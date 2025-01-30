В начале вось­мидеся­тых годов, пока весь мир исполь­зовал для поис­ка информа­ции бумаж­ные спра­воч­ники, фран­цузы, весело щел­кая кла­виша­ми, заказы­вали билеты, опла­чива­ли сче­та, иска­ли работу, бол­тали в чатах и даже зна­коми­лись онлайн. Сегод­ня мы вспом­ним о Minitel — фран­цуз­ской информа­цион­ной сети, на десяти­летия опе­редив­шей циф­ровую эпо­ху. Мы погово­рим о том, почему она ста­ла такой популяр­ной и что в ито­ге ее погуби­ло.

Как закалялась сеть

Эта исто­рия началась в 70-х годах ХХ века, ког­да фран­цуз­ское пра­витель­ство решило, что бумаж­ные телефон­ные спра­воч­ники — это прош­лый век. На самом деле чинов­никами дви­гало не стрем­ление к тех­ничес­кому прог­рессу, а баналь­ная мер­кантиль­ность и желание сэконо­мить: чис­ло або­нен­тов телефон­ной сети стре­митель­но рос­ло, а вмес­те с ним рос­ли рас­ходы на печать и дос­тавку телефон­ных книг, рен­табель­ность про­изводс­тва которых, наобо­рот, стре­милась к нулю. Кро­ме того, с рас­ширени­ем телефон­ных сетей в геомет­ричес­кой прог­рессии уве­личи­валась наг­рузка на спра­воч­ные служ­бы, а рас­ширение шта­та опе­рато­ров и орга­низа­ция для них новых рабочих мест влек­ли допол­нитель­ные рас­ходы. Зат­раты на печать 16 мил­лионов телефон­ных спра­воч­ников в 1978 году дос­тигли 307 мил­лионов фран­ков, при этом на их про­изводс­тво рас­ходова­лось 20 тысяч тонн бумаги. С этим нуж­но было сроч­но что‑то делать.

Ре­шение пред­ложила государс­твен­ная телеком­муника­цион­ная ком­пания Postes, Télégraphes et Téléphones (поз­же пере­име­нован­ная во France Télécom), при­чем это решение казалось по тем вре­менам весь­ма сме­лым: заменить спра­воч­ники элек­трон­ным сер­висом, к которо­му мож­но будет под­клю­чать­ся пря­мо из дома. Впро­чем, авто­ров этой идеи нель­зя наз­вать изоб­ретате­лями компь­ютер­ных сетей: еще в 1973 году в газете Le Monde выш­ла боль­шая статья о получив­ших рас­простра­нение в Япо­нии «домаш­них тер­миналах» для свя­зи с компь­ютер­ными информа­цион­ными сер­висами и науч­ной биб­лиоте­кой. Услу­гой мог­ли вос­поль­зовать­ся более 130 тысяч або­нен­тов телефон­ных сетей в Токио и Оса­ке, име­ющих телефо­ны с кно­поч­ным номеро­наби­рате­лем. Эту сис­тему раз­работа­ли и внед­рили спе­циалис­ты минис­терс­тва свя­зи Япо­нии: в про­ект собира­лись инвести­ровать 3 мил­лиар­да йен, что­бы кли­енты смог­ли не выходя из дома покупать товары, читать газеты, про­ходить заоч­ное обу­чение в уни­вер­ситетах, при­обре­тать билеты или опла­чивать сче­та. Газет­чики счи­тали, что в недале­ком будущем подоб­ные тер­миналы заменят обыч­ные телефон­ные аппа­раты в домах евро­пей­цев, нуж­но толь­ко не изоб­ретать велоси­пед с квад­ратны­ми колеса­ми, а взять на воору­жение уже име­ющий­ся япон­ский опыт.

Но­вое пер­спек­тивное нап­равле­ние фран­цузы наз­вали «теле­информа­тикой», или, сок­ращен­но, «телема­тикой», а раз­рабаты­вать железо и софт для будущей «теле­информа­цион­ной сети» поручи­ли спе­циалис­там Наци­ональ­ного цен­тра телеком­муника­цион­ных иссле­дова­ний (CNET), который с 1950-х годов занимал­ся про­екти­рова­нием компь­юте­ров и сис­тем переда­чи дан­ных. Про­токол Transpac соз­дали в Иссле­дова­тель­ском цен­тре телеви­дения и телеком­муника­ций (CCETT) в Рен­не, при­чем в его осно­ву лег­ла уже испы­тан­ная тех­нология ана­лого­вой переда­чи тек­ста по телеви­зион­ному кабелю Antiope (d’Acquisition numérique et télévisualisation d’images organisées en pages d’écriture), которую CCETT раз­работа­ла в 1976 году… по заказу СССР. Сис­тема «телетекст» пред­назна­чалась для тран­сля­ции информа­ции жур­налис­там на раз­ных язы­ках во вре­мя Олим­пиады-80, она же лежала в осно­ве экспе­римен­таль­ных «инте­рак­тивных путево­дите­лей» для инос­тран­ных турис­тов, жела­ющих посетить Мос­кву и Ленин­град в пери­од про­веде­ния Олим­пий­ских игр. Все эти тех­нологии с боль­шим успе­хом демонс­три­рова­лись на выс­тавке «Спорт-76» в Мос­кве еще в 1976 году.

