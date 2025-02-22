Это сем­надца­тая гла­ва прик­лючен­ческо‑фан­тасти­чес­кой исто­рии « Ха­керы.RU ». Каж­дую суб­боту мы пуб­лику­ем по одной гла­ве спе­циаль­но для под­писчи­ков «Хакера». Если ты еще не чита­ешь, начинай с пер­вой

Си­ла дей­ствия всег­да рав­на силе про­тиво­дей­ствия — так Кирил­ла учи­ли в шко­ле на уро­ках физики. В мире чис­той информа­ции тре­тий закон Ньюто­на обрел иную фор­му, не изме­нив сво­ей сути: любая ата­ка неиз­бежно стал­кива­ется с защитой, и ее мощь всег­да соиз­мерима с воз­можнос­тями напада­ющих. Сис­темные адми­нис­тра­торы и безопас­ники учат­ся быс­тро, они с удо­воль­стви­ем перени­мают опыт сво­их кол­лег, и для каж­дой уяз­вимос­ти рано или поз­дно отыс­кива­ется зап­латка, а быва­ет, вок­руг нее вырас­тает целый неп­риступ­ный бас­тион, пре­одо­леть который ста­новит­ся прак­тичес­ки невоз­можно. При­ходит­ся искать иные пути, а зна­чит, учить­ся, учить­ся и еще раз учить­ся, как завещал один извес­тный политик из прош­лого. Учить­ся и на сво­их, и на чужих ошиб­ках, осва­ивать новые инс­тру­мен­ты и экспе­римен­тировать с теми, которые уже успел поп­робовать в деле.

Трик­си по‑преж­нему ста­ратель­но избе­гала его, и переме­шан­ную с оби­дой тре­вогу при­ходи­лось топить в работе. Теперь Кирилл про­водил за ком­пом поч­ти все сво­бод­ное вре­мя — читал докумен­тацию и, под­няв вир­туал­ку, гонял на ней хакер­ские тул­зы из лежаще­го на вин­те арсе­нала. Был в этом занятии и лич­ный инте­рес. Он прак­тичес­ки пол­ностью изу­чил ска­чан­ный ког­да‑то с бес­след­но исчезнув­шего сер­вера архив, остался толь­ко пос­ледний арте­факт, с которым он не успел тол­ком разоб­рать­ся. В одной из веток форума нек­то под ником DImonoID писал, что сумел раз­добыть инфу по какому‑то про­екту «Пер­цеп­трон», и про­сил у товари­щей помощи в рас­шифров­ке фай­ла. Сам фай­лик был прик­реплен тут же, но помочь «Димоно­иду» ник­то так и не сумел. Ради инте­реса Кирилл открыл файл в Hex-редак­торе, но уви­дел лишь бес­формен­ную кашу из рав­номер­но переме­шан­ных бай­тов: ни внят­ных заголов­ков, ни сек­ций, ничего, за что мож­но было бы зацепить­ся. Это толь­ко раз­задори­ло его любопытс­тво. Теперь он наде­ялся рас­ковырять файл с помощью появив­шихся у него инс­тру­мен­тов, но пока не пред­став­лял, с какой сто­роны под­сту­пить­ся к этой задаче.

— Работа­ешь? — раз­дался за спи­ной зна­комый голос.

Ле­онид не изме­нил сво­ей при­выч­ке без­звуч­но под­кра­дывать­ся сза­ди, и Кирилл неволь­но вздрог­нул от неожи­дан­ности при его появ­лении. Фреш был одет нарочи­то неб­режно, впро­чем, как обыч­но: рас­стег­нутый пид­жак, под которым вид­нелась мятая фут­болка, а в руке он сжи­мал круж­ку кофе из авто­мата, исто­чав­шую гус­той горь­коватый аро­мат.

— Типа того, — бур­кнул в ответ Кирилл.

— Кажет­ся, это называ­ется «пыта­юсь вспом­нить, что такое таб­лица ACL», — с иро­нией про­изнес Леонид, покосив­шись на экран. — Пять утра, Кикс, и к тому же сегод­ня суб­бота, мож­но дрых­нуть до обе­да.

— Сам‑то чего не спишь? — огрызнул­ся Киря.

— На том све­те отос­пимся, — ухмыль­нул­ся Леонид. — При­вык рано вста­вать, вот и сегод­ня решил не отсту­пать от рас­поряд­ка.

