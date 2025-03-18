Лю­бая тех­нология пережи­вает на сво­ем веку пери­од взле­та, рас­цве­та и падения. Опе­раци­онная сис­тема Novell NetWare ког­да‑то работа­ла на 90% кор­поратив­ных фай­ловых сер­веров, а сей­час о ней пом­нят нем­ногие. Что пос­лужило при­чиной бешеной популяр­ности этой ОС и почему о ней позабы­ли?

Во вре­мена моей молодос­ти самым рас­простра­нен­ным вари­антом раз­вития карь­еры пос­ле окон­чания шко­лы и получе­ния про­фес­сии было пой­ти на завод. Я и пошел — инже­нером‑сис­темотех­ником по обслу­жива­нию вычис­литель­ных машин. Сей­час эта спе­циаль­ность гор­до называ­ется «сисад­мин».

Сре­ди обширно­го зоопар­ка раз­нооб­разной тех­ники в зда­нии заводо­управле­ния выделял­ся один фай­ловый сер­вер. Он оби­тал в огромном кор­пусе форм‑фак­тора Big Tower на мебель­ных колеси­ках с отки­дыва­ющи­мися на газ­лифтах боковы­ми стен­ками. Думаю, человек с габари­тами Тири­она Лан­нисте­ра мог бы заб­рать­ся в него целиком и орга­низо­вать внут­ри уют­ную квар­тиру‑сту­дию. На этом сер­ваке кру­тилась опе­раци­онная сис­тема, которую я понача­лу при­нял за хорошо зна­комую мне по домаш­ней пер­сонал­ке MS-DOS, но, потыкав­шись в нее, быс­тро осоз­нал, что передо мной неч­то сов­сем иное. «Это не DOS, чувак, — раз­веял мои сом­нения глав­ный инже­нер завода, — эта шту­кови­на называ­ется „нет­варь“!» Так я впер­вые поз­накомил­ся с опе­раци­онной сис­темой Novell NetWare.

История с географией

В 1980 году двое пар­ней — Джордж Канова и Джек Дэвис — решили, что будущее за пер­сонал­ками и сетями, а не за эти­ми вашими оди­ноки­ми мей­нфрей­мами раз­мером с самос­вал. Прав­да, дош­ли они до это­го не сра­зу: изна­чаль­но осно­ван­ная ими ком­пания Novell Data Systems про­дава­ла малому биз­несу компь­юте­ры под управле­нием CP/M и раз­рабаты­вала софт для них, но кон­курен­тов на этом рын­ке было как ста­рушек с сум­ками‑тележ­ками в трам­вае в девять утра. К сло­ву, наз­вание для стар­тапа пред­ложила жена Кановы, которая счи­тала, что сло­во Novell по‑фран­цуз­ски озна­чает «новый», хотя это сов­сем не так. Видимо, со зна­нием фран­цуз­ско­го язы­ка дела у нее обсто­яли не очень, при­мер­но как у ее мужа — с биз­несом: про­дажи компь­юте­ров, что называ­ется, не взле­тели.

К середи­не 1981 года ком­пания, штаб‑квар­тира которой рас­полага­лась на заб­рошен­ном скла­де ков­ров непода­леку от пус­тующе­го ста­лели­тей­ного завода в городе Орем, штат Юта, про­дава­ла два товара: раз­работан­ный самой Novell компь­ютер Nexus с про­цес­сором Zilog Z80 и мат­ричный прин­тер Image 800. Но рас­ходы на про­изводс­тво и содер­жание фир­мы ока­зались выше доходов, и в кон­це года отча­явший­ся Дэвис покинул кол­лектив, а Канова пог­рузил­ся в раз­думья о том, как жить даль­ше, — ведь любитель­нице фран­цуз­ско­го язы­ка нуж­но было на что‑то покупать фран­цуз­скую кос­метику!