«Kicks, здорова! Дело есть!»
«Там насрали, надо съесть», — мысленно закончил в рифму Кирилл, но упавшее в личку сообщение от NullByte все‑таки прочитал. Форумный знакомый собирал команду для крупного взлома — целью был сервер американской айтишной компании «TerraCore», а заказчиками, по всей видимости, стали конкуренты: кому еще могут понадобиться чужие корпоративные секреты? «Если выгорит, можно около ляма поднять», — хвастливо заявлял NullByte. «Рублей?» — на всякий случай уточнил Киря. «Баксов, чувак», — ответил хакер.
Если поделить на всех, получится, конечно, гораздо меньше, но сумма все равно выходила фантастическая. Ради интереса Кирилл черканул в джаббер Фрешу, желая узнать, позвали ли его на эту вечеринку.
«Да, Нуль мне тоже написал», — ответил старый сетевой товарищ.
«Твое мнение?» — поинтересовался Киря.
«Мое мнение — не лезть в это дерьмо. Там, где много бабок, обычно еще больше неприятностей».
Пообещав в ответном сообщении подумать над столь щедрым предложением, Кирилл решил заняться более насущными делами. Тот самый дедик, с которого он слил зашифрованный файл, никак не выходил у него из головы. Ну, пароль от криптоконтейнера, положим, он попробует сбрутить, однако нужны еще цифровые ключи. «Драйвкрипт» позволяет выбрать в качестве хранилища ключей любой файл — хоть картинку, хоть аудиозапись, а значит, имеет смысл поискать на самом сервере. Очень может статься, что файл с ключами не унесли куда‑то слишком далеко.
Кирилл вновь подключился к дедику, проверил на всякий случай, не висит ли в системе активная сессия администратора, и принялся шарить по папкам в поисках чего‑нибудь подходящего. Файлов, в которых вполне могли храниться ключи, оказалось слишком много — недолго думая, он отсортировал их по маске и решил скачать все скопом, чтобы на досуге как‑нибудь разобрать. Для автоматизации поиска надо будет набросать скриптик: Кириллом двигало исключительно любопытство, а потому возиться с этим вручную совершенно не хотелось.
Оставалось несделанным еще одно важное дело: накануне Трипольский сбросил ему эсэмэской телефонный номер, по которому велел позвонить для решения его вопроса, уточнив, что номер местный, подгорский. Сейчас выдалось как раз самое подходящее время, и Кирилл потянулся к телефону. На звонок никто не ответил: послушав с минуту длинные гудки, он нажал «отбой», однако спустя короткое время мобильник зажужжал входящим вызовом с того самого номера.
— У меня от вас пропущенный, — без всякого приветствия прозвучал в трубке мужской голос.
— День добрый, — все‑таки решил отдать дань вежливости Киря. — Мне ваш телефон Сергей Афанасьевич дал, сказал, можно обратиться по одному делу…
— Я понял, — прервал его собеседник. — К семи вечера в кафе «Волна» подходите. Знаете, где это?
— Да, конечно.
— Тогда до встречи, — и динамик умолк, прервав вызов.
Пока файлы перекачивались с дедика на его диск через прокладку в виде прокси, Кирилл заглянул в джаббер, и его душа будто расправила крылья: Трикси снова была в сети. В последние дни переписка с Аллой занимала его мысли все чаще и чаще. Девушка по‑прежнему не торопилась рассказывать о себе, но Кирилл на самом деле чувствовал, что скучает без этих бесед и с нетерпением ждет вечера, чтобы снова обсудить какой‑нибудь софт или новости из интернета. Хорошо бы раскрутить ее на вирт, подумалось ему, ну или хотя бы интимными фотками обменяться, будет хоть какое‑то подобие личной жизни. При мысли об этом Киря ощутил приятную тяжесть внизу живота, но тут же вспомнил, что он и обычной‑то фотки своей виртуальной подруги ни разу не видел, поэтому даже не представляет себе, как она выглядит на самом деле. Может, Алла потому и скрывает свою внешность, что не желает его пугать? Впрочем, в качестве собеседника она все равно прекрасна, тем более Кирилл искренне полагал, что самое главное в девушке — это не сиськи и задница, а наличие мозга. Здесь он определенно присутствовал в нужных количествах и объемах.
«Привет, — написал Кирилл в мессенджер, — давно не виделись!»
«Ну да, буквально со вчерашнего вечера», — сразу же ответила Трикси.
«Для меня это целая вечность!» — улыбнувшись, напечатал он.
Трикси отправила ему в ответ смеющийся смайл:
«Ну, ты излишне драматичен, Кирилл. Что успело произойти за эту „вечность“?»
Клавиши послушно затрещали под его руками:
«Да ничего особенного, кроме того, что думал о тебе весь день ;)».
«Ого, комплимент! 🙂 Я‑то считала, что ты весь день код пишешь».
«Для написания кода тоже нужно вдохновение. 😉 А ты как? Чем занималась?»
«Наблюдала, как у одних людей решаются проблемы, а у других возникают ,-)», — подмигнул из окошка еще один смайлик.
«Значит, самое время отдохнуть… — напечатал он, не отрывая взгляда от экрана. — Кажется, мы уже неплохо знаем друг друга. Может, попробуем... чего‑то нового?»
«Неплохая идея! — незамедлительно отобразился ответ. — Если ты и в самом деле хочешь попробовать чего‑то нового, снеси винду и поставь Линукс!»
Нет, не на такое он рассчитывал своими прозрачными намеками. Его пальцы снова скользнули по клавишам.
«Я не о том, Алла».
«Ты меня заинтриговал. Так что ты имеешь в виду?»
«Ну, знаешь... что‑то такое, о чем ты обычно не пишешь в чате».
