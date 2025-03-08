Кирилл сидел на жесткой деревянной скамейке, что притулилась под козырьком в закутке внутреннего дворика, обхватив голову руками. Мама. Его мама. Та, которая всю жизнь вывозила все на своих плечах, которая поднимала его одна, без отца, без помощи. Она всегда казалась сильной, почти неуязвимой.
Кирилл сжал телефон в ладони. Нужно что‑то делать, но что? Что угодно, лишь бы не терять времени попусту. Мобильник вдруг снова завибрировал в руке, на экране высветилось имя: «Тетя Таня». Он смотрел на телефон несколько долгих секунд, прежде чем ответить.
— Кирюша, ты прости, что я так... Ты только не переживай, слышишь? — Голос в динамике был встревоженным. — Я просто подумала, ты должен знать.
— Спасибо, — выдавил он, стараясь говорить ровно, но голос все равно предательски дрогнул.
— Ты не волнуйся. Врачи говорят, еще не поздно начать лечение.
— Она… согласилась? — спросил Кирилл, уже зная ответ.
— Пока нет, — неуверенно ответила тетя Таня. — Она говорит, что не хочет быть обузой. Но ты знаешь ее, она такая упрямая. Может, сам поговоришь с ней?
— Конечно, поговорю. — Кирилл кивнул, хотя тетя Таня не могла этого видеть. — Спасибо еще раз, теть Тань. Не знаю, что бы я без вас делал.
Нужно было нажать несколько кнопок и набрать давно знакомый номер, но именно сейчас он почему‑то не мог этого сделать. Кирилл глубоко вздохнул, чувствуя, как пересохло в горле, и все‑таки нажал кнопку вызова. Гудки тянулись как вечность. Наконец раздался ее голос — усталый, но все тот же родной.
— Кирюша, привет. Как ты там? — спросила мама с привычной заботой, будто ничего не случилось.
— Привет, мам. Нормально. А ты как? — он попытался держать себя в руках, но получалось с трудом.
— Все хорошо, сынок. Вот только устала немного, работы в последнее время навалилось.
Она никогда не жаловалась, даже когда было плохо. Но теперь Кирилл знал правду и не мог больше молчать.
— Мам, я... я не хочу, чтобы ты оставалась одна. Тебе надо приехать ко мне в Питер. Здесь хорошие врачи, я договорюсь, чтобы тобой занялись побыстрее, — затараторил он, боясь, что она сразу откажется.
— Кирюша... — Ее голос дрогнул. — У нас здесь тоже есть врачи. Я справлюсь, правда.
— Мам, нет, — он перебил, чувствуя, как ком подступает к горлу. — Я не могу просто сидеть здесь и ничего не делать, понимаешь? Это неправильно. Ты должна бороться. Ради меня. Ради себя.
В трубке повисло молчание. Где‑то на заднем плане скрипнул стул — видимо, мама села, давая отдых усталым ногам.
— Кирюша, я не хочу быть для тебя обузой. Ты еще молодой, у тебя вся жизнь впереди...
— Ты моя жизнь, мам, — он не смог сдержаться, и голос сорвался. — Я не смогу жить, зная, что имел возможность помочь, но не сделал этого. Просто дай мне этот шанс. Пожалуйста.
Она долго молчала, а он ждал, чувствуя, как внутри все переворачивается. Когда она наконец заговорила, ее слова звучали тихо, но уже не так уверенно.
— Ладно, сынок. Я подумаю.
— Мам, не думай. Просто скажи «да». Я куплю тебе билет, сам приеду за тобой, если нужно. Мы всё сделаем вместе. Ты не одна.
— Хорошо, — сдалась она, почти шепотом. — Хорошо, Кирюша. Я приеду.
Слезы потекли по его щекам, но он ничего не ответил. Просто кивнул в пустоту.
— Спасибо, мам, — выдохнул он. — Спасибо.
Теперь нужно было действовать, и действовать быстро. Он вернулся в свою комнату, включил ноутбук и углубился в поиски. В небольшом поселке за северо‑западной окраиной города располагался крупнейший в регионе медицинский центр, специализирующийся как раз на таких болезнях. А при нем, как выяснил Кирилл, консультационный центр, куда принимали пациентов со всей страны. Он узнал, какие документы нужны, чтобы попасть туда на прием, с трудом, но дозвонился до справочной и сумел записать маму на консультацию. Деньги у него имелись, так что финансовая сторона вопроса его сейчас не слишком беспокоила. Оставалось купить билет и снять какое‑нибудь жилье, желательно там же, на севере, чтобы ездить было не слишком далеко.
