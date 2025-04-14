В этом рай­тапе я покажу, как мож­но повысить при­виле­гии в Linux, исполь­зуя ссыл­ки на важ­ные фай­лы. Но преж­де чем получить дос­туп к опе­раци­онной сис­теме, мы пос­каниру­ем веб‑при­ложе­ние и выг­рузим его исходные коды для ана­лиза. Так­же про­чита­ем кри­тичес­кие дан­ные через LFI в сис­теме Ghost.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине LinkVortex с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — лег­кий.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.47 linkvortex.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 8.9p1;
  • 80 — веб‑сер­вер Apache.

По отче­ту ска­ниро­вания вид­но, что на сер­вере раз­верну­та CMS Ghost 5.58, а так­же дос­тупен файл robots.txt, содер­жащий спи­сок катало­гов, которые не дол­жен индекси­ровать веб‑сер­вер.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та
 

Точка входа

На сай­те ничего инте­рес­ного най­ти не уда­лось, поэто­му прис­тупим к ска­ниро­ванию.

Справка: сканирование веба c ffuf

Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch и DIRB.

Я пред­почитаю лег­кий и очень быс­трый ffuf. При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры:

  • -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists);
  • -t — количес­тво потоков;
  • -u — URL;
  • -H — HTTP-заголо­вок.

Мес­то перебо­ра помеча­ется сло­вом FUZZ.

За­даем парамет­ры и запус­каем ffuf:

ffuf -u http://linkvortex.htb/ -H 'Host: FUZZ.linkvortex.htb' -w subdomains-top1million-110000.txt -t 128
Результат сканирования поддоменов
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания под­доменов

В вывод попада­ют все вари­анты из спис­ка, а зна­чит, уста­новим филь­тр по коду отве­та (параметр -fc).

ffuf -u http://linkvortex.htb/ -H 'Host: FUZZ.linkvortex.htb' -w subdomains-top1million-110000.txt -t 128 -fc 301
Результат сканирования поддоменов
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания под­доменов

Продолжение доступно только участникам

Материалы из последних выпусков становятся доступны по отдельности только через два месяца после публикации. Чтобы продолжить чтение, необходимо стать участником сообщества «Xakep.ru».

Присоединяйся к сообществу «Xakep.ru»!

Членство в сообществе в течение указанного срока откроет тебе доступ ко ВСЕМ материалам «Хакера», позволит скачивать выпуски в PDF, отключит рекламу на сайте и увеличит личную накопительную скидку! Подробнее

  • Подпишись на наc в Telegram!

    Только важные новости и лучшие статьи

    Подписаться

    • Открыть комментарии
    Подписаться
    Уведомить о
    0 комментариев
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии