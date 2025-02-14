В ответ на освобождение бывшего американского дипломата Марка Фогеля из российской тюрьмы, американские власти освободили одного из создателей и руководителя криптобиржи BTC-e Александра Винника.

Напомним, что Винника арестовали в Греции, куда прилетел на отдых в 2017 году, за участие в работе криптовалютной биржи BTC-e. Тогда власти США потребовали его экстрадиции и заявили, что Винник использовал BTC-e в качестве подставной компании для операций по отмыванию денег, сознательно получая средства от взломов и других форм киберпреступности, а также помогая мошенникам конвертировать украденные средства в фиат.

Официальное заявление Минюста США гласило, что Винник не только руководил преступной группой с 2011 года и отмыл через BTC-e более 4 млрд долларов в криптовалюте, но также был причастен если не к самому ограблению биржи Mt. Gox, то хотя бы к отмыванию похищенных средств.

Однако за арестом Винника последовали долгие судебные разбирательства. Дело в том, что как только об аресте Винника стало известно, российские власти тоже подали запрос об экстрадиции, утверждая, что Винник является подозреваемым по другому делу, и с 2013 года обвиняется в мошенничестве на сумму 9500 евро.

В итоге споры из-за экстрадиции Винника растянулись надолго и дополнительно усложнились тем, что власти Франции тоже подали собственный запрос о его экстрадиции, заявляя, что намерены судить Винника по 14 обвинениям, связанным с отмыванием денег и взломами.

Изначально адвокаты Винника даже выиграли дело, и в 2018 году суд решил экстрадировать его в Россию, однако в силу серьезного политического давления со стороны официальных лиц как из России, так и из США весной 2020 года греческие власти приняли решение передать Винника французским властям.

В итоге судебный процесс во Франции не увенчался значительным успехом. Из 14 выдвинутых обвинений было доказано лишь одно, а остальные доказательства Европола успешно оспорили адвокаты обвиняемого. В итоге Александра Винника приговорили к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 100 000 евро за отмывание денег для киберпреступников.

Так как американские власти не оставляли попыток добиться экстрадации Винника, в августе 2022 года его вновь вывезли в Грецию, а оттуда все же отправили в США.

Хотя за прошедшие годы в США не состоялось ни одного судебного слушания по делу Винника (все заседания были техническими), в мае 2024 года он пошел на сделку со следствием и частично признал вину в отмывании денег. По мнению адвокатов, ему грозило менее 10 лет лишения свободы, хотя изначально речь шла о почти 200 годах тюрьмы в случае признания виновным по всем пунктам обвинений. Вынесение приговора было назначено на июнь 2025 года.

На этой неделе стало известно, что президент США Дональд Трамп согласовал освобождение Александра Винника в обмен на освобождение осужденного в России бывшего дипломата Марка Фогеля. В 2022 году Фогель, бывший преподаватель англо-американской школы и ранее сотрудник посольства США в Москве, был осужден на 14 лет колонии строгого режима за контрабанду наркотиков. В настоящее время Фогель уже вернулся в США.

Как вскоре сообщил адвокат Винника Фредерик Бело, 11 февраля состоялось судебное слушание, в результате которого дело его подзащитного в США было окончательно закрыто.

Поздним вечером 13 февраля 2025 года самолет ВВС США с Александром Винником на борту прибыл в Россию и приземлился в аэропорту Внуково.

«Я хочу сказать спасибо всем. Президенту в первую очередь. Владимиру Владимировичу Путину. Лаврову, нашему главному дипломату. Всем. Всем дипломатам. Всем спецслужбам. Всем, всем людям, адвокатам, всем родным и близким. Всем, всем. И особенно моей семье. Что я хочу сказать? И можно еще Трампа поблагодарить. Ну, в общем, без него, наверное, как-то трудно было бы», — цитирует Винника РИА «Новости».

Фото: РИА «Новости»