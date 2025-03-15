Это двад­цатая гла­ва прик­лючен­ческо‑фан­тасти­чес­кой исто­рии « Ха­керы.RU ». Каж­дую суб­боту мы пуб­лику­ем по одной гла­ве спе­циаль­но для под­писчи­ков «Хакера». Если ты еще не чита­ешь, начинай с пер­вой







Ког­да Кирилл вошел в рабочую ком­нату, наз­ванную его товари­щами «аква­риумом» за стек­лянную перего­род­ку от потол­ка до пола, что отде­ляла помеще­ние от обще­го коридо­ра, часы на сте­не показы­вали без чет­верти пол­день. На удив­ление поч­ти вся коман­да уже была в сбо­ре, даже соня Грек сос­редото­чен­но нас­тукивал что‑то на кла­виату­ре. Отсутс­тво­вали толь­ко Саня и Алла.

— Посылоч­ка доб­ралась до адре­сата, — вмес­то при­ветс­твия сооб­щил Леонид, сжи­мающий в руке свою неиз­менную круж­ку кофе. — Ты Сан­чо ниг­де не видел?

— Нет, — отве­тил Кирилл, ночевав­ший у матери на «Прос­вете», — я толь­ко при­ехал. Поис­кать его?

— Сде­лай одол­жение, — кив­нул Леонид, — нам нуж­на связь с его дро­пом, при­чем пря­мо сей­час.

Ки­рилл неохот­но покинул офис. Он пло­хо спал прош­лой ночью, и единс­твен­ное желание, которое он испы­тывал сей­час, — бро­сить­ся на кой­ку и под­ремать хотя бы часик‑дру­гой. Но прось­ба Фре­ша показа­лась ему слиш­ком похожей на рас­поряже­ние.

Ки­рилл мед­ленно дви­нул­ся вдоль длин­ного офис­ного коридо­ра. Нас­коль­ко он знал, Леонид регуляр­но под­кидывал Сане какие‑то мел­кие задачи, но тот в пос­леднее вре­мя отно­сил­ся к ним с абсо­лют­ным пофигиз­мом, оставляя за собой хаос незавер­шенных дел. Пери­оды апа­тии сме­нялись у него прис­тупами бур­ной активнос­ти, но начатое поч­ти никог­да не доводи­лось до кон­ца. Голов­ной боли добав­ляла обос­тряв­шаяся вечера­ми зам­кну­тость Сан­чо, слов­но он жил в собс­твен­ном мире, куда осталь­ные допус­кались изредка и толь­ко под нас­тро­ение. Даже погово­рить с ним никак не выходи­ло — он прос­то пог­ружал­ся в себя, однослож­но отве­чал на любые воп­росы или вов­се отмалчи­вал­ся. Все в коман­де уже при­вык­ли к подоб­ным стран­ностям, но, тем не менее, пос­матри­вали на него иско­са.

Ки­ря оста­новил­ся у две­ри сво­ей ком­наты и пос­тучал. Изнутри доноси­лась зна­комая мелодия «Нас не догонят» и слы­шалась какая‑то воз­ня. Он потянул руч­ку на себя: дверь ока­залась не запер­та.

Пес­ня зву­чала из Санино­го телефо­на, а сам его вла­делец сто­ял пос­реди ком­наты в одних тру­сах, тща­тель­но ощу­пывая без­волосую грудь тон­кими паль­цами. Одеж­да была в бес­поряд­ке рас­кидана по полу, ском­канное пос­тель­ное белье лежало тут же, оде­яло бес­формен­ной кучей гро­моз­дилось на подокон­нике.

— Сань, ты чего? — ото­ропе­ло уста­вил­ся на него Кирилл.

— А, Кикс, — повер­нулся к нему Сан­чо, — я как раз хотел тебе кой‑чего показать. При­кинь, я тут решил в душ сго­нять и слу­чай­но передат­чик нашел. Говорил же, нас пос­тоян­но кто‑то слу­шает.

— Где? — вытара­щил­ся на сво­его дру­га Киря.

— Да вот же, пря­мо на теле, — тот раз­дра­жен­но ткнул паль­цем в рай­он пуп­ка, где Кирилл не уви­дел ничего подоз­ритель­ного, кро­ме сле­да от брюч­ного рем­ня на блед­ной коже. — Он еще и мыс­ли чита­ет, сво­лочь, а потом тран­сли­рует их по отдель­ному шиф­рован­ному каналу. Какая‑то пад­ла прик­репила, пока я спал.

Са­ня пос­креб обку­сан­ными ног­тями по голому животу и матюг­нулся.

— Хорошо при­дела­ли, гады, не сни­мает­ся… Ща.

Он подошел к сто­явшей у сте­ны тум­бочке, рез­ким дви­жени­ем вытащил выд­вижной ящик и перевер­нул его на кро­вать. Порыв­шись в куче высыпав­шегося отту­да хла­ма, Сан­чо с побед­ным видом дос­тал отту­да нож­ницы.

— Стой! — толь­ко и успел вык­рикнуть Кирилл, повис­нув на руке дру­га, собирав­шегося вон­зить нож­ницы в собс­твен­ное брю­хо.

Сан­чо отча­янно вырывал­ся — и отку­да толь­ко силы взя­лись? С гро­хотом повалил­ся на пол опро­кину­тый стул, в дверь про­суну­лась голова жив­шего в сосед­ней ком­нате парень­ка, прив­лечен­ного непонят­ным шумом за сте­ной.

— Лео позови! — хрип­ло вык­рикнул Кирилл.

Ле­онид появил­ся спус­тя минуту и, с ходу оце­нив обста­нов­ку, кинул­ся на помощь. Вдво­ем они повали­ли отча­янно бры­кающе­гося Сан­чо на пол и отоб­рали у него нож­ницы, пос­ле чего Фреш заломил ему руки и стя­нул их за спи­ной валяв­шимся тут же вафель­ным полотен­цем.

— Что тут слу­чилось? — спро­сил он, с тру­дом перево­дя дыхание.

— Сан­чо нашел у себя под кожей передат­чик для чте­ния мыс­лей и решил от него изба­вить­ся, — пояс­нил Кирилл, ути­рая катящий­ся по лбу пот.

Фреш впол­голоса выругал­ся и обвел взгля­дом раз­гром­ленную ком­нату:

— При­тащил, блин, нар­комана… Инте­рес­но, где он дурь умуд­рился раз­добыть? На зак­рытой‑то тер­ритории? Ты слу­чай­но не в кур­се?

— Без понятия. Я не сто­рож и не нянь­ка, что­бы круг­лосуточ­но за ним сле­дить, — про­вор­чал Кирилл.

— А сто­ило бы. Он здесь, меж­ду про­чим, по тво­ей милос­ти. Еще раз устро­ит что‑нибудь подоб­ное, уедет в колонию или сра­зу в дур­ку. Эй, ты слы­шишь меня?

Лео пох­лопал по щеке лежаще­го на полу Сан­чо, но тот лишь про­мычал в ответ что‑то неч­ленораз­дель­ное.

— Если ты дума­ешь, буд­то я ему нар­коту при­нес, то оши­баешь­ся, — огрызнул­ся Кирилл, под­нима­ясь на ноги.

— Я думаю, что нап­расно сог­ласил­ся на твои усло­вия, — холод­но отоз­вался Леонид. — Нам позарез нуж­на связь с его дро­пом, а твой дру­ган сей­час не в сос­тоянии общать­ся. Есть какие‑нибудь идеи?

— Погоди, — Кирилл нак­лонил­ся к уху при­тих­шего Сан­чо и вкрад­чиво про­изнес:

— Саш, дай кон­такт сво­его челове­ка, пожалуй­ста. Ну, которо­му мы ком­муника­тор отпра­вили.

— Надо его холод­ной водич­кой полить, — зло­рад­но пред­ложил Фреш. — Вон воз­ле умы­валь­ника плас­тиковая бутыл­ка валя­ется.

— Най­тром Фан его зовут, — как ни в чем не бывало совер­шенно спо­кой­ным голосом отоз­вался Сан­чо, — в «Аол‑мес­сен­дже­ре» обща­лись.

— Ну вот, и целеб­ный душ не понадо­бил­ся, — доволь­но потер руки Леонид. — Сра­зу бы так.