— Ты зачем при­шел? Если за бес­плат­ным кофе — он воз­ле сто­лов­ки, пря­мо по коридо­ру и налево.

— Мимо шел, уви­дел, в офи­се свет горит. Решил пос­мотреть, что тут тво­рит­ся, — Леонид отпил из сво­ей круж­ки. — Тебе, кста­ти, не скуч­но у нас? Без адре­нали­на, без прик­лючений?

Ки­рилл минуту помед­лил с отве­том.

— Не скуч­но, — наконец ска­зал он. — Здесь прос­то... дру­гое. Да и сво­ими делами в сво­бод­ное вре­мя занимать­ся мож­но… Ты, кста­ти, слы­шал что‑нибудь о про­екте «Пер­цеп­трон»?

— Как ты ска­зал? — Фреш вдруг замет­но нап­рягся.

— «Пер­цеп­трон». Сло­во муд­реное, с пер­вого раза не запом­нить, все «пеницил­лин» на язы­ке вер­тится. Я слу­чай­но нашел фай­лик, который вро­де как име­ет к это­му какое‑то отно­шение, но он зашиф­рован. Вот, смот­ри…

— Где ты это взял? — нас­торожен­но поин­тересо­вал­ся Леонид, вгля­дыва­ясь в монитор, на котором Киря раз­вернул свою наход­ку.

— Где взял, там боль­ше нет, — чес­тно отве­тил он.

— Погоди, Фин­ча раз­бужу. Он у нас спец по крип­тогра­фии.

— Так пять утра же, — бро­сил в спи­ну уда­ляюще­муся Фре­шу Кирилл, но тот его уже не слы­шал.

Зас­панный Финч, с тру­дом про­дирая сли­пающиеся гла­за, прок­рутил содер­жимое фай­ла в окош­ке редак­тора и ско­ман­довал:

— Скинь на мою машину.

Ле­онид сбе­гал за кофе и пос­тавил перед Фин­чем дымящу­юся круж­ку, пока тот ору­довал за кла­виату­рой про­сыпа­юще­гося компь­юте­ра. С пол­часа парень пых­тел, перек­люча­ясь меж­ду нес­коль­кими окна­ми, пос­ле чего выдал свой вер­дикт:

— Фай­ло было нак­рыто упа­ков­щиком, под ним какой‑то зашиф­рован­ный документ. На SHA-256 не похоже, тут бло­ки по 64 бита, сей­час поп­робую пок­рутить его так‑сяк.

В течение сле­дующих нес­коль­ких часов Финч увле­чен­но сту­чал по кла­ве и сос­редото­чен­но сопел, окон­чатель­но утра­тив связь с реаль­ностью. Леонид как заведен­ный бегал к кофема­шине и обратно, при­тащив в офис пол­ную тарел­ку печенья: по все­му было вид­но, что он заин­тересо­ван в резуль­тате не мень­ше Кирил­ла. Нес­мотря на выход­ной, в ком­нату понем­ногу ста­ли под­тягивать­ся и дру­гие учас­тни­ки коман­ды — приш­ли Грек со Шпа­лой, затем появи­лась Алла, вста­ла рядом с Фре­шем и что‑то тихо ему ска­зала. Тот кив­нул, отве­тил впол­голоса, кос­нувшись ее пле­ча. Гля­дя на это, Кирилл ощу­тил болез­ненный укол рев­ности, но про­мол­чал, бес­силь­но стис­нув зубы.

— По ходу, рас­ковырял, — подал наконец голос Финч, и все при­сутс­тву­ющие скло­нились над его монито­ром, с инте­ресом раз­гля­дывая содер­жимое рас­шифро­ван­ного фай­ла.

Пе­ред ними была кар­та сети. Име­на хос­тов, IP-адре­са, кон­фигура­ции шлю­зов, сер­веров и мар­шру­тиза­торов с обоз­начени­ем под­сетей, таб­лицы с име­нами поль­зовате­лей…

— Кикс, ты даже не подоз­рева­ешь, какое сок­ровище раз­добыл! — радос­тно вос­клик­нул Леонид.

— Так, может, ты мне объ­яснишь?

Ле­онид задумал­ся, слов­но взве­шивая все за и про­тив, а затем решил­ся:

— «Пер­цеп­трон» — один из про­ектов TerraCore, сер­вера которой вы со Sсade ког­да‑то ломали. Знаю, что в сли­тых отту­да дан­ных иска­ли в пер­вую оче­редь это. Еще знаю, что не наш­ли.

