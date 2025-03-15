Когда Кирилл вошел в рабочую комнату, названную его товарищами «аквариумом» за стеклянную перегородку от потолка до пола, что отделяла помещение от общего коридора, часы на стене показывали без четверти полдень. На удивление почти вся команда уже была в сборе, даже соня Грек сосредоточенно настукивал что‑то на клавиатуре. Отсутствовали только Саня и Алла.
— Посылочка добралась до адресата, — вместо приветствия сообщил Леонид, сжимающий в руке свою неизменную кружку кофе. — Ты Санчо нигде не видел?
— Нет, — ответил Кирилл, ночевавший у матери на «Просвете», — я только приехал. Поискать его?
— Сделай одолжение, — кивнул Леонид, — нам нужна связь с его дропом, причем прямо сейчас.
Кирилл неохотно покинул офис. Он плохо спал прошлой ночью, и единственное желание, которое он испытывал сейчас, — броситься на койку и подремать хотя бы часик‑другой. Но просьба Фреша показалась ему слишком похожей на распоряжение.
Кирилл медленно двинулся вдоль длинного офисного коридора. Насколько он знал, Леонид регулярно подкидывал Сане какие‑то мелкие задачи, но тот в последнее время относился к ним с абсолютным пофигизмом, оставляя за собой хаос незавершенных дел. Периоды апатии сменялись у него приступами бурной активности, но начатое почти никогда не доводилось до конца. Головной боли добавляла обострявшаяся вечерами замкнутость Санчо, словно он жил в собственном мире, куда остальные допускались изредка и только под настроение. Даже поговорить с ним никак не выходило — он просто погружался в себя, односложно отвечал на любые вопросы или вовсе отмалчивался. Все в команде уже привыкли к подобным странностям, но, тем не менее, посматривали на него искоса.
Киря остановился у двери своей комнаты и постучал. Изнутри доносилась знакомая мелодия «Нас не догонят» и слышалась какая‑то возня. Он потянул ручку на себя: дверь оказалась не заперта.
Песня звучала из Саниного телефона, а сам его владелец стоял посреди комнаты в одних трусах, тщательно ощупывая безволосую грудь тонкими пальцами. Одежда была в беспорядке раскидана по полу, скомканное постельное белье лежало тут же, одеяло бесформенной кучей громоздилось на подоконнике.
— Сань, ты чего? — оторопело уставился на него Кирилл.
— А, Кикс, — повернулся к нему Санчо, — я как раз хотел тебе кой‑чего показать. Прикинь, я тут решил в душ сгонять и случайно передатчик нашел. Говорил же, нас постоянно кто‑то слушает.
— Где? — вытаращился на своего друга Киря.
— Да вот же, прямо на теле, — тот раздраженно ткнул пальцем в район пупка, где Кирилл не увидел ничего подозрительного, кроме следа от брючного ремня на бледной коже. — Он еще и мысли читает, сволочь, а потом транслирует их по отдельному шифрованному каналу. Какая‑то падла прикрепила, пока я спал.
Саня поскреб обкусанными ногтями по голому животу и матюгнулся.
— Хорошо приделали, гады, не снимается… Ща.
Он подошел к стоявшей у стены тумбочке, резким движением вытащил выдвижной ящик и перевернул его на кровать. Порывшись в куче высыпавшегося оттуда хлама, Санчо с победным видом достал оттуда ножницы.
— Стой! — только и успел выкрикнуть Кирилл, повиснув на руке друга, собиравшегося вонзить ножницы в собственное брюхо.
Санчо отчаянно вырывался — и откуда только силы взялись? С грохотом повалился на пол опрокинутый стул, в дверь просунулась голова жившего в соседней комнате паренька, привлеченного непонятным шумом за стеной.
— Лео позови! — хрипло выкрикнул Кирилл.
Леонид появился спустя минуту и, с ходу оценив обстановку, кинулся на помощь. Вдвоем они повалили отчаянно брыкающегося Санчо на пол и отобрали у него ножницы, после чего Фреш заломил ему руки и стянул их за спиной валявшимся тут же вафельным полотенцем.
— Что тут случилось? — спросил он, с трудом переводя дыхание.
— Санчо нашел у себя под кожей передатчик для чтения мыслей и решил от него избавиться, — пояснил Кирилл, утирая катящийся по лбу пот.
Фреш вполголоса выругался и обвел взглядом разгромленную комнату:
— Притащил, блин, наркомана… Интересно, где он дурь умудрился раздобыть? На закрытой‑то территории? Ты случайно не в курсе?
