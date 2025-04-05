Это двад­цать третья гла­ва прик­лючен­ческо‑фан­тасти­чес­кой исто­рии « Ха­керы.RU ». Каж­дую суб­боту мы пуб­лику­ем по одной гла­ве спе­циаль­но для под­писчи­ков «Хакера». Если ты еще не чита­ешь, начинай с пер­вой







Ки­рилл сидел у окна. Кап­ли, мел­кие и злые, буд­то спе­циаль­но осы­пали стек­ло, зак­рывая ему обзор. Сколь­ко ни вгля­дывай­ся, кро­ме собс­твен­ного отра­жения, ничего не уви­дишь. Дождь нас­той­чиво про­бивал­ся сквозь серое утреннее небо, буд­то в небес­ной кан­целярии уста­ли под­держи­вать иллю­зию хоть какого‑то поряд­ка и кап­ля за кап­лей сда­лись.

— Ма, ну поешь хоть нем­ного, — в который раз пред­ложил он.

— Спа­сибо, сынок. Я потом.

«Химию» мать перено­сила тяжело, но стой­ко. Кирилл закупил целую короб­ку пюре­образно­го дет­ско­го питания и спе­циаль­ного бел­кового порош­ка, который нуж­но было раз­балты­вать в воде: ничего дру­гого ей сей­час было нель­зя. Но пос­ле каж­дой капель­ницы мать катего­ричес­ки отка­зыва­лась от еды, борясь с тош­нотой и сла­бостью. Вра­чи говори­ли, что это прой­дет и орга­низм адап­тиру­ется, но никаких сро­ков не называ­ли.

— Мне на работу надо, — вздох­нул Кирилл, под­нима­ясь, — обя­затель­но поешь и боль­ше пей. Я при­еду, как толь­ко получит­ся.

— Езжай, не бес­покой­ся за меня. Все будет хорошо.

Воз­вра­щать­ся в кон­тору совер­шенно не хотелось, осо­бен­но пос­ле новос­тей, которые сооб­щил ему Фреш. Кирилл не испы­тывал к это­му челове­ку излишне теп­лых чувств, осо­бен­но с уче­том его свя­зи с Трик­си, но тем не менее Лео был ста­рым зна­комым, и эта связь, тянув­шаяся из прош­лого, удер­живала его в «аква­риуме» нез­римым яко­рем. Теперь якор­ная цепь пор­валась. Очень хотелось сва­лить, но тог­да Сан­чо оста­нет­ся там сов­сем один, а ему и так при­ходи­лось нес­ладко — Кирилл замечал, что с каж­дым днем его друг замыкал­ся в себе все боль­ше и боль­ше.

Ед­ва открыв маг­нитной кар­точкой мас­сивную дверь офи­са, Кирилл услы­шал доносив­ший­ся из его глу­бины шум и кри­ки. Невысо­кий коренас­тый мужичок за пять­десят с круп­ным мясис­тым носом и гус­той коп­ной седых волос сто­ял пос­реди коридо­ра и что‑то гро­мог­ласно втол­ковывал втя­нув­шему голову в пле­чи Шпа­ле. Нес­мотря на обыч­ную одеж­ду — тем­но‑синий сви­тер и побелев­шие на колен­ках джин­сы, вып­равка у мужика явно была воен­ной.

— Ты кто? — вмес­то при­ветс­твия обер­нулся седой в его сто­рону.

— Кирилл Морозов, — пред­ста­вил­ся Киря, борясь с под­созна­тель­ным желани­ем вытянуть­ся по стой­ке смир­но.

Се­дой све­рил­ся с бумаж­кой, которую дер­жал в руке, и удов­летво­рен­но кив­нул.

— Меня зовут Ста­нис­лав Вик­торович Кущин, обра­щать­ся мож­но по име­ни‑отчес­тву. Почему опаз­дыва­ем?

— Потому что у нас нет жес­тко­го гра­фика, — пожал пле­чами Кирилл. — Каж­дый при­ходит, ког­да ему удоб­но.

— Теперь есть. При­сутс­твен­ные часы с девяти утра и до сем­надца­ти трид­цати, перерыв на обед — пол­часа. Довожу до све­дения, что­бы потом не говори­ли, что не в кур­се. Если захоти­те отлу­чить­ся по лич­ной необ­ходимос­ти в рабочее вре­мя, нуж­но написать мне по элек­трон­ной поч­те. Без сог­ласова­ния никуда не ухо­дим. Кто у вас стар­ший в груп­пе?

— Нет у нас стар­шего, — рас­терян­но бур­кнул Шпа­ла.

Ку­щин пос­мотрел на него так, слов­но тот приз­нался, что носит под одеж­дой жен­ское белье и не вытира­ет в убор­ной зад­ницу.

— Лад­но, р‑раз­берем­ся. Иди­те работай­те.

Тол­кнув дверь «аква­риума», Кирилл с удив­лени­ем обна­ружил, что, воп­реки обы­чаю, в этот утренний час все были в сбо­ре. В помеще­нии царила атмосфе­ра лег­кого замеша­тель­ства и рас­терян­ности. Сан­чо, который обык­новен­но без­дель­ничал, потому что Лео ста­рал­ся не наг­ружать его неот­ложной работой, тоже был здесь. Он под­нял гла­за на заняв­шего свое мес­то Кирил­ла и кив­нул в сто­рону коридо­ра.

— Видал?

— Ага, — вздох­нул тот. — Я знал, что будет пло­хо, но не знал, что так ско­ро.

Компь­ютер корот­ко бибик­нул, запус­кая опе­раци­онную сис­тему. Кирилл про­верил элек­трон­ную поч­ту, про­бежал гла­зами пись­мо от нового бос­са, в котором изла­галось все то же, что он уже слы­шал пару минут назад, а затем запус­тил тер­минал. Неиз­вес­тно, чем его оза­дачат в бли­жай­шем будущем, а зна­чит, со сроч­ными делами нуж­но разоб­рать­ся как мож­но ско­рее. Одно из них и вов­се не тре­бова­ло отла­гатель­ств. Начиная слеж­ку, Лиам чувс­тво­вал себя в пол­ной безопас­ности. Что ж, приш­ло вре­мя поп­латить­ся за самона­деян­ность.

Ки­рилл про­верил нас­трой­ки: все нуж­ные биб­лиоте­ки под­клю­чены, инс­тру­мен­ты нагото­ве. Глу­бокий вдох. Вре­мя дей­ство­вать.

Ввод коман­ды. Сер­вер Лиама находил­ся где‑то далеко за оке­аном, на дру­гом кон­це оби­таемо­го мира, но сей­час это не име­ло зна­чения. Механизм ата­ки запус­тился, и на дрем­лющую в без­дей­ствии машину с без­жалос­тной эффектив­ностью обру­шил­ся поток переда­ваемых через цепоч­ку про­межу­точ­ных узлов дан­ных. Кон­соль напол­нилась бегущи­ми стро­ками сим­волов — зап­росов и отве­тов. Пос­ле нес­коль­ких минут кро­пот­ливой работы скрипт сооб­щил, что ключ успешно подоб­ран.

— Есть, — выдох­нул Кирилл.

Он под­клю­чил­ся к сер­веру, ныр­нув в лабиринт дирек­торий и фай­лов. За пос­ледние дни Кирилл дос­кональ­но изу­чил внут­реннее устрой­ство MXP и теперь мог ори­енти­ровать­ся на этой машине, буд­то в собс­твен­ной спаль­не, — с зак­рытыми гла­зами. Сох­ранив копии важ­ных дан­ных, он открыл глав­ный кон­фигура­цион­ный файл. Прос­тая прав­ка — и генера­тор клю­чей стал бес­полез­ным, как шка­тул­ка, запер­тая на сло­ман­ный замок, который мож­но открыть любой спич­кой. А вот и пароль для вхо­да в админку. Его нет­рудно поменять, но в MXP на этот слу­чай пре­дус­мотрен спе­циаль­ный механизм, поз­воля­ющий при под­клю­чении с доверен­ного IP-адре­са вытянуть пароль в тер­минал. Имен­но это и сде­лает вла­делец сер­вера, если не смо­жет залоги­нить­ся…

Паль­цы Кирил­ла замер­ли над кла­виату­рой. Лиам зас­лужива­ет уви­деть, как его мир рушит­ся. Киря покачал головой и сме­нил спря­тан­ный в кон­фиге пароль адми­нис­тра­тора на стро­ку « rm -rf / * ». Напос­ледок он запус­тил на сер­вере скрипт, который дол­жен силь­но замед­лить его работу. Машина отве­тила замеша­тель­ством, слов­но не понимая, как про­тив­ник смог так лег­ко обой­ти все барь­еры.

— Это тебе за Трик­си, — ска­зал Киря, слов­но Лиам мог его услы­шать.

Жгу­чее чувс­тво оби­ды сме­нилось ледяным удов­летво­рени­ем.

Дверь «аква­риума» оглу­шитель­но щел­кну­ла, и в ком­нату шаг­нул Кущин в соп­ровож­дении нез­накомо­го мужика, которо­го Кирилл видел однажды мель­ком на адми­нис­тра­тив­ном эта­же, ког­да под­писывал оче­ред­ные бан­ков­ские бумаж­ки, — рядовых сот­рудни­ков туда без повода не пус­кали. Новый началь­ник оста­новил­ся пос­реди помеще­ния, обвел его тяжелым взгля­дом и хлоп­нул в ладоши.

— Па‑апра­шу минуту вни­мания! — гро­мог­ласно объ­явил он.

Ки­рилл почувс­тво­вал, как все нап­ряглись. Даже Грек, который веч­но грыз чип­сы у сосед­него сто­ла, зас­тыл, дер­жа оче­ред­ной лом­тик у рта.

— У нас сегод­ня внеп­лановая про­вер­ка служ­бы безопас­ности. Про­шу всех под­готовить свои рабочие устрой­ства. Лич­ные телефо­ны и гад­жеты нуж­но сдать мне. Интернет будет вре­мен­но отклю­чен.

Ки­рилл, Сан­чо и Грек непони­мающе перег­лянулись. Никаких про­верок, ни пла­новых, ни внеп­лановых, до это­го ни разу не про­води­лось, хотя Леонид на сло­вах неод­нократ­но пов­торял, что безопас­ность в их деле пре­выше все­го.

Не то что­бы Кирилл чего‑то всерь­ез опа­сал­ся, но сам факт того, что про­вер­ка сов­пала с недав­ними манипу­ляци­ями с сер­вером Лиама, не мог не нас­торажи­вать. Хорошо хоть его лич­ный ноут­бук остался на съем­ной квар­тире. Ког­да Кущин отвернул­ся, Кирилл быс­тро выдер­нул тор­чащую из USB-пор­та флеш­ку с написан­ным им скрип­том для взло­ма MXP и сунул ее в кар­ман. Ког­да к его сто­лу подошел про­веря­ющий, Кирилл пос­лушно усту­пил свое мес­то, а сам с неп­роница­емым выраже­нием лица про­тянул Кущину собс­твен­ный мобиль­ник.

Се­кун­ды тянулись, точ­но сироп. Кирилл ста­рал­ся выг­лядеть как мож­но спо­кой­нее, пока его кол­леги вок­руг тихо перего­вари­вались и неп­рияз­ненно пог­лядыва­ли на нового началь­ника. Тот про­хажи­вал­ся меж­ду сто­лами с важ­ным и незави­симым видом, буд­то толь­ко что изоб­рел иде­аль­ную тех­нологию управле­ния кол­лекти­вом сво­енравных хакеров.

Тем вре­менем про­вер­ка шла сво­им чередом. Пар­ни нехотя вста­вали со сво­их мест, кто‑то бро­сал раз­дра­жен­ные взгля­ды, кто‑то тихо бор­мотал под нос ругатель­ства. Спус­тя при­мер­но пол­часа про­веря­ющий обо­шел по оче­реди все машины. Мол­ча кив­нув Кущину, он вышел из ком­наты, так и не про­ронив ни сло­ва.

— Зна­чит­ся так, товари­щи, — обра­тил­ся к при­сутс­тву­ющим Ста­нис­лав Вик­торович. — Мне доложи­ли, что в вашем кол­лекти­ве еще не наз­начили стар­шего. Это непоря­док. Есть жела­ющие взять на себя эту важ­ную и полез­ную обя­зан­ность?

— А давай­те я! — весело свер­кнув гла­зами, отклик­нулся Сан­чо.

— Фамилия?

— Ува­лов.

Ку­щин све­рил­ся со сво­ей мятой бумаж­кой и покачал головой.

— Еще жела­ющие есть? Сре­ди тех, на ком не висит уго­лов­ка?

От­ветом ему была гне­тущая тишина. Кущин обвел при­тих­ших под­чинен­ных взгля­дом и задер­жал его на Кирил­ле.

— Морозов! — ряв­кнул он. — Наз­начаю тебя стар­шим в груп­пе. За дис­ципли­ну и порядок теперь отве­чаешь головой.

Он исподлобья пос­мотрел на мрач­ных пар­ней и добавил:

— Все рабочие момен­ты теперь будете сог­ласовы­вать с ним. То, что Морозов не смо­жет решить сам, будет обсуждать со мной. Все ясно? Воп­росы есть? Воп­росов нет. Р‑разой­дись!

— Писец, — впол­голоса про­бор­мотал Финч, но так, что его услы­шали все.

Ки­рилл вер­нулся за свое рабочее мес­то. В «аква­риуме» сде­лалось тихо, как на клад­бище, единс­твен­ным зву­ком был приг­лушен­ный шелест кла­виатур. Пос­мотрев на часы, Киря открыл свой поч­товый ящик и щел­кнул мышью, что­бы соз­дать ответ на вхо­дящее сооб­щение. В открыв­шемся окне он наб­рал толь­ко одну корот­кую фра­зу: «Я сог­ласен».

Ког­да он вер­нулся из сто­ловой с чаш­кой кофе в руке, его уже ждал ответ от Кад­лера:

«Кирилл, я не сом­невал­ся в вашем решении. И вот моя пер­вая прось­ба. Ниже — спи­сок IP-адре­сов. Допол­ните его, если обна­ружи­те что‑то важ­ное».

К сооб­щению при­лагал­ся тек­сто­вый файл. Кирилл машиналь­но сох­ранил его, даже не успев обду­мать свои дей­ствия. Как толь­ко файл открыл­ся в тек­сто­вом редак­торе, он уви­дел ров­ные стол­бцы IP-адре­сов. Кирилл машиналь­но ско­пиро­вал пер­вый адрес в окно кон­соли и запус­тил ути­литу traceroute, а затем, чуть подумав, скор­мил тер­миналу весь файл целиком…

Пер­вые два адре­са в спис­ке вели к круп­ным ком­мерчес­ким дата‑цен­трам, тре­тий при­над­лежал узлу сети, который, судя по все­му, был свя­зан с рас­пре­деле­нием элек­три­чес­тва в Северо‑Запад­ном реги­оне. Кирилл про­шел­ся по все­му переч­ню: адре­са либо при­над­лежали рос­сий­ским про­вай­дерам и боль­шим ком­пани­ям, либо отно­сились к объ­ектам кри­тичес­кой инфраструк­туры. Энер­гетика, тран­спорт, связь. На мгно­вение он почувс­тво­вал, как зем­ля ухо­дит из‑под ног, — пос­ледни­ми в переч­не шли айпиш­ники, при­над­лежащие его кон­торе.

«Если там зна­ют, что это моя работа, то зачем прис­лали этот спи­сок? — лихора­доч­но раз­мышлял Кирилл. — Попыт­ка запугать? Или хотят убе­дить­ся, что я не спрыг­ну с крюч­ка?»

Он зас­тавил себя глу­боко вдох­нуть и отки­нул­ся на спин­ку сту­ла. Казалось, воз­дух в ком­нате стал гус­тым и тяжелым, слов­но перед гро­зой. Кирилл вдруг осоз­нал, что сжи­мает мышь так силь­но, что от нап­ряжения побеле­ли паль­цы. И Фреш сва­лил так нек­ста­ти, не с кем теперь посове­товать­ся… Он на вся­кий слу­чай про­верил окош­ко в джаб­бере — кон­такт Фре­ша был неак­тивен уже нес­коль­ко дней. Впро­чем, почему не с кем? Кажет­ся, есть в этом греш­ном мире один человек, который может что‑то под­ска­зать.