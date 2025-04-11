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Для примера мы запустим программу Analytic Workspace Manager (AWM), которая предназначена для создания и выполнения операций над хранилищами в виде многомерных кубов. При этом дополнительно понадобится установить СУБД Oracle с клиентом SQL Developer.
В качестве движка контейнеров я решил использовать Podman, предполагая, что на нем легче будет организовать работу нескольких групп пользователей на одном компьютере благодаря механизму подов. После практического тестирования многочисленных образов с hub.docker.com я разработал структуру проекта, которой и хочу с тобой поделиться. На хосте у нас будет работать Alt Linux.
Что внутри у проекта
Проект может состоять из нескольких подов с номерами от 1 до 9. Общение с внешним миром происходит через порт с номером 5152N, где N — номер пода. Каждый под состоит из четырех контейнеров. Контейнер
infra создается автоматически при создании пода. Он включает том, находящийся в папке
/ (для демонстрационной базы данных
global), и том в папке
/ (для программы AWM). Папка
/ также используется для доступа из контейнеров к дополнительным материалам.
Контейнер
oracledb1 содержит собственно саму СУБД Oracle. К имени контейнера добавляется номер пода, чтобы исключить конфликт при создании такого же контейнера в другом поде. Исходный образ —
gvenzl/, на его основе создается собственный образ
oracledb1.
На рисунке красным шрифтом обозначены исходные образы, скачиваемые с hub.docker.com. Том, который лежит в папке
/, где N — номер пода, предназначен для хранения баз данных пользователей.
В контейнере
sqldev1 находится клиент SQL Developer. Он создается непосредственно из образа
marcelhuberfoo/.
Контейнер
awm1 предназначен для установки программы
awm12.. В результате длительных поисков я нашел образ
harisekhon/, содержащий нужную версию Java и набор библиотек, позволяющих запускать без ошибок программу
awm12.. Образ
oracle-awm: создается из исходного включением в него программы
awm12..
Создаем проект
Каталоги и файлы проекта размещаются в корневом каталоге.
Папки, отмеченные красным цветом, создаются автоматически с помощью скрипта, о чем расскажу чуть позже. Создать остальные папки и наполнить их указанным содержимым нужно вручную.
Там же находятся исходные архивы
awm121020A_Standalone. и
global-11g-schema-1-128202. с программой AWM и дампом демонстрационной базы данных
global.
Ставим Podman и загружаем образы
В Alt Linux для инсталляции Podman нужно с правами root выполнить следующую команду:
apt-get install podman
Для загрузки исходных образов выполни такие команды:
podman pull gvenzl/oracle-xe:full
podman pull marcelhuberfoo/sqldeveloper:latest
podman pull harisekhon/centos-java:8
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