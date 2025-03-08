Это девят­надца­тая гла­ва прик­лючен­ческо‑фан­тасти­чес­кой исто­рии « Ха­керы.RU ». Каж­дую суб­боту мы пуб­лику­ем по одной гла­ве спе­циаль­но для под­писчи­ков «Хакера». Если ты еще не чита­ешь, начинай с пер­вой

Ки­рилл сидел на жес­ткой деревян­ной ска­мей­ке, что при­тули­лась под козырь­ком в закут­ке внут­ренне­го дво­рика, обхва­тив голову руками. Мама. Его мама. Та, которая всю жизнь вывози­ла все на сво­их пле­чах, которая под­нимала его одна, без отца, без помощи. Она всег­да казалась силь­ной, поч­ти неуяз­вимой.

Ки­рилл сжал телефон в ладони. Нуж­но что‑то делать, но что? Что угод­но, лишь бы не терять вре­мени попус­ту. Мобиль­ник вдруг сно­ва завиб­рировал в руке, на экра­не выс­ветилось имя: «Тетя Таня». Он смот­рел на телефон нес­коль­ко дол­гих секунд, преж­де чем отве­тить.

— Кирюша, ты прос­ти, что я так... Ты толь­ко не пережи­вай, слы­шишь? — Голос в динами­ке был встре­вожен­ным. — Я прос­то подума­ла, ты дол­жен знать.

— Спа­сибо, — выдавил он, ста­раясь говорить ров­но, но голос все рав­но пре­датель­ски дрог­нул.

— Ты не вол­нуй­ся. Вра­чи говорят, еще не поз­дно начать лечение.

— Она… сог­ласилась? — спро­сил Кирилл, уже зная ответ.

— Пока нет, — неуве­рен­но отве­тила тетя Таня. — Она говорит, что не хочет быть обу­зой. Но ты зна­ешь ее, она такая упря­мая. Может, сам погово­ришь с ней?

— Конеч­но, погово­рю. — Кирилл кив­нул, хотя тетя Таня не мог­ла это­го видеть. — Спа­сибо еще раз, теть Тань. Не знаю, что бы я без вас делал.

Нуж­но было нажать нес­коль­ко кно­пок и наб­рать дав­но зна­комый номер, но имен­но сей­час он почему‑то не мог это­го сде­лать. Кирилл глу­боко вздох­нул, чувс­твуя, как пересох­ло в гор­ле, и все‑таки нажал кноп­ку вызова. Гуд­ки тянулись как веч­ность. Наконец раз­дался ее голос — уста­лый, но все тот же род­ной.

— Кирюша, при­вет. Как ты там? — спро­сила мама с при­выч­ной заботой, буд­то ничего не слу­чилось.

— При­вет, мам. Нор­маль­но. А ты как? — он попытал­ся дер­жать себя в руках, но получа­лось с тру­дом.

— Все хорошо, сынок. Вот толь­ко уста­ла нем­ного, работы в пос­леднее вре­мя навали­лось.

Она никог­да не жалова­лась, даже ког­да было пло­хо. Но теперь Кирилл знал прав­ду и не мог боль­ше мол­чать.

— Мам, я... я не хочу, что­бы ты оста­валась одна. Тебе надо при­ехать ко мне в Питер. Здесь хорошие вра­чи, я догово­рюсь, что­бы тобой занялись побыс­трее, — затара­торил он, боясь, что она сра­зу отка­жет­ся.

— Кирюша... — Ее голос дрог­нул. — У нас здесь тоже есть вра­чи. Я справ­люсь, прав­да.

— Мам, нет, — он перебил, чувс­твуя, как ком под­сту­пает к гор­лу. — Я не могу прос­то сидеть здесь и ничего не делать, понима­ешь? Это неп­равиль­но. Ты дол­жна бороть­ся. Ради меня. Ради себя.

В труб­ке повис­ло мол­чание. Где‑то на зад­нем пла­не скрип­нул стул — видимо, мама села, давая отдых уста­лым ногам.