Ин­женерам CCETT оста­лось толь­ко скрес­тить совет­ский «телетекст» с про­токо­лом Х.25, что­бы тек­сто­вые дан­ные мог­ли переда­вать­ся по телефон­ным лини­ям. Так и появил­ся про­токол Transpac, который лег в осно­ву будущей «теле­информа­цион­ной сети». На осно­ве это­го про­токо­ла фран­цузы пос­тро­или про­тотип инте­рак­тивно­го телефон­ного спра­воч­ника под наз­вани­ем TITAN (Terminal interactif de télétexte Antiope — инте­рак­тивный тер­минал телетек­ста Antiope), работу которо­го показа­ли на бер­лин­ской ради­овыс­тавке IFA в 1977 году. В том же году пре­зидент Фран­ции Жис­кар д’Эстен, вдох­новлен­ный успе­хами фран­цуз­ских компь­ютер­щиков, выделил бюд­жет на раз­витие про­екта наци­ональ­ной информа­цион­ной сети. Про­ект наз­вали Médium interactif par numérisation d’information téléphonique (инте­рак­тивная сре­да оциф­ровки телефон­ной информа­ции), сок­ращен­но — Minitel, а воз­гла­вил его выходец из France Télécom Жан‑Поль Мори.

Интернет до интернета

Как и любые дру­гие слож­ные тех­нологи­чес­кие про­екты, Minitel решили для начала обка­тать в нес­коль­ких реги­онах, преж­де чем рас­простра­нить новин­ку на всю стра­ну. В 1980 году экспе­римент запус­тили во фран­цуз­ском городе Сен‑Мало. На пер­вом эта­пе к сети под­клю­чили 55 поль­зовате­лей (20 ком­паний и 35 час­тных лиц), а единс­твен­ной дос­тупной фун­кци­ей стал инте­рак­тивный телефон­ный спра­воч­ник, содер­жащий информа­цию об або­нен­тах город­ской телефон­ной сети. Спе­циаль­но для Minitel инже­неры раз­работа­ли тер­миналы, обо­рудо­ван­ные кла­виату­рой, телеви­зион­ным дис­пле­ем и модемом на 1200 бод.

Че­рез год 4000 тер­миналов под­клю­чили к сети Minitel в депар­тамен­те Иль и Вилен — целью экспе­римен­та был пол­ный отказ от бумаж­ных телефон­ных книг и замена спра­воч­ной служ­бы с живыми, но очень уста­лыми опе­рато­рами без­душным элек­трон­ным сер­висом. Дру­гой экспе­римент в том же 1981 году про­вели сре­ди жителей ком­муны Велизи‑Вил­лакуб­ле, Вер­саля, Жуи‑ан‑Жоза, Бюка, Бьев­ра и еще нес­коль­ких населен­ных пун­ктов. Там доб­роволь­цам раз­дали 2500 тер­миналов Videotex, соб­ранных в форм‑фак­торе телеп­ристав­ки, которая под­клю­чалась к телеви­зору и управля­лась с пуль­та, обо­рудо­ван­ного неболь­шой бук­венно‑циф­ровой кла­виату­рой. Кла­виату­ра поз­воляла набирать текст толь­ко заг­лавны­ми бук­вами.

Або­нен­ты в этих городах получи­ли дос­туп не толь­ко к элек­трон­ным «жел­тым стра­ницам», но и к ряду дру­гих сер­висов, пре­дос­тавлен­ных незави­симы­ми ком­пани­ями. Это служ­ба заказа товаров фор­мата «телема­газин», под­писка на прес­су, которую мож­но было читать пря­мо с экра­на, элек­трон­ная дос­ка объ­явле­ний и поч­та, поз­воляв­шая обме­нивать­ся сооб­щени­ями с дру­гими або­нен­тами. Новая тех­нология при­вела поль­зовате­лей в неопи­суемый вос­торг, слу­хи о ней рас­простра­нялись со ско­ростью лес­ного пожара. В 1981 году в Велизи был открыт пер­вый сер­верный центр Minitel, поз­воляв­ший под­клю­чать­ся к раз­личным сер­висам сети 300 або­нен­там одновре­мен­но.

Раз­работ­чики быс­тро поняли, что Minitel может стать ком­мерчес­ки успешным про­ектом: або­нен­там мож­но пред­лагать, помимо базово­го набора услуг (вро­де того же телефон­ного спра­воч­ника и прог­ноза погоды), допол­нитель­ные сер­висы — дос­ки объ­явле­ний, элек­трон­ные изда­ния, бир­жевые котиров­ки и новос­ти, бро­ниро­вание билетов и номеров в оте­лях. Такой под­ход поз­волит быс­тро рас­ширить ассорти­мент пре­дос­тавля­емых Minitel услуг, пос­коль­ку ком­пании ста­нут финан­сово заин­тересо­ваны в их даль­нейшем раз­витии. В сети Minitel дей­ство­вала даже плат­ная служ­ба‑будиль­ник, в которой мож­но было заказать телефон­ный зво­нок на свой номер в опре­делен­ное вре­мя.

На прак­тике все это при­вело к появ­лению AFTEL — фран­цуз­ской ассо­циации пос­тавщи­ков телема­тичес­ких услуг, целой отрасли элек­трон­ной ком­мерции. При­чем про­изош­ло это в самом начале вось­мидеся­тых, на минуточ­ку, годов, в то самое вре­мя, ког­да будущий соз­датель WWW Тим Бер­нерс‑Ли еще работал кон­суль­тан­том по прог­рам­мно­му обес­печению в ЦЕРН и даже не помыш­лял о чем‑то боль­шем. Так, телеком­муника­цион­ная ком­пания Frost Telecom, запус­тившая в Minitel популяр­ней­ший элек­трон­ный магазин Minotaur Market, зараба­тыва­ла на этом 6 мил­лиар­дов фран­ков в год (при­мер­но 1,5 мил­лиар­да евро по сегод­няшне­му кур­су). Гиган­тов e-commerce вро­де Amazon тог­да не сущес­тво­вало даже в про­екте.