— Ма, что случилось?
— Ничего. Все нормально.
На самом деле Кирилл прекрасно видел, что ничего не нормально. Мать вернулась с работы какой‑то испуганной и подавленной, словно только что повстречалась с привидением. Закрылась в своей комнате, и только спустя пять минут настойчивых уговоров он смог заставить ее отпереть дверь. Мама была бледна, ее руки едва заметно дрожали, а на шее под подбородком наливался чернотой свежий синяк, словно кто‑то пытался задушить ее, вцепившись пятерней в горло.
— Опять, да? — уже догадываясь, что услышит в ответ, спросил Кирилл.
Мать молча кивнула:
— Вот… — она протянула скомканную бумажку, на которой были криво накарябаны какие‑то цифры, — велел позвонить, как подумаю. Похоже, придется все‑таки пустить его обратно. Я устала бояться каждый раз, когда выхожу на улицу.
— Не придется, — заверил ее Кирилл. — Что‑нибудь сообразим. Пойдем на кухню, я тебе чаю налью.
Мать послушно встала и поплелась за ним. Черт возьми, ситуация и впрямь становится опасной, поэтому действовать надо без промедления. Отчим знает не только их домашний адрес, но и место, где работает мама, ему ничто не помешает заявиться и туда. Кирилл положил на стол бумажку, разгладил ее рукой. Номер был незнакомый, впрочем, тот менял мобильники уже несколько раз подряд, теряя телефоны по пьяной лавочке. Слабая зацепка, но хоть что‑то. Жаль, не с кем посоветоваться, с чего начать… Хотя почему это не с кем?
Поставив на стол кружку с горячим чаем и вазочку с печеньем, Киря долил в напиток молока, дождался, пока мама немного отойдет от пережитого стресса и у нее перестанут трястись руки, после чего вернулся в свою комнату и разбудил комп.
«Блин, дерьмовый расклад :(, — отправила грустный смайлик Трикси, когда Кирилл кратко пересказал ей свою историю. — Было дело, сталкивалась с чем‑то подобным».
«В каком смысле?»
«В прямом. Всякое пришлось пережить».
«И как выкрутилась?»
«Есть способы найти информацию о человеке, который никак не желает оставить тебя в покое. Минимум данных на входе и максимум на выходе. Ладно, что у нас есть?»
«У нас?»
«Ну, если тебе нужна помощь, я могу попытаться. Опыт имеется».
«Почти ничего, — признался Кирилл. — Имя, номер мобильника и пара мест, где он бывает. Но он шифруется».
«Не беда. Начнем с простого. Скинь номер. Проверю по базам, у меня есть диски с абонентами нескольких операторов, потом еще на радиорынок смотаюсь, возьму свежие. Еще может, всплывет что‑то в объявлениях или на форумах».
«Да он инетом и не пользуется…» — возразил Киря.
«У вас там в Подгорске все такие технологически отсталые? ))))» — задорно улыбнулся скобочками мессенджер. Опа, а ведь Киря никогда не говорил Трикси, где именно живет.
«Откуда ты знаешь, из какого я города?» — едва сдерживая волнение, набрал на клавиатуре он.
«Я же говорила, что умею искать информацию в открытых источниках и сопоставлять найденное».
«А что тебе еще известно?»
«Ну, например, что тебя зовут Кирилл и тебе 17».
Вот и вся анонимность. Если любой малознакомый человек из интернета может вот так вот запросто вычислить всю его подноготную, самое время задуматься о том, что со столь важной для него конфиденциальностью что‑то определенно не так. Хотя почему «любой»? В удивительных способностях Трикси он имел возможность не раз убедиться, всем остальным до нее очень и очень далеко. Впрочем, заноза беспокойства все равно засела в его душе.
«Ну раз уж ты знаешь обо мне так много, может, назовешь и свое настоящее имя?» — отстучал на клавиатуре Кирилл, отправил сообщение и тут же пожалел о содеянном: а что, если обычно скрытная девушка не оценит такую бесцеремонность и решит исчезнуть?
«Меня зовут Алла», — появился на экране ответ.
Ну вот и познакомились.
***
Наутро Кирилл специально вышел из дома раньше матери. Отчим привычно топтался у соседнего подъезда, но, заприметив пасынка, развернулся и с независимым видом зашагал прочь. Вместо того чтобы двинуть в противоположную сторону, Кирилл направился следом, не отставая, но и не сокращая расстояние. Ну, опоздает сегодня на урок, в первый раз, что ли?
Отчим, несколько раз оглянувшись, перешел на противоположную сторону улицы, дотопал до перекрестка и свернул на проспект. Похоже, заметил слежку, впрочем, Кирилл не слишком‑то и скрывался. Объект наблюдения притормозил возле ларька с газетами, купил «Комсомолку», затем дошел до ближайшей остановки и запрыгнул в отъезжающий автобус — даже если бы Кирилл вдруг пустился бегом, все равно не успел бы за ним. На всякий случай запомнив номер автобуса, Киря развернулся на сто восемьдесят и отправился в школу: больше тут ловить было нечего.
Дома после уроков его ждало сообщение от NullByte, одного из завсегдатаев хакерского форума. «Кикс, заработать хочешь? Есть халтурка», — написал в личку форумный знакомый.
«А что надо сделать?» — уточнил Кирилл.
«Есть один важный чел, ему помощь нужна, — тут же откликнулся NullByte. — Подробностей не знаю, сам у него спросишь. Он мессенджерами не пользуется, вот номер мобилы, звякни, побазарь. Зовут Сергей Афанасьевич, я тебя рекомендовал как крутого спеца по бруту».
Ну вот и сыграли те самые переведенные с английского статейки: сначала ты работаешь на репутацию, а потом репутация начинает работать на тебя. Памятуя об осторожности, Кирилл на всякий случай вбил полученный телефонный номер в поисковик и сразу же понял, что сделал это не напрасно. Таинственный Сергей Афанасьевич оказался очень авторитетным бизнесменом Трипольским из соседнего крупного райцентра, владельцем небольшого завода и нескольких агроферм. Настолько авторитетным, что его фамилия пару раз упоминалась в криминальных хрониках региональных газет, а сам он два года назад баллотировался в депутаты — насколько успешно, беглый просмотр ссылок определить с ходу не позволил. В общем, человек с солидным капиталом и еще более солидными связями, что по ту сторону закона, что по эту. Такие знакомства могут оказаться как очень опасными, так и крайне полезными. Поборов внезапно накатившую робость, Кирилл набрал заветные одиннадцать цифр на клавиатуре своего «Эрикссона». Трубку сняли почти сразу.
— Да? — раздался в динамике хрипловатый голос.
— Здравствуйте, Сергей Афанасьевич, я по поводу компьютерной проблемы, которую нужно решить, — вежливо поздоровался Киря.
— Э‑э-э? А, да, — похоже, собеседник не сразу сообразил, о чем идет речь. — Слушай, у меня есть один файл, он того… Как его… Запакован.
— Архив?
— Ну да, архив. И он это, пароль требует.
— Пароль вы, вероятно, забыли? — подсказал Кирилл, уже догадываясь, что Сергей Афанасьевич никогда его и не знал. — Нужно извлечь из архива файлы, верно?
— Все правильно говоришь.
— Тогда пришлите, пожалуйста, мне этот файл по электронной почте, я посмотрю. Адрес я сейчас эсэмэской скину.
— Ладно, — хмыкнул на том конце авторитетный бизнесмен, — только это, парень, смотри, чтобы оно не попало в чужие руки, понимаешь, да? Головой мне ответишь.
— Не беспокойтесь, Сергей Афанасьевич, я гарантирую конфиденциальность.
— Вот и ладушки. Давай свой адрес и перезвони, как узнаешь, чего как.
Вторым радостным событием стало сообщение от Аллы:
«Привет! Короче, по форумам ничего не нашлось, а вот телефонный номер зарегистрирован на какую‑то тетку. Скобичевская Ольга Владиславовна, и у меня есть ее адрес прописки».
Интересненько. Судя по всему, несостоявшийся папаня нашел себе очередную пассию, у которой, возможно, и поселился, продолжая тем временем терроризировать мать. Та же женщина, видать, справила ему новую сим‑карту, а может, и телефон купила вместо очередного пропитого. Любопытная гипотеза, надо бы ее проверить. И чем быстрее, тем лучше.
Сердечно поблагодарив Трикси, Кирилл наспех собрался — залез в диван, где хранилась старая отцовская одежда, которую мама все никак не решалась выкинуть, нашел там потертое драповое пальтишко, под воротник которого заправил клетчатое кашне. Образ завершила кожаная кепка на меху с отстегивающимися ушами. Глянул на себя в зеркало — ну вылитый молодой клерк из какой‑нибудь затрапезной конторы, именно то, что сейчас и нужно.
Требуемый адрес он отыскал быстро — дом, заставший еще сталинские времена, располагался в самом центре, а искомая квартира оказалась коммуналкой, о чем красноречиво свидетельствовала целая гирлянда звонков, приютившихся на дверном косяке. Кирилл наугад нажал верхний, подождал пару минут и уже собирался надавить на следующий, когда с той стороны раздался лязг отпираемого засова. Открыла невысокая щуплая женщина в простом домашнем халате, похожая на пугливую востроносую мышку‑норушку. Памятуя уроки Санчо, Кирилл напустил на себя деловой вид и обратился к ней максимально официальным тоном:
— День добрый. Скобичевскую Ольгу Владиславовну могу я увидеть?
— Это я… — пролепетала дамочка, растерянно хлопая редкими ресницами.
— Я из паспортного стола. Юрий Михайлович здесь проживает?
— Его нет… Он на работе… А что случилось?
— Повестка ему от следователя, — хмыкнул Кирилл. — Адрес работы не подскажете? Передать под роспись надо.
— Кутузовский, тридцать семь… Там ломбард, он туда недавно устроился…
— Благодарю, — кивнул Кирилл и без лишних слов развернулся к лестнице, проигнорировав громыхающий в тесной клетке из рабицы доисторический лифт.
Женщина из‑за приоткрытой двери продолжала смотреть ему вслед.
Ломбард, значит. Одно из заведений, принадлежащих тем ребятам, что когда‑то забрали его компьютер. Вряд ли отчим там работает, скорее, долги отрабатывает, хотя, может, и платят ему какие‑то копейки с барского плеча. Иначе не стал бы он пользоваться чужим телефоном, а свой небось купить не на что.
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