— Кирюша, я не хочу быть для тебя обу­зой. Ты еще молодой, у тебя вся жизнь впе­реди...

— Ты моя жизнь, мам, — он не смог сдер­жать­ся, и голос сор­вался. — Я не смо­гу жить, зная, что имел воз­можность помочь, но не сде­лал это­го. Прос­то дай мне этот шанс. Пожалуй­ста.

Она дол­го мол­чала, а он ждал, чувс­твуя, как внут­ри все перево­рачи­вает­ся. Ког­да она наконец загово­рила, ее сло­ва зву­чали тихо, но уже не так уве­рен­но.

— Лад­но, сынок. Я подумаю.

— Мам, не думай. Прос­то ска­жи «да». Я куп­лю тебе билет, сам при­еду за тобой, если нуж­но. Мы всё сде­лаем вмес­те. Ты не одна.

— Хорошо, — сда­лась она, поч­ти шепотом. — Хорошо, Кирюша. Я при­еду.

Сле­зы потек­ли по его щекам, но он ничего не отве­тил. Прос­то кив­нул в пус­тоту.

— Спа­сибо, мам, — выдох­нул он. — Спа­сибо.

Те­перь нуж­но было дей­ство­вать, и дей­ство­вать быс­тро. Он вер­нулся в свою ком­нату, вклю­чил ноут­бук и углу­бил­ся в поис­ки. В неболь­шом посел­ке за северо‑запад­ной окра­иной города рас­полагал­ся круп­ней­ший в реги­оне медицин­ский центр, спе­циали­зиру­ющий­ся как раз на таких болез­нях. А при нем, как выяс­нил Кирилл, кон­суль­таци­онный центр, куда при­нима­ли паци­ентов со всей стра­ны. Он узнал, какие докумен­ты нуж­ны, что­бы попасть туда на при­ем, с тру­дом, но доз­вонил­ся до спра­воч­ной и сумел записать маму на кон­суль­тацию. День­ги у него име­лись, так что финан­совая сто­рона воп­роса его сей­час не слиш­ком бес­поко­ила. Оста­валось купить билет и снять какое‑нибудь жилье, желатель­но там же, на севере, что­бы ездить было не слиш­ком далеко.

Ки­рилл открыл поис­ковик и начал под­бирать билеты. Поезд казал­ся самым удоб­ным вари­антом — боль­ше суток в дороге, но мама хотя бы смо­жет отдохнуть в пути. Самолет он сра­зу отбро­сил: хоть денег хва­тало, но в Под­гор­ске не было сво­его аэро­пор­та, а до бли­жай­шего приш­лось бы добирать­ся аж за четырес­та километ­ров.

Сле­дующий в Питер поезд ухо­дил зав­траш­ним вечером. Кирилл опла­тил билет, сох­ранил элек­трон­ные копии и отпра­вил по элек­трон­ной поч­те матери.

Те­перь нуж­но было занять­ся жиль­ем. Он открыл сайт с объ­явле­ниями, отфиль­тро­вал рай­оны на севере города и начал методич­но про­лис­тывать вари­анты. Глав­ный кри­терий — бли­зость к кли­нике и хотя бы минималь­ный ком­форт, что­бы маме было удоб­но. Наконец он, кажет­ся, нашел под­ходящее: неболь­шая однушка недале­ко от мет­ро. Не новая, но чис­тая, с мебелью и бытовой тех­никой. Цена тоже выг­лядела при­емле­мой.

Ки­рилл поз­вонил хозя­ину и быс­тро с ним догово­рил­ся. Закон­чив с этим, он облегчен­но отки­нул­ся на спин­ку сту­ла. Вро­де бы все шло по пла­ну, но внут­ри не отпуска­ло чувс­тво тре­воги. Казалось, он все‑таки что‑то упус­кает. Киря сно­ва открыл ноут­бук и написал сооб­щение Леони­ду: «При­вет, вре­мен­но выпадаю из рабоче­го гра­фика. Лич­ные проб­лемы».

