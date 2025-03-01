Это восем­надца­тая гла­ва прик­лючен­ческо‑фан­тасти­чес­кой исто­рии « Ха­керы.RU ». Каж­дую суб­боту мы пуб­лику­ем по одной гла­ве спе­циаль­но для под­писчи­ков «Хакера». Если ты еще не чита­ешь, начинай с пер­вой

Ког­да видишь перед собой цель, жизнь ста­новит­ся понят­нее и опре­делен­нее. Работа в груп­пе кипела теперь с утра и до поз­дне­го вечера, а порой про­дол­жалась и за пол­ночь: здесь не было жес­тко­го гра­фика, поэто­му каж­дый выбирал для себя тот рас­порядок дня, который казал­ся ему удоб­нее. Шпа­ла, нап­ример, уса­живал­ся за комп ран­ним утром, а вылезал из‑за кла­виату­ры затем­но. Финч под­тягивал­ся бли­же к обе­ду, Грек и вов­се при­ходил во вто­рой полови­не дня, а то и вечером и потом тру­дил­ся поч­ти всю ночь нап­ролет. Аллу в пос­ледние дни Кирилл видел ред­ко, она появ­лялась в ком­нате все­го пару раз, и однажды он зас­тал ее в сто­ловой, мило бол­тающей о чем‑то с Фре­шем. Он хотел еще раз погово­рить с ней по душам, но ничего не выш­ло — Трик­си улиз­нула преж­де, чем ему уда­лось ска­зать ей хотя бы нес­коль­ко слов.

Он и сам не до кон­ца понимал, как теперь быть и что делать. Нас­толь­ко серь­езные и глу­бокие отно­шения сло­жились у него впер­вые, потому, пыта­ясь разоб­рать­ся в про­исхо­дящем, он запуты­вал­ся все боль­ше, как неос­торож­ная рыба в сетях. Почему она ска­зала, что не видит с ним будуще­го? Почему не сооб­щила пря­мо, что все кон­чено? А может, она ждет, что он сде­лает пер­вый шаг? Еще слож­нее было понять, чего хочет он сам. Вер­нуть ее? Убе­дить, что все будет хорошо, что они спра­вят­ся? Мыс­ли о ней прес­ледова­ли его пос­тоян­но, память услужли­во показы­вала обра­зы, которые он изо всех сил ста­рал­ся запих­нуть куда‑то на зад­ворки соз­нания. Как она тереби­ла волосы в глу­бокой задум­чивос­ти. Как сме­ялась, ког­да он рас­ска­зывал дурац­кие исто­рии, которые выдумы­вал на ходу. И тот взгляд — холод­ный, кол­кий, как лед, — ког­да она ска­зала, что не хочет никако­го сов­мес­тно­го будуще­го.

Ки­ря попытал­ся раз­ложить свои чувс­тва по полоч­кам, как ког­да‑то раз­бирал стро­ки написан­ного им самим кода. Всег­да мож­но най­ти ошиб­ку, перепи­сать, испра­вить. Или уже нель­зя? Дей­стви­тель­но ли он любит ее и хочет быть вмес­те или прос­то боит­ся остать­ся один? А ведь воз­можно, она пра­ва. Что он может ей дать? Ни сво­его жилья, ни ста­биль­ного дохода… Веро­ятно, она боит­ся за свое будущее, опа­сает­ся, что ей всю жизнь при­дет­ся кочевать по съем­ным квар­тирам? Пока они были вдво­ем, это казалось инте­рес­ным прик­лючени­ем, но, если она дей­стви­тель­но ждет ребен­ка, все изме­нит­ся.

Ему хотелось напить­ся, как ког­да‑то делал Сан­чо, что­бы ненадол­го заг­лушить боль, но Кирилл понимал, что это не поможет. Невоз­можно решить проб­лему, заг­нав ее глу­боко внутрь себя. Она все рав­но вылезет наружу, как ста­рая тре­щина в сте­не, которую мож­но зак­рашивать сколь­ко угод­но и даже прик­рыть кра­сивой фотог­рафи­ей в изящ­ной золотис­той рамоч­ке. Тре­щины не будет вид­но, но она никуда не денет­ся.

Ко­рот­ко звяк­нул телефон. Кирилл взгля­нул на экран: рядом с име­нем Трик­си — корот­кий текст сооб­щения: «Мы еще погово­рим попоз­же, лад­но?»

— Лад­но, — тихо ска­зал он в пус­тоту.

Ки­рилл потянул­ся к мобиль­нику, но не стал ничего писать. Что он мог ска­зать? Изви­нить­ся? Но за что? Спро­сить, чего она хочет? А зна­ет ли это она сама? Что каса­ется Кирил­ла, то он был твер­до уве­рен толь­ко в одном: даже если все закон­чится, он не смо­жет ничего забыть. Трик­си оста­нет­ся с ним, ее сло­ва, ее голос, ее образ — все это будет рядом, нав­сегда, как тус­клый свет луны за ноч­ным окном, который невоз­можно погасить, щел­кнув вык­лючате­лем.

Ста­раясь отвлечь­ся от назой­ливых вос­помина­ний, он с головой ныр­нул в текущие дела. А вско­ре его мыс­ли заняли дру­гие заботы: Кирилл начал замечать, что кто‑то про­явля­ет к его пер­соне прис­таль­ный инте­рес. Сна­чала он обна­ружил в сво­ем поч­товом ящи­ке нес­коль­ко авто­мати­чес­ких сооб­щений о неудач­ной дос­тавке писем, которых он не отправ­лял. Пер­вым делом Кирилл подумал о тро­янах, что рас­сыла­ют спам по всем кон­тактам из адресной кни­ги, но никакой вре­донос­ной активнос­ти на сво­ей машине не нашел, да и неот­куда ей было там взять­ся. Вни­матель­но изу­чив слу­жеб­ные заголов­ки, он при­шел к выводу, что пись­ма под­дель­ные, а ссыл­ки в них ведут на фишин­говый сайт поч­товой служ­бы, искусно замас­кирован­ный под нас­тоящий. Какой‑то таинс­твен­ный нез­накомец очень желал заполу­чить дан­ные его учет­ки.

По­том неиз­вес­тные попыта­лись сбро­сить пароль к его акка­унтам на хакер­ских форумах — он получил нес­коль­ко пре­дуп­режде­ний от отве­чав­ших за безопас­ность скрип­тов. Приш­ла и пароч­ка под­дель­ных писем с пред­ложени­ем сроч­но поменять пароль: если бы Кирилл сам не рас­сылал ког­да‑то подоб­ные сооб­щения, он впол­не мог бы купить­ся на такую нехит­рую при­ман­ку. Он попытал­ся прос­ледить путь получен­ных писем, что­бы вычис­лить их источник, но цепоч­ка терялась где‑то в реле­ях, делая даль­нейшее рас­сле­дова­ние невоз­можным. Кто‑то нас­той­чиво инте­ресу­ется его пер­соной. И это всерь­ез дей­ство­вало на нер­вы.

Тем вре­менем Шпа­ла написал и отла­дил в вир­туал­ке софт для ком­муника­тора, а потом они с Гре­ком залили его на реаль­ное устрой­ство, которое при­нес Фреш. Один наладон­ник они при этом окир­пичили, при­чем так, что не помог­ла даже переп­рошив­ка, — пос­ле всех про­делан­ных манипу­ляций ком­муника­тор нап­рочь отка­зывал­ся запус­кать­ся. Леонид без лиш­них раз­говоров при­нес вто­рой такой же девайс, и вот с ним магия сра­бота­ла: аппа­рат успешно заг­рузил­ся, уста­новил тер­миналь­ное соеди­нение и смог при­кон­нектить­ся к тес­товой бес­про­вод­ной сети, которую спе­циаль­но для этой цели раз­верну­ли в офи­се. Теперь нуж­но было переп­равить девайс в Атланту, что­бы там, на мес­те, спе­циаль­но нанятый человек вста­вил в него мес­тную сим‑кар­ту и спря­тал устрой­ство где‑нибудь в кус­тах под окна­ми кон­ференц‑зала TerraCore, поб­лиже к зоне дей­ствия кор­поратив­ных точек дос­тупа.

Эту часть работы взял на себя Сан­чо. Он рас­слаб­ленно сидел за ком­пом, покачи­ваясь на сту­ле, и перепи­сывал­ся с кем‑то в мес­сен­дже­рах. Еще со вре­мен его кар­дер­ской прак­тики он наладил кон­такты с дро­пово­дами в Евро­пе и Шта­тах и теперь под­нял ста­рые свя­зи, что­бы решить пос­тавлен­ную перед ним задачу. Казалось, все дол­жно прой­ти как по мас­лу.

— Уве­рен, что твои люди не под­ведут? — спро­сил вни­матель­но сле­див­ший за его перепис­кой Фреш, с тру­дом скры­вая тре­вогу в голосе.

— Не парь­ся, — ухмыль­нул­ся Сан­чо, под­тянув поб­лиже к себе кла­виату­ру. — Я этих пар­ней дав­но знаю. Это не нович­ки, к тому же они любят день­ги и не зада­ют лиш­них воп­росов. Вы луч­ше девай­сину качес­твен­но упа­куй­те, как буд­то она толь­ко из магази­на, что­бы тамож­ня не докопа­лась.

— Нас­чет это­го не бес­покой­ся, — хлоп­нул его по пле­чу Леонид. — Не пер­вый год замужем. Глав­ное, что­бы твой дроп спра­вил­ся. Эти ребята иног­да такие тупые, что им мож­но час объ­яснять, как сим‑кар­та в телефон встав­ляет­ся.

Са­ня хмык­нул. В Шта­тах дро­пами зачас­тую работа­ли чер­нокожие ребята из неб­лагопо­луч­ных рай­онов, и им нес­казан­но повезет, если за дело возь­мет­ся имен­но такой. Чаще роль курь­еров выпол­няли эмиг­ранты из Латин­ской Аме­рики или отку­да‑нибудь из кариб­ской глу­бин­ки, которые по‑англий­ски порой понима­ли с огромным тру­дом. Вот с такими помощ­никами и вправ­ду мож­но хлеб­нуть неп­рият­ностей.

Те­перь оста­валось толь­ко ждать. Фреш отпра­вил посыл­ку курь­ерской служ­бой, не понаде­явшись на услу­ги поч­ты, где короб­ка мог­ла зас­трять на нес­коль­ко недель. Негосу­дарс­твен­ные ком­пании обе­щали дос­тавить бан­дероль за десять дней, которые коман­да пла­ниро­вала пот­ратить на тща­тель­ную под­готов­ку к зап­ланиро­ван­ной ата­ке.