Исследователи заметили, что в период с октября по декабрь 2024 года Telegram стал чаще предоставлять правоохранительным органами данные о пользователях. Так, с января по сентябрь 2024 года Telegram выполнил 14 запросов американских властей, связанных с раскрытием IP-адресов и номеров телефонов, которые затронули в общей сложности 108 пользователей. Но за весь 2024 год было выполнено 900 таких запросов, которые в общей сложности затронули 2253 пользователя.

Такие данные приводят журналисты издания 404 Media, которые воспользовались официальным ботом Telegram Transparency Reports, предоставляющим отчеты о прозрачности и статистику о раскрытии данных пользователей по требованию суда. Журналисты подчеркивают, что подавляющее большинство выполненных запросов пришлось именно на последний квартал 2024 года.

Издание отмечает, что резкий рост раскрытия пользовательских данных явно связан с арестом Павла Дурова (который был задержан во Франции в августе 2024 года), а также с тем фактом, что вскоре после ареста Дурова у платформы изменились Условия предоставления услуг (Terms of Service) и Политика конфиденциальности (Privacy Policy).

Напомним, что IP-адреса и номера телефонов людей, которые нарушают правила Telegram, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на «правомерные юридические запросы». Но если ранее Terms of Servic гласил, что Telegram может раскрыть данные пользователя лишь в том случае, если тот являлся подозреваемым в терроризме, то с сентября 2024 года это возможно «если Telegram получит официальный запрос от компетентных судебных властей, который подтверждает, что Вы являетесь подозреваемым в уголовном деле о незаконных действиях, нарушающих Пользовательское соглашение Telegram».

Эти изменения ранее уже комментировал сам Павел Дуров. Он писал, что в прошлом году разработчики Telegram сделали поиск «намного безопаснее», и отмечал, что еще до внесения изменений в Terms of Service и Privacy Policy, с 2018 года мессенджер мог раскрывать властям IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в большинстве стран.