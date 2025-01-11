Это один­надца­тая гла­ва прик­лючен­ческо‑фан­тасти­чес­кой исто­рии « Ха­керы.RU ». Каж­дую суб­боту мы пуб­лику­ем по одной гла­ве спе­циаль­но для под­писчи­ков «Хакера». Если ты еще не чита­ешь, начинай с пер­вой

От­кру­жила метеля­ми и рас­таяла зима, пер­вая отте­пель приш­ла дол­гождан­ной наг­радой. Вслед за ней корот­кая вес­на про­лете­ла над городом, как быс­трый ветер, поцело­вав­ший зем­лю и унес­ший­ся прочь, даже не огля­нув­шись. Сол­нечные бли­ки в лужах, жур­чание талых ручь­ев вдоль серых тро­туаров — все оста­лось в прош­лом, буд­то кто‑то стер ста­рую запись с маг­нитной лен­ты. Нас­тупил май, демовер­сия приб­лижа­юще­гося лета. Буд­нично про­мель­кнул день рож­дения, а впе­реди зама­ячил выпус­кной, пос­ледний рубеж, за которым — новая жизнь, новые воз­можнос­ти и пол­ная сво­бода.

Ар­мия Кирил­лу не гро­зила: еще в три­над­цатилет­нем воз­расте он переку­пал­ся в холод­ной Под­горке, уго­див в боль­ницу с почеч­ной коликой. Вра­чи пос­тавили хро­ничес­кое вос­паление и нав­сегда изба­вили его от пер­спек­тивы топ­тать плац в кир­зовых сапогах, чему сам Киря был нес­казан­но рад. О более отда­лен­ном будущем он сей­час пред­почитал не задумы­вать­ся. Что же каса­ется Сани, тот как‑то раз обмолвил­ся, буд­то его отец собира­ется задей­ство­вать свои дав­ние свя­зи в армей­ских кру­гах. Не то он сидел за одной пар­той с кем‑то из генера­лов, не то пил с ним вод­ку в гараже. Как бы то ни было, школь­ного дру­га тоже не слиш­ком бес­поко­или вза­имоот­ношения с воен­коматом, гораз­до боль­ше его заботи­ли собс­твен­ные ком­мерчес­кие дела.

Вы­пус­кной, как это заведе­но в Под­гор­ске, про­води­ли в школь­ных сте­нах. Офи­циаль­ную часть, ради которой родите­лей и самих выпус­кни­ков сог­нали в акто­вый зал, Кирилл вытер­пел с тос­кли­вым сми­рени­ем. Пос­ле зануд­ных выс­тупле­ний клас­сухи, завуча и дирек­три­сы на сце­ну приш­лось вый­ти уче­никам обо­их один­надца­тых клас­сов, дабы исполнить дурац­кую пес­ню о любимой шко­ле под пред­смертные хри­пы древ­него маг­нитофо­на. Вкривь да вкось зариф­мован­ного тек­ста Кирилл не знал, поэто­му прос­то откры­вал рот, пог­лядывая на украдкой ути­рающих сле­зу родите­лей в зале, сре­ди которых в зад­нем ряду сидела и его мать. Потом на сце­ну под бур­ные апло­дис­менты ста­ли по одно­му вызывать отлични­ков с олим­пиад­никами, и Киря начал думать, что этот уны­лый про­цесс никог­да не закон­чится. Тем не менее спус­тя минут двад­цать отлични­ки все‑таки иссякли. Передав матери завет­ный документ об окон­чании шко­лы и выс­лушав обя­затель­ное «при­чешись, рубаш­ку поп­равь, пос­мотри, на кого ты похож!», Кирилл ока­зал­ся наконец пре­дос­тавлен­ным самому себе.

— Зацени, бро! — под­ско­чил к нему Сан­чо, чуть при­открыв зас­тегну­тый на мол­нию рюк­зак: из его недр выг­лядыва­ла лит­ровая короб­ка «Сан­грии».

Ки­ря мол­ча показал пакет в точ­ности с таким же напит­ком.

— Живем! — хлоп­нул его по пле­чу школь­ный друг.

Су­дя по тому, как блес­тели Санины гла­за, у него во лбу уже плес­калось какое‑то количес­тво алко­голя. А может, и не толь­ко его.

Стол для выпус­кни­ков нак­рыли в школь­ной сто­ловой. Ради праз­дни­ка родите­ли при­тащи­ли из дома кто что сумел: на кле­енча­той ска­тер­ти гро­моз­дились салаты, блю­да с нарезан­ной кол­басой и сыром, пироги и вареная кар­тошка. Рядом выс­тро­ились батареи «Тар­хуна», «Бай­кала», «Фан­ты» и «Колы», а в качес­тве сим­вола тор­жес­тва — бутыл­ки с безал­коголь­ным шам­пан­ским. Спир­тное на этом праз­дни­ке жиз­ни было под стро­жай­шим зап­ретом.

Пе­ред тем как при­нять­ся за съес­тное, Кирилл с Саней заг­лянули в туалет на вто­ром эта­же, где, мор­ща носы от вони, раз­лили «Сан­грию» по плас­тиковым ста­кан­чикам.

— Ну, за будущее! — про­воз­гла­сил Сан­чо.

— Про­зит!

Дверь туале­та с гро­хотом рас­пахну­лась, и ребята суматош­но спря­тали выпив­ку за спи­ну, ожи­дая обла­вы. Но в муж­ской сор­тир заг­лянули не ярые побор­ники трез­вости в лице завуча с дирек­три­сой, а Катя Тетери­на — пух­лень­кая, наряд­ная по слу­чаю праз­дни­ка одноклас­сни­ца.

— Маль­чики, у вас слу­чай­но от головы ничего нет? — поин­тересо­валась она.

— Конеч­но, есть! — радос­тно сооб­щил Сан­чо, дос­тавая тре­тий ста­кан. — Заходи, Тетери­на, и дверь за собой зак­рой.

— Вау, а что это у вас? А закусить есть? — при виде вина Катя ожи­вилась и даже нем­ного порозо­вела.

— Ага, и потан­цевать! — в тон ей под­дакнул Саня. — Но это потом. Пей давай за наше общее здо­ровье и про­вали­вай, у нас тут чис­то муж­ской раз­говор.

— Ой, мож­но подумать! — надула губ­ки одноклас­сни­ца, но тем не менее залих­ват­ски тяп­нула пять­десят грам­мов вина и при­выч­но занюха­ла выпитое рукавом наряд­ного платья. — Иди­те в сто­лов­ку уже, там наши соб­рались.

— Ничего, всё без нас не сож­рут, — заверил ее Кирилл.

Про­водив взгля­дами уда­ляющуюся девуш­ку, Киря с Саней выпили еще по одной, пос­ле чего, закинув в рот жвач­ки, спус­тились наконец в вес­тибюль. На школь­ном крыль­це дежури­ли доб­роволь­цами чьи‑то отцы, сле­дили, что­бы на тер­риторию не проб­рались мес­тные хулига­ны и не испорти­ли детиш­кам праз­дник, а из сто­ловой доносил­ся мно­гого­лосый гомон и приг­лушен­ная музыка из ста­рых колонок.

— Сто­ять! — дорогу им прег­радила дежурив­шая в хол­ле пер­вого эта­жа клас­суха. — Что это вы такие веселые и рас­крас­невши­еся, как из бани? Показы­ваем рюк­заки и вещи!

Свою короб­ку с вином Кирилл успел пре­дус­мотри­тель­но прип­рятать в нише пожар­ного гид­ранта на лес­тни­це, а вот остатки запасов Сан­чо были без­жалос­тно изъ­яты. Впро­чем, на общий ход праз­дно­вания это никак не пов­лияло: выпус­кни­ки налега­ли на пироги и холод­ные закус­ки, что‑то обсужда­ли, шутили и сме­ялись. Кирилл занял сво­бод­ное мес­то за сто­лом, лениво взял вил­ку и, пог­ружен­ный в свои мыс­ли, обвел дав­но зна­комое помеще­ние сто­ловой взгля­дом. Впол­не воз­можно, он видит одноклас­сни­ков в пос­ледний раз: все они соб­рались сей­час здесь, что­бы про­водить друг дру­га в неиз­вес­тность. Саня при­мос­тился рядом, под­винув какую‑то дев­чонку из парал­лель­ного, и при­нял­ся за оливье. Оба мол­чали — ни к чему было говорить. Выпус­кной — это не праз­дник, это финаль­ный аккорд длин­ного тре­ка, который кру­тил­ся в ушах один­надцать лет и вот наконец обор­вался.

За окна­ми сто­лов­ки уже маячил закат, баг­ровое сол­нце, слов­но ста­рый монитор с уми­рающей яркостью, мед­ленно гас­ло за горизон­том. Блю­да на сто­лах изрядно пореде­ли, и праз­дник плав­но перемес­тился обратно в акто­вый зал, где намеча­лась дис­котека. Пар­ни отта­щили ряды кре­сел с откидны­ми сидуш­ками к сте­нам, а одноклас­сник Толик, доб­роволь­но взяв­ший на себя роль дид­жея, как раз про­верял зву­ковое обо­рудо­вание и мик­рофон.

— Ну что, рас­печата­ем твою занач­ку? — делови­то пред­ложил Кирил­лу Сан­чо.

— Не воз­ражаю, — отклик­нулся тот.

Вто­рую короб­ку вина решили рас­пить в закут­ке перед кабине­том началь­ной воен­ной под­готов­ки на пос­леднем эта­же, пред­варитель­но утя­нув из сто­лов­ки остатки пирож­ков с капус­той на закус­ку. За вос­помина­ниями о годах, про­шед­ших в школь­ных сте­нах, емкость наполо­вину опус­тела, ког­да в коридо­ре пос­лышались шаги. Киря шус­тро прип­рятал остатки вина за што­ру, прик­рыв подокон­ник спи­ной, но тре­вога ока­залась лож­ной: это вновь была Катя Тетери­на, невесть как отыс­кавшая одноклас­сни­ков в их убе­жище.

— Маль­чики, пой­дем­те тан­цевать! — поз­вала она. — Хва­тит уже ныкать­ся по углам!

— У меня для пар­тнерш по тан­цам кас­тинг, — объ­явил изрядно зах­мелев­ший Сан­чо, — без оче­реди мож­но прор­вать­ся толь­ко через пос­тель!

— Я не поняла, Ува­лов, ты дол­банутый или обдолбан­ный? — вски­нулась на него Тетери­на.

— О, да ты прям снай­пер! Два выс­тре­ла, и оба в яблочко!

Сме­рив одноклас­сни­ка над­менным взгля­дом, Тетери­на уплы­ла навс­тре­чу доносив­шимся из акто­вого зала аккордам «Руки вверх», а Киря с Саней допили «Сан­грию» и пос­ле корот­кого совеща­ния отпра­вились добывать изъ­ятые клас­сухой пол­пакета вина — душа тре­бова­ла про­дол­жения бан­кета.

— У меня на это дело осо­бый нюх, — заверил дру­га Сан­чо, — отве­чаю, они наше винище в учи­тель­ской заныка­ли. Сами, небось, выж­рать хотят под шумок.

Пред­положе­ния ока­зались вер­ны: початую короб­ку уда­лось раз­гля­деть сквозь щель в при­откры­той две­ри, но воз­ле вхо­да в учи­тель­скую тол­калась биоло­гич­ка Нина Вик­торов­на, пос­тавив план хищения под угро­зу сры­ва самим фак­том сво­его при­сутс­твия. Кирилл, будучи более трез­вым, при­нял­ся отвле­кать поч­тенную учи­тель­ницу раз­говора­ми, в то вре­мя как Сан­чо стре­митель­ной тенью сколь­знул за дверь. «Всё как обыч­но, — с улыб­кой подумал Киря, — раз­ведка, поиск уяз­вимос­ти, про­ник­новение, зак­репле­ние в сис­теме и под конец — замета­ние сле­дов». Да и при­выч­ное ощу­щение опас­ности будора­жило нер­вы: на горизон­те в любой момент мог­ли появить­ся дру­гие педаго­ги, положив конец хакер­ской опе­рации. Раз­вле­кая Нину Вик­торов­ну вос­помина­ниями о походе в парк для добычи гер­бари­ев, Кирилл заметил, как Сан­чо демонс­три­рует прек­расно отра­ботан­ную тех­нику боково­го переме­щения: выс­коль­знув в коридор и даже не скрип­нув дверью, тот показал дру­гу боль­шой палец — акция уда­лась.

