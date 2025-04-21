В этот раз я покажу, как мож­но экс­плу­ати­ровать цепоч­ку чрез­мерных раз­решений Active Directory. Мы зав­ладе­ем FTP-сер­вером, потом раз­берем­ся с менед­жером паролей и вытащим из него учет­ку поль­зовате­ля. Затем про­экс­плу­ати­руем еще одну цепоч­ку чрез­мерных раз­решений для выпол­нения DCSync и зах­вата все­го домена.

Ко­неч­ная цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Administrator с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности задания — сред­ний.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.42 Administrator.htb

На этот раз, помимо IP-адре­са машины, нам так­же пре­дос­тавля­ют и учет­ные дан­ные с пра­вами поль­зовате­ля домена.

Информация о машине
Ин­форма­ция о машине

За­пус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел 13 откры­тых пор­тов:

  • 21 — FTP;
  • 88 — Kerberos;
  • 135 — служ­ба уда­лен­ного вызова про­цедур (Microsoft RPC);
  • 139 — служ­ба сеан­сов NetBIOS, NetLogon;
  • 389 — LDAP;
  • 445 — SMB;
  • 464 — служ­ба сме­ны пароля Kerberos;
  • 593 (HTTP-RPC-EPMAP) — исполь­зует­ся в служ­бах DCOM и MS Exchange;
  • 636 — LDAP с шиф­ровани­ем SSL или TLS;
  • 3268 (LDAP) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру;
  • 3269 (LDAPS) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру через защищен­ное соеди­нение;
  • 5985 — служ­ба уда­лен­ного управле­ния WinRM;
  • 9389 — веб‑служ­бы AD DS.

Про­верим выдан­ные учет­ные дан­ные с помощью NetExec.

nxc smb 10.10.11.42 -u olivia -p ichliebedich
Результат проверки учетных данных
Ре­зуль­тат про­вер­ки учет­ных дан­ных
 

Сбор данных

На сер­вере работа­ют служ­бы WinRM и FTP, поэто­му сто­ит про­верить уро­вень дос­тупа к ним в кон­тек­сте текущей учет­ной записи.

nxc winrm 10.10.11.42 -u olivia -p ichliebedich
Проверка службы WinRM
Про­вер­ка служ­бы WinRM
nxc ftp 10.10.11.42 -u olivia -p ichliebedich
Проверка службы FTP
Про­вер­ка служ­бы FTP

Мы можем получить сес­сию через WinRM, но дос­тупа к FTP у нас нет.

Те­перь получим спи­сок поль­зовате­лей. Иног­да в опи­сании учет­ных записей мож­но най­ти мно­го инте­рес­ного. Для такого зап­роса в NetExec есть параметр --users.

nxc ldap 10.10.11.42 -u olivia -p ichliebedich --users
Список пользователей
Спи­сок поль­зовате­лей

Ни­чего инте­рес­ного не находим, поэто­му авто­ризу­емся в служ­бе WinRM через Evil-WinRM.

evil-winrm -i 10.10.11.42 -u olivia -p ichliebedich
Информация о пользователе
Ин­форма­ция о поль­зовате­ле

В рабочем окру­жении поль­зовате­ля ничего инте­рес­ного не находим, поэто­му соберем базу для BloodHound.

Справка: BloodHound

Ути­лита BloodHound исполь­зует теорию гра­фов для выяв­ления скры­тых и зачас­тую неп­редна­мерен­ных вза­имос­вязей в сре­де Active Directory. Ее мож­но исполь­зовать, что­бы лег­ко иден­тифици­ровать очень слож­ные пути ата­ки. Помимо самой ути­литы, которая поз­воля­ет прос­матри­вать граф, сущес­тву­ет часть, заг­ружа­емая на уда­лен­ный хост для сбо­ра информа­ции. Она быва­ет в вер­сиях для Windows — на PowerShell или C# — и для Linux — на Python.

За­пус­каем сбор информа­ции при помощи SharpHound:

SharpHound.exe -c All --domaincontroller 10.10.11.42 --ldapusername olivia --ldappassword ichliebedich -d administrator.htb
Сбор базы BloodHound
Сбор базы BloodHound

Ска­чива­ем соб­ранную базу коман­дой download и заг­ружа­ем в сам BloodHound, пос­ле чего стро­им граф от име­юще­гося у нас поль­зовате­ля olivia.

Граф BloodHound
Граф BloodHound

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