Откружила метелями и растаяла зима, первая оттепель пришла долгожданной наградой. Вслед за ней короткая весна пролетела над городом, как быстрый ветер, поцеловавший землю и унесшийся прочь, даже не оглянувшись. Солнечные блики в лужах, журчание талых ручьев вдоль серых тротуаров — все осталось в прошлом, будто кто‑то стер старую запись с магнитной ленты. Наступил май, демоверсия приближающегося лета. Буднично промелькнул день рождения, а впереди замаячил выпускной, последний рубеж, за которым — новая жизнь, новые возможности и полная свобода.
Армия Кириллу не грозила: еще в тринадцатилетнем возрасте он перекупался в холодной Подгорке, угодив в больницу с почечной коликой. Врачи поставили хроническое воспаление и навсегда избавили его от перспективы топтать плац в кирзовых сапогах, чему сам Киря был несказанно рад. О более отдаленном будущем он сейчас предпочитал не задумываться. Что же касается Сани, тот как‑то раз обмолвился, будто его отец собирается задействовать свои давние связи в армейских кругах. Не то он сидел за одной партой с кем‑то из генералов, не то пил с ним водку в гараже. Как бы то ни было, школьного друга тоже не слишком беспокоили взаимоотношения с военкоматом, гораздо больше его заботили собственные коммерческие дела.
Выпускной, как это заведено в Подгорске, проводили в школьных стенах. Официальную часть, ради которой родителей и самих выпускников согнали в актовый зал, Кирилл вытерпел с тоскливым смирением. После занудных выступлений классухи, завуча и директрисы на сцену пришлось выйти ученикам обоих одиннадцатых классов, дабы исполнить дурацкую песню о любимой школе под предсмертные хрипы древнего магнитофона. Вкривь да вкось зарифмованного текста Кирилл не знал, поэтому просто открывал рот, поглядывая на украдкой утирающих слезу родителей в зале, среди которых в заднем ряду сидела и его мать. Потом на сцену под бурные аплодисменты стали по одному вызывать отличников с олимпиадниками, и Киря начал думать, что этот унылый процесс никогда не закончится. Тем не менее спустя минут двадцать отличники все‑таки иссякли. Передав матери заветный документ об окончании школы и выслушав обязательное «причешись, рубашку поправь, посмотри, на кого ты похож!», Кирилл оказался наконец предоставленным самому себе.
— Зацени, бро! — подскочил к нему Санчо, чуть приоткрыв застегнутый на молнию рюкзак: из его недр выглядывала литровая коробка «Сангрии».
Киря молча показал пакет в точности с таким же напитком.
— Живем! — хлопнул его по плечу школьный друг.
Судя по тому, как блестели Санины глаза, у него во лбу уже плескалось какое‑то количество алкоголя. А может, и не только его.
Стол для выпускников накрыли в школьной столовой. Ради праздника родители притащили из дома кто что сумел: на клеенчатой скатерти громоздились салаты, блюда с нарезанной колбасой и сыром, пироги и вареная картошка. Рядом выстроились батареи «Тархуна», «Байкала», «Фанты» и «Колы», а в качестве символа торжества — бутылки с безалкогольным шампанским. Спиртное на этом празднике жизни было под строжайшим запретом.
Перед тем как приняться за съестное, Кирилл с Саней заглянули в туалет на втором этаже, где, морща носы от вони, разлили «Сангрию» по пластиковым стаканчикам.
— Ну, за будущее! — провозгласил Санчо.
— Прозит!
Дверь туалета с грохотом распахнулась, и ребята суматошно спрятали выпивку за спину, ожидая облавы. Но в мужской сортир заглянули не ярые поборники трезвости в лице завуча с директрисой, а Катя Тетерина — пухленькая, нарядная по случаю праздника одноклассница.
— Мальчики, у вас случайно от головы ничего нет? — поинтересовалась она.
— Конечно, есть! — радостно сообщил Санчо, доставая третий стакан. — Заходи, Тетерина, и дверь за собой закрой.
— Вау, а что это у вас? А закусить есть? — при виде вина Катя оживилась и даже немного порозовела.
— Ага, и потанцевать! — в тон ей поддакнул Саня. — Но это потом. Пей давай за наше общее здоровье и проваливай, у нас тут чисто мужской разговор.
— Ой, можно подумать! — надула губки одноклассница, но тем не менее залихватски тяпнула пятьдесят граммов вина и привычно занюхала выпитое рукавом нарядного платья. — Идите в столовку уже, там наши собрались.
— Ничего, всё без нас не сожрут, — заверил ее Кирилл.
Проводив взглядами удаляющуюся девушку, Киря с Саней выпили еще по одной, после чего, закинув в рот жвачки, спустились наконец в вестибюль. На школьном крыльце дежурили добровольцами чьи‑то отцы, следили, чтобы на территорию не пробрались местные хулиганы и не испортили детишкам праздник, а из столовой доносился многоголосый гомон и приглушенная музыка из старых колонок.
— Стоять! — дорогу им преградила дежурившая в холле первого этажа классуха. — Что это вы такие веселые и раскрасневшиеся, как из бани? Показываем рюкзаки и вещи!
Свою коробку с вином Кирилл успел предусмотрительно припрятать в нише пожарного гидранта на лестнице, а вот остатки запасов Санчо были безжалостно изъяты. Впрочем, на общий ход празднования это никак не повлияло: выпускники налегали на пироги и холодные закуски, что‑то обсуждали, шутили и смеялись. Кирилл занял свободное место за столом, лениво взял вилку и, погруженный в свои мысли, обвел давно знакомое помещение столовой взглядом. Вполне возможно, он видит одноклассников в последний раз: все они собрались сейчас здесь, чтобы проводить друг друга в неизвестность. Саня примостился рядом, подвинув какую‑то девчонку из параллельного, и принялся за оливье. Оба молчали — ни к чему было говорить. Выпускной — это не праздник, это финальный аккорд длинного трека, который крутился в ушах одиннадцать лет и вот наконец оборвался.
За окнами столовки уже маячил закат, багровое солнце, словно старый монитор с умирающей яркостью, медленно гасло за горизонтом. Блюда на столах изрядно поредели, и праздник плавно переместился обратно в актовый зал, где намечалась дискотека. Парни оттащили ряды кресел с откидными сидушками к стенам, а одноклассник Толик, добровольно взявший на себя роль диджея, как раз проверял звуковое оборудование и микрофон.
— Ну что, распечатаем твою заначку? — деловито предложил Кириллу Санчо.
— Не возражаю, — откликнулся тот.
Вторую коробку вина решили распить в закутке перед кабинетом начальной военной подготовки на последнем этаже, предварительно утянув из столовки остатки пирожков с капустой на закуску. За воспоминаниями о годах, прошедших в школьных стенах, емкость наполовину опустела, когда в коридоре послышались шаги. Киря шустро припрятал остатки вина за штору, прикрыв подоконник спиной, но тревога оказалась ложной: это вновь была Катя Тетерина, невесть как отыскавшая одноклассников в их убежище.
— Мальчики, пойдемте танцевать! — позвала она. — Хватит уже ныкаться по углам!
— У меня для партнерш по танцам кастинг, — объявил изрядно захмелевший Санчо, — без очереди можно прорваться только через постель!
— Я не поняла, Увалов, ты долбанутый или обдолбанный? — вскинулась на него Тетерина.
— О, да ты прям снайпер! Два выстрела, и оба в яблочко!
Смерив одноклассника надменным взглядом, Тетерина уплыла навстречу доносившимся из актового зала аккордам «Руки вверх», а Киря с Саней допили «Сангрию» и после короткого совещания отправились добывать изъятые классухой полпакета вина — душа требовала продолжения банкета.
— У меня на это дело особый нюх, — заверил друга Санчо, — отвечаю, они наше винище в учительской заныкали. Сами, небось, выжрать хотят под шумок.
Предположения оказались верны: початую коробку удалось разглядеть сквозь щель в приоткрытой двери, но возле входа в учительскую толкалась биологичка Нина Викторовна, поставив план хищения под угрозу срыва самим фактом своего присутствия. Кирилл, будучи более трезвым, принялся отвлекать почтенную учительницу разговорами, в то время как Санчо стремительной тенью скользнул за дверь. «Всё как обычно, — с улыбкой подумал Киря, — разведка, поиск уязвимости, проникновение, закрепление в системе и под конец — заметание следов». Да и привычное ощущение опасности будоражило нервы: на горизонте в любой момент могли появиться другие педагоги, положив конец хакерской операции. Развлекая Нину Викторовну воспоминаниями о походе в парк для добычи гербариев, Кирилл заметил, как Санчо демонстрирует прекрасно отработанную технику бокового перемещения: выскользнув в коридор и даже не скрипнув дверью, тот показал другу большой палец — акция удалась.
В поисках укромного местечка парни наткнулись на компанию одноклассников, решивших разнообразить ход мероприятия бутылочкой портвейна. Остатки «Сангрии» тоже пошли в дело, и спустя еще полчаса в голове Кирилла изрядно шумело, а мир вокруг стал ритмично покачиваться в такт катившейся по полупустым школьным коридорам музыки, как палуба угодившего в шторм теплохода. В самый разгар веселья откуда‑то снова возникла Тетерина — уже изрядно пьяненькая и веселая. Видно, у девчонок нашлись свои стратегические запасы горячительного.
— Санек, не хочешь уединиться? — с ходу подкатила Катерина к Санчо.
— Блин, я пытался, — ответил тот, — но ты снова меня нашла.
Допив свой портвейн, Саня потащил Кирилла в сторону актового зала, где продолжалась всеобщая шумная движуха, но на полпути сообщил, что отправится перекурить, а заодно поищет еще чего‑нибудь выпить. Оставшийся в одиночестве Киря шагнул в полутемный зал, потолкался среди танцующих и даже дождался, пока Толик под радостное улюлюканье одноклассников поставит медляк. Всех красавиц как‑то стремительно разобрали, и Кирилл от безысходности потанцевал с низенькой и кругленькой, как колобок, Мухиной. Танец, к счастью, быстро закончился. Совсем уж заскучав, он отправился на поиски друга, благо близилась кульминация культурной программы: бывшие школьники, вернее те из них, кто еще держался на ногах, всей толпой собирались отправиться на берег Подгорки встречать рассвет, «первый рассвет своей взрослой жизни», как пафосно нарекла это мероприятие директриса в давешнем выступлении.
Поиски завершились в туалете второго этажа: над крашенной зеленой краской и исписанной похабностями перегородкой Киря узрел довольную физиономию Санчо, а чуть ниже, на уровне его пояса, ритмично двигающуюся белобрысую голову Тетериной.
— Бро, постой на шухере пару минут, мы сейчас закончим, — вместо приветствия бросил ему Санек.
Появился он, правда, уже через минуту, застегивая на ходу штаны.
— Скоро на реку пойдем, — объяснил причину своего вторжения Кирилл.
— Зачем идти? — изобразил удивление Санчо. — Поедем, как короли! Катрин, айда с нами!
Свою машину с трудом держащийся на ногах Саня отпер только с третьей попытки, прицепившаяся к ним как ни в чем не бывало Тетерина зябко ежилась, утопая по колено в стелющемся над землей предрассветном тумане.
— Ты уверен? — с сомнением в голосе спросил Киря. — Может, не стоит, в твоем‑то состоянии?
— Не ссы, — глянув на свою новоявленную подружку, ради которой он, похоже, и устроил всю эту показуху, уверенно произнес Саня, — эт мне стоять тяжело, а сидя будет намного легче!
«Шестерка» хищно рявкнула мотором. Выждав пару минут, Санчо включил музыку погромче, открыл запотевающие окна, воткнул первую передачу и покатился по пустынному переулку. Поначалу все шло гладко: под отрывистые звуки техно Саня свернул на проспект Правды, попетлял по окрестным улицам и уже нырнул на бульвар, ведущий к реке, как вдруг на заднем стекле замелькали синие и красные всполохи.
— Шухер, менты! — выкрикнул Кирилл.
Продолжение доступно только участникам
Материалы из последних выпусков становятся доступны по отдельности только через два месяца после публикации. Чтобы продолжить чтение, необходимо стать участником сообщества «Xakep.ru».
Присоединяйся к сообществу «Xakep.ru»!
Членство в сообществе в течение указанного срока откроет тебе доступ ко ВСЕМ материалам «Хакера», позволит скачивать выпуски в PDF, отключит рекламу на сайте и увеличит личную накопительную скидку! Подробнее