В поис­ках укромно­го мес­течка пар­ни нат­кну­лись на ком­панию одноклас­сни­ков, решив­ших раз­нооб­разить ход мероп­риятия бутылоч­кой пор­твей­на. Остатки «Сан­грии» тоже пош­ли в дело, и спус­тя еще пол­часа в голове Кирил­ла изрядно шумело, а мир вок­руг стал рит­мично покачи­вать­ся в такт катив­шей­ся по полупус­тым школь­ным коридо­рам музыки, как палуба уго­див­шего в шторм теп­лохода. В самый раз­гар веселья отку­да‑то сно­ва воз­никла Тетери­на — уже изрядно пьянень­кая и веселая. Вид­но, у дев­чонок наш­лись свои стра­теги­чес­кие запасы горячи­тель­ного.

— Санек, не хочешь уеди­нить­ся? — с ходу под­катила Катери­на к Сан­чо.

— Блин, я пытал­ся, — отве­тил тот, — но ты сно­ва меня наш­ла.

До­пив свой пор­твейн, Саня потащил Кирил­ла в сто­рону акто­вого зала, где про­дол­жалась все­общая шум­ная дви­жуха, но на пол­пути сооб­щил, что отпра­вит­ся переку­рить, а заод­но поищет еще чего‑нибудь выпить. Оставший­ся в оди­ночес­тве Киря шаг­нул в полутем­ный зал, потол­кался сре­ди тан­цующих и даже дож­дался, пока Толик под радос­тное улю­люканье одноклас­сни­ков пос­тавит мед­ляк. Всех кра­савиц как‑то стре­митель­но разоб­рали, и Кирилл от безыс­ходнос­ти потан­цевал с низень­кой и круг­лень­кой, как колобок, Мухиной. Танец, к счастью, быс­тро закон­чился. Сов­сем уж зас­кучав, он отпра­вил­ся на поис­ки дру­га, бла­го бли­зилась куль­минация куль­тур­ной прог­раммы: быв­шие школь­ники, вер­нее те из них, кто еще дер­жался на ногах, всей тол­пой собира­лись отпра­вить­ся на берег Под­горки встре­чать рас­свет, «пер­вый рас­свет сво­ей взрос­лой жиз­ни», как пафос­но нарек­ла это мероп­риятие дирек­три­са в давеш­нем выс­тупле­нии.

По­иски завер­шились в туале­те вто­рого эта­жа: над кра­шен­ной зеленой крас­кой и испи­сан­ной похаб­ностя­ми перего­род­кой Киря узрел доволь­ную физи­оно­мию Сан­чо, а чуть ниже, на уров­не его пояса, рит­мично дви­гающуюся белоб­рысую голову Тетери­ной.

— Бро, пос­той на шухере пару минут, мы сей­час закон­чим, — вмес­то при­ветс­твия бро­сил ему Санек.

По­явил­ся он, прав­да, уже через минуту, зас­тегивая на ходу шта­ны.

— Ско­ро на реку пой­дем, — объ­яснил при­чину сво­его втор­жения Кирилл.

— Зачем идти? — изоб­разил удив­ление Сан­чо. — Поедем, как короли! Кат­рин, айда с нами!

Свою машину с тру­дом дер­жащий­ся на ногах Саня отпер толь­ко с треть­ей попыт­ки, при­цепив­шаяся к ним как ни в чем не бывало Тетери­на зяб­ко ежи­лась, уто­пая по колено в сте­лющем­ся над зем­лей пред­рас­свет­ном тумане.

— Ты уве­рен? — с сом­нени­ем в голосе спро­сил Киря. — Может, не сто­ит, в тво­ем‑то сос­тоянии?

— Не ссы, — гля­нув на свою ново­явленную под­ружку, ради которой он, похоже, и устро­ил всю эту показу­ху, уве­рен­но про­изнес Саня, — эт мне сто­ять тяжело, а сидя будет нам­ного лег­че!

«Шес­терка» хищ­но ряв­кну­ла мотором. Выж­дав пару минут, Сан­чо вклю­чил музыку пог­ромче, открыл запоте­вающие окна, вот­кнул пер­вую переда­чу и покатил­ся по пус­тынно­му пере­улку. Понача­лу все шло глад­ко: под отры­вис­тые зву­ки тех­но Саня свер­нул на прос­пект Прав­ды, попет­лял по окрес­тным ули­цам и уже ныр­нул на буль­вар, ведущий к реке, как вдруг на зад­нем стек­ле замель­кали синие и крас­ные вспо­лохи.

— Шухер, мен­ты! — вык­рикнул Кирилл.