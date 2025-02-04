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Компрометация гипервизора или связанной с ним инфраструктуры может поставить под угрозу целую экосистему серверов, баз данных и бизнес‑приложений. Неудивительно, что хакерские группы все чаще фокусируют свои атаки на VMware ESXi, создавая специализированные программы‑шифровальщики, нацеленные на файлы виртуальных машин, такие как
*.,
*.,
*.,
*.,
*. и другие. Сегодня мы рассмотрим конкретный случай, в котором был обнаружен бинарный ELF-файл с именем
encrypt и сопровождающий его Bash-скрипт
encrypt.. Я подробно опишу этапы атаки: от проникновения в сеть и получения доступа к ESXi до запуска файлов, шифрования виртуальных дисков и устранения следов, что оставляет жертву перед выбором — заплатить выкуп или потерять данные.
Уязвимость и общая схема атаки
Чтобы понять всю глубину этого инцидента, нужно рассмотреть последовательность действий атакующих от момента эксплуатации уязвимости CVE-2021-44228 на VMware Horizon до непосредственного запуска шифрования на ESXi. Уязвимость, получившая название Log4Shell, стала широко известна зимой 2021–2022 годов и давала возможность злоумышленникам выполнять произвольный код в контексте сервера, где используется логирующая библиотека Log4j уязвимых версий. VMware Horizon, будучи сложным продуктом, базирующимся на Java и в прошлом включавшим уязвимые компоненты, иногда оставался непропатченным, что открывало возможность провести RCE-атаку (remote code execution).
Злоумышленник, имея специальный эксплоит, мог переслать серверу Horizon пакет, включавший вызов к JNDI с вредоносным классом. Библиотека Log4j динамически загружала его и исполняла. Как только этот класс попадал в среду исполнения, он раскрывал перед атакующим безграничные возможности — от установки дополнительного malware-инструментария до внедрения скриптов и эскалации на уровень локального администратора. Именно так, согласно собранным данным, в ряде случаев удавалось проникнуть в корпоративную сеть и скомпрометировать сервер Horizon.
После эксплуатации уязвимости CVE-2021-44228 атака не останавливается на одной машине, ведь обычно злоумышленникам интересны более масштабные цели. Поэтому они анализируют сетевую среду, отыскивают уязвимые узлы и, самое важное, осуществляют атаку SAM-хранилища в попытке извлечь NTLM-хеш локального администратора. Если в компании на многих серверах используется один и тот же пароль локального админа (или хотя бы на нескольких ключевых машинах), это дает атакующим возможность перемещаться по сети (lateral movement) при помощи pass-the-hash.
Когда обнаруживается узел, где запущена сессия пользователя из группы «Администраторы домена», то дамп
lsass. или аналогичное средство позволяет получить NTLM-хеш доменного админа, после чего злоумышленники могут выполнить любые действия от имени доменного администратора, в том числе получить доступ к ESXi, если настроена аутентификация через доменные учетные записи.
Если учетка Domain Admin без жесткой изоляции тоже имеет право подключаться к ESXi, то злоумышленники этим непременно воспользуются, ведь, овладев доменными привилегиями, они без труда загрузят нужную вредоносную программу в
/ или другой каталог на гипервизоре (с помощью SCP или иным способом). В нашем случае атакующие загружают файлы
encrypt и
encrypt. — двух компонентов, которые действуют в связке.
Анализ вредоносных файлов
Анализ показал, что ELF-бинарь
encrypt представляет собой модуль‑вымогатель, написанный под 64-битную Linux-платформу. В ESXi внутренне используется Linux-образ, поэтому запуск ELF-файла напрямую там возможен, особенно если установлен параметр
execInstalledOnly (или скомпилированы нужные shared-библиотеки).
Логика запуска файла
encrypt — обработка ошибки, когда нет ссылки на файл для шифрования. Если ссылка присутствует, то запускается процесс шифрования.
Бинарь при старте ждет от пользователя аргумента — пути к файлу, который будет шифроваться. При этом, если верить дизассемблеру, в коде реализованы криптопримитивы Curve25519 (для обмена или генерации ключей) и Sosemanuk (для быстрого шифрования). Давай разберем всю последовательность действий этой софтины.
Вот примерный пошаговый алгоритм выполнения функции.
-
Открытие файла. Файл открывается для чтения и записи в бинарном режиме. Если открыть файл не удалось (
fopen64вернул
NULL), функция возвращает 1.
-
Выделение памяти под ключ и инициализация базы данных значениями.
-
Декодирование строки Base64 и генерация ключа.
В коде можно найти вот такие константы:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/
Они используются для Base64 в процессе декодирования встроенной строки‑ключа, «вшитой» прямо в бинарь. Исходная длина
decoded_length записывается сюда же, прочитанная строка используется для генерации нового ключа функцией
generate_key.
Функция
generate_key принимает шесть аргументов:
-
_int64— первый приватный ключ для Curve25519;
privateKey1
-
_int64— второй приватный ключ для Curve25519;
privateKey2
-
_BYTE— указатель на буфер состояния Sosemanuk (поточного шифра);
*sosemanukStateBuffer
-
_BYTE— указатель на 32-байтовый массив для работы с Curve25519;
*curve25519PrivateArray
-
_int64— буфер для результата первого вызова функции curve25519_donna;
sharedSecret1
-
_int64— буфер для результата второго вызова функции curve25519_donna.
sharedSecret2
Шаги выполнения этой части вредоносного приложения.
- Очистка памяти. На этом этапе очищаются массивы для последующего использования, чтобы гарантировать отсутствие остаточных данных.
- Модификация битов (в первом и последнем байтах массива). Это стандартная процедура для корректной настройки закрытого ключа для алгоритма Curve25519.
- Генерация общего секрета с использованием алгоритма Диффи — Хеллмана посредством Curve2579. Функция
curve25519_donnaзадействована для выполнения операций Диффи — Хеллмана с использованием алгоритма Curve25519. Значения
sharedSecret1и
sharedSecret2генерируются с помощью закрытого ключа
curve25519PrivateArrayи двух разных открытых ключей
privateKey1и
privateKey2.
- После вычислений закрытый ключ
curve25519PrivateArrayочищается с помощью функции
secure_memset, чтобы предотвратить утечку чувствительной информации.
- Создается хеш SHA-256 от
sharedSecret2.и
sha256_init( )
sha256_hash(, подготавливается и вычисляется хеш.
)
-
secure_memset()очищает память, использованную для вычисления SHA-256, чтобы удалить промежуточные данные.
;
-
sosemanuk_schedule(готовит внутренние состояния для шифра Sosemanuk на основе ключа (результата SHA-256).
)
-
sosemanuk_init(завершает инициализацию шифра, передавая подготовленный контекст.
)
- После использования ключа из SHA-256 он очищается с помощью
secure_memset.
На следующем этапе выполняется инициализация списка разделов и проверка файловой системы.
Эта часть кода, как можно понять из названия функций, отвечает за создание списка разделов
init_partition, а также за добавление нового раздела, если таковых нет или получено неверное значение функции
check_file_system.
Затем программа проверяет, является ли входная структура валидной MBR или GPT.
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