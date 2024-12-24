Может быть, ты помнишь, что мы уже обращались к этим компьютерам в статье «Липосакция для fat binary. Ломаем программу для macOS с поддержкой нескольких архитектур», но тогда мы разбирали приложение (точнее, библиотеку) в статике, причем без доступа к Mac, на компьютере с Windows. В этот раз мы не только изучим код программы, но и попробуем проследить за ее поведением в естественной среде обитания.
Не переживай, Mac (да еще и такой древний) тебе для этого не понадобится, мы снова не будем изменять нашей любимой операционной системе, тем более, как я уже говорил в предыдущих статьях, Mac не шибко приспособлен для реверса и отладки приложений. Поэтому все действия мы станем проводить в дизассемблере и эмуляторе исключительно в Windows.
Итак, постановка задачи. Имеется инсталляционный пакет некоего винтажного приложения для Mac OS 9.0.4. Приложение должно работать со сканирующим железом конца прошлого столетия при наличии авторизации в процессе загрузки. Поскольку за давностью лет это железо пережило и совместимый Mac с установленной на нем Mac OS 9, и авторизацию, но работать с ним таки надо, попробуем дать ему вторую жизнь подручными средствами.
Начнем с эмулятора, на котором можно нормально запустить нашу программу в Windows. Надо сказать, я специально остановился на столь экзотической системе, чтобы тебе было не скучно. Такие популярные эмуляторы под Windows, как VMware и VirtualBox, не поддерживают устаревший процессор PowerPC, поэтому выбирать нам придется из более причудливых вариантов. Нагуглив список поддерживающих этот процессор эмуляторов (а он негуст: Basilisk, QEMU, SheepShaver), находим в нем самое эпатажное название (SheepShaver — овечий депилятор) и начинаем возиться с установкой.
Несмотря на весьма широкую распространенность, а также обилие инструкций и обсуждений, установить эмулятор и заставить работать в нем приложение было непросто. Первый пришедший в голову способ — зайти на «Рутрекер», скачать оттуда готовый комплект и установить по тамошней инструкции — никуда не годится, о чем красноречиво свидетельствует множество беспомощных и безответных комментов под раздачей.
Способ более серьезного человека — зайти на специализированный сайт Emaculation.com и воспользоваться размещенной там инструкцией. Поскольку в ней тоже множество неочевидных и контринтуитивных подводных камней, продублирую ее здесь с собственными комментариями.
Для начала, конечно же, надо скачать сам SheepShaver. Можно воспользоваться стянутой с торрента версией, но лично у меня она вызывала устойчивую ошибку отсутствия драйвера
cdenable., который, как выяснилось, для запуска и не нужен. Поэтому лучше сразу скачать программу по ссылке из инструкции или поискать нормальный источник.
Для настройки эмулятора запускаем файл
SheepShaverGUI., в конфигурационном окне видим семь вкладок. Не пугайся, все они нам не понадобятся. Начнем с первой (слева направо).
Пойдем снизу вверх. Mount drives — тома компьютера, которые будут расшарены для эмулятора, в нашем случае это
C: и
D:. Включение чекбокса
Enable расшаривает и эту иконку тоже. Если ты не собираешься возиться с аппаратным дисководом, то лучше отключить связанные с ним поля, идущие выше, как это сделано у меня на скриншоте.
В нашей задаче он не потребуется, а вот от проблем, связанных с упомянутым выше драйвером
cdenable., лучше держаться подальше. Тем не менее грузиться все‑таки лучше с виртуального CD-ROM, поскольку в исходном состоянии эмулятор девственно чист и нам потребуется установить на него систему с родного образа диска. Вот так мы и дошли до самого главного — Volumes, списка виртуальных томов, на которых будет храниться система и прочая информация «родных» дисков эмулированной Mac OS.
В верхней строке этой таблицы нужно указать ISO-образ загрузочного CD, с которого эмулятор грузит систему (ты же не забыл, что изначально в эмуляторе нет ОС?). Некоторые пользователи советуют не заморачиваться с полной установкой системы, а грузить ее прямо с диска (на популярном в России торренте или на Redundantrobot можно найти образы загрузочных дисков, содержащих минимальную версию macOS, позволяющую эмулятору загрузиться и почти полноценно работать), но нормальные хакеры, вроде нас c тобой, с негодованием отвергают это трусливое предложение и скачивают полный установочный дистрибутив Mac OS 9.0.4, например с Winworldpc, Macintoshrepository или Macintosh Garden OS Collection.
Перед тем как прописать образ диска в эмулятор, не забудь установить атрибут Read Only файлу образа ISO, иначе при загрузке можно запросто словить вот такую ошибку (загрузочный CD должен быть защищен от записи, ведь логично?).
Кстати, именно поэтому я и советовал не грузиться с усеченного образа системы на виртуальном дисководе, а честно устанавливать ее на виртуальный диск — если потом понадобится устанавливать серьезный инсталляционный пакет в эмулятор, то при попытке прописать что‑либо в системный каталог (а все серьезные инсталляционные пакеты делают это) возникает внезапная ошибка
Diskette .
Теперь по поводу создания и установки самого виртуального диска. Создать его можно (и нужно), нажав кнопку
Create на вкладке
Volume.
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