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Экономическая мотивация
Мы рассмотрим относительно самодельное решение. Самодельное — потому что мы не будем покупать готовый ИБП для нашей серверной, а относительно — потому что собирать его мы будем из готовых компонентов. Ничего паять не нужно, а из инструментов тебе понадобится как минимум отвертка, а как максимум — комплект гаечных ключей.
Однако сначала нужно оценить, сколько стоят готовые решения, чтобы понять, имеет ли смысл наша затея. В качестве примера возьмем сначала недорогой UPS STR500SL-18 (500 В ⋅ А / 400 Вт), цена на данный момент составляет 39 800 рублей, а при 80% нагрузки мы получим 30 мин автономной работы.
Сам понимаешь, 400 Вт (а 80% — это 320 Вт) — не наш вариант, маловато. Несмотря на то что этот ИБП стоечный, он подойдет только для питания обычного (не игрового) компа. В серверной он пригодится разве что для питания маломощного сетевого оборудования вроде всяких свитчей, роутеров и прочей подобной техники. Не подумай, что я критикую конкретно эту модель, — это касается всех подобных решений на 500 В ⋅ А / 400 Вт.
Возьмем более дорогой UPS — STR1103SL. Фото приводить не стану: он похож на предыдущую модель, отличается только цветом экрана и немного другой его формой. Что мы получим за довольно ощутимые 92 460 рублей? В характеристиках все солидно: 3 кВ ⋅ А / 2,7 кВт. А при 80%-й нагрузке мы получим всего четыре минуты автономной работы. То есть если твое оборудование потребляет 2700 Вт ⋅ 0,8 = 2160 Вт, то ты продержишься всего лишь четыре минуты и ни секундой дольше.
У меня в хозяйстве есть парочка старичков HP Proliant, каждый с блоком питания по 700 Вт. Конечно, 1,4 кВт они никогда не потребляли, но в среднем, в зависимости от нагрузки, каждый из них кушает по 500 Вт. Если быть предельно точным, то 2,2 А при напряжении 227 В — это 499,4 Вт. Возьмем с запасом: 600 Вт каждый, итого 1200 Вт. А наш STR1103SL может выдержать нагрузку 2160 Вт аж четыре минуты, следовательно, если выключат свет, то этот UPS обеспечит автономность на восемь минут. Маловато. Также к недостаткам подобных ИБП можно отнести долгое время зарядки батареи: может случиться, что к следующему отключению света батарея не успеет зарядиться полностью.
Конечно, есть и UPS, к которым можно подключить внешние батареи, в результате чего время работы будет зависеть от емкости внешних батарей. Но цена такого решения без батарей составляет 182 440 рублей. По нынешнему курсу это 1754 доллара (пересчитываю, поскольку компоненты нужно будет заказывать на всем известном китайском сайте, а эти товарищи считают всё в долларах). Дороговато, не так ли?
Альтернатива
В качестве альтернативы подобным решениям я предлагаю использовать гибридные инверторы. Обычный инвертор, как мы знаем, позволяет преобразовать постоянный ток, который он возьмет, скажем, от аккумулятора 12 В (даже обычного автомобильного), в переменный ток 220 В.
Гибридный инвертор используется в солнечных станциях и позволяет подключать не только батареи, но и солнечные панели, а также подмешивать энергию из сети. Схема такой солнечной станции показана ниже.
Алгоритм функционирования такой системы зависит от настроек инвертора, но обычно все работает так:
- Если можно получить энергию от солнечных панелей и подключенная нагрузка ее не превышает, то мы питаемся от солнечных панелей и уменьшаем счет за электричество. Остаток энергии сбрасывается в батарею или продается в сеть по зеленому тарифу.
- Если солнечные панели не перекрывают нагрузку, то энергия подмешивается из сети или батареи, когда сети нет. Другими словами, панели сейчас вырабатывают 1 кВт энергии, а нам нужно 1,5 кВт. Так вот, недостающие 500 Вт будут взяты из сети или из батареи (например, если сети нет или если в настройках указано, что нужно использовать сначала энергию аккумулятора).
