Это вось­мая гла­ва прик­лючен­ческо‑фан­тасти­чес­кой исто­рии «Ха­керы.RU», которую мы пуб­лику­ем по одной гла­ве спе­циаль­но для под­писчи­ков «Хакера». Если ты еще не чита­ешь, начинай с пер­вой!

— Ма, что слу­чилось?

— Ничего. Все нор­маль­но.

На самом деле Кирилл прек­расно видел, что ничего не нор­маль­но. Мать вер­нулась с работы какой‑то испу­ган­ной и подав­ленной, слов­но толь­ко что повс­тре­чалась с при­виде­нием. Зак­рылась в сво­ей ком­нате, и толь­ко спус­тя пять минут нас­той­чивых уго­воров он смог зас­тавить ее отпе­реть дверь. Мама была блед­на, ее руки едва замет­но дро­жали, а на шее под под­бород­ком наливал­ся чер­нотой све­жий синяк, слов­но кто‑то пытал­ся задушить ее, вце­пив­шись пятер­ней в гор­ло.

— Опять, да? — уже догады­ваясь, что услы­шит в ответ, спро­сил Кирилл.

Мать мол­ча кив­нула:

— Вот… — она про­тяну­ла ском­канную бумаж­ку, на которой были кри­во накаря­баны какие‑то циф­ры, — велел поз­вонить, как подумаю. Похоже, при­дет­ся все‑таки пус­тить его обратно. Я уста­ла боять­ся каж­дый раз, ког­да выхожу на ули­цу.

— Не при­дет­ся, — заверил ее Кирилл. — Что‑нибудь сооб­разим. Пой­дем на кух­ню, я тебе чаю налью.

Мать пос­лушно вста­ла и поп­лелась за ним. Черт возь­ми, ситу­ация и впрямь ста­новит­ся опас­ной, поэто­му дей­ство­вать надо без про­мед­ления. Отчим зна­ет не толь­ко их домаш­ний адрес, но и мес­то, где работа­ет мама, ему нич­то не помеша­ет заявить­ся и туда. Кирилл положил на стол бумаж­ку, раз­гла­дил ее рукой. Номер был нез­накомый, впро­чем, тот менял мобиль­ники уже нес­коль­ко раз под­ряд, теряя телефо­ны по пьяной лавоч­ке. Сла­бая зацеп­ка, но хоть что‑то. Жаль, не с кем посове­товать­ся, с чего начать… Хотя почему это не с кем?

Пос­тавив на стол круж­ку с горячим чаем и вазоч­ку с  печень­ем, Киря долил в напиток молока, дож­дался, пока мама нем­ного отой­дет от пережи­того стрес­са и у нее перес­танут тряс­тись руки, пос­ле чего вер­нулся в свою ком­нату и раз­будил комп.

«Блин, дерь­мовый рас­клад :(, — отпра­вила грус­тный смай­лик Трик­си, ког­да Кирилл крат­ко перес­казал ей свою исто­рию. — Было дело, стал­кивалась с чем‑то подоб­ным».

«В каком смыс­ле?»

«В пря­мом. Вся­кое приш­лось пережить».

«И как вык­рутилась?»

«Есть спо­собы най­ти информа­цию о челове­ке, который никак не жела­ет оста­вить тебя в покое. Минимум дан­ных на вхо­де и мак­симум на выходе. Лад­но, что у нас есть?»

«У нас?»

«Ну, если тебе нуж­на помощь, я могу попытать­ся. Опыт име­ется».

«Поч­ти ничего, — приз­нался Кирилл. — Имя, номер мобиль­ника и пара мест, где он быва­ет. Но он шиф­рует­ся».

«Не беда. Нач­нем с прос­того. Скинь номер. Про­верю по базам, у меня есть дис­ки с або­нен­тами нес­коль­ких опе­рато­ров, потом еще на ради­оры­нок смо­таюсь, возь­му све­жие. Еще может, всплы­вет что‑то в объ­явле­ниях или на форумах».

«Да он ине­том и не поль­зует­ся…» — воз­разил Киря.

«У вас там в Под­гор­ске все такие тех­нологи­чес­ки отста­лые? ))))» — задор­но улыб­нулся ско­боч­ками мес­сен­джер. Опа, а ведь Киря никог­да не говорил Трик­си, где имен­но живет.

«Отку­да ты зна­ешь, из какого я города?» — едва сдер­живая вол­нение, наб­рал на кла­виату­ре он.

«Я же говори­ла, что умею искать информа­цию в откры­тых источни­ках и сопос­тавлять най­ден­ное».

«А что тебе еще извес­тно?»

«Ну, нап­ример, что тебя зовут Кирилл и тебе 17».

