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Наша цель — получение прав суперпользователя на машине Sightless с учебной площадки Hack The Box. Уровень задания — легкий.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется с применением средств анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.32 sightless.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел три открытых порта:
- 21 — служба FTP;
- 22 — служба OpenSSH 8.9p1;
- 80 — веб‑сервер Nginx 1.18.0.
Давай посмотрим, что нам покажет веб‑сервер.
Точка входа
На сайте можно найти список сервисов, некоторые ведут на новые домены.
SQLPad ведет на новый домен —
sqlpad..
Чтобы доменное имя резолвилось, надо добавить запись в файл
/:
10.10.11.32 sightless.htb sqlpad.sightless.htb
После создания записи обновляем страницу и получаем доступ к сервису SQLPad.
SQLPad — это веб‑приложение для написания и выполнения SQL-запросов, а также визуализации результатов. Сервис поддерживает большое количество баз данных. В параметрах сервиса посмотрим версию.
Точка опоры
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