Финч с Гре­ком перег­лянулись: они были не в кур­се, что Кирилл ког­да‑то был учас­тни­ком этой нашумев­шей, но уже пол­ностью раз­гром­ленной хакер­ской груп­пиров­ки.

— А ты слу­чай­но не зна­ешь, кто был заказ­чиком того взло­ма? — осто­рож­но спро­сил Киря, уже догады­ваясь, каким будет ответ.

— Знаю, — загадоч­но улыб­нулся Леонид.

Он хотел добавить что‑то еще, но его перебил сго­рающий от любопытс­тва Грек:

— И в чем суть про­екта?

— Ты что‑нибудь слы­шал о ней­рон­ных сетях? — повер­нулся к нему Фреш.

Ки­рилл и Грек непони­мающе перег­лянулись: тер­мин был для них новым и совер­шенно нез­накомым.

— Что‑то из области медици­ны?

— Не сов­сем, — помор­щился Леонид, — что‑то из области искусс­твен­ного интеллек­та.

Ки­рилл недоволь­но скри­вил­ся: «искусс­твен­ный интеллект» в его понима­нии отно­сил­ся к той же катего­рии явле­ний, что ясно­виде­ние, экс­тра­сен­сорика и лета­ющие тарел­ки. То есть к фан­тасти­ке в ярких аля­пова­тых обложках, на которых накачан­ные мус­кулис­тые сам­цы сра­жают­ся с обе­зумев­шими робота­ми.

— Зря физи­оно­мию воротишь, — заметил его скеп­сис Леонид, — на самом деле там чис­тая матема­тика, очень слож­ная, прав­да.

— Боль­ше похоже на какую‑то анти­науч­ную лажу, — озву­чил Кирины мыс­ли Шпа­ла.

— Ага, толь­ко если не хочешь через пару лет ока­зать­ся за бор­том, при­дет­ся эту лажу как минимум учи­тывать, — воз­разил ему Фреш. — На самом деле там все­го лишь набор прог­рамм, которые учат­ся решать задачи при­мер­но так, как это дела­ет наш мозг: они ана­лизи­руют мно­го при­меров и находят законо­мер­ности. Дан­ные про­ходят через слои искусс­твен­ных ней­ронов, которые выпол­няют прос­тые вычис­ления. Каж­дое соеди­нение — это фор­мула, каж­дый ней­рон — матема­тичес­кая фун­кция. На выходе получа­ется решение. Вооб­ще, сам прин­цип при­дума­ли еще в сорок треть­ем году, а пер­вый про­тотип соз­дали в пять­десят седь­мом. Так что нет здесь ничего прин­ципи­аль­но нового.

— И где это мож­но исполь­зовать? — делови­то поин­тересо­вал­ся Шпа­ла, при­вык­ший смот­реть на вещи исклю­читель­но с прак­тичес­кой сто­роны.

— Ну, нап­ример, рас­позна­вание обра­зов. Умные спам‑филь­тры мож­но на такой шту­ке пос­тро­ить. Раз­ные вещи авто­мати­зиро­вать. Да хоть защиту от сетевых атак орга­низо­вать. Или, наобо­рот, сами ата­ки.

— Это как? — не понял Кирилл.

— А вот так, Кикс. Такие шту­ки уже сей­час могут генери­ровать слож­ные клю­чи, ана­лизи­ровать шиф­ры. Вот этот фай­лик ней­рон­ка рас­колола бы в два раза быс­трее, чем с ним упра­вил­ся Финч. Если ней­росеть нат­рениро­вать, она может искать уяз­вимос­ти луч­ше, чем ты. Так что у тебя есть все шан­сы однажды остать­ся без работы. Ска­жите мне луч­ше, ребята, смо­жем мы в эту сет­ку влезть и нем­ного там побезоб­разни­чать?

Пять пар глаз уста­вились на схе­му сети, все еще бол­тавшу­юся на экра­не.

— Без шан­сов, — вынес­ла свой вер­дикт Алла. — То, что тор­чит наружу, прос­то так не сло­маешь, а что­бы про­бить­ся через Wi-Fi, нуж­но ока­зать­ся непос­редс­твен­но на объ­екте или сов­сем рядом с ним.

— Лео, а где вооб­ще это все находит­ся? — задум­чиво поин­тересо­вал­ся Кирилл. — Ну, тер­ритори­аль­но?

— Атланта, Джор­джия. Там один из круп­ных фили­алов TerraCore. А что?