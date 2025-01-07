Это девятая гла­ва прик­лючен­ческо‑фан­тасти­чес­кой исто­рии « Ха­керы.RU », которую мы пуб­лику­ем по одной гла­ве спе­циаль­но для под­писчи­ков «Хакера». Если ты еще не чита­ешь, начинай с пер­вой

«Kicks, здо­рова! Дело есть!»

«Там нас­рали, надо съесть», — мыс­ленно закон­чил в риф­му Кирилл, но упав­шее в лич­ку сооб­щение от NullByte все‑таки про­читал. Форум­ный зна­комый собирал коман­ду для круп­ного взло­ма — целью был сер­вер аме­рикан­ской айтиш­ной ком­пании «TerraCore», а заказ­чиками, по всей видимос­ти, ста­ли кон­курен­ты: кому еще могут понадо­бить­ся чужие кор­поратив­ные сек­реты? «Если выгорит, мож­но око­ло ляма под­нять», — хвас­тли­во заяв­лял NullByte. «Руб­лей?» — на вся­кий слу­чай уточ­нил Киря. «Бак­сов, чувак», — отве­тил хакер.

Ес­ли поделить на всех, получит­ся, конеч­но, гораз­до мень­ше, но сум­ма все рав­но выходи­ла фан­тасти­чес­кая. Ради инте­реса Кирилл чер­канул в джаб­бер Фре­шу, желая узнать, поз­вали ли его на эту вечерин­ку.

«Да, Нуль мне тоже написал», — отве­тил ста­рый сетевой товарищ.

«Твое мне­ние?» — поин­тересо­вал­ся Киря.

«Мое мне­ние — не лезть в это дерь­мо. Там, где мно­го бабок, обыч­но еще боль­ше неп­рият­ностей».

По­обе­щав в ответном сооб­щении подумать над столь щед­рым пред­ложени­ем, Кирилл решил занять­ся более насущ­ными делами. Тот самый дедик, с которо­го он слил зашиф­рован­ный файл, никак не выходил у него из головы. Ну, пароль от крип­токон­тей­нера, положим, он поп­робу­ет сбру­тить, одна­ко нуж­ны еще циф­ровые клю­чи. «Драй­вкрипт» поз­воля­ет выб­рать в качес­тве хра­нили­ща клю­чей любой файл — хоть кар­тинку, хоть ауди­оза­пись, а зна­чит, име­ет смысл поис­кать на самом сер­вере. Очень может стать­ся, что файл с клю­чами не унес­ли куда‑то слиш­ком далеко.

Ки­рилл вновь под­клю­чил­ся к дедику, про­верил на вся­кий слу­чай, не висит ли в сис­теме активная сес­сия адми­нис­тра­тора, и при­нял­ся шарить по пап­кам в поис­ках чего‑нибудь под­ходяще­го. Фай­лов, в которых впол­не мог­ли хра­нить­ся клю­чи, ока­залось слиш­ком мно­го — недол­го думая, он отсорти­ровал их по мас­ке и решил ска­чать все ско­пом, что­бы на досуге как‑нибудь разоб­рать. Для авто­мати­зации поис­ка надо будет наб­росать скрип­тик: Кирил­лом дви­гало исклю­читель­но любопытс­тво, а потому возить­ся с этим вруч­ную совер­шенно не хотелось.

Ос­тавалось нес­делан­ным еще одно важ­ное дело: накану­не Три­поль­ский сбро­сил ему эсэ­мэс­кой телефон­ный номер, по которо­му велел поз­вонить для решения его воп­роса, уточ­нив, что номер мес­тный, под­гор­ский. Сей­час выдалось как раз самое под­ходящее вре­мя, и Кирилл потянул­ся к телефо­ну. На зво­нок ник­то не отве­тил: пос­лушав с минуту длин­ные гуд­ки, он нажал «отбой», одна­ко спус­тя корот­кое вре­мя мобиль­ник зажуж­жал вхо­дящим вызовом с того самого номера.

