверов.
12 июля 2024 года представители «Ростелекома» предупредили «о вероятности возникновения в ближайшее время технических проблем со скоростью загрузки видео YouTube».
Тогда в компании сообщили, что из-за проблем в работе оборудования Google Global Cache, используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках, возникают технические проблемы, которые могут влиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов.
В этот же день заявление «Ростелекома» прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщив, что российские власти не планируют ограничивать доступ к YouTube, а сложности в работе сервиса связаны с проблемами с оборудованием.
«Мы знаем из официальных заявлений наших соответствующих компаний, что речь идет о проблеме с оборудованием, которое уже более двух лет никаких не обновляется. Других объяснений здесь быть не может», — сообщал Песков.
Также в этот день издание «Газета.ру», со ссылкой на собственные источники (близкие к администрации президента и занимающиеся сбором информации для силовых структур), сообщило, что российские власти планируют окончательно заблокировать YouTube в сентябре 2024 года.
24 июля 2024 года, в «Ростелекоме» заявили, что фиксируют ухудшение качества загрузки видео на YouTube, особенно в форматах высокого разрешения, а также отмечают рост жалоб пользователей на качество работы сервиса.
В компании снова подчеркнули, что ответственность за это «несет корпорация Google (владелец видеохостинга YouTube), которая с 2022 года не занимается расширением и обновлением своего оборудования в России, обеспечивающего работу системы Google Global Cache», и проблемы с YouTube возникают из-за «износа и исчерпания мощности оборудования Google», которое уже не может справляться с существенно выросшим интернет-трафиком».
25 июля 2024 года глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что «”деградация” YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство».
26 июля 2024 года в Роскомнадзоре прокомментировали, что причиной принятия мер к YouTube «неуважение к стране». В ведомстве добавили, что у РКН достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации.
«Многочисленные нарушения нашего законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube», — говорится в сообщении РКН.
1 августа 2024 года в работе YouTube на территории России началась массовые проблемы. Тогда представители Google сообщили, что замедление работы сервиса в России не является «результатом каких-либо технических проблем или действий» со стороны компании, а ИТ-специалисты в очередной раз объяснили, что проблемы с загрузкой видео могут быть вызваны замедлением трафика в связи с работой оборудования ТСПУ (технические средства противодействия угрозам).
8 августа 2024 года YouTube практически перестал работать в сетях многих российских операторов. Как сообщал технический директор Piter-IX Вадим Яворский, в результате с 1 августа трафик Google на стыках с Piter-IX сократился в два раза, а с 8 августа — еще вдвое. Кроме того, по информации СМИ, Роскомнадзор запросил у операторов связи данные о IP- и физических адресах расположения серверов Google Global Cache.
12 августа 2024 года более 135 региональных операторов связи обратились в Минцифры и Роскомнадзор с просьбой предоставить публичное разъяснение о замедлении YouTube. Тогда в ассоциации «Ростелесеть» подтвердили отправку письма и сказали, что оно было получено адресатами.
30 августа 2024 года, после того как некоторые операторы начали устанавливать на своих сетях решения, которые делают YouTube доступным для абонентов, подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) разослал операторам связи письмо, в котором призвал прекратить использовать на сетях технологии «искажения, фрагментации, подмены интернет-трафика».
13 сентября 2024 года СМИ сообщили, что скорость работы YouTube в РФ снизилась до рекордно низкого уровня: пользователи стационарных сетей вынуждены ждать открытия видеороликов в 10 раз дольше, чем в июне 2024 года (1,21 секунды в начале июня и до 11,01 секунды в начале сентября). При этом на мобильных устройствах время ожидания открытия первого кадра увеличилось в 2,5 раза (1,76 секунды в июне и до 3,83 секунды в сентябре).