— Без понятия. Я не сторож и не нянька, чтобы круглосуточно за ним следить, — проворчал Кирилл.
— А стоило бы. Он здесь, между прочим, по твоей милости. Еще раз устроит что‑нибудь подобное, уедет в колонию или сразу в дурку. Эй, ты слышишь меня?
Лео похлопал по щеке лежащего на полу Санчо, но тот лишь промычал в ответ что‑то нечленораздельное.
— Если ты думаешь, будто я ему наркоту принес, то ошибаешься, — огрызнулся Кирилл, поднимаясь на ноги.
— Я думаю, что напрасно согласился на твои условия, — холодно отозвался Леонид. — Нам позарез нужна связь с его дропом, а твой друган сейчас не в состоянии общаться. Есть какие‑нибудь идеи?
— Погоди, — Кирилл наклонился к уху притихшего Санчо и вкрадчиво произнес:
— Саш, дай контакт своего человека, пожалуйста. Ну, которому мы коммуникатор отправили.
— Надо его холодной водичкой полить, — злорадно предложил Фреш. — Вон возле умывальника пластиковая бутылка валяется.
— Найтром Фан его зовут, — как ни в чем не бывало совершенно спокойным голосом отозвался Санчо, — в «Аол‑мессенджере» общались.
— Ну вот, и целебный душ не понадобился, — довольно потер руки Леонид. — Сразу бы так.
Пока Саньком занимался вызванный Леонидом охранник, которого попросили присмотреть за буйным постояльцем, Кирилл вернулся в «аквариум», уселся за Санин комп и запустил AOL Messenger. Пользователь с ником NitromeFan обнаружился без особого труда, и, бегло глянув предыдущую переписку, Кирилл перешел на английский. Получатель даже не заметит подвоха, думая, что с ним общается его старый знакомый.
NitromeFan оказался понятливым парнем. Он был кем‑то вроде бригадира местных мани‑мулов, которым ставил задачи и выдавал заслуженное вознаграждение. Кирилл объяснил, где забрать заранее заказанную сим‑карту и куда потом следует отнести девайс, предварительно его включив. NitromeFan отстучал в ответ «we’ll nail it» — все будет сделано в лучшем виде. А спустя примерно час радостные возгласы Шпалы подтвердили, что с вышедшего в сеть на другом континенте устройства пошла телеметрия.
Кирилл пересел за свой компьютер и запустил терминал. Рядом аппетитно хрустел чипсами Грек, с любопытством разглядывая что‑то на своем экране.
— Подцепились к «вафле», — негромко прокомментировал происходящее Финч, — блин, сетка у них запаролена, похоже.
— Я попробую в админку роутера постучаться, — сказал Киря, открывая на своей машине WPS-сессию, — если удастся подобрать пин, сольем настройки.
Разработчики маршрутизаторов изо всех сил старались облегчить пользователям жизнь, избавив их от необходимости ковыряться в конфигурации девайса. Включил — и все работает, ну а если очень хочется что‑то поменять, есть специальный механизм, позволяющий удаленно запустить настройку. Никакой предварительной аутентификации не требуется, нужно просто ввести правильный пин‑код. Код этот состоит из восьми цифр. Сто миллионов возможных вариантов — целой жизни не хватит его подобрать. Но последняя цифра в коде — контрольная, она используется для проверки введенной последовательности, так что один нолик можно смело отбросить.
Однако десять миллионов комбинаций — все равно чересчур, любой хакер опустит руки. Ну, не любой, конечно, а тот, который не знает, что пин‑код проверяется прошивкой роутера по частям, сначала одна его половина, а потом другая. Если отправлять на точку доступа только первые четыре цифры, число вариантов сократится до десяти тысяч, а угадав начальную последовательность, вторую можно подобрать за тысячу попыток. Плевое дело.
Кирилл запустил утилиту, формирующую специальным образом скомпонованные сетевые запросы, вбил туда IP-адрес точки доступа и запустил процесс брутфорса. Теперь оставалось только ждать: из‑за огромного расстояния и сложного маршрута сеть лагала, перебор вариантов шел медленно. Не легло бы соединение…
Спустя несколько часов томительного ожидания появились признаки успеха: удалось подобрать первую часть кода, а еще через полчаса роутер принял и вторую.
— Ура, получилось! — прошептал Кирилл, не отвлекаясь от экрана.
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