Вот и вся ано­ним­ность. Если любой малоз­накомый человек из интерне­та может вот так вот зап­росто вычис­лить всю его под­ногот­ную, самое вре­мя задумать­ся о том, что со столь важ­ной для него кон­фиден­циаль­ностью что‑то опре­делен­но не так. Хотя почему «любой»? В уди­витель­ных спо­соб­ностях Трик­си он имел воз­можность не раз убе­дить­ся, всем осталь­ным до нее очень и очень далеко. Впро­чем, заноза бес­покой­ства все рав­но засела в его душе.

«Ну раз уж ты зна­ешь обо мне так мно­го, может, назовешь и свое нас­тоящее имя?» — отсту­чал на кла­виату­ре Кирилл, отпра­вил сооб­щение и тут же пожалел о соде­янном: а что, если обыч­но скрыт­ная девуш­ка не оце­нит такую бес­церемон­ность и решит исчезнуть?

«Меня зовут Алла», — появил­ся на экра­не ответ.

Ну вот и поз­накоми­лись.

***

На­утро Кирилл спе­циаль­но вышел из дома рань­ше матери. Отчим при­выч­но топ­тался у сосед­него подъ­езда, но, зап­риметив пасын­ка, раз­вернул­ся и с незави­симым видом зашагал прочь. Вмес­то того что­бы дви­нуть в про­тиво­полож­ную сто­рону, Кирилл нап­равил­ся сле­дом, не отста­вая, но и не сок­ращая рас­сто­яние. Ну, опоз­дает сегод­ня на урок, в пер­вый раз, что ли?

От­чим, нес­коль­ко раз огля­нув­шись, перешел на про­тиво­полож­ную сто­рону ули­цы, дотопал до перек­рес­тка и свер­нул на прос­пект. Похоже, заметил слеж­ку, впро­чем, Кирилл не слиш­ком‑то и скры­вал­ся. Объ­ект наб­людения при­тор­мозил воз­ле ларь­ка с газета­ми, купил «Ком­сомол­ку», затем дошел до бли­жай­шей оста­нов­ки и зап­рыгнул в отъ­езжа­ющий авто­бус — даже если бы Кирилл вдруг пус­тился бегом, все рав­но не успел бы за ним. На вся­кий слу­чай запом­нив номер авто­буса, Киря раз­вернул­ся на сто восемь­десят и отпра­вил­ся в шко­лу: боль­ше тут ловить было нечего.

До­ма пос­ле уро­ков его жда­ло сооб­щение от NullByte, одно­го из зав­сегда­таев хакер­ско­го форума. «Кикс, зарабо­тать хочешь? Есть хал­турка», — написал в лич­ку форум­ный зна­комый.

«А что надо сде­лать?» — уточ­нил Кирилл.

«Есть один важ­ный чел, ему помощь нуж­на, — тут же отклик­нулся NullByte. — Под­робнос­тей не знаю, сам у него спро­сишь. Он мес­сен­дже­рами не поль­зует­ся, вот номер мобилы, звяк­ни, побазарь. Зовут Сер­гей Афа­нась­евич, я тебя рекомен­довал как кру­того спе­ца по бру­ту».

Ну вот и сыг­рали те самые переве­ден­ные с англий­ско­го ста­тей­ки: сна­чала ты работа­ешь на репута­цию, а потом репута­ция начина­ет работать на тебя. Памятуя об осто­рож­ности, Кирилл на вся­кий слу­чай вбил получен­ный телефон­ный номер в поис­ковик и сра­зу же понял, что сде­лал это не нап­расно. Таинс­твен­ный Сер­гей Афа­нась­евич ока­зал­ся очень авто­ритет­ным биз­несме­ном Три­поль­ским из сосед­него круп­ного рай­цен­тра, вла­дель­цем неболь­шого завода и нес­коль­ких агро­ферм. Нас­толь­ко авто­ритет­ным, что его фамилия пару раз упо­мина­лась в кри­миналь­ных хро­никах реги­ональ­ных газет, а сам он два года назад бал­лотиро­вал­ся в депута­ты — нас­коль­ко успешно, бег­лый прос­мотр ссы­лок опре­делить с ходу не поз­волил. В общем, человек с солид­ным капита­лом и еще более солид­ными свя­зями, что по ту сто­рону закона, что по эту. Такие зна­комс­тва могут ока­зать­ся как очень опас­ными, так и край­не полез­ными. Поборов вне­зап­но накатив­шую робость, Кирилл наб­рал завет­ные один­надцать цифр на кла­виату­ре сво­его «Эрик­ссо­на». Труб­ку сня­ли поч­ти сра­зу.

— Да? — раз­дался в динами­ке хрип­ловатый голос.

— Здравс­твуй­те, Сер­гей Афа­нась­евич, я по поводу компь­ютер­ной проб­лемы, которую нуж­но решить, — веж­ливо поз­доровал­ся Киря.

— Э‑э-э? А, да, — похоже, собесед­ник не сра­зу сооб­разил, о чем идет речь. — Слу­шай, у меня есть один файл, он того… Как его… Запако­ван.

