Сила действия всегда равна силе противодействия — так Кирилла учили в школе на уроках физики. В мире чистой информации третий закон Ньютона обрел иную форму, не изменив своей сути: любая атака неизбежно сталкивается с защитой, и ее мощь всегда соизмерима с возможностями нападающих. Системные администраторы и безопасники учатся быстро, они с удовольствием перенимают опыт своих коллег, и для каждой уязвимости рано или поздно отыскивается заплатка, а бывает, вокруг нее вырастает целый неприступный бастион, преодолеть который становится практически невозможно. Приходится искать иные пути, а значит, учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал один известный политик из прошлого. Учиться и на своих, и на чужих ошибках, осваивать новые инструменты и экспериментировать с теми, которые уже успел попробовать в деле.
Трикси по‑прежнему старательно избегала его, и перемешанную с обидой тревогу приходилось топить в работе. Теперь Кирилл проводил за компом почти все свободное время — читал документацию и, подняв виртуалку, гонял на ней хакерские тулзы из лежащего на винте арсенала. Был в этом занятии и личный интерес. Он практически полностью изучил скачанный когда‑то с бесследно исчезнувшего сервера архив, остался только последний артефакт, с которым он не успел толком разобраться. В одной из веток форума некто под ником DImonoID писал, что сумел раздобыть инфу по какому‑то проекту «Перцептрон», и просил у товарищей помощи в расшифровке файла. Сам файлик был прикреплен тут же, но помочь «Димоноиду» никто так и не сумел. Ради интереса Кирилл открыл файл в Hex-редакторе, но увидел лишь бесформенную кашу из равномерно перемешанных байтов: ни внятных заголовков, ни секций, ничего, за что можно было бы зацепиться. Это только раззадорило его любопытство. Теперь он надеялся расковырять файл с помощью появившихся у него инструментов, но пока не представлял, с какой стороны подступиться к этой задаче.
— Работаешь? — раздался за спиной знакомый голос.
Леонид не изменил своей привычке беззвучно подкрадываться сзади, и Кирилл невольно вздрогнул от неожиданности при его появлении. Фреш был одет нарочито небрежно, впрочем, как обычно: расстегнутый пиджак, под которым виднелась мятая футболка, а в руке он сжимал кружку кофе из автомата, источавшую густой горьковатый аромат.
— Типа того, — буркнул в ответ Кирилл.
— Кажется, это называется «пытаюсь вспомнить, что такое таблица ACL», — с иронией произнес Леонид, покосившись на экран. — Пять утра, Кикс, и к тому же сегодня суббота, можно дрыхнуть до обеда.
— Сам‑то чего не спишь? — огрызнулся Киря.
— На том свете отоспимся, — ухмыльнулся Леонид. — Привык рано вставать, вот и сегодня решил не отступать от распорядка.
— Ты зачем пришел? Если за бесплатным кофе — он возле столовки, прямо по коридору и налево.
— Мимо шел, увидел, в офисе свет горит. Решил посмотреть, что тут творится, — Леонид отпил из своей кружки. — Тебе, кстати, не скучно у нас? Без адреналина, без приключений?
Кирилл минуту помедлил с ответом.
— Не скучно, — наконец сказал он. — Здесь просто... другое. Да и своими делами в свободное время заниматься можно… Ты, кстати, слышал что‑нибудь о проекте «Перцептрон»?
— Как ты сказал? — Фреш вдруг заметно напрягся.
— «Перцептрон». Слово мудреное, с первого раза не запомнить, все «пенициллин» на языке вертится. Я случайно нашел файлик, который вроде как имеет к этому какое‑то отношение, но он зашифрован. Вот, смотри…
— Где ты это взял? — настороженно поинтересовался Леонид, вглядываясь в монитор, на котором Киря развернул свою находку.
— Где взял, там больше нет, — честно ответил он.
— Погоди, Финча разбужу. Он у нас спец по криптографии.
— Так пять утра же, — бросил в спину удаляющемуся Фрешу Кирилл, но тот его уже не слышал.
Заспанный Финч, с трудом продирая слипающиеся глаза, прокрутил содержимое файла в окошке редактора и скомандовал:
— Скинь на мою машину.
Леонид сбегал за кофе и поставил перед Финчем дымящуюся кружку, пока тот орудовал за клавиатурой просыпающегося компьютера. С полчаса парень пыхтел, переключаясь между несколькими окнами, после чего выдал свой вердикт:
— Файло было накрыто упаковщиком, под ним какой‑то зашифрованный документ. На SHA-256 не похоже, тут блоки по 64 бита, сейчас попробую покрутить его так‑сяк.