— У меня от вас про­пущен­ный, — без вся­кого при­ветс­твия проз­вучал в труб­ке муж­ской голос.

— День доб­рый, — все‑таки решил отдать дань веж­ливос­ти Киря. — Мне ваш телефон Сер­гей Афа­нась­евич дал, ска­зал, мож­но обра­тить­ся по одно­му делу…

— Я понял, — прер­вал его собесед­ник. — К семи вечера в кафе «Вол­на» под­ходите. Зна­ете, где это?

— Да, конеч­но.

— Тог­да до встре­чи, — и динамик умолк, прер­вав вызов.

По­ка фай­лы перека­чива­лись с дедика на его диск через прок­ладку в виде прок­си, Кирилл заг­лянул в джаб­бер, и его душа буд­то рас­пра­вила крылья: Трик­си сно­ва была в сети. В пос­ледние дни перепис­ка с Аллой занима­ла его мыс­ли все чаще и чаще. Девуш­ка по‑преж­нему не торопи­лась рас­ска­зывать о себе, но Кирилл на самом деле чувс­тво­вал, что ску­чает без этих бесед и с нетер­пени­ем ждет вечера, что­бы сно­ва обсу­дить какой‑нибудь софт или новос­ти из интерне­та. Хорошо бы рас­кру­тить ее на вирт, подума­лось ему, ну или хотя бы интимны­ми фот­ками обме­нять­ся, будет хоть какое‑то подобие лич­ной жиз­ни. При мыс­ли об этом Киря ощу­тил при­ятную тяжесть вни­зу живота, но тут же вспом­нил, что он и обыч­ной‑то фот­ки сво­ей вир­туаль­ной под­руги ни разу не видел, поэто­му даже не пред­став­ляет себе, как она выг­лядит на самом деле. Может, Алла потому и скры­вает свою внеш­ность, что не жела­ет его пугать? Впро­чем, в качес­тве собесед­ника она все рав­но прек­расна, тем более Кирилл искрен­не полагал, что самое глав­ное в девуш­ке — это не сись­ки и зад­ница, а наличие моз­га. Здесь он опре­делен­но при­сутс­тво­вал в нуж­ных количес­твах и объ­емах.

«При­вет, — написал Кирилл в мес­сен­джер, — дав­но не виделись!»

«Ну да, бук­валь­но со вче­раш­него вечера», — сра­зу же отве­тила Трик­си.

«Для меня это целая веч­ность!» — улыб­нувшись, напеча­тал он.

Трик­си отпра­вила ему в ответ сме­ющий­ся смайл:

«Ну, ты излишне дра­мати­чен, Кирилл. Что успе­ло про­изой­ти за эту „веч­ность“?»

Кла­виши пос­лушно зат­рещали под его руками:

«Да ничего осо­бен­ного, кро­ме того, что думал о тебе весь день ;)».

«Ого, ком­пли­мент! 🙂 Я‑то счи­тала, что ты весь день код пишешь».

«Для написа­ния кода тоже нуж­но вдох­новение. 😉 А ты как? Чем занима­лась?»

«Наб­людала, как у одних людей реша­ются проб­лемы, а у дру­гих воз­ника­ют ,-)», — под­мигнул из окош­ка еще один смай­лик.

«Зна­чит, самое вре­мя отдохнуть… — напеча­тал он, не отры­вая взгля­да от экра­на. — Кажет­ся, мы уже неп­лохо зна­ем друг дру­га. Может, поп­робу­ем... чего‑то нового?»

«Неп­лохая идея! — незамед­литель­но отоб­разил­ся ответ. — Если ты и в самом деле хочешь поп­робовать чего‑то нового, сне­си вин­ду и пос­тавь Линукс!»

Нет, не на такое он рас­счи­тывал сво­ими проз­рачны­ми намека­ми. Его паль­цы сно­ва сколь­зну­ли по кла­вишам.

«Я не о том, Алла».

«Ты меня заин­три­говал. Так что ты име­ешь в виду?»

«Ну, зна­ешь... что‑то такое, о чем ты обыч­но не пишешь в чате».