— Архив?

— Ну да, архив. И он это, пароль тре­бует.

— Пароль вы, веро­ятно, забыли? — под­ска­зал Кирилл, уже догады­ваясь, что Сер­гей Афа­нась­евич никог­да его и не знал. — Нуж­но извлечь из архи­ва фай­лы, вер­но?

— Все пра­виль­но говоришь.

— Тог­да приш­лите, пожалуй­ста, мне этот файл по элек­трон­ной поч­те, я пос­мотрю. Адрес я сей­час эсэ­мэс­кой ски­ну.

— Лад­но, — хмык­нул на том кон­це авто­ритет­ный биз­несмен, — толь­ко это, парень, смот­ри, что­бы оно не попало в чужие руки, понима­ешь, да? Головой мне отве­тишь.

— Не бес­покой­тесь, Сер­гей Афа­нась­евич, я гаран­тирую кон­фиден­циаль­ность.

— Вот и ладуш­ки. Давай свой адрес и перез­вони, как узна­ешь, чего как.

Вто­рым радос­тным событи­ем ста­ло сооб­щение от Аллы:

«При­вет! Короче, по форумам ничего не наш­лось, а вот телефон­ный номер зарегис­три­рован на какую‑то тет­ку. Ско­бичев­ская Оль­га Вла­дис­лавов­на, и у меня есть ее адрес про­пис­ки».

Ин­терес­нень­ко. Судя по все­му, несос­тояв­ший­ся папаня нашел себе оче­ред­ную пас­сию, у которой, воз­можно, и поселил­ся, про­дол­жая тем вре­менем тер­роризи­ровать мать. Та же жен­щина, видать, спра­вила ему новую сим‑кар­ту, а может, и телефон купила вмес­то оче­ред­ного про­пито­го. Любопыт­ная гипоте­за, надо бы ее про­верить. И чем быс­трее, тем луч­ше.

Сер­дечно поб­лагода­рив Трик­си, Кирилл нас­пех соб­рался — залез в диван, где хра­нилась ста­рая отцов­ская одеж­да, которую мама все никак не решалась выкинуть, нашел там потер­тое дра­повое паль­тиш­ко, под ворот­ник которо­го зап­равил клет­чатое каш­не. Образ завер­шила кожаная кеп­ка на меху с отсте­гива­ющи­мися уша­ми. Гля­нул на себя в зер­кало — ну вылитый молодой клерк из какой‑нибудь зат­рапез­ной кон­торы, имен­но то, что сей­час и нуж­но.

Тре­буемый адрес он отыс­кал быс­тро — дом, зас­тавший еще ста­лин­ские вре­мена, рас­полагал­ся в самом цен­тре, а иско­мая квар­тира ока­залась ком­мунал­кой, о чем крас­норечи­во сви­детель­ство­вала целая гир­лянда звон­ков, при­ютив­шихся на двер­ном косяке. Кирилл наугад нажал вер­хний, подож­дал пару минут и уже собирал­ся надавить на сле­дующий, ког­да с той сто­роны раз­дался лязг отпи­раемо­го засова. Откры­ла невысо­кая щуп­лая жен­щина в прос­том домаш­нем халате, похожая на пуг­ливую вос­тро­носую мыш­ку‑норуш­ку. Памятуя уро­ки Сан­чо, Кирилл напус­тил на себя деловой вид и обра­тил­ся к ней мак­сималь­но офи­циаль­ным тоном:

— День доб­рый. Ско­бичев­скую Оль­гу Вла­дис­лавов­ну могу я уви­деть?

— Это я… — про­лепе­тала дамоч­ка, рас­терян­но хло­пая ред­кими рес­ницами.

— Я из пас­пор­тно­го сто­ла. Юрий Михай­лович здесь про­жива­ет?

— Его нет… Он на работе… А что слу­чилось?

— Повес­тка ему от сле­дова­теля, — хмык­нул Кирилл. — Адрес работы не под­ска­жете? Передать под рос­пись надо.

— Кутузов­ский, трид­цать семь… Там лом­бард, он туда недав­но устро­ился…

— Бла­года­рю, — кив­нул Кирилл и без лиш­них слов раз­вернул­ся к лес­тни­це, про­игно­риро­вав гро­мыха­ющий в тес­ной клет­ке из рабицы доис­торичес­кий лифт.

Жен­щина из‑за при­откры­той две­ри про­дол­жала смот­реть ему вслед.

Лом­бард, зна­чит. Одно из заведе­ний, при­над­лежащих тем ребятам, что ког­да‑то заб­рали его компь­ютер. Вряд ли отчим там работа­ет, ско­рее, дол­ги отра­баты­вает, хотя, может, и пла­тят ему какие‑то копей­ки с бар­ско­го пле­ча. Ина­че не стал бы он поль­зовать­ся чужим телефо­ном, а свой небось купить не на что.

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