«Ты, кажется, пытаешься затащить меня в виртуальную постель, а, Кирилл?» — на сей раз в джаббере появилась целая гирлянда смеющихся смайликов.
«Ну... Если вдруг захочешь... то я не против. Мы же оба взрослые люди, верно?»
«Один из нас — точно. И этому одному совершенно не хочется получить срок за совращение малолетних ,-)».
О, а вот и еще один интересный кусочек информации. Если собрать побольше таких осколков, то из них вполне можно сложить интересную, а главное, познавательную мозаику.
«Намекаешь на то, что ты старше?» — нетерпеливо защелкал он клавишами.
«Маленько. Лет на пять. Впрочем, неважно, общаться нам это не мешает. А сейчас сорьки, мне надо бежать :-*».
Трикси без предупреждения вышла из сети. Интересно, что у нее там? Просящаяся на прогулку собачка, грудной младенец, ответственная работа, ревнивый муж? Ответа на этот немой вопрос не было. Зато на соседней вкладке замигало новое сообщение от другого контакта.
«Алоха, бро! — писал Санчо. — Ты там, кажется, ноут заказывал? Приползай‑забирай, лежит, тебя дожидается. С тебя четыреста бачей чисто по‑братски».
Кирилл взглянул на часы. До встречи в кафе «Волна» оставалось еще достаточно времени, так что зайти к другу он вполне успеет.
— Предки дома? — с порога осведомился Кирилл, скидывая в прихожей ботинки.
— Нету никого, проходи, — успокоил его Санчо.
В комнате, на столе, за которым Кирилл провел так много времени, одиноко лежал пухленький черно‑серебристый Dell. Саня указал на него широким жестом фокусника, достающего из шляпы живого кролика под аплодисменты восторженной публики. Киря горящими глазами осмотрел машину: корпус слегка покоцан, на крышке по углам несколько потертостей, но в целом ноутбук выглядел бодрячком. Он откинул крышку, нажал на кнопку питания, и на экране возникла знакомая заставка «икспишки». Надо, наверное, и вправду поставить на диск творение горячего финского студента, а «форточки» пусть живут себе на старом компе. Киря пошарил за пазухой, достал кошелек, отсчитал и положил на стол деньги.
Тем временем Санчо блаженно развалился в своем компьютерном кресле, извлек из ящика стола пачку «Честера», закурил. Кирилл удивленно поднял бровь: если бы мать почувствовала в его комнате запах табака, то уж точно устроила бы скандал, хотя отчим, бывало, совершенно безнаказанно дымил на кухне, превращая ее в филиал кочегарки. Видимо, родители Сани окончательно махнули на это рукой. На мгновение Кире сделалось даже немного завидно: такая невиданная степень свободы выглядела со стороны как‑то вызывающе по‑взрослому.
— Значит, тему с компами удалось‑таки провернуть? — чтобы хоть как‑то завязать разговор, начал он.
— Ну да, взял пробную партию, уже почти всю распродал, — Санчо выпустил к потолку тонкую струйку дыма. — Бабло верну, закуплю еще. Такой вот интересный циклический процесс.
— Какой процесс? — не понял Киря.
— Круговорот бабла в природе. Колесо сансары. Колесо крутится, бабки мутятся. И главное, Кикс, от нас с тобой этот процесс никак не зависит.
Кирилл стоял, сжимая в руках ноутбук, и внимательно слушал, пытаясь понять, иронизирует его друг или нет. Раньше он никогда не видел Санчо в столь глубокомысленном философском настроении.
— Вот и приходится крутиться, дружище, — продолжил тем временем Саня, — вместе со вселенной, соблюдая ее законы. Как планеты на своих орбитах. Они вращаются, Кирилл. Вращаются без устали. Ты когда‑нибудь задумывался, что Земля — это просто большой жесткий диск, а мы — фрагменты данных?
— Я тебя не понимаю, — настороженно ответил Киря: поведение друга и вправду немного его напугало и озадачило. — О чем ты вообще толкуешь? Говори нормально.
Санчо описал сигаретой в воздухе невидимую сферу:
— Все связано, брат. Программы, сети, люди... Мы — это пакеты данных, путешествующие по вселенной. А наши мысли — это лишь сигналы в сети. Трафик. Поток. Ты же чувствуешь поток, Кирилл? Нет? Каждое живое существо в мире его ощущает, но не всем дано это осмыслить и осознать.
— Сань, ты чего, вштырился чем‑то? — с подозрением спросил Киря.
— Ну да, — пожал плечами Санчо.
Двумя пальцами он извлек из нагрудного кармана рубашки и бросил на стол маленький полиэтиленовый пакетик с пластиковой застежкой зип‑лок.
— Хочешь? Гарантирую массу новых ощущений.
Кирилл опасливо покосился на пакет, из‑под прозрачного пластика которого проглядывал какой‑то белесый, рыхлый и комковатый порошок. К расширяющим сознание веществам Киря относился с брезгливым отвращением, а потребителей этих веществ так и вовсе откровенно побаивался. Неизвестно, что именно стрельнет им в голову в следующую минуту: сейчас они рассуждают с умным видом о таинственных законах космоса и рассказывают об астральном опыте, а через мгновение, чего доброго, кинутся на тебя с молотком. Кроме того, Кирилл искренне не понимал, зачем люди добровольно ломают собственный мозг, этот тонкий и необычайно сложный инструмент, который помогает ему добывать средства к существованию. Если сравнить мозг с хрупким и необычайно мощным, а порой — даже капризным компьютером, то употребление подобной химии он воспринимал как попытку колоть этим компьютером грецкие орехи. Непродуктивно, а главное — опасно.
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