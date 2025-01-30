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Как закалялась сеть
Эта история началась в 70-х годах ХХ века, когда французское правительство решило, что бумажные телефонные справочники — это прошлый век. На самом деле чиновниками двигало не стремление к техническому прогрессу, а банальная меркантильность и желание сэкономить: число абонентов телефонной сети стремительно росло, а вместе с ним росли расходы на печать и доставку телефонных книг, рентабельность производства которых, наоборот, стремилась к нулю. Кроме того, с расширением телефонных сетей в геометрической прогрессии увеличивалась нагрузка на справочные службы, а расширение штата операторов и организация для них новых рабочих мест влекли дополнительные расходы. Затраты на печать 16 миллионов телефонных справочников в 1978 году достигли 307 миллионов франков, при этом на их производство расходовалось 20 тысяч тонн бумаги. С этим нужно было срочно что‑то делать.
Решение предложила государственная телекоммуникационная компания Postes, Télégraphes et Téléphones (позже переименованная во France Télécom), причем это решение казалось по тем временам весьма смелым: заменить справочники электронным сервисом, к которому можно будет подключаться прямо из дома. Впрочем, авторов этой идеи нельзя назвать изобретателями компьютерных сетей: еще в 1973 году в газете Le Monde вышла большая статья о получивших распространение в Японии «домашних терминалах» для связи с компьютерными информационными сервисами и научной библиотекой. Услугой могли воспользоваться более 130 тысяч абонентов телефонных сетей в Токио и Осаке, имеющих телефоны с кнопочным номеронабирателем. Эту систему разработали и внедрили специалисты министерства связи Японии: в проект собирались инвестировать 3 миллиарда йен, чтобы клиенты смогли не выходя из дома покупать товары, читать газеты, проходить заочное обучение в университетах, приобретать билеты или оплачивать счета. Газетчики считали, что в недалеком будущем подобные терминалы заменят обычные телефонные аппараты в домах европейцев, нужно только не изобретать велосипед с квадратными колесами, а взять на вооружение уже имеющийся японский опыт.
Новое перспективное направление французы назвали «телеинформатикой», или, сокращенно, «телематикой», а разрабатывать железо и софт для будущей «телеинформационной сети» поручили специалистам Национального центра телекоммуникационных исследований (CNET), который с 1950-х годов занимался проектированием компьютеров и систем передачи данных. Протокол Transpac создали в Исследовательском центре телевидения и телекоммуникаций (CCETT) в Ренне, причем в его основу легла уже испытанная технология аналоговой передачи текста по телевизионному кабелю Antiope (d’Acquisition numérique et télévisualisation d’images organisées en pages d’écriture), которую CCETT разработала в 1976 году… по заказу СССР. Система «телетекст» предназначалась для трансляции информации журналистам на разных языках во время Олимпиады-80, она же лежала в основе экспериментальных «интерактивных путеводителей» для иностранных туристов, желающих посетить Москву и Ленинград в период проведения Олимпийских игр. Все эти технологии с большим успехом демонстрировались на выставке «Спорт-76» в Москве еще в 1976 году.
Инженерам CCETT осталось только скрестить советский «телетекст» с протоколом Х.25, чтобы текстовые данные могли передаваться по телефонным линиям. Так и появился протокол Transpac, который лег в основу будущей «телеинформационной сети». На основе этого протокола французы построили прототип интерактивного телефонного справочника под названием TITAN (Terminal interactif de télétexte Antiope — интерактивный терминал телетекста Antiope), работу которого показали на берлинской радиовыставке IFA в 1977 году. В том же году президент Франции Жискар д’Эстен, вдохновленный успехами французских компьютерщиков, выделил бюджет на развитие проекта национальной информационной сети. Проект назвали Médium interactif par numérisation d’information téléphonique (интерактивная среда оцифровки телефонной информации), сокращенно — Minitel, а возглавил его выходец из France Télécom Жан‑Поль Мори.
Интернет до интернета
Как и любые другие сложные технологические проекты, Minitel решили для начала обкатать в нескольких регионах, прежде чем распространить новинку на всю страну. В 1980 году эксперимент запустили во французском городе Сен‑Мало. На первом этапе к сети подключили 55 пользователей (20 компаний и 35 частных лиц), а единственной доступной функцией стал интерактивный телефонный справочник, содержащий информацию об абонентах городской телефонной сети. Специально для Minitel инженеры разработали терминалы, оборудованные клавиатурой, телевизионным дисплеем и модемом на 1200 бод.
Через год 4000 терминалов подключили к сети Minitel в департаменте Иль и Вилен — целью эксперимента был полный отказ от бумажных телефонных книг и замена справочной службы с живыми, но очень усталыми операторами бездушным электронным сервисом. Другой эксперимент в том же 1981 году провели среди жителей коммуны Велизи‑Виллакубле, Версаля, Жуи‑ан‑Жоза, Бюка, Бьевра и еще нескольких населенных пунктов. Там добровольцам раздали 2500 терминалов Videotex, собранных в форм‑факторе телеприставки, которая подключалась к телевизору и управлялась с пульта, оборудованного небольшой буквенно‑цифровой клавиатурой. Клавиатура позволяла набирать текст только заглавными буквами.
Абоненты в этих городах получили доступ не только к электронным «желтым страницам», но и к ряду других сервисов, предоставленных независимыми компаниями. Это служба заказа товаров формата «телемагазин», подписка на прессу, которую можно было читать прямо с экрана, электронная доска объявлений и почта, позволявшая обмениваться сообщениями с другими абонентами. Новая технология привела пользователей в неописуемый восторг, слухи о ней распространялись со скоростью лесного пожара. В 1981 году в Велизи был открыт первый серверный центр Minitel, позволявший подключаться к различным сервисам сети 300 абонентам одновременно.
Разработчики быстро поняли, что Minitel может стать коммерчески успешным проектом: абонентам можно предлагать, помимо базового набора услуг (вроде того же телефонного справочника и прогноза погоды), дополнительные сервисы — доски объявлений, электронные издания, биржевые котировки и новости, бронирование билетов и номеров в отелях. Такой подход позволит быстро расширить ассортимент предоставляемых Minitel услуг, поскольку компании станут финансово заинтересованы в их дальнейшем развитии. В сети Minitel действовала даже платная служба‑будильник, в которой можно было заказать телефонный звонок на свой номер в определенное время.
На практике все это привело к появлению AFTEL — французской ассоциации поставщиков телематических услуг, целой отрасли электронной коммерции. Причем произошло это в самом начале восьмидесятых, на минуточку, годов, в то самое время, когда будущий создатель WWW Тим Бернерс‑Ли еще работал консультантом по программному обеспечению в ЦЕРН и даже не помышлял о чем‑то большем. Так, телекоммуникационная компания Frost Telecom, запустившая в Minitel популярнейший электронный магазин Minotaur Market, зарабатывала на этом 6 миллиардов франков в год (примерно 1,5 миллиарда евро по сегодняшнему курсу). Гигантов e-commerce вроде Amazon тогда не существовало даже в проекте.
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