В качестве сети также может выступать генератор. Например, если в розетке нет напряжения, инвертор может подать сигнал на запуск генератора для зарядки батареи или питания нагрузки.
Все это выглядит очень сложно и очень дорого. Но теперь представим, что ни генератора, ни солнечных панелей у нас нет. Имеется только инвертор, батарея, сеть и нагрузка. В итоге мы получим идеальный ИБП для нашей серверной, квартиры или даже всего частного дома (о многоэтажках речи не идет). Просто огромный «повербанк» для всего помещения.
Сразу оговорюсь: подобное решение вряд ли устроит дата‑центры, поскольку там не два‑три сервера, а гораздо больше и для резервного питания уместнее использовать дизельные генераторы на 20–30 кВт. Можно построить и солнечную станцию на 30 кВт, но такое решение уже вряд ли будет считаться бюджетным. Но, учитывая, что дизельный генератор тоже стоит немало, все нужно просчитывать. Мы сейчас углубляться в математику с экономикой не будем. Наша задача — обеспечить питание нашей мини‑серверной, а в качестве бонуса мы получим резервное питание для всего помещения.
Альтернатива альтернативе
Конечно, есть и альтернативы гибридным инверторам. Например, те же генераторы. Но в квартире или в офисе ты не сможешь его использовать по понятным причинам, а в частном доме или на каком‑нибудь загородном объекте генератор подходит разве что в качестве «резерва для резерва» — когда батарея разрядилась, сети нет, а заряжать ее чем‑то надо. Шум, вонь, необходимость хранения запасов ГСМ (бензин или дизель), регулярная заправка, периодическое техническое обслуживание (нужно регулярно менять масло, свечи и прочее)… В общем, это не решение для XXI века.
Однако если ты погружался в вопрос обеспечения резервного питания, то наверняка видел в продаже зарядные станции вроде EcoFlow. Продукт на самом деле неплохой. Та же Delta 2 держит нагрузку 1,8 кВт (с моментальной перегрузкой в 2700 Вт), имеет «запас хода» 1024 Вт ⋅ ч и стоит 96 тысяч рублей.
Что такое «запас хода», она же емкость, выраженная в ватт‑часах (Wh)? Если мы говорим о конкретной цифре в 1024 Вт ⋅ ч, то это означает, что при нагрузке в 1 кВт батарея должна продержаться около одного часа. Если брать пример с двумя серверами, потребляющими 1–1,2 кВт в час, то это устройство продержится чуть менее часа. Не очень много, но все же лучше, чем восемь минут за те же деньги. Конечно, можно за 76 тысяч рублей подключить еще одну батарею на 1024 Вт ⋅ ч, и общий запас у тебя будет 2048 Вт ⋅ ч, а обойдется тебе вся эта затея в 172 тысячи. Все равно дорого.
Приборы и материалы
Для начала перечислим, что нам понадобится. Нам нужны следующие компоненты:
- гибридный инвертор;
- аккумулятор(ы) или ячейки, если ты решишь собирать аккумулятор сам;
- плата BMS, если будешь делать аккумулятор самостоятельно;
- провода нужного сечения, идущие от аккумулятора к инвертору;
- медные луженые наконечники нужного типа и размера (размер зависит от сечения кабеля);
- кабель пятижильный ВВГнг или ПВС, сечение (2,5, 4 или 6) зависит от мощности инвертора;
- два двухполюсных автоматических выключателя нужного номинала;
- опционально: предохранитель или автоматический выключатель для постоянного тока, номинал зависит от инвертора (от 100 А);
- щиток для автоматов минимум на шесть мест.
Пока это общий список, и по мере выбора оборудования он будет уточняться. Выбор компонентов зависит от самого инвертора, аккумулятора, а также от способа подключения. Но обо всем по порядку. Ничего не покупай, пока не приобретешь инвертор. Затем внимательно прочитай руководство и выбери компоненты под нужную модель.
Выбор инвертора
Выбор инвертора зависит от планируемой нагрузки. Начнем с напряжения аккумулятора. Существуют три вида систем — 12, 24 и 48 В. Первую отбрасываем сразу — такие инверторы выдерживают нагрузку не более 1,5 кВт и нам не подходят. Поэтому выбирать придется между 24 и 48 В. Вторая категория дороже, поэтому ты должен просчитать, хватит ли тебе 24 В. Максимум, что можно получить из такой системы, — это 4,2 кВт (по факту — 4 кВт), в природе нет более мощных инверторов для аккумуляторов на 24 В.
