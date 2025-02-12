Как дума­ешь, мож­но ли пря­мо в ран­тай­ме уста­новить пакет Python и вос­поль­зовать­ся им? Меня этот воп­рос заин­тересо­вал, так как он потен­циаль­но свя­зан с обхо­дом детек­та вре­донос­ного кода. Как ока­залось, мож­но! На осно­ве сво­их экспе­римен­тов я соз­дал инс­тру­мент instld, о котором сей­час рас­ска­жу.

Первая доза бесплатно

Итак, instld, как и положе­но при­лич­ному модулю для Python, ста­вит­ся одной коман­дой:

pip install instld

Те­перь пишем instld в кон­соли и видим приг­лашение к вво­ду тек­ста.

$ instld

⚡ INSTLD REPL based on

Python 3. 11. 9 ( v3. 11. 9: de54cf5be3, Apr 2 2024, 07: 12: 50) [ Clang 13. 0. 0 ( clang-1300. 0. 29. 30)] on darwin

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information. >> >

То, что ты сей­час видишь, — это безум­ная магия. Какая — рас­ска­жу чуть поз­же, а сей­час убе­дим­ся, что перед нами рабочий интер­пре­татор Python.

>>> 5 + 5

10

>>> import sys

>>> sys. version

'3. 11. 9 ( v3. 11. 9: de54cf5be3, Apr 2 2024, 07: 12: 50) [ Clang 13. 0. 0 ( clang-1300. 0. 29. 30)] '

>>> print( "it's", 'just', 'a', 'REPL')

it's just a REPL

>> >

Ну да, обыч­ный REPL. А теперь давай импорти­руем какой‑нибудь пакет, который у тебя еще не уста­нов­лен.

>>> import pandas as pd

Collecting pandas

Downloading pandas-2. 2. 3-cp311-cp311-macosx_11_0_arm64. whl. metadata ( 89 kB)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 89. 9/ 89. 9 kB 143. 4 kB/ s eta 0: 00: 00

Collecting numpy> =1. 23. 2 ( from pandas)

Using cached numpy-2. 1. 1-cp311-cp311-macosx_14_0_arm64. whl. metadata ( 60 kB)

Collecting python-dateutil> =2. 8. 2 ( from pandas)

Using cached python_dateutil-2. 9. 0. post0-py2. py3-none-any. whl. metadata ( 8. 4 kB)

Collecting pytz> =2020. 1 ( from pandas)

Downloading pytz-2024. 2-py2. py3-none-any. whl. metadata ( 22 kB)

Collecting tzdata> =2022. 7 ( from pandas)

Downloading tzdata-2024. 2-py2. py3-none-any. whl. metadata ( 1. 4 kB)

Collecting six> =1. 5 ( from python-dateutil> =2. 8. 2-> pandas)

Using cached six-1. 16. 0-py2. py3-none-any. whl. metadata ( 1. 8 kB)

Downloading pandas-2. 2. 3-cp311-cp311-macosx_11_0_arm64. whl ( 11. 3 MB)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 11. 3/ 11. 3 MB 153. 5 kB/ s eta 0: 00: 00

Using cached numpy-2. 1. 1-cp311-cp311-macosx_14_0_arm64. whl ( 5. 4 MB)

Using cached python_dateutil-2. 9. 0. post0-py2. py3-none-any. whl ( 229 kB)

Downloading pytz-2024. 2-py2. py3-none-any. whl ( 508 kB)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 508. 0/ 508. 0 kB 80. 8 kB/ s eta 0: 00: 00

Downloading tzdata-2024. 2-py2. py3-none-any. whl ( 346 kB)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 346. 6/ 346. 6 kB 178. 2 kB/ s eta 0: 00: 00

Using cached six-1. 16. 0-py2. py3-none-any. whl ( 11 kB)

Installing collected packages: pytz, tzdata, six, numpy, python-dateutil, pandas

Successfully installed numpy-2. 1. 1 pandas-2. 2. 3 python-dateutil-2. 9. 0. post0 pytz-2024. 2 six-1. 16. 0 tzdata-2024. 2 [ notice] A new release of pip is available: 24. 0 -> 24. 2

[ notice] To update, run: python3. 11 -m pip install --upgrade pip

>>> pd. DataFrame({ 'lol': [ 1, 2, 3], 'kek': [ 4, 5, 6]} )

lol kek

0 1 4

1 2 5

2 3 6

>>> pd. __version__

'2. 2. 3'

>> >

Как видишь, pandas ска­чал­ся и импорти­ровал­ся пря­мо на лету. Он под­клю­чен и работа­ет.

Те­перь поп­робу­ем запус­тить неболь­шой скрипт через instld. Соз­дадим файл script. py , который будет что‑нибудь делать. Для прос­тоты сно­ва исполь­зуем при­мер с pandas :

import pandas as pd print ( pd . DataFrame ( { ' lol ' : [ 1 , 2 , 3 ] , ' kek ' : [ 4 , 5 , 6 ]}) )

За­пус­каем:

$ instld script . py .. . lol kek 0 1 4 1 2 5 2 3 6

И сно­ва работа­ет.

Под конец еще нем­ного магии:

pip list | grep pandas

Пус­то! То есть мы импорти­рова­ли pandas пря­мо из сети, поиг­рали с ним, а ког­да закон­чили, никако­го мусора не оста­лось. Безот­ходное про­изводс­тво!

Кое-что потяжелее

Фо­кусы, которые я показал, любопыт­ны и могут быть полез­ны в опре­делен­ных усло­виях, но у нас тут жур­нал «Хакер», а не клуб любите­лей потере­бить питона. Давай сде­лаем кое‑что хакер­ское. Что‑то, что сде­лает уяз­вимой всю эко­сис­тему пакетов Python...