«Ты, кажет­ся, пыта­ешь­ся затащить меня в вир­туаль­ную пос­тель, а, Кирилл?» — на сей раз в джаб­бере появи­лась целая гир­лянда сме­ющих­ся смай­ликов.

«Ну... Если вдруг захочешь... то я не про­тив. Мы же оба взрос­лые люди, вер­но?»

«Один из нас — точ­но. И это­му одно­му совер­шенно не хочет­ся получить срок за сов­ращение малолет­них ,-)».

О, а вот и еще один инте­рес­ный кусочек информа­ции. Если соб­рать поболь­ше таких осколков, то из них впол­не мож­но сло­жить инте­рес­ную, а глав­ное, поз­наватель­ную моза­ику.

«Намека­ешь на то, что ты стар­ше?» — нетер­пеливо защел­кал он кла­виша­ми.

«Малень­ко. Лет на пять. Впро­чем, неваж­но, общать­ся нам это не меша­ет. А сей­час сорь­ки, мне надо бежать :-*».

Трик­си без пре­дуп­режде­ния выш­ла из сети. Инте­рес­но, что у нее там? Про­сяща­яся на про­гул­ку собач­ка, груд­ной мла­денец, ответс­твен­ная работа, рев­нивый муж? Отве­та на этот немой воп­рос не было. Зато на сосед­ней вклад­ке замига­ло новое сооб­щение от дру­гого кон­такта.

«Ало­ха, бро! — писал Сан­чо. — Ты там, кажет­ся, ноут заказы­вал? При­пол­зай‑забирай, лежит, тебя дожида­ется. С тебя четырес­та бачей чис­то по‑брат­ски».

Ки­рилл взгля­нул на часы. До встре­чи в кафе «Вол­на» оста­валось еще дос­таточ­но вре­мени, так что зай­ти к дру­гу он впол­не успе­ет.

— Пред­ки дома? — с порога осве­домил­ся Кирилл, ски­дывая в при­хожей ботин­ки.

— Нету никого, про­ходи, — успо­коил его Сан­чо.

В ком­нате, на сто­ле, за которым Кирилл про­вел так мно­го вре­мени, оди­ноко лежал пух­лень­кий чер­но‑сереб­ристый Dell. Саня ука­зал на него широким жес­том фокус­ника, дос­тающе­го из шля­пы живого кро­лика под апло­дис­менты вос­торжен­ной пуб­лики. Киря горящи­ми гла­зами осмотрел машину: кор­пус слег­ка покоцан, на крыш­ке по углам нес­коль­ко потер­тостей, но в целом ноут­бук выг­лядел бод­рячком. Он отки­нул крыш­ку, нажал на кноп­ку питания, и на экра­не воз­никла зна­комая зас­тавка «икспиш­ки». Надо, навер­ное, и вправ­ду пос­тавить на диск тво­рение горяче­го фин­ско­го сту­ден­та, а «фор­точки» пусть живут себе на ста­ром ком­пе. Киря пошарил за пазухой, дос­тал кошелек, отсчи­тал и положил на стол день­ги.

Тем вре­менем Сан­чо бла­жен­но раз­валил­ся в сво­ем компь­ютер­ном крес­ле, извлек из ящи­ка сто­ла пач­ку «Чес­тера», закурил. Кирилл удив­ленно под­нял бровь: если бы мать почувс­тво­вала в его ком­нате запах табака, то уж точ­но устро­ила бы скан­дал, хотя отчим, бывало, совер­шенно без­наказан­но дымил на кух­не, прев­ращая ее в фили­ал кочегар­ки. Видимо, родите­ли Сани окон­чатель­но мах­нули на это рукой. На мгно­вение Кире сде­лалось даже нем­ного завид­но: такая невидан­ная сте­пень сво­боды выг­лядела со сто­роны как‑то вызыва­юще по‑взрос­лому.

— Зна­чит, тему с ком­пами уда­лось‑таки про­вер­нуть? — что­бы хоть как‑то завязать раз­говор, начал он.