Как понять, какая у тебя будет нагрузка? Да очень легко:
- Если нужно обеспечить резервное питание серверной стойки, то она, как правило, подключается к одной розетке. Обычные розетки типа Schuko рассчитаны максимум на 16 А или 3,5 кВт. Больше (даже если ты будешь использовать кабель сечением 6 мм2) она не выдержит — расплавится. Покупаем простейший ваттметр, вставляем его в розетку, а к нему подключаем вилку от блока розеток твоей стойки. Ваттметр показывает потребление подключенных устройств, и на основании этого ты принимаешь решение.
- Если нужно обеспечить резервное питание всего помещения, в котором установлены серверы, то есть дома или квартиры, то в щиток нужно подключить амперметр и оценить нагрузку.
По опыту, если стойка питается от одной розетки, система на 24 В тебя должна устроить. Если стойка питается от двух розеток, то, значит, все не так просто — две раздельные линии, два отдельных автоматических выключателя намекают на 7 кВт, поэтому твой выбор — 48 В.
Если же брать домашнее или офисное применение, то нужно учитывать дополнительную нагрузку. Устанавливаем амперметр (или ваттметр, но они дороже, поэтому можно обойтись обычным амперметром, а потом умножить 230 В на полученное значение и узнать нагрузку в ваттах) в щиток и смотрим, сколько потребляют твои девайсы. Включаем телевизор, обычные компьютеры, свет и так далее. Понятно, мощные потребители вроде кондиционера, стиральной, посудомоечной машины, электродуховки и прочей кухонной утвари включать не нужно — вряд ли ты захочешь использовать эти приборы, когда нет электричества. Даже если ты купишь инвертор на 10 кВт и два аккумулятора по 5 кВт и твоя система выдержит 10 кВт, то ты высадишь аккумуляторы за час — в этом нет никакого смысла.
Современные устройства довольно экономные, и 500–600 Вт должно хватить на всё. Конкретно в моем случае дом потребляет не более 500 Вт ⋅ ч при условии, что отключены мощные потребители. Этого хватает на все освещение, телевизоры, ноутбуки, камеры наблюдения, газовый котел зимой, холодильник и прочее. Плюс два сервера‑старичка по 500 Вт каждый, итого имеем 1,5 кВт нагрузки. Исходя из этого, для меня оптимальным выбором стала система на 24 В, сердцем которой служит инвертор на 3,2 кВт. Самодельный аккумулятор при такой нагрузке обеспечивает два часа автономной работы. Забегая вперед, скажу, что вся система обошлась мне в 700 долларов — инвертор, АВР, ячейки, плата BMS и прочие мелочи.
Система на 48 В нужна, если нагрузка будет превышать 4 кВт, поскольку гибридных инверторов 24 В с большей мощностью я не встречал. Даже если у тебя постоянная нагрузка сейчас составляет 3 кВт или чуть больше, также есть смысл рассмотреть систему на 48 В — так сказать, с прицелом на будущее.
Также систему на 48 В нужно рассматривать, если у тебя трехфазная проводка. Слабенькие устройства из линейки 24 В такое не вытянут.
По ценам: гибридный инвертор на всем известном китайском сайте обойдется от 200 (даже есть еще дешевле) до 300 долларов, если речь идет о 24 В, и от 300 долларов, если нам нужна система на 48 В. Самое дорогое, как ты уже успел догадаться, не инвертор, а аккумулятор.
Нам подойдут следующие варианты аккумуляторов:
• автомобильные аккумуляторы — два (24 В) или четыре (48 В);
• самодельный аккумулятор из литиевых ячеек;
• самодельный аккумулятор из литий‑железо‑фосфатных ячеек;
• готовый аккумулятор на 24 или 48 В.
