Это двад­цать вто­рая гла­ва прик­лючен­ческо‑фан­тасти­чес­кой исто­рии « Ха­керы.RU ». Каж­дую суб­боту мы пуб­лику­ем по одной гла­ве спе­циаль­но для под­писчи­ков «Хакера». Если ты еще не чита­ешь, начинай с пер­вой







Darkoder писал по‑англий­ски, но Кирилл прек­расно понимал его без помощи перевод­чика. Он отве­тил на при­ветс­твие. Спус­тя корот­кое вре­мя окно чата вновь ожи­ло: «При­вет. Ты один или с кем‑то?»

Ки­рилл задер­жал паль­цы над кла­виату­рой. Воп­рос был пря­моли­ней­ный, но важ­ный: он хорошо понимал при­чину бес­покой­ства сво­его собесед­ника. «Один», — отве­тил он.

От­вет при­шел поч­ти мгно­вен­но: «Хорошо. Если хочешь узнать, как обой­ти авто­риза­цию в MXP, мне нуж­но удос­товерить­ся, что ты дей­стви­тель­но понима­ешь, о чем речь. Какие инс­тру­мен­ты ты исполь­зовал для обхо­да на ста­дии хен­дшей­ка?»

Ки­рилл при­щурил­ся. Это был сво­еоб­разный тест. Воз­можно, Darkoder прос­то про­верял его ком­петен­цию, а может быть, пытал­ся выяс­нить, нас­коль­ко глу­боко Кирилл прод­винул­ся в изу­чении его прог­раммы. Он начал печатать ответ, мыс­ленно прок­ручивая все, что успел вычитать за пос­ледние сут­ки:

«У MXP свой про­токол c собс­твен­ным механиз­мом управле­ния клю­чами, — наб­рал на кла­виату­ре он. — Для каж­дого нового под­клю­чения сер­вер генери­рует одно­разо­вые токены и про­веря­ет иден­тифика­тор кли­ента. Еще есть механизм ротации клю­чей, который акти­виру­ется через задан­ные про­межут­ки вре­мени или по событию. Я про­тес­тировал про­токол на нес­тандар­тные парамет­ры фаз­зером, но ничего не обна­ружил. Еще попытал­ся най­ти шаб­лоны в работе хен­дшей­ка, перех­ватив сниф­фером пакеты, но у меня тоже ничего не выш­ло».

Ми­гающий кур­сор слов­но задумал­ся на мгно­вение. Кирилл пытал­ся не нер­вни­чать, но ощу­щение, что каж­дый напеча­тан­ный им сим­вол вдум­чиво взве­шива­ется и оце­нива­ется, ста­нови­лось невыно­симым. Спус­тя нес­коль­ко минут экран сно­ва ожил:

«Это не сов­сем то, чего я ожи­дал, но, похоже, ты дей­стви­тель­но в теме. Лад­но. Для начала ска­жи, где ты отыс­кал мой поч­товый адрес?»

Тем­нить смыс­ла не было: Darkoder лег­ко мог рас­кусить обман, а информа­ция была нуж­на Кирил­лу как воз­дух.

«Я нашел на одном из сер­веров архив ста­рого форума. Там была вет­ка, в которую ты ког­да‑то писал».

На этот раз пауза тянулась нам­ного доль­ше.

«Уди­витель­но, что это ока­зал­ся рус­ский сер­вер. Я раз­местил нес­коль­ко таких архи­вов в раз­ных локаци­ях — в Рос­сии, Гер­мании, Шта­тах, Канаде и ЮАР. Рано или поз­дно кто‑то, раз­бира­ющий­ся во взло­ме, дол­жен был доб­рать­ся до этих машин и ска­чать файл. Ты ока­зал­ся пер­вым. Что ж, мои поз­драв­ления. Shadownet был мес­том, где собира­лись люди, которым небез­различ­но будущее. Сегод­ня от этой груп­пы еди­номыш­ленни­ков никого не оста­лось. Думаю, тебе тоже не все рав­но, раз ты сумел най­ти меня».

В голове кру­тились десят­ки воп­росов, и Кирилл не знал, какой из них задать пер­вым. Но окно чата сно­ва ожи­ло, опе­редив его:

«Shadownet — это мес­то, которое мы соз­давали годами. Ког­да‑то на этом форуме обсужда­ли идеи, раз­рабаты­вали инс­тру­мен­ты и пла­ниро­вали опе­рации. Мы верили, что тех­нологии могут быть ору­жием для борь­бы с нес­пра­вед­ливостью. Эти архи­вы — наше нас­ледие. Они содер­жат код, инс­трук­ции, перепис­ку. Все, что мы ког­да‑либо делали, что­бы про­тивос­тоять кор­пораци­ям, которые угро­жают сво­боде».

«Что ста­ло с Darkcoders?» — Кирилл не смог удер­жать­ся от это­го воп­роса, слиш­ком велико было иску­шение получить ответ из пер­вых рук.

«Нес­коль­ко лет назад началась охо­та. Одни прос­то исче­зали, дру­гие попали за решет­ку. Я попытал­ся сох­ранить то, что оста­лось».

«А если бы на архи­вы нат­кнул­ся кто‑то дру­гой? Не такой, как ты?» — поин­тересо­вал­ся Кирилл.

«Сво­боду нель­зя дер­жать в клет­ке. Если мы не можем про­дол­жать борь­бу, ее дол­жны под­хва­тить дру­гие. Зачем ты ищешь спо­собы взло­ма MXP?»

Ки­рилл отки­нул­ся в крес­ле, обду­мывая ответ. В прин­ципе, он ничего не теря­ет, даже если ска­жет прав­ду.

«Человек по име­ни Лиам пыта­ется взло­мать меня. Я обна­ружил один из при­над­лежащих ему C&C».

От­вет появил­ся поч­ти без паузы:

«Лиам был ког­да‑то одним из нас. Теперь он на дру­гой сто­роне. Из‑за него мно­гие из Darkcoders лишились сво­боды».

Ок­но чата некото­рое вре­мя не подава­ло приз­наков жиз­ни, а затем в нем появи­лись новые строч­ки:

«В алго­рит­ме генера­ции токенов и про­вер­ки иден­тифика­ции есть ошиб­ка. Я ски­ну тебе файл с пат­чем, который написал для сво­их собс­твен­ных инстал­ляций. Пос­мотришь диф­фом раз­личия — най­дешь уяз­вимость в генера­торе клю­чей».

«Спа­сибо, Мар­кус», — наб­рал в ответ Кирилл.

«Уда­чи, Кикс. Ты сам решишь, что делать с тем, что нашел».

Его собесед­ник покинул чат, а спус­тя мгно­вение в поч­товый ящик Кирил­ла упа­ло новое пись­мо. Не теряя ни минуты, он открыл вло­жен­ный в сооб­щение файл и при­нял­ся жад­но изу­чать его содер­жимое.

***

Ки­рилл ныр­нул в код, как в омут, и это помог­ло на вре­мя заг­лушить зас­тарелую горечь и боль от рас­ста­вания с Трик­си, хотя бы ненадол­го отвлечь­ся от навалив­шихся проб­лем. Слож­ные алго­рит­мы вытес­няли из головы обрывки вос­помина­ний о ее голосе, запахе, улыб­ке, которые вспы­хива­ли, буд­то искры потух­шего кос­тра, в самый непод­ходящий момент. Он злил­ся на себя за эту сла­бость, за то, что ничего не мог с собой поделать. «Ты же хакер, — с горечью подумал он. — Най­ди обходной путь. Или хотя бы уда­ли эти мыс­ли, как ненуж­ные фай­лы». Одна­ко челове­чес­кий разум ока­зал­ся более слож­ной сис­темой, чем любая из тех, с которы­ми он стал­кивал­ся до сих пор. Разум не желал под­чинять­ся холод­ной логике.

В минув­шие дни он нес­коль­ко раз набирал ее номер, но Алла не бра­ла труб­ку. Писал СМС и сооб­щения в мес­сен­дже­рах, но все они так и оста­лись без отве­та. Кирилл понимал: все, что было меж­ду ним и Трик­си, нав­сегда оста­лось в прош­лом, но где‑то в глу­бине души еще теп­лилась надеж­да, что все мож­но вер­нуть.

Те­лефон­ный зво­нок разор­вал тишину, как лист бумаги. Не отры­вая вос­пален­ные гла­за от экра­на, Кирилл при­жал труб­ку к уху пле­чом.

— Кирюша, здравс­твуй, — загудел динамик зна­комым голосом. — Как там мама? У вас все в поряд­ке? Я с утра ей зво­ню, никак не могу доз­вонить­ся, она труб­ку не берет.

— Здравс­твуй­те, тетя Таня, — отоз­вался Киря, — вот толь­ко что собирал­ся вам наб­рать. Ей сегод­ня опе­рацию сде­лали, обе­щали, что в палату зав­тра переве­дут.

— Уже сде­лали? И как все прош­ло?

— Все хорошо, тетя Таня, вра­чи говорят, без осложне­ний.

— Ой, как здо­рово, Кирюша! — с облегче­нием выдох­нула сосед­ка. — А я так вол­новалась, пря­мо изве­лась вся…

Ки­рилл не стал рас­ска­зывать маминой под­руге о том, что сооб­щил ему по телефо­ну док­тор: соеди­нить фраг­менты кишеч­ника не уда­лось, и наружу приш­лось вывес­ти сто­му. Теперь отхо­ды орга­низ­ма будут собирать­ся в смен­ный мешок, который матери пред­сто­ит научить­ся менять самос­тоятель­но. Если повезет, где‑нибудь через год сос­тоит­ся вто­рая опе­рация, и док­тора попыта­ются соб­рать вмес­те то, что сей­час им сде­лать не уда­лось…

— Поз­воните ей зав­тра, теть Тань, — успо­каивающе ска­зал Кирилл, — ей уже дол­жно стать луч­ше, и она смо­жет с вами погово­рить. Сегод­ня у мамы телефон вра­чи отоб­рали и никого к ней не пус­кают.