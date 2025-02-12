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Первая доза бесплатно
Итак, instld, как и положено приличному модулю для Python, ставится одной командой:
pip install instld
Теперь пишем
instld в консоли и видим приглашение к вводу текста.
$
⚡
Python
Type
>>
То, что ты сейчас видишь, — это безумная магия. Какая — расскажу чуть позже, а сейчас убедимся, что перед нами рабочий интерпретатор Python.
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10
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'3.
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it's
>>
Ну да, обычный REPL. А теперь давай импортируем какой‑нибудь пакет, который у тебя еще не установлен.
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Collecting
Downloading
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Collecting
Using
Collecting
Using
Collecting
Downloading
Collecting
Downloading
Collecting
Using
Downloading
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Using
Using
Downloading
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Downloading
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Using
Installing
Successfully
[
[
>>>
lol
0
1
2
>>>
'2.
>>
Как видишь, pandas скачался и импортировался прямо на лету. Он подключен и работает.
Теперь попробуем запустить небольшой скрипт через instld. Создадим файл
script., который будет что‑нибудь делать. Для простоты снова используем пример с
pandas:
import pandas as pdprint(pd.DataFrame({'lol': [1, 2, 3], 'kek': [4, 5, 6]}))
Запускаем:
$ instld script.py... lol kek0 1 41 2 52 3 6
И снова работает.
Под конец еще немного магии:
pip list | grep pandas
Пусто! То есть мы импортировали
pandas прямо из сети, поиграли с ним, а когда закончили, никакого мусора не осталось. Безотходное производство!
Кое-что потяжелее
Фокусы, которые я показал, любопытны и могут быть полезны в определенных условиях, но у нас тут журнал «Хакер», а не клуб любителей потеребить питона. Давай сделаем кое‑что хакерское. Что‑то, что сделает уязвимой всю экосистему пакетов Python...
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