Кирилл открыл поисковик и начал подбирать билеты. Поезд казался самым удобным вариантом — больше суток в дороге, но мама хотя бы сможет отдохнуть в пути. Самолет он сразу отбросил: хоть денег хватало, но в Подгорске не было своего аэропорта, а до ближайшего пришлось бы добираться аж за четыреста километров.
Следующий в Питер поезд уходил завтрашним вечером. Кирилл оплатил билет, сохранил электронные копии и отправил по электронной почте матери.
Теперь нужно было заняться жильем. Он открыл сайт с объявлениями, отфильтровал районы на севере города и начал методично пролистывать варианты. Главный критерий — близость к клинике и хотя бы минимальный комфорт, чтобы маме было удобно. Наконец он, кажется, нашел подходящее: небольшая однушка недалеко от метро. Не новая, но чистая, с мебелью и бытовой техникой. Цена тоже выглядела приемлемой.
Кирилл позвонил хозяину и быстро с ним договорился. Закончив с этим, он облегченно откинулся на спинку стула. Вроде бы все шло по плану, но внутри не отпускало чувство тревоги. Казалось, он все‑таки что‑то упускает. Киря снова открыл ноутбук и написал сообщение Леониду: «Привет, временно выпадаю из рабочего графика. Личные проблемы».
Ответ пришел почти сразу, но Кирилл закрыл окно чата, даже не читая. Сейчас ему было важно другое: проверить список вещей, которые нужно держать наготове. Одежда, лекарства, документы. Он позвонил тете Тане, чтобы та убедилась, собрала ли мама все необходимое, и она заверила его, что проконтролирует это лично. Ее слова только усилили его решимость. Скоро мама приедет, и неважно, как сложится дальше, — он сделает все, чтобы помочь.
В этих заботах промелькнули несколько дней, и, сообщив Леониду, что в ближайшие пару суток он не появится, Кирилл отправился встречать поезд. Раннее утро на вокзале всегда казалось ему каким‑то суетливым и бестолковым — повсюду бегали люди с чемоданами, гудели объявления, где‑то раздавались приглушенные голоса встречающих. Состав прибыл вовремя. Из вагонов высыпали люди с чемоданами и сумками, но Кирилл знал: мама выйдет последней, так она поступала всегда. Она никогда не спешила, даже если это был самый важный момент в ее жизни.
Так и произошло: мама появилась, когда перрон почти опустел. Как ни приглядывался, Кирилл не смог распознать внешних признаков болезни: она совсем не похудела и выглядела такой же, как и обычно, только немного усталой.
— Привет, Кирюша, — мама улыбнулась, и в этой улыбке было столько тепла, что у него на миг защемило в груди.
Он взял ее сумку, провел рукой по ее плечу, а потом обнял. Так, как давно не обнимал, — крепко, по‑настоящему. Она тихо шепнула:
— Ты почему такой тощий стал? Ты ешь вообще?
— Еще как! — улыбнулся он. — Все нормально, мам. Теперь все нормально. Ты как доехала?
— Хорошо, сынок. Только не переживай за меня, — в ее голосе послышалась извиняющаяся нотка.
Они двинулись к выходу, мимо толпы пассажиров, таксистов, вокзальных лавок и ларьков с шавермой.
На следующий день Кирилл отвез ее на такси в клинику. Очередь на первичную консультацию растянулась примерно на месяц, но деньги порой творят настоящие чудеса. Врач долго рассматривал записанные на диск результаты томографии и читал заключения, потом назначил дополнительные обследования, которые следовало пройти в течение ближайших недель. Затем, если все сложится, как задумано, предстояла операция, курс химиотерапии, реабилитация. Кирилл прикинул: финансов должно хватить, но буквально впритык. С учетом затрат на жилье для матери он потратит все, что у него есть, до последней копейки. Тот давний взлом TerraCore принес, конечно же, значительно меньше, чем сулил Зеробайт, но даже этого вознаграждения хватило надолго. И вот сейчас запасы стали понемногу подходить к концу.
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