По­ка Сань­ком занимал­ся выз­ванный Леони­дом охранник, которо­го поп­росили прис­мотреть за буй­ным пос­тояль­цем, Кирилл вер­нулся в «аква­риум», усел­ся за Санин комп и запус­тил AOL Messenger. Поль­зователь с ником NitromeFan обна­ружил­ся без осо­бого тру­да, и, бег­ло гля­нув пре­дыду­щую перепис­ку, Кирилл перешел на англий­ский. Получа­тель даже не заметит под­воха, думая, что с ним обща­ется его ста­рый зна­комый.

NitromeFan ока­зал­ся понят­ливым пар­нем. Он был кем‑то вро­де бри­гади­ра мес­тных мани‑мулов, которым ста­вил задачи и выдавал зас­лужен­ное воз­награж­дение. Кирилл объ­яснил, где заб­рать заранее заказан­ную сим‑кар­ту и куда потом сле­дует отнести девайс, пред­варитель­но его вклю­чив. NitromeFan отсту­чал в ответ «we’ll nail it» — все будет сде­лано в луч­шем виде. А спус­тя при­мер­но час радос­тные воз­гла­сы Шпа­лы под­твер­дили, что с вышед­шего в сеть на дру­гом кон­тинен­те устрой­ства пош­ла телемет­рия.

Ки­рилл пересел за свой компь­ютер и запус­тил тер­минал. Рядом аппе­тит­но хрус­тел чип­сами Грек, с любопытс­твом раз­гля­дывая что‑то на сво­ем экра­не.

— Под­цепились к «ваф­ле», — нег­ромко про­ком­менти­ровал про­исхо­дящее Финч, — блин, сет­ка у них запаро­лена, похоже.

— Я поп­робую в админку роуте­ра пос­тучать­ся, — ска­зал Киря, откры­вая на сво­ей машине WPS-сес­сию, — если удас­тся подоб­рать пин, соль­ем нас­трой­ки.

Раз­работ­чики мар­шру­тиза­торов изо всех сил ста­рались облегчить поль­зовате­лям жизнь, изба­вив их от необ­ходимос­ти ковырять­ся в кон­фигура­ции девай­са. Вклю­чил — и все работа­ет, ну а если очень хочет­ся что‑то поменять, есть спе­циаль­ный механизм, поз­воля­ющий уда­лен­но запус­тить нас­трой­ку. Никакой пред­варитель­ной аутен­тифика­ции не тре­бует­ся, нуж­но прос­то ввес­ти пра­виль­ный пин‑код. Код этот сос­тоит из вось­ми цифр. Сто мил­лионов воз­можных вари­антов — целой жиз­ни не хва­тит его подоб­рать. Но пос­ледняя циф­ра в коде — кон­троль­ная, она исполь­зует­ся для про­вер­ки вве­ден­ной пос­ледова­тель­нос­ти, так что один нолик мож­но сме­ло отбро­сить.

Од­нако десять мил­лионов ком­бинаций — все рав­но черес­чур, любой хакер опус­тит руки. Ну, не любой, конеч­но, а тот, который не зна­ет, что пин‑код про­веря­ется про­шив­кой роуте­ра по час­тям, сна­чала одна его полови­на, а потом дру­гая. Если отправ­лять на точ­ку дос­тупа толь­ко пер­вые четыре циф­ры, чис­ло вари­антов сок­ратит­ся до десяти тысяч, а уга­дав началь­ную пос­ледова­тель­ность, вто­рую мож­но подоб­рать за тысячу попыток. Пле­вое дело.

Ки­рилл запус­тил ути­литу, фор­миру­ющую спе­циаль­ным обра­зом ском­понован­ные сетевые зап­росы, вбил туда IP-адрес точ­ки дос­тупа и запус­тил про­цесс брут­форса. Теперь оста­валось толь­ко ждать: из‑за огромно­го рас­сто­яния и слож­ного мар­шру­та сеть лагала, перебор вари­антов шел мед­ленно. Не лег­ло бы соеди­нение…

Спус­тя нес­коль­ко часов томитель­ного ожи­дания появи­лись приз­наки успе­ха: уда­лось подоб­рать пер­вую часть кода, а еще через пол­часа роутер при­нял и вто­рую.

— Ура, получи­лось! — про­шеп­тал Кирилл, не отвле­каясь от экра­на.