Представители Google сообщили «Коммерсанту», что замедление работы YouTube в России не является «результатом каких-либо технических проблем или действий» со стороны компании.

Хронология

Весной 2022 года компания Google уведомила российских провайдеров об отключении серверов Google Global Cache (GGC), которые позволяют ускорить загрузку сервисов компании, включая YouTube.

Так, в начале 2022 года в сетях российских операторов действовало около 700 кеширующих серверов GGC, и ожидалось, что к концу 2023 года их количество сократится примерно до 450.

В конце 2023 года руководитель по стратегическому развитию передачи данных ПАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») Константин Колесов сообщил на «Пиринговом форуме MSK-IX», что Google пред­ло­жила рос­сий­ским опе­рато­рам ор­га­низо­вать пря­мой стык в Мос­кве или Пе­тер­бур­ге для сох­ра­нения ка­чес­твен­но­го дос­ту­па к ее сер­ви­сам, вмес­то вы­ходя­щих из строя и пе­репол­няю­щих­ся без мо­дер­ни­зации кеш-сер­ве­ров.

12 июля 2024 года представители «Ростелекома» предупредили «о вероятности возникновения в ближайшее время технических проблем со скоростью загрузки видео YouTube».

Тогда в компании сообщили, что из-за проблем в работе оборудования Google Global Cache, используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках, возникают технические проблемы, которые могут влиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов.

В этот же день заявление «Ростелекома» прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщив, что российские власти не планируют ограничивать доступ к YouTube, а сложности в работе сервиса связаны с проблемами с оборудованием.

«Мы знаем из официальных заявлений наших соответствующих компаний, что речь идет о проблеме с оборудованием, которое уже более двух лет никаких не обновляется. Других объяснений здесь быть не может», — сообщал Песков.

Также в этот день издание «Газета.ру», со ссылкой на собственные источники (близкие к администрации президента и занимающиеся сбором информации для силовых структур), сообщило, что российские власти планируют окончательно заблокировать YouTube в сентябре 2024 года.

24 июля 2024 года, в «Ростелекоме» заявили, что фиксируют ухудшение качества загрузки видео на YouTube, особенно в форматах высокого разрешения, а также отмечают рост жалоб пользователей на качество работы сервиса.

В компании снова сообщили, что ответственность за это «несет корпорация Google (владелец видеохостинга YouTube), которая с 2022 года не занимается расширением и обновлением своего оборудования в России, обеспечивающего работу системы Google Global Cache», и проблемы с YouTube возникают из-за «износа и исчерпания мощности оборудования Google», которое уже не может справляться с существенно выросшим интернет-трафиком».

25 июля 2024 года глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что «”деградация” YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство».

По его словам, до конца недели скорость загрузки YouTube на десктопах могла снизиться на 40%, а к концу июля — уже на 70%.

26 июля 2024 года в Роскомнадзоре прокомментировали, что причиной принятия мер к YouTube «неуважение к стране». В ведомстве добавили, что у РКН достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации.