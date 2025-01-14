Случайные числа и важность PRNG

Пе­ред началом работы с шиф­ровани­ем необ­ходимо поз­накомить­ся с базовы­ми поняти­ями крип­тогра­фии, с которы­ми при­дет­ся стол­кнуть­ся и которые нуж­но будет понимать: соль (salt) и век­тор ини­циали­зации (initialization vector, IV). Это два ком­понен­та, которые исполь­зуют­ся в крип­тогра­фичес­ких про­цес­сах для повыше­ния безопас­ности. Хотя они слу­жат схо­жим целям (пре­дот­вра­щение пред­ска­зуемос­ти), их роли и спо­собы исполь­зования раз­лича­ются.

Соль при­меня­ется в про­цес­се хеширо­вания для соз­дания уни­каль­ных хешей (в том чис­ле KDF), даже если пароль или дру­гие исходные дан­ные для хеширо­вания оди­нако­вы. Это усложня­ет попыт­ки атак методом под­бора и rainbow-атак, пос­коль­ку добав­ляет слу­чай­ность к хешу. Какую дли­ну соли выб­рать? Если опус­тить некото­рые матема­тичес­кие рас­четы (которые все рав­но ник­то не чита­ет), то мож­но ска­зать, что дли­на соли в 256 бит и более счи­тает­ся сегод­ня безопас­ной.

Век­тор ини­циали­зации при­меня­ется в сим­метрич­ном шиф­ровании (нап­ример, в режиме CBC, CFB или GCM) и нужен для того, что­бы оди­нако­вые сооб­щения, зашиф­рован­ные оди­нако­вым клю­чом, давали раз­ные резуль­таты. Это пре­дот­вра­щает пред­ска­зуемость зашиф­рован­ных дан­ных, улуч­шая их безопас­ность.