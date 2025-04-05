Кирилл сидел у окна. Капли, мелкие и злые, будто специально осыпали стекло, закрывая ему обзор. Сколько ни вглядывайся, кроме собственного отражения, ничего не увидишь. Дождь настойчиво пробивался сквозь серое утреннее небо, будто в небесной канцелярии устали поддерживать иллюзию хоть какого‑то порядка и капля за каплей сдались.
— Ма, ну поешь хоть немного, — в который раз предложил он.
— Спасибо, сынок. Я потом.
«Химию» мать переносила тяжело, но стойко. Кирилл закупил целую коробку пюреобразного детского питания и специального белкового порошка, который нужно было разбалтывать в воде: ничего другого ей сейчас было нельзя. Но после каждой капельницы мать категорически отказывалась от еды, борясь с тошнотой и слабостью. Врачи говорили, что это пройдет и организм адаптируется, но никаких сроков не называли.
— Мне на работу надо, — вздохнул Кирилл, поднимаясь, — обязательно поешь и больше пей. Я приеду, как только получится.
— Езжай, не беспокойся за меня. Все будет хорошо.
Возвращаться в контору совершенно не хотелось, особенно после новостей, которые сообщил ему Фреш. Кирилл не испытывал к этому человеку излишне теплых чувств, особенно с учетом его связи с Трикси, но тем не менее Лео был старым знакомым, и эта связь, тянувшаяся из прошлого, удерживала его в «аквариуме» незримым якорем. Теперь якорная цепь порвалась. Очень хотелось свалить, но тогда Санчо останется там совсем один, а ему и так приходилось несладко — Кирилл замечал, что с каждым днем его друг замыкался в себе все больше и больше.
Едва открыв магнитной карточкой массивную дверь офиса, Кирилл услышал доносившийся из его глубины шум и крики. Невысокий коренастый мужичок за пятьдесят с крупным мясистым носом и густой копной седых волос стоял посреди коридора и что‑то громогласно втолковывал втянувшему голову в плечи Шпале. Несмотря на обычную одежду — темно‑синий свитер и побелевшие на коленках джинсы, выправка у мужика явно была военной.
— Ты кто? — вместо приветствия обернулся седой в его сторону.
— Кирилл Морозов, — представился Киря, борясь с подсознательным желанием вытянуться по стойке смирно.
Седой сверился с бумажкой, которую держал в руке, и удовлетворенно кивнул.
— Меня зовут Станислав Викторович Кущин, обращаться можно по имени‑отчеству. Почему опаздываем?
— Потому что у нас нет жесткого графика, — пожал плечами Кирилл. — Каждый приходит, когда ему удобно.
— Теперь есть. Присутственные часы с девяти утра и до семнадцати тридцати, перерыв на обед — полчаса. Довожу до сведения, чтобы потом не говорили, что не в курсе. Если захотите отлучиться по личной необходимости в рабочее время, нужно написать мне по электронной почте. Без согласования никуда не уходим. Кто у вас старший в группе?
— Нет у нас старшего, — растерянно буркнул Шпала.
Кущин посмотрел на него так, словно тот признался, что носит под одеждой женское белье и не вытирает в уборной задницу.
— Ладно, р‑разберемся. Идите работайте.
Толкнув дверь «аквариума», Кирилл с удивлением обнаружил, что, вопреки обычаю, в этот утренний час все были в сборе. В помещении царила атмосфера легкого замешательства и растерянности. Санчо, который обыкновенно бездельничал, потому что Лео старался не нагружать его неотложной работой, тоже был здесь. Он поднял глаза на занявшего свое место Кирилла и кивнул в сторону коридора.
— Видал?
— Ага, — вздохнул тот. — Я знал, что будет плохо, но не знал, что так скоро.
Компьютер коротко бибикнул, запуская операционную систему. Кирилл проверил электронную почту, пробежал глазами письмо от нового босса, в котором излагалось все то же, что он уже слышал пару минут назад, а затем запустил терминал. Неизвестно, чем его озадачат в ближайшем будущем, а значит, со срочными делами нужно разобраться как можно скорее. Одно из них и вовсе не требовало отлагательств. Начиная слежку, Лиам чувствовал себя в полной безопасности. Что ж, пришло время поплатиться за самонадеянность.
Кирилл проверил настройки: все нужные библиотеки подключены, инструменты наготове. Глубокий вдох. Время действовать.
Ввод команды. Сервер Лиама находился где‑то далеко за океаном, на другом конце обитаемого мира, но сейчас это не имело значения. Механизм атаки запустился, и на дремлющую в бездействии машину с безжалостной эффективностью обрушился поток передаваемых через цепочку промежуточных узлов данных. Консоль наполнилась бегущими строками символов — запросов и ответов. После нескольких минут кропотливой работы скрипт сообщил, что ключ успешно подобран.
— Есть, — выдохнул Кирилл.
Он подключился к серверу, нырнув в лабиринт директорий и файлов. За последние дни Кирилл досконально изучил внутреннее устройство MXP и теперь мог ориентироваться на этой машине, будто в собственной спальне, — с закрытыми глазами. Сохранив копии важных данных, он открыл главный конфигурационный файл. Простая правка — и генератор ключей стал бесполезным, как шкатулка, запертая на сломанный замок, который можно открыть любой спичкой. А вот и пароль для входа в админку. Его нетрудно поменять, но в MXP на этот случай предусмотрен специальный механизм, позволяющий при подключении с доверенного IP-адреса вытянуть пароль в терминал. Именно это и сделает владелец сервера, если не сможет залогиниться…
Пальцы Кирилла замерли над клавиатурой. Лиам заслуживает увидеть, как его мир рушится. Киря покачал головой и сменил спрятанный в конфиге пароль администратора на строку «
rm ». Напоследок он запустил на сервере скрипт, который должен сильно замедлить его работу. Машина ответила замешательством, словно не понимая, как противник смог так легко обойти все барьеры.
— Это тебе за Трикси, — сказал Киря, словно Лиам мог его услышать.
Жгучее чувство обиды сменилось ледяным удовлетворением.
Дверь «аквариума» оглушительно щелкнула, и в комнату шагнул Кущин в сопровождении незнакомого мужика, которого Кирилл видел однажды мельком на административном этаже, когда подписывал очередные банковские бумажки, — рядовых сотрудников туда без повода не пускали. Новый начальник остановился посреди помещения, обвел его тяжелым взглядом и хлопнул в ладоши.
— Па‑апрашу минуту внимания! — громогласно объявил он.
Кирилл почувствовал, как все напряглись. Даже Грек, который вечно грыз чипсы у соседнего стола, застыл, держа очередной ломтик у рта.
— У нас сегодня внеплановая проверка службы безопасности. Прошу всех подготовить свои рабочие устройства. Личные телефоны и гаджеты нужно сдать мне. Интернет будет временно отключен.
Кирилл, Санчо и Грек непонимающе переглянулись. Никаких проверок, ни плановых, ни внеплановых, до этого ни разу не проводилось, хотя Леонид на словах неоднократно повторял, что безопасность в их деле превыше всего.
Не то чтобы Кирилл чего‑то всерьез опасался, но сам факт того, что проверка совпала с недавними манипуляциями с сервером Лиама, не мог не настораживать. Хорошо хоть его личный ноутбук остался на съемной квартире. Когда Кущин отвернулся, Кирилл быстро выдернул торчащую из USB-порта флешку с написанным им скриптом для взлома MXP и сунул ее в карман. Когда к его столу подошел проверяющий, Кирилл послушно уступил свое место, а сам с непроницаемым выражением лица протянул Кущину собственный мобильник.
Секунды тянулись, точно сироп. Кирилл старался выглядеть как можно спокойнее, пока его коллеги вокруг тихо переговаривались и неприязненно поглядывали на нового начальника. Тот прохаживался между столами с важным и независимым видом, будто только что изобрел идеальную технологию управления коллективом своенравных хакеров.
Тем временем проверка шла своим чередом. Парни нехотя вставали со своих мест, кто‑то бросал раздраженные взгляды, кто‑то тихо бормотал под нос ругательства. Спустя примерно полчаса проверяющий обошел по очереди все машины. Молча кивнув Кущину, он вышел из комнаты, так и не проронив ни слова.
— Значится так, товарищи, — обратился к присутствующим Станислав Викторович. — Мне доложили, что в вашем коллективе еще не назначили старшего. Это непорядок. Есть желающие взять на себя эту важную и полезную обязанность?
— А давайте я! — весело сверкнув глазами, откликнулся Санчо.
— Фамилия?
— Увалов.
Кущин сверился со своей мятой бумажкой и покачал головой.
— Еще желающие есть? Среди тех, на ком не висит уголовка?
Ответом ему была гнетущая тишина. Кущин обвел притихших подчиненных взглядом и задержал его на Кирилле.
— Морозов! — рявкнул он. — Назначаю тебя старшим в группе. За дисциплину и порядок теперь отвечаешь головой.
Он исподлобья посмотрел на мрачных парней и добавил:
— Все рабочие моменты теперь будете согласовывать с ним. То, что Морозов не сможет решить сам, будет обсуждать со мной. Все ясно? Вопросы есть? Вопросов нет. Р‑разойдись!
— Писец, — вполголоса пробормотал Финч, но так, что его услышали все.
Кирилл вернулся за свое рабочее место. В «аквариуме» сделалось тихо, как на кладбище, единственным звуком был приглушенный шелест клавиатур. Посмотрев на часы, Киря открыл свой почтовый ящик и щелкнул мышью, чтобы создать ответ на входящее сообщение. В открывшемся окне он набрал только одну короткую фразу: «Я согласен».
Когда он вернулся из столовой с чашкой кофе в руке, его уже ждал ответ от Кадлера:
«Кирилл,
я не сомневался в вашем решении. И вот моя первая просьба. Ниже — список IP-адресов. Дополните его, если обнаружите что‑то важное».
К сообщению прилагался текстовый файл. Кирилл машинально сохранил его, даже не успев обдумать свои действия. Как только файл открылся в текстовом редакторе, он увидел ровные столбцы IP-адресов. Кирилл машинально скопировал первый адрес в окно консоли и запустил утилиту traceroute, а затем, чуть подумав, скормил терминалу весь файл целиком…
Первые два адреса в списке вели к крупным коммерческим дата‑центрам, третий принадлежал узлу сети, который, судя по всему, был связан с распределением электричества в Северо‑Западном регионе. Кирилл прошелся по всему перечню: адреса либо принадлежали российским провайдерам и большим компаниям, либо относились к объектам критической инфраструктуры. Энергетика, транспорт, связь. На мгновение он почувствовал, как земля уходит из‑под ног, — последними в перечне шли айпишники, принадлежащие его конторе.
«Если там знают, что это моя работа, то зачем прислали этот список? — лихорадочно размышлял Кирилл. — Попытка запугать? Или хотят убедиться, что я не спрыгну с крючка?»
Он заставил себя глубоко вдохнуть и откинулся на спинку стула. Казалось, воздух в комнате стал густым и тяжелым, словно перед грозой. Кирилл вдруг осознал, что сжимает мышь так сильно, что от напряжения побелели пальцы. И Фреш свалил так некстати, не с кем теперь посоветоваться… Он на всякий случай проверил окошко в джаббере — контакт Фреша был неактивен уже несколько дней. Впрочем, почему не с кем? Кажется, есть в этом грешном мире один человек, который может что‑то подсказать.
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