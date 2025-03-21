Издание «Русбейс» сообщает, что за последнюю неделю Роскомнадзор направил компании Google запросы на удаление десятков VPN-сервисов из магазина Google Play. По данным издания, некоторые из этих VPN используют инфраструктуру Cloudflare.

Данные о запросах ведомства содержатся в Lumen Database — открытой базе данных, куда Google и другие зарубежные сервисы передают информацию о поступающих к ним запросах на удаление материалов.

При этом к некоторым запросам приложен документ, согласно которому Роскомнадзор требует удаления приложений из Google Play в рамках № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», так как они «содержат запрещенную информацию о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации».

«Русбейс» сообщает, что изучение статистики Lumen Database за последние полгода показывает, что ранее Роскомнадзор не отправлял запросы на удаление VPN из Google Play с такой частотой.

Также издание напоминает, что вчера в рунете произошел масштабный сбой, в основном затронувший пользователей Сибирского и Уральского федеральных округов, которые сообщали о проблемах при использовании сервисов МТС, «Ростелекома», «Билайн», Epic Games, Figma, Genshin Impact, Discord, Twitch, DeepSeek и так далее.

Тогда сетевые эксперты сообщали, что сбои связаны с блокировкой инфраструктуры компании Cloudflare, а представители РКН рекомендовали отечественным организациям «пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров».

По информации из Lumen Database, теперь, в числе прочего, Роскомнадзор требует удаления из Google Play VPN-сервиса WARP компании Cloudflare, а также других VPN, которые тоже используют инфраструктуру Cloudflare.

Стоит отметить, что в феврале 2025 года Роскомнадзор принудительно включил компанию Cloudflare в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Это произошло после двух штрафов, наложенных на Cloudflare за отказ уведомить ведомство о начале работы в качестве ОРИ.