— Ну да, взял проб­ную пар­тию, уже поч­ти всю рас­про­дал, — Сан­чо выпус­тил к потол­ку тон­кую струй­ку дыма. — Баб­ло вер­ну, закуп­лю еще. Такой вот инте­рес­ный цик­личес­кий про­цесс.

— Какой про­цесс? — не понял Киря.

— Кру­гово­рот баб­ла в при­роде. Колесо сан­сары. Колесо кру­тит­ся, баб­ки мутят­ся. И глав­ное, Кикс, от нас с тобой этот про­цесс никак не зависит.

Ки­рилл сто­ял, сжи­мая в руках ноут­бук, и вни­матель­но слу­шал, пыта­ясь понять, иро­низи­рует его друг или нет. Рань­ше он никог­да не видел Сан­чо в столь глу­боко­мыс­ленном философ­ском нас­тро­ении.

— Вот и при­ходит­ся кру­тить­ся, дру­жище, — про­дол­жил тем вре­менем Саня, — вмес­те со все­лен­ной, соб­людая ее законы. Как пла­неты на сво­их орби­тах. Они вра­щают­ся, Кирилл. Вра­щают­ся без уста­ли. Ты ког­да‑нибудь задумы­вал­ся, что Зем­ля — это прос­то боль­шой жес­ткий диск, а мы — фраг­менты дан­ных?

— Я тебя не понимаю, — нас­торожен­но отве­тил Киря: поведе­ние дру­га и вправ­ду нем­ного его напуга­ло и оза­дачи­ло. — О чем ты вооб­ще тол­куешь? Говори нор­маль­но.

Сан­чо опи­сал сигаре­той в воз­духе невиди­мую сфе­ру:

— Все свя­зано, брат. Прог­раммы, сети, люди... Мы — это пакеты дан­ных, путешес­тву­ющие по все­лен­ной. А наши мыс­ли — это лишь сиг­налы в сети. Тра­фик. Поток. Ты же чувс­тву­ешь поток, Кирилл? Нет? Каж­дое живое сущес­тво в мире его ощу­щает, но не всем дано это осмыслить и осоз­нать.

— Сань, ты чего, вшты­рил­ся чем‑то? — с подоз­рени­ем спро­сил Киря.

— Ну да, — пожал пле­чами Сан­чо.

Дву­мя паль­цами он извлек из наг­рудно­го кар­мана рубаш­ки и бро­сил на стол малень­кий поли­эти­лено­вый пакетик с плас­тиковой зас­тежкой зип‑лок.

— Хочешь? Гаран­тирую мас­су новых ощу­щений.

Ки­рилл опас­ливо покосил­ся на пакет, из‑под проз­рачно­го плас­тика которо­го прог­лядывал какой‑то белесый, рых­лый и ком­коватый порошок. К рас­ширя­ющим соз­нание вещес­твам Киря отно­сил­ся с брез­гли­вым отвра­щени­ем, а пот­ребите­лей этих веществ так и вов­се откро­вен­но поба­ивал­ся. Неиз­вес­тно, что имен­но стрель­нет им в голову в сле­дующую минуту: сей­час они рас­сужда­ют с умным видом о таинс­твен­ных законах кос­моса и рас­ска­зыва­ют об астраль­ном опы­те, а через мгно­вение, чего доб­рого, кинут­ся на тебя с молот­ком. Кро­ме того, Кирилл искрен­не не понимал, зачем люди доб­роволь­но лома­ют собс­твен­ный мозг, этот тон­кий и необы­чай­но слож­ный инс­тру­мент, который помога­ет ему добывать средс­тва к сущес­тво­ванию. Если срав­нить мозг с хруп­ким и необы­чай­но мощ­ным, а порой — даже кап­ризным компь­юте­ром, то упот­ребле­ние подоб­ной химии он вос­при­нимал как попыт­ку колоть этим компь­юте­ром грец­кие оре­хи. Неп­родук­тивно, а глав­ное — опас­но.