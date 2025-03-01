Когда видишь перед собой цель, жизнь становится понятнее и определеннее. Работа в группе кипела теперь с утра и до позднего вечера, а порой продолжалась и за полночь: здесь не было жесткого графика, поэтому каждый выбирал для себя тот распорядок дня, который казался ему удобнее. Шпала, например, усаживался за комп ранним утром, а вылезал из‑за клавиатуры затемно. Финч подтягивался ближе к обеду, Грек и вовсе приходил во второй половине дня, а то и вечером и потом трудился почти всю ночь напролет. Аллу в последние дни Кирилл видел редко, она появлялась в комнате всего пару раз, и однажды он застал ее в столовой, мило болтающей о чем‑то с Фрешем. Он хотел еще раз поговорить с ней по душам, но ничего не вышло — Трикси улизнула прежде, чем ему удалось сказать ей хотя бы несколько слов.
Он и сам не до конца понимал, как теперь быть и что делать. Настолько серьезные и глубокие отношения сложились у него впервые, потому, пытаясь разобраться в происходящем, он запутывался все больше, как неосторожная рыба в сетях. Почему она сказала, что не видит с ним будущего? Почему не сообщила прямо, что все кончено? А может, она ждет, что он сделает первый шаг? Еще сложнее было понять, чего хочет он сам. Вернуть ее? Убедить, что все будет хорошо, что они справятся? Мысли о ней преследовали его постоянно, память услужливо показывала образы, которые он изо всех сил старался запихнуть куда‑то на задворки сознания. Как она теребила волосы в глубокой задумчивости. Как смеялась, когда он рассказывал дурацкие истории, которые выдумывал на ходу. И тот взгляд — холодный, колкий, как лед, — когда она сказала, что не хочет никакого совместного будущего.
Киря попытался разложить свои чувства по полочкам, как когда‑то разбирал строки написанного им самим кода. Всегда можно найти ошибку, переписать, исправить. Или уже нельзя? Действительно ли он любит ее и хочет быть вместе или просто боится остаться один? А ведь возможно, она права. Что он может ей дать? Ни своего жилья, ни стабильного дохода… Вероятно, она боится за свое будущее, опасается, что ей всю жизнь придется кочевать по съемным квартирам? Пока они были вдвоем, это казалось интересным приключением, но, если она действительно ждет ребенка, все изменится.
Ему хотелось напиться, как когда‑то делал Санчо, чтобы ненадолго заглушить боль, но Кирилл понимал, что это не поможет. Невозможно решить проблему, загнав ее глубоко внутрь себя. Она все равно вылезет наружу, как старая трещина в стене, которую можно закрашивать сколько угодно и даже прикрыть красивой фотографией в изящной золотистой рамочке. Трещины не будет видно, но она никуда не денется.
Коротко звякнул телефон. Кирилл взглянул на экран: рядом с именем Трикси — короткий текст сообщения: «Мы еще поговорим попозже, ладно?»
— Ладно, — тихо сказал он в пустоту.
Кирилл потянулся к мобильнику, но не стал ничего писать. Что он мог сказать? Извиниться? Но за что? Спросить, чего она хочет? А знает ли это она сама? Что касается Кирилла, то он был твердо уверен только в одном: даже если все закончится, он не сможет ничего забыть. Трикси останется с ним, ее слова, ее голос, ее образ — все это будет рядом, навсегда, как тусклый свет луны за ночным окном, который невозможно погасить, щелкнув выключателем.
Стараясь отвлечься от назойливых воспоминаний, он с головой нырнул в текущие дела. А вскоре его мысли заняли другие заботы: Кирилл начал замечать, что кто‑то проявляет к его персоне пристальный интерес. Сначала он обнаружил в своем почтовом ящике несколько автоматических сообщений о неудачной доставке писем, которых он не отправлял. Первым делом Кирилл подумал о троянах, что рассылают спам по всем контактам из адресной книги, но никакой вредоносной активности на своей машине не нашел, да и неоткуда ей было там взяться. Внимательно изучив служебные заголовки, он пришел к выводу, что письма поддельные, а ссылки в них ведут на фишинговый сайт почтовой службы, искусно замаскированный под настоящий. Какой‑то таинственный незнакомец очень желал заполучить данные его учетки.
Потом неизвестные попытались сбросить пароль к его аккаунтам на хакерских форумах — он получил несколько предупреждений от отвечавших за безопасность скриптов. Пришла и парочка поддельных писем с предложением срочно поменять пароль: если бы Кирилл сам не рассылал когда‑то подобные сообщения, он вполне мог бы купиться на такую нехитрую приманку. Он попытался проследить путь полученных писем, чтобы вычислить их источник, но цепочка терялась где‑то в релеях, делая дальнейшее расследование невозможным. Кто‑то настойчиво интересуется его персоной. И это всерьез действовало на нервы.
Тем временем Шпала написал и отладил в виртуалке софт для коммуникатора, а потом они с Греком залили его на реальное устройство, которое принес Фреш. Один наладонник они при этом окирпичили, причем так, что не помогла даже перепрошивка, — после всех проделанных манипуляций коммуникатор напрочь отказывался запускаться. Леонид без лишних разговоров принес второй такой же девайс, и вот с ним магия сработала: аппарат успешно загрузился, установил терминальное соединение и смог приконнектиться к тестовой беспроводной сети, которую специально для этой цели развернули в офисе. Теперь нужно было переправить девайс в Атланту, чтобы там, на месте, специально нанятый человек вставил в него местную сим‑карту и спрятал устройство где‑нибудь в кустах под окнами конференц‑зала TerraCore, поближе к зоне действия корпоративных точек доступа.
Эту часть работы взял на себя Санчо. Он расслабленно сидел за компом, покачиваясь на стуле, и переписывался с кем‑то в мессенджерах. Еще со времен его кардерской практики он наладил контакты с дроповодами в Европе и Штатах и теперь поднял старые связи, чтобы решить поставленную перед ним задачу. Казалось, все должно пройти как по маслу.
— Уверен, что твои люди не подведут? — спросил внимательно следивший за его перепиской Фреш, с трудом скрывая тревогу в голосе.
— Не парься, — ухмыльнулся Санчо, подтянув поближе к себе клавиатуру. — Я этих парней давно знаю. Это не новички, к тому же они любят деньги и не задают лишних вопросов. Вы лучше девайсину качественно упакуйте, как будто она только из магазина, чтобы таможня не докопалась.
— Насчет этого не беспокойся, — хлопнул его по плечу Леонид. — Не первый год замужем. Главное, чтобы твой дроп справился. Эти ребята иногда такие тупые, что им можно час объяснять, как сим‑карта в телефон вставляется.
Саня хмыкнул. В Штатах дропами зачастую работали чернокожие ребята из неблагополучных районов, и им несказанно повезет, если за дело возьмется именно такой. Чаще роль курьеров выполняли эмигранты из Латинской Америки или откуда‑нибудь из карибской глубинки, которые по‑английски порой понимали с огромным трудом. Вот с такими помощниками и вправду можно хлебнуть неприятностей.
Теперь оставалось только ждать. Фреш отправил посылку курьерской службой, не понадеявшись на услуги почты, где коробка могла застрять на несколько недель. Негосударственные компании обещали доставить бандероль за десять дней, которые команда планировала потратить на тщательную подготовку к запланированной атаке.
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