От­вет при­шел поч­ти сра­зу, но Кирилл зак­рыл окно чата, даже не читая. Сей­час ему было важ­но дру­гое: про­верить спи­сок вещей, которые нуж­но дер­жать нагото­ве. Одеж­да, лекарс­тва, докумен­ты. Он поз­вонил тете Тане, что­бы та убе­дилась, соб­рала ли мама все необ­ходимое, и она завери­ла его, что про­кон­тро­лиру­ет это лич­но. Ее сло­ва толь­ко уси­лили его решимость. Ско­ро мама при­едет, и неваж­но, как сло­жит­ся даль­ше, — он сде­лает все, что­бы помочь.

В этих заботах про­мель­кну­ли нес­коль­ко дней, и, сооб­щив Леони­ду, что в бли­жай­шие пару суток он не появит­ся, Кирилл отпра­вил­ся встре­чать поезд. Ран­нее утро на вок­зале всег­да казалось ему каким‑то сует­ливым и бес­толко­вым — пов­сюду бегали люди с чемода­нами, гудели объ­явле­ния, где‑то раз­давались приг­лушен­ные голоса встре­чающих. Сос­тав при­был вов­ремя. Из вагонов высыпа­ли люди с чемода­нами и сум­ками, но Кирилл знал: мама вый­дет пос­ледней, так она пос­тупала всег­да. Она никог­да не спе­шила, даже если это был самый важ­ный момент в ее жиз­ни.

Так и про­изош­ло: мама появи­лась, ког­да пер­рон поч­ти опус­тел. Как ни приг­лядывал­ся, Кирилл не смог рас­познать внеш­них приз­наков болез­ни: она сов­сем не похуде­ла и выг­лядела такой же, как и обыч­но, толь­ко нем­ного уста­лой.

— При­вет, Кирюша, — мама улыб­нулась, и в этой улыб­ке было столь­ко теп­ла, что у него на миг защеми­ло в гру­ди.

Он взял ее сум­ку, про­вел рукой по ее пле­чу, а потом обнял. Так, как дав­но не обни­мал, — креп­ко, по‑нас­тояще­му. Она тихо шеп­нула:

— Ты почему такой тощий стал? Ты ешь вооб­ще?

— Еще как! — улыб­нулся он. — Все нор­маль­но, мам. Теперь все нор­маль­но. Ты как доеха­ла?

— Хорошо, сынок. Толь­ко не пережи­вай за меня, — в ее голосе пос­лышалась изви­няющаяся нот­ка.

Они дви­нулись к выходу, мимо тол­пы пас­сажиров, так­систов, вок­заль­ных лавок и ларь­ков с шавер­мой.

На сле­дующий день Кирилл отвез ее на так­си в кли­нику. Оче­редь на пер­вичную кон­суль­тацию рас­тянулась при­мер­но на месяц, но день­ги порой тво­рят нас­тоящие чудеса. Врач дол­го рас­смат­ривал записан­ные на диск резуль­таты томог­рафии и читал зак­лючения, потом наз­начил допол­нитель­ные обсле­дова­ния, которые сле­дова­ло прой­ти в течение бли­жай­ших недель. Затем, если все сло­жит­ся, как задума­но, пред­сто­яла опе­рация, курс хими­оте­рапии, реаби­лита­ция. Кирилл при­кинул: финан­сов дол­жно хва­тить, но бук­валь­но впри­тык. С уче­том зат­рат на жилье для матери он пот­ратит все, что у него есть, до пос­ледней копей­ки. Тот дав­ний взлом TerraCore при­нес, конеч­но же, зна­читель­но мень­ше, чем сулил Зеробайт, но даже это­го воз­награж­дения хва­тило надол­го. И вот сей­час запасы ста­ли понем­ногу под­ходить к кон­цу.