Автомобильные аккумуляторы
Автомобильные аккумуляторы на 12 В — самое простое и самое дешевое решение. Они подойдут в случае, если:
- покупать готовый аккумулятор для тебя дорого;
- собирать аккумулятор своими руками ты боишься или тебе просто лень;
- система резервного питания тебе нужна на сейчас: при условии, что инвертор уже куплен, аккумуляторы можно купить в любом супермаркете или автомагазине;
- если электричество отключают редко и между отключениями достаточно времени, чтобы аккумуляторы успели зарядиться.
К преимуществам автомобильных аккумуляторов можно отнести дешевизну и простоту. Два аккумулятора типа AGM по 100 А ⋅ ч обойдутся примерно в 34 тысячи рублей. В итоге мы получим 24 ⋅ 100 = 2400 Вт ⋅ ч (это грубо, поскольку автомобильные аккумуляторы, даже AGM, полностью разряжать нежелательно). Но в любом случае при нагрузке 1 кВт (наши два условных сервера) мы сможем протянуть два часа. Что неплохо, учитывая, что UPS обойдется нам долларов в пятьсот (инвертор и два аккумулятора).
На что нужно обращать внимание при покупке автомобильных аккумуляторов?
- Тип аккумулятора — AGM или гель. Обычные свинцовые аккумуляторы плохо переносят полный разряд, при этом количество циклов заряд — разряд не превышает 500, а обычно составляет около 300. Другими словами, если свет будут отключать каждый день по два часа, то есть аккумуляторы будут разряжаться почти полностью, то их хватит примерно на год. Дальше — потеря емкости и вместо двух часов автономной работы они будут работать, скажем, один час.
- Аккумуляторы должны быть одинаковой емкости, одного типа (не используй свинцово‑кислотные и AGM вместе), желательно одного производителя и даже одной партии. То есть тебе нужно два или четыре абсолютно одинаковых аккумулятора.
- Пусковой ток, расположение клемм и прочие характеристики не имеют значения.
К недостаткам автомобильных аккумуляторов можно отнести низкую скорость заряда. Максимальный ток заряда автомобильных аккумуляторов — 10 А, гелевые допускают до 15 А. Если ты совсем ничего в этом не понимаешь, тогда объясняю на нашем примере. Имеем два аккумулятора AGM (WET или свинцово‑кислотные не рассматриваем) по 100 А ⋅ ч. Грубая расчетная емкость — 2400 Вт ⋅ ч. Из нее вычитаем 400 Вт ⋅ ч, поскольку даже AGM не рекомендуется разряжать полностью, но все‑таки они лучше переживают глубокий разряд, чем WET.
Наши два сервера «скушают» 2000 Вт за два часа. То есть аккумуляторы будут полностью разряжены. Для компенсации их заряда понадобится почти десять часов (100 А ⋅ ч делим на 10 А) или чуть меньше при условии, что мы их не разрядили полностью за эти два часа. Если свет отключают несколько раз в сутки, то важно, чтобы между отключениями проходило десять часов или больше, иначе батарейка не успеет полностью зарядиться. Если отключения происходят чаще, нужно рассмотреть более емкие аккумуляторы, скажем на 200 А ⋅ ч.
Теперь разберемся, как подключать автомобильные аккумуляторы и что для этого нужно. Существует две схемы подключения аккумуляторов: параллельное и последовательное. Параллельное используется для увеличения емкости батареи. Если мы возьмем два аккумулятора на 12 В по 100 А ⋅ ч и подключим их параллельно, мы получим «один большой» аккумулятор на 200 А ⋅ ч на 12 В. Последовательное подключение используется для повышения напряжения. Если мы последовательно подключим два аккумулятора 12 В емкостью 100 А ⋅ ч, то получим одну батарейку 24 В на 100 А ⋅ ч.
На следующем рисунке показано, как правильно подключать автомобильные аккумуляторы, чтобы получить напряжение 24 и 48 В.
Обрати внимание, что на схеме есть значок предохранителя. Вместо предохранителя можно также использовать автоматический выключатель для постоянного тока (DC) на 100–125 А.
Поговорим о токе. В качестве примера опять возьмем систему на 24 В. Пусть мы купили инвертор на 3 кВт и у нас имеется два аккумулятора по 100 А ⋅ ч с расчетной емкостью 2400 Вт. Мы установили DC-автомат на 100 А. Умножаем 100 А на 24 В, и мы получим те же 2400 Вт. То есть мы сможем израсходовать нашу батарейку за один час.
Но наш инвертор более мощный и выдерживает нагрузку 3 кВт. Что, если нагрузка у нас выше (пусть 2,8 кВт), а автомат — на 100 А? Правильно, автомат сработает и не даст так быстро израсходовать аккумуляторы. По опыту скажу, что, если нагрузка временная, например у нас работают серверы и в это время включился компрессор офисного холодильника, ничего страшного не произойдет — автомат не сработает моментально. Ему нужно некоторое время, а за это время нагрузка снизится, и все будет работать, как прежде. Если же нужно постоянно работать на пределе возможностей, значит, используем более мощный автомат с током на 125 А. В этом случае 24 ⋅ 125 = 3000: мы сможем реализовать всю мощность инвертора. А если инвертор у нас на 4 кВт, то нужен DC-автомат на 150 А (24 ⋅ 150 = 3600).
Кроме аккумуляторов, потребуется еще провод с сечением, подходящим под твой инвертор. Открываем руководство и смотрим, какой провод нам нужен. В качестве примера — фрагмент из руководства к моему инвертору.
Мы имеем дело с постоянным током, здесь сечение вроде 4–6 мм2 не подойдет. Нужно использовать толстые провода, а к ним еще потребуются кольцевые наконечники для подключения к инвертору, автомату DC и аккумулятору. Примечательно, но типы наконечников будут отличаться в зависимости от инвертора и аккумуляторов. В большинстве случаев подойдут медные луженые кабельные наконечники D5.2 — они как раз предназначены для кабеля сечением 25 мм2.
Однако недостаточно вставить кабель в наконечник. Наконечник нужно обжать гидравлическими пресс‑клещами. Стоят такие от 5000 рублей, но я не думаю, что ради разовой акции рационально их покупать. Проще всего, чтобы не ломать голову, обратиться в магазин кабельной продукции, где тебе продадут провод нужной длины, подберут наконечники и сразу выполнят их обжимку. Кстати, поскольку мы имеем дело с постоянным током, то длина кабеля не должна превышать 1,5 м — этого вполне достаточно, чтобы удобно разместить и инвертор, и аккумуляторы.
На следующем рисунке показан уже готовый UPS для всего офиса, использующий инвертор 48 В PowMr и четыре аккумулятора по 200 А ⋅ ч каждый. Расчетная емкость такой системы 4800 Вт ⋅ ч.
Если ты внимателен, то на иллюстрации заметил балансир (эквалайзер) для аккумуляторов. Считается, что балансир позволяет более равномерно распределять заряд между батареями. Использовать его или нет — решать тебе, тем более что производитель инвертора в своем руководстве не упоминает о каких‑либо балансирах. Цена такого девайса составляет около 50 долларов в зависимости от количества аккумуляторов (для 24 В — дешевле). Если ты хочешь купить балансир только ради того, чтобы видеть напряжение на каждой батарее, дешевле приобрести четыре простеньких вольтметра.
Также на рисунке, как ты успел заметить, отсутствует автоматический выключатель на плюсовом кабеле, ведущем к инвертору. Сэкономили. Но, несмотря на это, уже более года все работает нормально.
Готовый аккумулятор
Преимущества аккумулятора из магазина:
- готовое решение, тебе нужно только подключить его к инвертору;
- как правило, содержит плату защиты батареи BMS, управлять которой можно с помощью смартфона по Bluetooth;
- поставляется в симпатичном корпусе с дисплеем, что особенно важно, если UPS будет размещаться на видном месте;
- часто в комплекте уже есть провода, причем уже обжатые. Существует, конечно, вероятность, что наконечники к инвертору не подойдут, но они, по крайней мере, точно подойдут со стороны батареи;
- обычно такие аккумуляторы построены на базе литий‑железо‑фосфатных ячеек (LiFePO4), которые более безопасны (не горят и не взрываются) и обладают большим числом циклов заряд — разряд, чем литиевые ячейки.
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