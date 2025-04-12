Паста с тунцом сегодня особенно удалась. Джейк с удовольствием орудовал вилкой и ножом, отдавая дань стараниям итальянского повара, а вот Лиам к своей тарелке даже не притронулся, да и вообще выглядел мрачным и подавленным.
— Заказать еще вина? — вежливо предложил Кадлер, бросив взгляд на его опустевший бокал.
— Спасибо, Джейк, не откажусь.
— Попробуйте фетучини, здесь его очень неплохо готовят.
Во взгляде молодого мужчины мелькнуло что‑то вроде усталой благодарности. Он взял вилку, но вместо того, чтобы приняться за еду, начал медленно вертеть ее в пальцах.
— Кусок в горло не лезет, — неохотно признался Лиам. — Этот подонок грохнул мне систему на рабочем лэптопе, Джейк. У меня есть резервная копия, но сам факт… Видимо, старею и теряю хватку.
Он печально покачал головой.
— Зато вы успешно сделали свою работу и получили заслуженный гонорар, — попытался приободрить его Кадлер. — Мы смогли наладить контакт с этим парнем и теперь наблюдаем за его действиями.
— Попробуете переманить его на свою сторону?
— Посмотрим. Я забросил удочку и хочу оценить его реакцию. Информация, которую мы ему передали, не в полной мере отражает картину предстоящих событий. Мне интересно, что он будет делать. Побежит за помощью к своим кураторам, затаится или выйдет на связь? Мы этого пока не знаем. Но узнаем очень скоро, деваться ему уже некуда.
Лиам помолчал, затем тяжело вздохнул и положил вилку на край тарелки.
— Я не стал бы недооценивать этого человека, кем бы он ни был. Мне думается, у него достаточно знаний, чтобы выбраться из любой ловушки.
— Возможно, знаний и достаточно, — усмехнулся Кадлер, — но хватит ли опыта? Знаете, Лиам, я вырос на побережье, мы часто ездили на рыбалку с родителями, да буквально каждый уик‑энд. Мой отец говорил: «На каждую хищную рыбу найдется свой крючок». Эта рыба не из простых, но я уверен, мы ее вытащим. А теперь попробуйте хотя бы немного тунца, прошу вас.
Лиам неохотно, но все же подчинился, и, кажется, вкус пасты с тунцом ненадолго отвлек его от тревожных мыслей.
***
— Кикс, вставай! Там такое!..
Кирилл с трудом разлепил глаза. Просунувший в приоткрытую дверь его комнаты лохматую голову Грек убедился, что он проснулся, и исчез в коридоре.
Кирилл зевнул, пытаясь сообразить, который час. Спальня была погружена в полумрак, хотя свет из окна намекал, что утро уже давно наступило. Санчо в комнате не оказалось: он уже куда‑то умотал, оставив после себя скомканную постель и разбросанную в беспорядке по полу одежду. Кирилл откинул одеяло и босиком потопал в сторону умывальника. Спешка спешкой, но привести себя в порядок все равно необходимо. Еще и крепкого кофе хорошо бы выпить, иначе никак не проснуться.
В коридоре офисного корпуса было пустынно. Своей магнитной карточки Кирилл в царившем вокруг бардаке не нашел, поэтому дождался, пока дверь «аквариума» откроется, выпуская оттуда направляющегося в уборную Финча, и тенью скользнул в офис.
— О, а вот и ты! — приветствовал его Грек из‑за своего компа. — Смотри!
Он ткнул пальцем в экран, словно Кирилл мог видеть монитор насквозь.
— И что это? — спросил тот, обходя стол и протирая на ходу глаза.
По дисплею Грека бежали неровные строки, в которых Кирилл узнал отчет трассировщика пакетов. Судя по всему, какая‑то их часть бесследно терялась по дороге, не достигая конечной точки своего маршрута.
— Ну и? — Кирилл нахмурился, пытаясь понять, что именно хотел показать ему коллега.
— Кто‑то дидосит нашего провайдера, — ответил он, не отрывая взгляда от экрана. — Запросы идут с тысяч разных адресов. Сеть пока держится, но я не уверен, что это случайная активность.
Кирилл достал из кармана телефон и взглянул на экран: часы показывали 12:47. Щелкнула дверь: в комнату вернулся Финч, уселся на свое рабочее место и зашуршал клавиатурой.
— Пишут, крупных хостеров тоже атакуют прямо сейчас, — громко сообщил он.
— Ага, и несколько банков упали, — подтвердил Шпала, — сайты не открываются, уведомления не приходят.
Кирилл выждал, пока на его компьютере загрузится операционка, запустил браузер и пробежался по новостным сайтам. Интернет и вправду изрядно тормозил, веб‑страницы грузились медленно, словно он сейчас находился не в офисе, подключенном к высокоскоростной оптоволоконной магистрали, а дома в Подгорске, за своим древним компом с полудохлой модемной линией.
Картина складывалась в целом тревожная. На главных страницах крупнейших информационных порталов висели сообщения о проблемах с доступностью онлайн‑сервисов, а в комментариях появлялись первые панические посты: люди жаловались на сбои в работе банковских приложений и интернет‑магазинов. Атака началась примерно в пять утра по Москве: сначала под удар попали платежные системы, затем отвалилась популярная служба бронирования авиабилетов, следом за ней рухнули железнодорожные кассы. Крупные провайдеры пока еще как‑то справлялись, но в сети понемногу нарастал хаос.
В комнате повисла напряженная тишина, прерываемая только дробными щелчками клавиш и гудением системников. Кирилл запустил сетевой монитор, пытаясь найти аномалии в локальных подключениях. Если атака коснулась провайдера, то, возможно, она уже добралась и до их сети.
— Наши сервера пока в порядке, — бросил Шпала через плечо. — Но нагрузка растет. Есть вероятность, что мы следующие в списке.
— А чего они вообще добиваются? — спросил Финч. — Уронить все, что можно, все равно не смогут, пупок развяжется.
Кирилл промолчал, вспомнив о полученном накануне от Кадлера файле. Пока что цели атакующих совпадали с присланным ему списком IP-адресов, и, если это совпадение не случайно, там явно располагают достаточными ресурсами, чтобы оставить без интернета абонентов крупнейших операторов связи. Самое неприятное, что сделать с этим практически ничего нельзя: когда атака одновременно идет на множество независимых узлов, эффект дадут лишь скоординированные действия десятков специалистов, отвечающих за безопасность сетевой инфраструктуры в разных уголках страны. И время сейчас работает против них.
— Пишут, аэропорты в столице встали, — сообщил во всеуслышание Грек, — у них там проблемы с регистрацией пассажиров.
Кирилл снова взглянул на часы: половина второго. Тем временем в сети что‑то понемногу стало меняться. Похоже, первая волна атаки, которой подверглись банки и крупные интернет‑сервисы, отвлекла внимание безопасников, и теперь основной удар обрушился на корневые и региональные DNS-серверы. Туда хлынула лавина мусорных запросов, и сервера буквально захлебнулись в этом бурном потоке, а многие сайты становились недоступными на глазах. Это уже выходило далеко за рамки сценария из давешнего американского письма. Если дела так пойдут и дальше, к вечеру неизбежно наступит коллапс.
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