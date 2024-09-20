Ассоциация «Ростелесеть» (в которую входит более 200 российских региональных операторов связи) пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Организация просит возбудить производство по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» из-за создания «дискриминационных условий для операторов связи путем неравномерного замедления работы видеоплатформы YouTube, поисковой системы Google и ее сервисов», а также признать виновными лиц, нарушивших антимонопольное законодательство и принять меры для устранения нарушения.

Как сообщает РБК, жалобы была направлена в ФАС еще 12 сентября 2024 года.

В документе представители «Ростелесети» указали, что в последние несколько недель операторы столкнулись «с сильным и неравномерным» замедлением работы YouTube, Google и его сервисов, «что спровоцировало кратное увеличение количества жалоб пользователей к провайдерам».

Так, у провайдеров наблюдается «значительное ухудшение доступа к сайту видеохостинга» при выходе в интернет через Wi-Fi, подключенный к проводным сетям связи, однако на сотовых сетях замедление YouTube незначительное. Кроме того, абоненты сотовых операторов стали массово использовать VPN-сервисы, что также улучшает качество работы видеоплатформы.

По мнению ассоциации, снижение качества сервисов происходит неравномерно, и это «нарушает правила свободного рынка».

Представители «Ростелесети» пишут, что YouTube — это востребованная видеоплатформа, а ее наличие или ограничение, равно как и качество доступа к ней, являются для операторов «либо конкурентным преимуществом, либо конкурентным ограничением». В письме указано, что операторы, в первую очередь небольшие региональные компании, «массово теряют абонентскую базу», а абоненты все чаще переключаются на услуги сотовых операторов «только из-за качества работы интернет-ресурсов YouTube».

Операторы пишут, что замедление работы YouTube связано с внешним воздействием методом «замедления», которое могло быть осуществлено только через оборудование ТСПУ (технических средств противодействия угрозам), которое государство должно устанавливать на сетях всех операторов связи в стране для противодействия внешним угрозам, а также блокировки запрещенных ресурсов.

Поскольку такой меры воздействия на интернет-ресурсы, как «замедление работы» в действующих нормативно-правовых актах законодательством не предусмотрено, а сам ресурс, как и доменное имя youtube.com, не входят в список запрещенных либо ограниченных к доступу, уполномоченные органы и суды не принимали решение об ограничении доступа к платформе, в «Ростелесети» настаивают, что ГРЧЦ (Главный радиочастотный центр) и Роскомнадзор не имеют права по собственной инициативе осуществлять действия по ограничению доступа к информации.

В своей жалобе ассоциация ссылается на ответ Роскомнадзора на свое обращение: из него следует, что власти приняли меры в отношении YouTube «в связи с многочисленными нарушениями российского законодательства». Различную степень деградации сервисов у разных операторов в ответе РКН объяснили «различными политиками, применяемыми к сервисам на сетях подвижной и фиксированной связи».

В «Ростелесети» полагают, что это привело «к формированию неравного положения операторов связи по отношению друг к другу, созданию дискриминационных условий на телеком-рынке, что представляет угрозу для конкуренции и нарушает антимонопольное законодательство».

Представитель ФАС подтвердил журналистам получение жалобы. РБК отмечает, что теперь у ведомства есть месяц на рассмотрение заявления с возможностью продления срока еще на два месяца. По результатам ФАС может или возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства, или отказать заявителю, или выдать предупреждение прекратить действия (или бездействие), отменить или изменить акты, которые имели признаки нарушения антимонопольного законодательства, устранить причины и условия, способствовавшие возникновению такого нарушения. Причем предупреждение может быть вынесено в том числе в отношении госоргана.

Напомним, что проблемы в работе YouTube наблюдаются в России с конца июля 2024 года. В августе 2024 года в работе сервиса на территории РФ начались массовые сбои, а у многих пользователей YouTube вообще перестал открываться. Более детальную хронологию событий можно найти ниже.

Проблемы в работе сервиса хорошо заметны, к примеру, в официальной статистике Google.