В течение следующих нескольких часов Финч увлеченно стучал по клаве и сосредоточенно сопел, окончательно утратив связь с реальностью. Леонид как заведенный бегал к кофемашине и обратно, притащив в офис полную тарелку печенья: по всему было видно, что он заинтересован в результате не меньше Кирилла. Несмотря на выходной, в комнату понемногу стали подтягиваться и другие участники команды — пришли Грек со Шпалой, затем появилась Алла, встала рядом с Фрешем и что‑то тихо ему сказала. Тот кивнул, ответил вполголоса, коснувшись ее плеча. Глядя на это, Кирилл ощутил болезненный укол ревности, но промолчал, бессильно стиснув зубы.
— По ходу, расковырял, — подал наконец голос Финч, и все присутствующие склонились над его монитором, с интересом разглядывая содержимое расшифрованного файла.
Перед ними была карта сети. Имена хостов, IP-адреса, конфигурации шлюзов, серверов и маршрутизаторов с обозначением подсетей, таблицы с именами пользователей…
— Кикс, ты даже не подозреваешь, какое сокровище раздобыл! — радостно воскликнул Леонид.
— Так, может, ты мне объяснишь?
Леонид задумался, словно взвешивая все за и против, а затем решился:
— «Перцептрон» — один из проектов TerraCore, сервера которой вы со Sсade когда‑то ломали. Знаю, что в слитых оттуда данных искали в первую очередь это. Еще знаю, что не нашли.
Финч с Греком переглянулись: они были не в курсе, что Кирилл когда‑то был участником этой нашумевшей, но уже полностью разгромленной хакерской группировки.
— А ты случайно не знаешь, кто был заказчиком того взлома? — осторожно спросил Киря, уже догадываясь, каким будет ответ.
— Знаю, — загадочно улыбнулся Леонид.
Он хотел добавить что‑то еще, но его перебил сгорающий от любопытства Грек:
— И в чем суть проекта?
— Ты что‑нибудь слышал о нейронных сетях? — повернулся к нему Фреш.
Кирилл и Грек непонимающе переглянулись: термин был для них новым и совершенно незнакомым.
— Что‑то из области медицины?
— Не совсем, — поморщился Леонид, — что‑то из области искусственного интеллекта.
Кирилл недовольно скривился: «искусственный интеллект» в его понимании относился к той же категории явлений, что ясновидение, экстрасенсорика и летающие тарелки. То есть к фантастике в ярких аляповатых обложках, на которых накачанные мускулистые самцы сражаются с обезумевшими роботами.
— Зря физиономию воротишь, — заметил его скепсис Леонид, — на самом деле там чистая математика, очень сложная, правда.
— Больше похоже на какую‑то антинаучную лажу, — озвучил Кирины мысли Шпала.
— Ага, только если не хочешь через пару лет оказаться за бортом, придется эту лажу как минимум учитывать, — возразил ему Фреш. — На самом деле там всего лишь набор программ, которые учатся решать задачи примерно так, как это делает наш мозг: они анализируют много примеров и находят закономерности. Данные проходят через слои искусственных нейронов, которые выполняют простые вычисления. Каждое соединение — это формула, каждый нейрон — математическая функция. На выходе получается решение. Вообще, сам принцип придумали еще в сорок третьем году, а первый прототип создали в пятьдесят седьмом. Так что нет здесь ничего принципиально нового.
— И где это можно использовать? — деловито поинтересовался Шпала, привыкший смотреть на вещи исключительно с практической стороны.
— Ну, например, распознавание образов. Умные спам‑фильтры можно на такой штуке построить. Разные вещи автоматизировать. Да хоть защиту от сетевых атак организовать. Или, наоборот, сами атаки.
— Это как? — не понял Кирилл.
— А вот так, Кикс. Такие штуки уже сейчас могут генерировать сложные ключи, анализировать шифры. Вот этот файлик нейронка расколола бы в два раза быстрее, чем с ним управился Финч. Если нейросеть натренировать, она может искать уязвимости лучше, чем ты. Так что у тебя есть все шансы однажды остаться без работы. Скажите мне лучше, ребята, сможем мы в эту сетку влезть и немного там побезобразничать?
Пять пар глаз уставились на схему сети, все еще болтавшуюся на экране.
— Без шансов, — вынесла свой вердикт Алла. — То, что торчит наружу, просто так не сломаешь, а чтобы пробиться через Wi-Fi, нужно оказаться непосредственно на объекте или совсем рядом с ним.
— Лео, а где вообще это все находится? — задумчиво поинтересовался Кирилл. — Ну, территориально?
— Атланта, Джорджия. Там один из крупных филиалов TerraCore. А что?
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