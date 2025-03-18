Компания Microsoft сообщила, что мартовские накопительные обновления для Windows по ошибке удалили из некоторых систем под управлением Windows 10 и Windows 11 ИИ-помощника Copilot.

Как пояснили представители компании, проблема распространяется на всех пользователей, установивших накопительные обновления KB5053598 (Windows 24H2) и KB5053606 (Windows 10 22H2), выпущенные на прошлой неделе, 11 марта 2025 года.

«Нам известно о проблеме с приложением Microsoft Copilot, которая затрагивает некоторые устройства. Приложение непреднамеренно удаляется и открепляется от панели задач. С приложением Microsoft 365 Copilot этого не происходит», — объяснили в Microsoft.

В компании не сообщили, что привело к автоматическому удалению Copilot и пока не добавили эту проблему на панель мониторинга состояния релизов Windows, которая обычно используется для оповещения клиентов о текущих проблемах.

Разработчики пишут, что уже работают над исправлением проблемы. Пока пострадавшим пользователям советуют переустановить приложение из Microsoft Store и вручную добавить его на панель задач.

Отметим, что это не первый раз, когда ошибки обновлений затрагивают Copilot. Так, летом 2024 года Microsoft пришлось удалить ИИ-ассистента из Windows 10 и Windows 11, куда приложение было добавлено по ошибке, вместе с обновлением браузера Microsoft Edge.

За несколько месяцев до этого, весной 2024 года Copilot был случайно добавлен в Windows Server вместе c обновлениями Edge. Тогда разработчики заверили, что приложение не собирало и не передавало данные на серверы компании.