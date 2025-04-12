Это двад­цать чет­вертая гла­ва прик­лючен­ческо‑фан­тасти­чес­кой исто­рии « Ха­керы.RU ». Каж­дую суб­боту мы пуб­лику­ем по одной гла­ве спе­циаль­но для под­писчи­ков «Хакера». Если ты еще не чита­ешь, начинай с пер­вой







Пас­та с тун­цом сегод­ня осо­бен­но уда­лась. Джейк с удо­воль­стви­ем ору­довал вил­кой и ножом, отда­вая дань ста­рани­ям италь­янско­го повара, а вот Лиам к сво­ей тарел­ке даже не прит­ронул­ся, да и вооб­ще выг­лядел мрач­ным и подав­ленным.

— Заказать еще вина? — веж­ливо пред­ложил Кад­лер, бро­сив взгляд на его опус­тевший бокал.

— Спа­сибо, Джейк, не отка­жусь.

— Поп­робуй­те фетучи­ни, здесь его очень неп­лохо готовят.

Во взгля­де молодо­го муж­чины мель­кну­ло что‑то вро­де уста­лой бла­годар­ности. Он взял вил­ку, но вмес­то того, что­бы при­нять­ся за еду, начал мед­ленно вер­теть ее в паль­цах.

— Кусок в гор­ло не лезет, — неохот­но приз­нался Лиам. — Этот подонок грох­нул мне сис­тему на рабочем лэп­топе, Джейк. У меня есть резер­вная копия, но сам факт… Видимо, ста­рею и теряю хват­ку.

Он печаль­но покачал головой.

— Зато вы успешно сде­лали свою работу и получи­ли зас­лужен­ный гонорар, — попытал­ся при­обод­рить его Кад­лер. — Мы смог­ли наладить кон­такт с этим пар­нем и теперь наб­люда­ем за его дей­стви­ями.

— Поп­робу­ете перема­нить его на свою сто­рону?

— Пос­мотрим. Я заб­росил удоч­ку и хочу оце­нить его реак­цию. Информа­ция, которую мы ему переда­ли, не в пол­ной мере отра­жает кар­тину пред­сто­ящих событий. Мне инте­рес­но, что он будет делать. Побежит за помощью к сво­им курато­рам, зата­ится или вый­дет на связь? Мы это­го пока не зна­ем. Но узна­ем очень ско­ро, девать­ся ему уже некуда.

Ли­ам помол­чал, затем тяжело вздох­нул и положил вил­ку на край тарел­ки.

— Я не стал бы недо­оце­нивать это­го челове­ка, кем бы он ни был. Мне дума­ется, у него дос­таточ­но зна­ний, что­бы выб­рать­ся из любой ловуш­ки.

— Воз­можно, зна­ний и дос­таточ­но, — усмехнул­ся Кад­лер, — но хва­тит ли опы­та? Зна­ете, Лиам, я вырос на побережье, мы час­то езди­ли на рыбал­ку с родите­лями, да бук­валь­но каж­дый уик‑энд. Мой отец говорил: «На каж­дую хищ­ную рыбу най­дет­ся свой крю­чок». Эта рыба не из прос­тых, но я уве­рен, мы ее вытащим. А теперь поп­робуй­те хотя бы нем­ного тун­ца, про­шу вас.

Ли­ам неохот­но, но все же под­чинил­ся, и, кажет­ся, вкус пас­ты с тун­цом ненадол­го отвлек его от тре­вож­ных мыс­лей.

***

— Кикс, вста­вай! Там такое!..

Ки­рилл с тру­дом раз­лепил гла­за. Про­сунув­ший в при­откры­тую дверь его ком­наты лох­матую голову Грек убе­дил­ся, что он прос­нулся, и исчез в коридо­ре.

Ки­рилл зев­нул, пыта­ясь сооб­разить, который час. Спаль­ня была пог­ружена в полум­рак, хотя свет из окна намекал, что утро уже дав­но нас­тупило. Сан­чо в ком­нате не ока­залось: он уже куда‑то умо­тал, оста­вив пос­ле себя ском­канную пос­тель и раз­бро­сан­ную в бес­поряд­ке по полу одеж­ду. Кирилл отки­нул оде­яло и босиком потопал в сто­рону умы­валь­ника. Спеш­ка спеш­кой, но при­вес­ти себя в порядок все рав­но необ­ходимо. Еще и креп­кого кофе хорошо бы выпить, ина­че никак не прос­нуть­ся.

В коридо­ре офис­ного кор­пуса было пус­тынно. Сво­ей маг­нитной кар­точки Кирилл в царив­шем вок­руг бар­даке не нашел, поэто­му дож­дался, пока дверь «аква­риума» откро­ется, выпус­кая отту­да нап­равля­юще­гося в убор­ную Фин­ча, и тенью сколь­знул в офис.

— О, а вот и ты! — при­ветс­тво­вал его Грек из‑за сво­его ком­па. — Смот­ри!

Он ткнул паль­цем в экран, слов­но Кирилл мог видеть монитор нас­квозь.

— И что это? — спро­сил тот, обхо­дя стол и про­тирая на ходу гла­за.

По дис­плею Гре­ка бежали неров­ные стро­ки, в которых Кирилл узнал отчет трас­сиров­щика пакетов. Судя по все­му, какая‑то их часть бес­след­но терялась по дороге, не дос­тигая конеч­ной точ­ки сво­его мар­шру­та.

— Ну и? — Кирилл нах­мурил­ся, пыта­ясь понять, что имен­но хотел показать ему кол­лега.

— Кто‑то дидосит нашего про­вай­дера, — отве­тил он, не отры­вая взгля­да от экра­на. — Зап­росы идут с тысяч раз­ных адре­сов. Сеть пока дер­жится, но я не уве­рен, что это слу­чай­ная активность.

Ки­рилл дос­тал из кар­мана телефон и взгля­нул на экран: часы показы­вали 12:47. Щел­кну­ла дверь: в ком­нату вер­нулся Финч, усел­ся на свое рабочее мес­то и зашур­шал кла­виату­рой.

— Пишут, круп­ных хос­теров тоже ата­куют пря­мо сей­час, — гром­ко сооб­щил он.

— Ага, и нес­коль­ко бан­ков упа­ли, — под­твер­дил Шпа­ла, — сай­ты не откры­вают­ся, уве­дом­ления не при­ходят.

Ки­рилл выж­дал, пока на его компь­юте­ре заг­рузит­ся опе­раци­онка, запус­тил бра­узер и про­бежал­ся по новос­тным сай­там. Интернет и вправ­ду изрядно тор­мозил, веб‑стра­ницы гру­зились мед­ленно, слов­но он сей­час находил­ся не в офи­се, под­клю­чен­ном к высокос­корос­тной опто­воло­кон­ной магис­тра­ли, а дома в Под­гор­ске, за сво­им древ­ним ком­пом с полудох­лой модем­ной лини­ей.

Кар­тина скла­дыва­лась в целом тре­вож­ная. На глав­ных стра­ницах круп­ней­ших информа­цион­ных пор­талов висели сооб­щения о проб­лемах с дос­тупностью онлайн‑сер­висов, а в ком­мента­риях появ­лялись пер­вые паничес­кие пос­ты: люди жалова­лись на сбои в работе бан­ков­ских при­ложе­ний и интернет‑магази­нов. Ата­ка началась при­мер­но в пять утра по Мос­кве: сна­чала под удар попали пла­теж­ные сис­темы, затем отва­лилась популяр­ная служ­ба бро­ниро­вания ави­аби­летов, сле­дом за ней рух­нули желез­нодорож­ные кас­сы. Круп­ные про­вай­деры пока еще как‑то справ­лялись, но в сети понем­ногу нарас­тал хаос.

В ком­нате повис­ла нап­ряжен­ная тишина, пре­рыва­емая толь­ко дроб­ными щел­чка­ми кла­виш и гудени­ем сис­темни­ков. Кирилл запус­тил сетевой монитор, пыта­ясь най­ти ано­малии в локаль­ных под­клю­чени­ях. Если ата­ка кос­нулась про­вай­дера, то, воз­можно, она уже доб­ралась и до их сети.

— Наши сер­вера пока в поряд­ке, — бро­сил Шпа­ла через пле­чо. — Но наг­рузка рас­тет. Есть веро­ятность, что мы сле­дующие в спис­ке.

— А чего они вооб­ще добива­ются? — спро­сил Финч. — Уро­нить все, что мож­но, все рав­но не смо­гут, пупок раз­вяжет­ся.

Ки­рилл про­мол­чал, вспом­нив о получен­ном накану­не от Кад­лера фай­ле. Пока что цели ата­кующих сов­падали с прис­ланным ему спис­ком IP-адре­сов, и, если это сов­падение не слу­чай­но, там явно рас­полага­ют дос­таточ­ными ресур­сами, что­бы оста­вить без интерне­та або­нен­тов круп­ней­ших опе­рато­ров свя­зи. Самое неп­рият­ное, что сде­лать с этим прак­тичес­ки ничего нель­зя: ког­да ата­ка одновре­мен­но идет на мно­жес­тво незави­симых узлов, эффект дадут лишь ско­орди­ниро­ван­ные дей­ствия десят­ков спе­циалис­тов, отве­чающих за безопас­ность сетевой инфраструк­туры в раз­ных угол­ках стра­ны. И вре­мя сей­час работа­ет про­тив них.

— Пишут, аэро­пор­ты в сто­лице вста­ли, — сооб­щил во все­услы­шание Грек, — у них там проб­лемы с регис­тра­цией пас­сажиров.

Ки­рилл сно­ва взгля­нул на часы: полови­на вто­рого. Тем вре­менем в сети что‑то понем­ногу ста­ло менять­ся. Похоже, пер­вая вол­на ата­ки, которой под­вер­глись бан­ки и круп­ные интернет‑сер­висы, отвлек­ла вни­мание безопас­ников, и теперь основной удар обру­шил­ся на кор­невые и реги­ональ­ные DNS-сер­веры. Туда хлы­нула лавина мусор­ных зап­росов, и сер­вера бук­валь­но зах­лебну­лись в этом бур­ном потоке, а мно­гие сай­ты ста­нови­лись недос­тупны­ми на гла­зах. Это уже выходи­ло далеко за рам­ки сце­нария из давеш­него аме­рикан­ско­го пись­ма. Если дела так пой­дут и даль­ше, к вечеру неиз­бежно нас­тупит кол­лапс.