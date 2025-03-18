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Во времена моей молодости самым распространенным вариантом развития карьеры после окончания школы и получения профессии было пойти на завод. Я и пошел — инженером‑системотехником по обслуживанию вычислительных машин. Сейчас эта специальность гордо называется «сисадмин».
Среди обширного зоопарка разнообразной техники в здании заводоуправления выделялся один файловый сервер. Он обитал в огромном корпусе форм‑фактора Big Tower на мебельных колесиках с откидывающимися на газлифтах боковыми стенками. Думаю, человек с габаритами Тириона Ланнистера мог бы забраться в него целиком и организовать внутри уютную квартиру‑студию. На этом серваке крутилась операционная система, которую я поначалу принял за хорошо знакомую мне по домашней персоналке MS-DOS, но, потыкавшись в нее, быстро осознал, что передо мной нечто совсем иное. «Это не DOS, чувак, — развеял мои сомнения главный инженер завода, — эта штуковина называется „нетварь“!» Так я впервые познакомился с операционной системой Novell NetWare.
История с географией
В 1980 году двое парней — Джордж Канова и Джек Дэвис — решили, что будущее за персоналками и сетями, а не за этими вашими одинокими мейнфреймами размером с самосвал. Правда, дошли они до этого не сразу: изначально основанная ими компания Novell Data Systems продавала малому бизнесу компьютеры под управлением CP/M и разрабатывала софт для них, но конкурентов на этом рынке было как старушек с сумками‑тележками в трамвае в девять утра. К слову, название для стартапа предложила жена Кановы, которая считала, что слово Novell по‑французски означает «новый», хотя это совсем не так. Видимо, со знанием французского языка дела у нее обстояли не очень, примерно как у ее мужа — с бизнесом: продажи компьютеров, что называется, не взлетели.
К середине 1981 года компания, штаб‑квартира которой располагалась на заброшенном складе ковров неподалеку от пустующего сталелитейного завода в городе Орем, штат Юта, продавала два товара: разработанный самой Novell компьютер Nexus с процессором Zilog Z80 и матричный принтер Image 800. Но расходы на производство и содержание фирмы оказались выше доходов, и в конце года отчаявшийся Дэвис покинул коллектив, а Канова погрузился в раздумья о том, как жить дальше, — ведь любительнице французского языка нужно было на что‑то покупать французскую косметику!
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