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Представь ситуацию: ты вроде бы все меры защиты уже реализовал, необходимые (и дорогостоящие) средства купил и даже внедрил и настроил, но неуверенность все же осталась...
Впрочем, даже это слишком радужная картина. В большинстве компаний информационная безопасность только встает на прямые рельсы, ведущие в светлое и безопасное будущее. Многие процессы не определены или даже не работают, продукты защиты не до конца настроены или не внедрены и так далее. Нет полной инвентаризации ИТ‑активов, непонятны сегменты сети, их защищенность и маршрутизация в них.
Именно в таком состоянии и были дела в компании, где я недавно разворачивал систему безопасности на базе Wazuh. Я работал с этой платформой и раньше и знал ее потенциал, так что сомнений в выборе не было.
С помощью Wazuh мы первым делом провели инвентаризацию, чтобы понять ландшафт: из чего состоит наша инфраструктура, где есть или могут быть слабые места. Далее настроили сбор событий безопасности и запустили систему управления уязвимостями (Vulnerability Management). Это позволило нам получить четкое представление о текущем состоянии инфраструктуры и создать основу для дальнейшего укрепления.
В статье я разберу основные моменты того, как работает Wazuh, какие преимущества он дает и как может стать основой для устойчивой безопасности компании любого размера. А также расскажу о практических примерах его использования.
Что такое Wazuh?
Wazuh — это современная многофункциональная платформа с открытым исходным кодом, объединяющая в единое решение функции обнаружения вторжений, защиту информационных систем от широкого спектра угроз и реагирования на инциденты. Wazuh отслеживает и данные и анализирует корреляции в них на основе правил. Это позволяет выявлять аномальные действия и получать своевременную информацию об угрозах.
Модульная структура в сочетании с открытым исходным кодом платформы обеспечивает масштабируемость и гибкость, что облегчает ее адаптацию под потребности организаций разного масштаба. Wazuh собирает, нормализует и коррелирует данные, поступающие из разных источников: от агентов, устанавливаемых в ОС, из логов syslog и так далее. К тому же Wazuh можно интегрировать с другими системами безопасности и аналитическими платформами.
Вот основные типы событий, которыми оперирует Wazuh:
- ошибки приложений и систем;
- сообщения о некорректных настройках;
- информация о вредоносных действиях или попытках совершить их;
- сообщения о нарушении политик и других мер безопасности;
- изменение атрибутов файлов или нарушение целостности;
- результаты сканирования ПО;
- сведения об операционной системе, запущенных процессах, установленных приложениях, инвентаризационная информация (серийный номер, тип процессора, количество RAM и тому подобные).
Верхнеуровневая архитектура Wazuh
Давай посмотрим, какие есть виды взаимодействия компонентов.
- Агенты и менеджер:
- Агенты устанавливаются на разных устройствах и постоянно мониторят систему на предмет изменений, потенциальных угроз или аномалий.
- Собранные данные отправляются менеджеру.
- Менеджер и сервис индексации:
- Менеджер анализирует полученные от агентов данные и формирует оповещения при обнаружении угроз.
- Обработанные данные и оповещения отправляются в сервис индексации через API на порт 9200 (TCP) для хранения и дальнейшего анализа.
- Менеджер и база данных:
- Менеджер взаимодействует с базой данных для хранения настроек, политик безопасности и другой необходимой информации.
- Панель управления и менеджер/сервис индексации:
- Панель управления обращается к менеджеру через API на порте 55000 (TCP) для получения информации.
- Пользователи и панель управления:
- Пользователи получают доступ к системе через веб‑интерфейс панели управления.
Сценарии использования
Теперь давай посмотрим, как Wazuh можно интегрировать в ландшафт организации.
На схеме выше показаны рабочие процессы организации. Устройства сотрудников и виртуальные машины сервисов оборудованы агентами Wazuh, которые позволяют отслеживать события, связанные с безопасностью, включая сбор логов и мониторинг активности. Эти данные централизованно отправляются в основную аналитическую систему Wazuh для детального анализа.
События, получаемые от файрвола для веб‑приложений (WAF), также направляются на сервер Wazuh. Этот процесс помогает постоянно мониторить атаки на веб‑приложения.
Логи, поступающие из систем управления идентификацией и доступом (Identity and Access Management, IAM), тоже интегрированы с Wazuh. Их анализ позволяет системе выявлять нетипичные действия пользователей, а также фиксировать успешные и неудачные попытки авторизации. Это критически важно, чтобы своевременно замечать потенциальные случаи компрометации учеток.
Данные событий от VPN-соединений, передаваемые в Wazuh, включают информацию об успешных и неудачных попытках подключения через VPN — полезно, чтобы выявлять атаки вроде подбора пароля, плюс можно выявлять попытки входа из необычных стран.
Итого у нас есть интеграция с WAF IAM и VPN, что, согласись, довольно неплохо.
Wazuh позволяет создавать пользовательские декодеры и правила для детектирования разных событий безопасности. Декодеры выполняют нормализацию событий, упрощая их анализ, тогда как правила позволяют оперативно оповещать о критических инцидентах.
Дальше разберем основные примеры использования этих возможностей на практике.
Защита Active Directory
С помощью настроенных правил пользователи Wazuh могут анализировать события Directory Replication Service (DRS) из журналов событий Windows. Это полезно, когда нужно фиксировать аномалии в запросах репликации, характерные для атак DCSync. Задаешь подходящие правила для определенных
EventID и их свойств, и система обеспечит своевременное оповещение о подозрительных действиях.
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