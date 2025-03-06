Се­год­ня мы прой­дем пол­ный цикл раз­работ­ки экс­пло­ита: от соз­дания фаз­зера до успешно­го запус­ка шелл‑кода. Под при­целом — пар­сер фай­лов BMP, которые игра при­нима­ет в качес­тве поль­зователь­ских ски­нов. Пра­виль­но сфор­мирован­ный файл при­ведет к исполне­нию про­изволь­ного кода, а зна­чит, и воз­можно­му зараже­нию игро­ка вре­донос­ным кодом.

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Подготовка

Иг­рать будем с англий­ской лицен­зион­ной вер­сией 1.1 с накачен­ным поверх NoCD. Рус­ская вер­сия ничем прин­ципи­аль­но не отли­чает­ся, за исклю­чени­ем под­дер­жки кирил­личес­ких шриф­тов. Я про­тес­тировал экс­пло­ит на обе­их вер­сиях, и они ока­зались сов­мести­мы.

MD5 gta- vc. exe: 16094566bdaac10c7f9cc10beeac7ae8 gta- vc. exe: 32f157ea394c23ff0a91096226eccbf7

В качес­тве отладчи­ка я буду исполь­зовать Immunity Debugger. Закинь к нему в пап­ку PyCommands скрипт mona.py, он добав­ляет новые коман­ды во встро­енный интер­пре­татор Python. Они пот­ребу­ются для поис­ка ROP-гад­жетов на эта­пе соз­дания экс­пло­ита.

По умол­чанию игра откры­вает­ся в пол­ноэк­ранном режиме. Если запус­тить ее в отладчи­ке и пой­мать точ­ку оста­нова, мы зас­тря­нем на завис­шей прог­рамме, которая не дает себя нор­маль­но свер­нуть. Нас­коль­ко я понимаю, игра не под­держи­вает два экра­на, поэто­му единс­твен­ным решени­ем может быть запуск в режиме окна. Нет никакой воз­можнос­ти сде­лать это через нас­трой­ку кон­фигов или клю­чами запус­ка. Бла­го есть ути­лита D3DWindower 1.88, которая перех­ватыва­ет фун­кцию Direct3DCreate9 , под­меняя вза­имо­дей­ствия с интерфей­сом IDirect3D9 , что­бы вклю­чить окон­ный режим и выс­тавить тре­буемый раз­мер окна. Советую пос­тавить ее или любой ана­лог.

Как устроен BMP

Да­вай пос­мотрим, как устро­ен фор­мат изоб­ражений. Сна­чала идут два заголов­ка. За ними сле­дует мас­сив линий, каж­дая из которых сос­тоит из информа­ции о кон­крет­ных пик­селях.

struct BMPheader { uint16 magic ; uint32 size ; uint16 reserved [ 2 ] ; uint32 offset ; } ; struct DIBheader { uint32 headerSize ; int32 width ; int32 height ; int16 numPlanes ; int16 depth ; uint32 compression ; uint32 imgSize ; int32 hres ; int32 vres ; int32 paletteLen ; int32 numImportant ; } ; struct Pixel { int8 red ; int8 green ; int8 blue ; } ; BMPheader head_bmp ; DIBheader head_dib ; Pixel [ 256 ] [ 256 ] lines ;

Возь­мем скин Batman. bmp как пер­воначаль­ный обра­зец для фаз­зера.

BMPheader magic BM size 196662 reserved 0 offset 54 DIBheader headerSize 40 width 256 height 256 numPlanes 1 depth 24 compression 0 imgSize 196608 hres 0 vres 0 paletteLen 0 numImportant 0 Lines Line Pixel R 57 G 52 B 33

Сло­мать мож­но толь­ко заголов­ки, любое изме­нение линий при­ведет исклю­читель­но к сме­не цве­тов на кар­тинке.

Пишем фаззер BMP

Зна­чимых полей не очень мно­го. Заголов­ки занима­ют все­го 54 бай­та. Мы лег­ко можем побить их все, унич­тожая по одно­му биту за раз, и получить на выходе 432 фай­ла. Самый прос­той, но эффектив­ный метод фаз­зинга — bit flipping, или перево­рачи­вание битов. Там, где был ноль, ста­нет еди­ница, там, где была еди­ница, ста­нет ноль.

Мне нра­вит­ся про­верять пред­положе­ния по оче­реди, так что за один раз будем бить кон­крет­ный бит в каж­дом бай­те. Если бить нулевой, то зна­чение уве­личит­ся или умень­шит­ся на еди­ницу, если бить седь­мой, то на 128. Это край­ние зна­чения, про­вер­ку сто­ит начать с них.

import pwn def reverse_one_bit ( data , bit_index ) : data_int = int . from_bytes ( data , ' big ' , signed = False ) max_bits = len ( data ) * 8 - 1 bit_mask = pow ( 2 , bit_index ) if bit_mask & data_int : data_int -= bit_mask else : data_int += bit_mask return data_int . to_bytes ( len ( data ) , ' big ' , signed = False ) def mutate_file ( input_path , headers_end , bit_num ) : input_file = pwn . read ( input_path ) file_head = input_file [ : headers_end ] body_len = len ( input_file ) - headers_end file_body = pwn . cyclic ( body_len ) for i in range ( headers_end ) : mutated = reverse_one_bit ( file_head [:] , i * 8 + bit_num ) out_path = f ' output/ mutated_ { i } _ { bit_num } . bmp ' pwn . write ( out_path , mutated + file_body , create_dir = True ) mutate_file ( ' Batman. bmp ' , 54 , 7 )

Раз­берем­ся, что дела­ет код. Сна­чала под­клю­чаем биб­лиоте­ку pwntools. Затем с помощью ее фун­кций чита­ем обра­зец фай­ла. В заголов­ке каж­дого фай­ла пов­режда­ется один бит. Тело фай­ла заменя­ется спе­циаль­ной пос­ледова­тель­ностью, которую выда­ет pwn. cyclic . Этот метод генери­рует стро­ку типа aaaa baaa caaa daaa eaaa . Каж­дые 4 бай­та пов­торя­ются в ней лишь однажды. Это гаран­тиру­ет, что мы всег­да смо­жем визу­аль­но опре­делить тело фай­ла в памяти про­цес­са.

Ловим падения